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В колонии скончался убийца полковника Буданова
Юсуп Темирханов, осужденный за убийство бывшего полковника Юрия Буданова, скончался в Омской колонии, где отбывал наказание, передает РИА Новости со ссылкой на адвоката осужденного Розу Магомедову.
Как пояснила адвокат, у Темирханова были проблемы со здоровьем, особенно он жаловался на сердце. Защита пыталась добиться его освобождения, но не успела. Темирханов скончался в медсанчасти колонии от сердечной недостаточности. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет за убийство Буданова в июне 2011 года.
Напомним, что бывший командир 160-го гвардейского танкового полка Юрий Буданов принимал участие в проведении контртеррористической операции на территории Чечни. Его обвинили в похищении и убийстве 18-летней чеченки Эльзы Кунгаевой. В 2003 году Буданов получил десять лет исправительной колонии строгого режима. Его также лишили ордена Мужества и воинского звания. За время нахождения в колонии, Буданов четырежды подавал прошения об условно-досрочном освобождении, но все они были отклонены. В 2009 году Буданов все-таки вышел на свободу по УДО, хотя этому пыталась помешать защита потерпевшей. В июне 2011 года Буданова застрелили на Комсомольском проспекте в Москве.
В ходе расследования убийства экс-полковника Буданова, оперативники спустя месяц задержали исламского религиозного деятеля Юсупа Темирханова, подозреваемого в совершении этого преступления. В 2013 году его приговорили к 15 годам лишения свободы.
Как пояснила адвокат, у Темирханова были проблемы со здоровьем, особенно он жаловался на сердце. Защита пыталась добиться его освобождения, но не успела. Темирханов скончался в медсанчасти колонии от сердечной недостаточности. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет за убийство Буданова в июне 2011 года.
Напомним, что бывший командир 160-го гвардейского танкового полка Юрий Буданов принимал участие в проведении контртеррористической операции на территории Чечни. Его обвинили в похищении и убийстве 18-летней чеченки Эльзы Кунгаевой. В 2003 году Буданов получил десять лет исправительной колонии строгого режима. Его также лишили ордена Мужества и воинского звания. За время нахождения в колонии, Буданов четырежды подавал прошения об условно-досрочном освобождении, но все они были отклонены. В 2009 году Буданов все-таки вышел на свободу по УДО, хотя этому пыталась помешать защита потерпевшей. В июне 2011 года Буданова застрелили на Комсомольском проспекте в Москве.
В ходе расследования убийства экс-полковника Буданова, оперативники спустя месяц задержали исламского религиозного деятеля Юсупа Темирханова, подозреваемого в совершении этого преступления. В 2013 году его приговорили к 15 годам лишения свободы.
Использованы фотографии: https://rambler.ru/
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