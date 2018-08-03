15:31 03 августа
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В колонии скончался убийца полковника Буданова

Юсуп Темирханов, осужденный за убийство бывшего полковника Юрия Буданова, скончался в Омской колонии, где отбывал наказание, передает РИА Новости со ссылкой на адвоката осужденного Розу Магомедову.

В колонии скончался убийца полковника Буданова


Как пояснила адвокат, у Темирханова были проблемы со здоровьем, особенно он жаловался на сердце. Защита пыталась добиться его освобождения, но не успела. Темирханов скончался в медсанчасти колонии от сердечной недостаточности. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет за убийство Буданова в июне 2011 года.


Напомним, что бывший командир 160-го гвардейского танкового полка Юрий Буданов принимал участие в проведении контртеррористической операции на территории Чечни. Его обвинили в похищении и убийстве 18-летней чеченки Эльзы Кунгаевой. В 2003 году Буданов получил десять лет исправительной колонии строгого режима. Его также лишили ордена Мужества и воинского звания. За время нахождения в колонии, Буданов четырежды подавал прошения об условно-досрочном освобождении, но все они были отклонены. В 2009 году Буданов все-таки вышел на свободу по УДО, хотя этому пыталась помешать защита потерпевшей. В июне 2011 года Буданова застрелили на Комсомольском проспекте в Москве.

В ходе расследования убийства экс-полковника Буданова, оперативники спустя месяц задержали исламского религиозного деятеля Юсупа Темирханова, подозреваемого в совершении этого преступления. В 2013 году его приговорили к 15 годам лишения свободы.

Использованы фотографии: https://rambler.ru/
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Комментарии 18

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  1. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 15:00
    Вечная память Буданову!
    А про его убийцу и говорить не хочу, ибо не принято говорить о покойниках плохо.
    Андрей Смирновский
    1. DIVAN SOLDIER (Влад) Сегодня, 15:03
      Ну вот такая страна, бывшие боевики получают звезды героев России, а настоящие герои получают тюремные сроки.
      DIVAN SOLDIER
      1. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 15:05
        Уверен, что Эльза Кунгаева была снайпером, не просо так её взяли люди Буданова и потери у федеральных войск были на её совести, но Буданова сдали свои военачальники, чтобы заслужить доверие у чеченов. Семейка Кунгаевих, благодаря этому делу, хорошо устроились в Европе.
        С генералом Рохлиным всё решили проще. Якобы жена застрелила.
        Андрей Смирновский
        1. Albert1988 (Евгений) Сегодня, 15:09
          Цитата: Андрей Смирновский
          но Буданова сдали свои военачальники, чтобы заслужить доверие у чеченов.

          Да не в них дело было - тогда с чеченцами никто "дружить" не пытался, а вот одного слишком ретивого английского "лорда" всюду потрясавшего "фактами военных преступлений злых русских против гордых горных борцунов за свободу" в той ситуации надо было умилостивить...

          Пы.Сы.: Более чем у верен, что после освобождения Буданова убили вовсе Не чеченцы - знал он весьма много и мог много чего рассказать.
          Albert1988
          1. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 15:15
            У меня есть пацаны, которые прошли первую и вторую чеченские компании, так все в один голос говорят, что многие офицеры разных чинов всегда искали дружбу с чеченскими бандитами...это так, к слову о "...тогда с чеченцами никто "дружить" не пытался..."

            Вот диалог Буданова ------------
            - Была ли у тебя надежда, что дело замнут?
            - Нет. Ни малейшей. Я себе воздушные замки не строил…
            - Как отреагировали на ЧП твои подчиненные?
            - Подчиненные были в течение четырех дней выведены в Сибирский военный округ, потому что отказались под давлением давать показания на командира.
            - Сколько человек было выведено?
            - 1500. Их построили и в течение суток пытались выбить показания всеми правдами и неправдами… Но ни один из моих гвардейцев не взял грех на душу…
            - А как отреагировали твои вышестоящие командиры?
            - Их позицию комментировать не хочу. Каждый трактор знает, куда ехать.
            - А твой командарм генерал Шаманов?
            - Владимир Анатольевич сам приехал на суд. Вошел, поздоровался. Вам это о чем-нибудь говорит?
            - Сколько процентов правды в 46 томах твоего уголовного дела?
            - 10 процентов.
            Андрей Смирновский
            1. Albert1988 (Евгений) Сегодня, 15:25
              Цитата: Андрей Смирновский
              У меня есть пацаны, которые прошли первую и вторую чеченские компании, так все в один голос говорят, что многие офицеры разных чинов всегда искали дружбу с чеченскими бандитами...это так, к слову о "...тогда с чеченцами никто "дружить" не пытался..."

              Я в сове время имел возможность пообщаться с одним гражданином, Чечню прошедшим, по его словам дружба с чеченскими боевиками наших командиров была в основном на товарно-денежных отношениях основана и каких-то подобных подкреплений не требовала: наши "офицеры" им припасы и оружие, а они им - зеленые.

              А "дело Буданова" изначально имело политический характер - надо было лизнуть пятую точку нашим западным партнерам, активно тогда верещавшим про "геноцид чеченского народа" и "военные преступления" - вот и нашли наши гениальные руководители типа выход - устроить политический процесс в лучших традициях сталинских показных судилищ, а виноватым назначили Буданова.
              Albert1988
              1. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 15:27
                Так и я про то излагаю, но несколько в другом формате.
                Андрей Смирновский
    2. SETTGF (Евгений) Сегодня, 15:27
      Андрей! Правду говорят всегда про покойников и не только... «О мёртвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды», — изречение древнегреческого политика и поэта Хилона из Спарты (VI в. до н. э.), приведенное историком Диогеном Лаэртским (III в. н. э.)
      SETTGF
  2. Арчиках (Дмитрий) Сегодня, 15:07
    Собаке - собачья смерть! am
    Арчиках
    1. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 15:07
      Возмездие свершилось.
      Андрей Смирновский
      1. Albert1988 (Евгений) Сегодня, 15:11
        Цитата: Андрей Смирновский
        Возмездие свершилось.

        Настоящее возмездия свершится только если понесут наказание те, кто Буданова откровенно предал...
        Но о таком остается лишь мечтать.
        Albert1988
        1. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 15:16
          Погодь, и на нашей улице будет праздник.
          Андрей Смирновский
          1. Albert1988 (Евгений) Сегодня, 15:26
            Цитата: Андрей Смирновский
            Погодь, и на нашей улице будет праздник.

            Ой как надеюсь...
            Albert1988
  3. Tahtvjd2868 (Эдуард) Сегодня, 15:10
    Из названия статьи можно убрать "экс-".? Такие полковники "бывшими" не бывают...
    Tahtvjd2868
    1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 15:17
      Цитата: Tahtvjd2868
      Такие полковники "бывшими" не бывают...

      Скажу больше - офицеров вообще бывших не бывает. Есть офицер , офицер запаса и офицер в отставке. Но не БЫВШИЙ. no
      helmi8
      1. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 15:23
        После спасения бойцов разведывательного батальона Юрий Буданов стал настоящим героем.
        О нем заговорили на телевидении, офицеры и солдаты называли его настоящим полковником, а его подчиненные считали за честь служить под его началом.
        Но если Буданова уважали и считали героем боевые офицеры, то для высшего командования он стал не угоден, когда ослушался приказа и ввел танки в запрещенную зону.
        Вечная Память и Слава полковнику Буданову!
        Буданов истинный воин России!
        На таких "Будановых" держится матушка Россия!
        Андрей Смирновский
  4. Altona (Евгений) Сегодня, 15:22
    Померла какая-то самка собаки в будке, от хронического невезения как я понял. Вот и вся новость.
    Altona
  5. Volos (Русский) Сегодня, 15:23
    Сколько их, преданных и брошенных своим государством настоящих ГЕРОЕВ России,
    Вечная им СЛАВА и ПАМЯТЬ!!!!

    а убийцу смерть сама нашла.....
    Volos
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