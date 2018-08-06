Проект «Орлан»: возвращение боевых экранопланов



Ударный экраноплан "Лунь" во время испытаний. Фото Militaryrussia.ru



Общий вид многоцелевого экраноплана А-080-752. Рисунок ЦКБ по СПК им. Алексеева / ckbspk.ru



Макет гидроплана-экранолета Бе-2500. Фото Wikimedia Commons

По материалам сайтов:

http://interfax.ru/

http://tass.ru/

http://rg.ru/

https://svpressa.ru/

http://ckbspk.ru/

http://beriev.com/

http://militaryrussia.ru/blog/topic-606.html

В последние годы неоднократно сообщалось о скором возрождении отечественного направления экранопланов. Утверждалось, что в ближайшие годы могут появиться сразу несколько новых типов такой техники, предназначенных для решения разных задач. Вместе с другими образцами может появиться новый боевой экраноплан, вооруженный ракетами того или иного типа. Его предполагается использовать для охраны морских рубежей страны, в том числе в труднодоступных районах. Об этом проекте известно крайне мало, но уже есть возможность составить определенную картину.О существовании очередного отечественного проекта экраноплана стало известно 30 июля. О нем прессе рассказал вице-премьер Юрий Борисов, ответственный за оборонно-промышленный комплекс. По словам Ю. Борисова, в новой Госпрограмме вооружений, рассчитанной на 2018-2027 годы, присутствует опытно-конструкторская работа по созданию перспективного экраноплана. Проект носит рабочее обозначение «Орлан». В программе предусматривается разработка проекта и последующее строительство опытного образца.В отличие от других экранопланов, разработка которых была анонсирована в недавнем прошлом, «Орлан» будет представлять собой машину военного назначения. Его предполагается оснастить ракетным вооружением, тип которого, однако, не уточнялся. Экраноплан сможет выполнять патрулирование, атаковать различные цели или участвовать в спасательных операциях.Ю. Борисов назвал возможные районы работы будущего «Орлана». Он отметил, что российская инфраструктура на Северном морском пути не слишком развита и нуждается в защите. Перспективный экраноплан сможет барражировать в тех районах и защищать их от возможных угроз. Кроме того, не исключается возможность работы «Орлана» на Черном или Каспийском морях.Какой организации поручена разработка «Орлана» – не уточнялось. Есть все основания полагать, что проект создается в Центральном конструкторском бюро по судам на подводных крыльях им. Р.А. Алексеева. Именно эта организация первой в нашей стране занялась тематикой экранопланов и создала большинство проектов. За несколько десятилетий работы в этой области ЦКБ по СПК успело накопить солидный опыт, который можно применить в современных проектах.Также интересные проекты подобной техники имелись у Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г.М. Бериева. Так, проект Бе-2500 предусматривает строительство экранолета массой порядка 2,5 тыс. т. Такой аппарат, по расчетам, мог бы выполнять скоростной полет на минимальной высоте и при необходимости подниматься выше. Грузоподъемность определялась в 1 тыс. т. Максимальная дальность полета была заявлена на уровне 16 тыс. км, что позволило бы совершать полеты вдоль всего Севморпути.Официально оглашенные данные о проекте «Орлан» пока не отличаются особой подробностью, но позволяют составить общую картину. Кроме того, они заставляют вспомнить об одном из старых проектов техники аналогичного назначения. Несколько десятилетий назад в нашей стране был создан боевой экраноплан с ракетным вооружением; этот образец носил название «Лунь». Есть основания полагать, что новейший проект «Орлан» окажется в некоторой мере похожим на предшественника, а основные их отличия будут связаны с применением современных технологий.Впрочем, вовсе не обязательно, что новый «Орлан» будет повторять предыдущий образец даже в самых основных аспектах. Экспериментальный «Лунь» отличался выдающимися габаритами и массой, а кроме того, его пришлось оснастить сразу восемью двигателями. Одной из причин этого являлись технические особенности бортового комплекса вооружения. Экраноплан нес сразу шесть пусковых установок для противокорабельных ракет «Москит». Эти устройства располагались на верхней поверхности фюзеляжа и устанавливались друг за другом. Вполне возможно, что иная компоновка агрегатов и применение менее крупных ракет способны сократить габариты и взлетный вес машины, не оказывая негативного влияния на скорость и иные характеристики.Какие-либо сведения о техническом облике и экстерьере нового «Орлана» пока не оглашались. Однако заявления вице-премьера и известная информация о предыдущих отечественных экранопланах могут стать основанием для некоторых оценок. Вероятнее всего, проект будет предлагать строительство аппарата, максимально похожего на самолет, но имеющего некоторые характерные черты. Следует ожидать строительство низкоплана с крылом небольшого удлинения, оснащенного несколькими турбореактивными двигателями. Хвостовое оперение следует строить по Т-образной схеме. Для повышения технических и эксплуатационных характеристик должны применяться современные материалы и технологии.Предыдущие отечественные экранопланы, в том числе отличавшиеся большой массой, за счет мощной силовой установки могли развивать скорость до 450-500 км/ч. Перспективный «Орлан» может иметь схожие характеристики. Некоторые советские и российские проекты предусматривали возможность полета не только на минимальной высоте с использованием экранного эффекта, но и подъем с горизонтальным полетом «по-самолетному». Получит ли такие возможности перспективный образец – неизвестно.Утверждается, что «Орлану» предстоит вести патрулирование в районе Севморпути и обеспечивать его защиту от различных угроз. Если учесть характер последних, то можно представить, какое именно вооружение понадобится экраноплану. Прежде всего, он нуждается в противокорабельных ракетах с высокими характеристиками. В таком качестве могут использоваться существующие изделия П-800 «Оникс». Также нельзя исключать возможность применения комплекса «Калибр» в варианте для надводных кораблей. С помощью такого комплекса «Орлан» мог бы атаковать наземные или подводные цели.Ракеты «Оникс» и «Калибр» отличаются от более старых «Москитов» меньшими габаритами, однако сохраняют достаточно большие размеры. Однако и в их случае вопросы компоновки остаются достаточно сложными. Опытный «Лунь» нес пусковые установки для шести ракет на крыше фюзеляжа, что не только придавало ему характерный внешний вид, но и определенным образом ухудшало аэродинамику. Оптимальным решением проблемы стало бы размещение вооружения внутри машины, без использования крупных внешних агрегатов.Какие ракеты получит «Орлан» и как их разместят на машине – станет известно позже. Возможно, российские конструкторы в настоящее время занимаются решением этого вопроса и пока не определили оптимальный вариант компоновки.Представляют интерес слова Ю. Борисова о возможности привлечения экраноплана к поисково-спасательным операциям. Это означает, что машина должна будет иметь грузопассажирский отсек достаточных размеров, в котором можно будет перевозить спасателей или необходимое для них оборудование, а также найденных и эвакуируемых пострадавших. Совмещение ракет и объемного грузоотсека в одном проекте может оказаться не самой простой конструкторской задачей.По словам Ю. Борисова, российская инфраструктура в Заполярье пока не отличается развитостью, и «Орланам» предстоит работать именно там, прикрывая северные рубежи страны. Можно предполагать, что в этом регионе экранопланы смогут проявить весь свой потенциал в сфере летно-технических характеристик. Технику этого класса можно эксплуатировать только над ровными поверхностями: на Крайнем Севере это могут быть и поверхность моря, и ледовые поля.Более того, при работе над паковыми льдами экраноплан избавляется от некоторых трудностей. При полетах над водой заметное влияние на экранный эффект и, соответственно, на характеристики машины оказывает волнение. Ледовые поля отличаются большей стабильностью, что упрощает пилотирование.Нетрудно заметить, что перспективный экраноплан сейчас видится в качестве своеобразной замены для некоторых самолетов. Он должен будет вести патрулирование в отдаленных районах и, при необходимости, использовать ракетное вооружение. Это позволяет считать «Орлана» неким аналогом существующих дальних бомбардировщиков морской авиации, задачи которых тоже состоят в поиске и уничтожении опасных надводных или наземных объектов.За счет ряда характерных особенностей конструкции, присущих экранопланам, перспективный образец может иметь некоторые преимущества перед традиционными самолетами. Одновременно с этим он должен будет проигрывать им в иных сферах. К примеру, использование экранного эффекта позволяет повысить полезную нагрузку, но серьезным образом ограничивает максимальную скорость. На практике это означает, что самолет-бомбардировщик, неся меньшее количество оружия, может быстрее выйти на рубеж его применения.Характерным преимуществом экранопланов, представляющим большой интерес в контексте их боевого применения, является их низкая заметность для систем обнаружения противника. Двигаясь на малой высоте над поверхностью моря, суши или льда, машина может перемещаться скрытно и выходить в район пуска ракет, не демаскируя себя. Кроме того, экраноплан может быть сложной целью для средств противовоздушной обороны кораблей противника. Это относится как к зенитным ракетам, так и к палубным истребителям.Однако не следует забывать, что экранопланы имеют несколько принципиально неустранимых недостатков. Некоторые из них ухудшают характеристики и затрудняют эксплуатацию, тогда как иные накладывают существенные ограничения на способы и методики работы. Экраноплан традиционной конструкции, не имеющий возможности подъема на значительную высоту, нуждается в правильном выборе маршрута, на котором не должны присутствовать высокие объекты или резкие перепады высот. Кроме того, он не может выполнять глубокие виражи, что серьезно увеличивает радиус разворота и ограничивает маневренность.Также следует вспомнить проблему административного характера, с которой пришлось столкнуться первым отечественным экранопланам. С точки зрения конструкции, такая техника похожа на самолеты, однако предназначается для использования флотом. Это требует привлечения и авиастроения, и судостроительной промышленности, а также смежных ведомств из обеих областей, что затрудняет проведение необходимых работ.Согласно официальным данным, проект «Орлан» будет разработан в рамках текущей Госпрограммы вооружений, действующей до 2027 года. Когда именно должны стартовать работы, пока не уточнялось, но ясно, что готовый образец перспективной техники появится не ранее середины двадцатых годов. С учетом проведения различных испытаний, доводки и необходимости достаточно сложной подготовки к серийному производству следует предположить, что эксплуатация серийной техники – если она появится – стартует только к началу тридцатых.Можно предположить, что к моменту начала службы «Орланов» российская инфраструктура в Заполярье изменится в лучшую сторону и сможет эффективнее защищать северные рубежи страны. Однако общая их протяженность и, как следствие, зона ответственности экранопланов к тому времени не сократится. Таким образом, несмотря на развитие всех прочих элементов обороны на Северном направлении, российской армии могут быть нужны и принципиально новые образцы.Госпрограмма вооружений, рассчитанная на период с 2018 по 2025 год, стартовала всего несколько месяцев назад. В ней предусматривается проведение нескольких новых опытно-конструкторских работ, в том числе проектирование и постройка перспективного экраноплана с шифром «Орлан». Вполне возможно, что проект «Орлан» еще не успел стартовать, но уже сейчас он привлекает внимание и представляет большой интерес. Предыдущие отечественные проекты военных экранопланов нельзя было назвать в полной мере удачными, и остается надеяться, что новая разработка в этой области сможет изменить такое положение дел.