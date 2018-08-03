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ВС Канады проведут учение в арктической зоне
С 9 августа по 4 сентября Вооруженные силы Канады проведут ежегодное учение по отработке действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в арктическое зоне страны, передает ТАСС.
Как заявил представитель министерства национальной обороны, Канада является арктической страной, которая защищает свою территорию и свой суверенитет от любых угроз и в любых условиях.
В ведомстве сообщили, что этапы учения под кодовым названием Nanook 2018 будут проходить в заполярных районах провинций Нунавут и Ньюфаундленд и Лабрадор. Отдельный этап маневров пройдет в территориальных водах Гренландии.
О количестве военнослужащих, задействованных в мероприятиях, представитель Минобороны не сообщил. Обычно в таких учениях принимают участие до тысячи человек.
Маневры Nanook проводятся на арктических территориях Канады с 2007 года. В ходе многочисленных эпизодов военнослужащие отрабатывают навыки ведения боя в экстремальных условиях, патрулирования морских границ, а также проведения спасательных операций.
Кроме того, традиционно отрабатываются сценарии мероприятий при ликвидации последствий, причиненных разгулом стихии, например землетрясением, в которых задействуются как военные, так и гражданские службы.
Как заявил представитель министерства национальной обороны, Канада является арктической страной, которая защищает свою территорию и свой суверенитет от любых угроз и в любых условиях.
В ведомстве сообщили, что этапы учения под кодовым названием Nanook 2018 будут проходить в заполярных районах провинций Нунавут и Ньюфаундленд и Лабрадор. Отдельный этап маневров пройдет в территориальных водах Гренландии.
О количестве военнослужащих, задействованных в мероприятиях, представитель Минобороны не сообщил. Обычно в таких учениях принимают участие до тысячи человек.
Маневры Nanook проводятся на арктических территориях Канады с 2007 года. В ходе многочисленных эпизодов военнослужащие отрабатывают навыки ведения боя в экстремальных условиях, патрулирования морских границ, а также проведения спасательных операций.
Кроме того, традиционно отрабатываются сценарии мероприятий при ликвидации последствий, причиненных разгулом стихии, например землетрясением, в которых задействуются как военные, так и гражданские службы.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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