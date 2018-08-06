6 августа – День железнодорожных войск

6 августа российские железнодорожные войска отмечают свой профессиональный праздник. День железнодорожных войск был учрежден в 1996 году и сохранен при изменении праздничных дат в 2006-м. Датой для праздника был выбран день выхода императорского указа, в соответствии с которым образовывались первые железнодорожные роты.6 августа 1851 года император Николай I подписал «Положение о составе управления Санкт-Петербурго-Московской железной дороги». Согласно этому документу были сформированы несколько новых рот, которым предстояло эксплуатировать и охранять железную дорогу между Санкт-Петербургом и Москвой. Были созданы телеграфическая, кондукторская и 14 военно-рабочих рот. Общая численность рот – свыше 4300 человек.В 1870 году железнодорожные команды, теперь служившие не только рядом со столицей, вошли в состав инженерных войск. Через несколько лет их преобразовали в батальоны. Вскоре после этого новому роду войск впервые довелось участвовать в боевых действиях. Во время Русско-турецкой войны 1877-78 годов железнодорожные батальоны впервые развернули строительство новых веток для обеспечения сражающихся войск. С тех пор ни одна война с участием нашей армии не обходилась без железнодорожного транспорта.Незадолго до Первой мировой войны железнодорожные войска стали самостоятельной структурой с подчинением службе военных сообщений Генерального штаба. В годы Первой мировой специалисты-железнодорожники построили больше 4300 км новых путей широкой и узкой колеи, а также восстановили свыше 4600 км дорог. Кроме того, они построили и восстановили более 5000 км телефонно-телеграфных линий, используемых на железных дорогах.Во время Гражданской войны железнодорожные войска поставили новый рекорд, построив и восстановив свыше 22 тыс. км полотна. Был проведен ремонт более 3160 мостов, поврежденных во время боев. Вскоре после войны войска занялись подготовкой к строительству новых дорог в отдаленных регионах. Именно железнодорожные войска провели первые изыскания перед строительством будущей Байкало-амурской магистрали.Важнейшую роль железнодорожные войска сыграли во время Великой Отечественной войны. Они построили и отремонтировали в общей сложности почти 200 тыс. км путей, восстановили более 75 тыс. стрелочных переводов и почти 8 тыс. станций. После войны войска внесли серьезный вклад в дело восстановление уничтоженной и поврежденной инфраструктуры. Солдаты-железнодорожники ремонтировали старое полотно и укладывали новое, строили вокзалы и иные объекты, вплоть до жилых домов. Завершив восстановление разрушенных объектов, железнодорожные войска принимались за строительство новых. При их прямом участии велись все основные стройки в сфере железных дорог.После распада СССР независимая Россия несколько раз реформировала систему железнодорожных войск. До середины 90-х они успели побыть в составе министерства архитектуры и строительства, а затем министерства путей сообщения, пока их не сделали отдельной Федеральной службой. Только в 2004 году железнодорожные войска вновь вернулись к министерству обороны, и вскоре стали частью Вооруженных сил России. Являясь ключевым элементом Тыла Вооруженных сил, железнодорожные войска продолжают работы по строительству и эксплуатации различных объектов.Редакция «Военного обозрения» поздравляет всех бывших и нынешних военнослужащих железнодорожных войск с их профессиональным праздником!