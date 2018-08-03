15:32 03 августа
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ВС Канады проведут учение в арктической зоне

С 9 августа по 4 сентября Вооруженные силы Канады проведут ежегодное учение по отработке действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в арктическое зоне страны, передает ТАСС.



Как заявил представитель министерства национальной обороны, Канада является арктической страной, которая защищает свою территорию и свой суверенитет от любых угроз и в любых условиях.


В ведомстве сообщили, что этапы учения под кодовым названием Nanook 2018 будут проходить в заполярных районах провинций Нунавут и Ньюфаундленд и Лабрадор. Отдельный этап маневров пройдет в территориальных водах Гренландии.

О количестве военнослужащих, задействованных в мероприятиях, представитель Минобороны не сообщил. Обычно в таких учениях принимают участие до тысячи человек.

Маневры Nanook проводятся на арктических территориях Канады с 2007 года. В ходе многочисленных эпизодов военнослужащие отрабатывают навыки ведения боя в экстремальных условиях, патрулирования морских границ, а также проведения спасательных операций.

Кроме того, традиционно отрабатываются сценарии мероприятий при ликвидации последствий, причиненных разгулом стихии, например землетрясением, в которых задействуются как военные, так и гражданские службы.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 11

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  1. DIVAN SOLDIER (Влад) Сегодня, 15:04
    Какие у них угрозы? Белые медведи загрызут?
    DIVAN SOLDIER
    1. Татьяна Сегодня, 15:28
      Просто северный морской путь вдоль берегов РФ попал в зону т.н. "национальных интересов" США, т.е. глобалистских интересов американских транснациональных компаний, интересы которых и призваны, по мнению Вашингтона, защищать страны НАТО под предводительством из самого Пентагона.
      Татьяна
  2. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 15:05
    видимо бояться что россия с севера ударит
    злой пиннокио
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 15:20
      Цитата: злой пиннокио
      видимо бояться что россия с севера ударит

      Безразличностью. Какая жестокость.
      Серый брат
      1. Татьяна Сегодня, 15:23
        Цитата: злой пиннокио
        видимо бояться что россия с севера ударит

        Не боятся, а НАТО под предводительством Пентагона предполагают с Севера на Россию напасть!
        Татьяна
        1. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 15:31
          так у нас на севере медвежьи войска
          злой пиннокио
    2. Комментарий был удален.
  3. Jerk Сегодня, 15:17
    Во субботу, чуть не плача, вся канадчикова дача прямо к полюсу рвалась...
    У них там один потенциальный враг - США, а против него они могут сделать не больше, чем шпроты против консервного ножа
    Jerk
  4. SanichSan (Александр) Сегодня, 15:23
    как бы чего не случилось.. ото вон у америкосов там уже 2 лодки подводных вмерзли...
    SanichSan
  5. Сергей39 (сергей) Сегодня, 15:24
    Чрезвычайные ситуации в Канадской Арктике случаются исключительно в самое тёплое время года
    Сергей39
  6. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 15:26
    О количестве военнослужащих, задействованных в мероприятиях, представитель Минобороны не сообщил. Обычно в таких учениях принимают участие до тысячи человек.
    Вот это да, вот это "МОЩНОСТЯ" !!! laughing lol Держись Полюс, КАНАДА ИДЁТ!!! laughing lol
    Black Sniper
  7. Серый брат (Сергей) Сегодня, 15:31
    Цитата: SanichSan
    вон у америкосов там уже 2 лодки подводных вмерзли...

    Ну не так же как "Эребус" и "Террор", просто они не оказались в состоянии пуск произвести.
    Кстати, вы никогда не задумывались почему наши подводные ракетоносцы стали именами городов называть?
    Я вот думаю, что это намёк на потенциальную месть.
    Серый брат
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