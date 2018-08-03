18:49 03 августа
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Косовский лидер заговорил о корректировке границы с Сербией

Прешевская долина Сербии может присоединиться к Косово, если соответствующий договор будет заключен между Белградом и Приштиной, передает РИА Новости заявление президента самопровозглашенной республики Хашима Тачи.



По словам Тачи, о присоединении к Косово его попросило албанское население Прешевской долины. И если такое соглашение будет заключено между Белградом и Приштиной, то уже «никто не сможет помешать – ни НАТО, ни ЕС, ни США», добавил он.


В четверг Тачи заявил, что Косово имеет 400-км границу с Сербией, и что без ее демаркации косовско-албанское руководство не сможет завершить процесс консолидации и формирования государства. Оба эти вопроса (о присоединении Прешевской долины и демаркации границы) косовский лидер надеется поднять на следующих переговорах с властями Сербии.

Официальный же Белград вообще не признает наличие границы, называя ее административной линей в рамках Сербии.

Между тем, подписание соглашения о нормализации отношений между Белградом и Приштиной является основным требованием Брюсселя на пути евроинтеграции для обеих сторон.

Тачи прекрасно знает, что ни Прешево, ни какой-либо другой муниципалитет не будет присоединен к Косово, написал в «Фейсбуке» влиятельный косовский оппозиционер Илир Деда. По его словам, президент лишь манипулирует чувствами албанцев в Прешевской долине.

Напомним, Косово, как суверенную республику, не признают Сербия, РФ, КНР, Испания, Греция, Израиль, Иран и ряд других стран. В 2011 году под давлением ЕС и для облегчения жизни сербов в Косово Белград был вынужден начать переговоры с Приштиной о нормализации отношений. Переговоры проходят при участии брюссельских политиков.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 30

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  1. Vard Сегодня, 16:03
    Вот так .... Просто как в сказке про зайчика... Лисичку... И избушку... И при этом они на голубом глазу говорят что Крым это совсем другое дело...
    Vard
    1. Татьяна Сегодня, 16:31
      Цитата: Vard
      Вот так .... Просто как в сказке про зайчика... Лисичку... И избушку... И при этом они на голубом глазу говорят что Крым это совсем другое дело...

      Переговоры проходят при участии брюссельских политиков. И Этим всё сказано.
      Сама по себе "Брюссельская бюрократия" - это проект англосаксов по управлению миром, срощенный с еврейскими банкирами-ростовщиками ФРС США за их мировое господство.
      Татьяна
    2. Pes Сегодня, 16:34
      Косово, как суверенную республику, не признают Сербия, РФ, КНР, Испания, Греция, Израиль, Иран и ряд других стран.

      Иран и Израиль,это серьезно очень..Удивлен ! Косову нечего ловить
      Pes
      1. Barzha (Dmitriy) Сегодня, 17:25
        Израиль,это серьезно очень..

        А Китай, это так, мелочь пузатая? У каждой из перечисленных стран своя, но похожая у всех причина не признавать Косово. Китаю, например, тогда зададут вопрос: "А что же вы тогда Тайвань и Тибет не признаёте?" Израилю, следуя этой логике, нужно будет признать Палестинскую автономию в качестве суверенного государства. У Испании такая же проблема с Каталонией, у Греции с Северным Кипром, а у Ирана с курдами. Не зря же Россия говорила на СБ ООН в своё время, что признавая Косово, вы (Западные страны) открываете Ящик Пандоры!
        Barzha
    3. Barzha (Dmitriy) Сегодня, 17:34
      И при этом они на голубом глазу говорят что Крым это совсем другое дело...

      Конечно... Они же как говорят, мол, в Косово "пролились реки крови", потому что "кровожадные сербы истребляли несчастных албанцев". Поэтому, мол, и надо было их разделить. Т.е. следуя этой логике, нужно, что бы "нацики-бандерлоги" всё таки доехали до Симферополя и в Крыму началась бы полномасштабная резня. Которая потом перешла бы в бойню сначала татар против русских, а потом и заезжих исламистов против всего немусульманского населения. Вот тогда только...
      Barzha
  2. Самара_63 (Вася) Сегодня, 16:03
    Сербам нужно просто захватить Косово силой, а России перед этим ввести войска в Сербию, 3 мотострелковых двизии, и два полка ПВО...Хуже уже не будет...
    Самара_63
    1. faiver (Андрей) Сегодня, 16:10
      хватит и батальона военной полиции
      faiver
      1. Самара_63 (Вася) Сегодня, 16:24
        Военную полицию надо распустить...
        Самара_63
    2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 16:13
      Цитата: Самара_63
      а России перед этим ввести войска в Сербию,

      А зачем нам встревать за Сербию?
      Александр романов
      1. Самара_63 (Вася) Сегодня, 16:23
        Нам сейчас как никогда нужен конфликт что бы поставить США на место, балканы это наше поле...
        Самара_63
      2. Tusv (Владимир) Сегодня, 17:11
        Цитата: Александр романов
        А зачем нам встревать за Сербию?

        А что лучше, Сербия в НАТО или в ОДКБ?
        Да встревать то особенно не нужно. hi Просто дать дальнейший ход просьбе Сербского правительства по присоединению к Союзу Беларуси и Руси. Наша Дума даже ратифицировала тот документ. Надо бы продолжить разговор на эту тему. Батьку, ясень пень уговорим.
        И я уже вижу.перекошенные физиономии янки и слышу приятный скрежет их зубов bully
        Tusv
    3. Pax tecum (Pax tecum) Сегодня, 16:16
      Самара:
      Сербам нужно просто захватить Косово силой, а России перед этим ввести войска в Сербию,..Хуже уже не будет...

      России не нужно никого вводить, а стоит оказать реальную политическую и материально-техническую поддержку в вопросе возврата оккупированных НАТОвцами территории Косово и Метохии.
      Сербы отличные воины! Сами справятся. Главное не мешать и не останавливать.

      P.S. Сильно помешает самая большая американская военная база за рубежом, находящаяся в Косово-Кэмп-Бондстил (Camp Bondsteel).
      А, это повод к войне, если не с НАТО, то с США точно.

      P.S.S. Да, и при необходимости американцы быстро организуют муслимов по всей Европе. Рядом Босния-мусульманский ударный кулак в центре Европы.

      Сербам, в этом случае, будет нужна разносторонняя поддержка глобальных масштабов.
      Pax tecum
      1. Самара_63 (Вася) Сегодня, 16:21
        Войны не будет с ЯО,будет локальный конфликт где США проиграет. Сербы сами справятся на первом этапе, а наши войска нужны что бы США в ходе конфликта с нами проиграли...тогда это отрезвит их Президента, а Конгресс и Сенат США разгонят...
        Самара_63
      2. Jerk Сегодня, 16:59
        Цитата: Pax tecum
        P.S.S. Да, и при необходимости американцы быстро организуют муслимов по всей Европе.

        Мораль: России играть надо на дипломатическом поле. От этого "ударного кулака муслимов" знаете кому прилетело больше всех? Франции, Скандинавии, Голландии, Германии... Торговля оружием, этнические банды, теракты те же. ИМ как раз этот кулак мешает - не нам.
        Вот пусть и вычищают ударный кулак муслимов США - ИМ это надо
        Jerk
    4. тагил (сергей) Сегодня, 16:32
      Через какую границу вводить будем? И нас об этом Сербия просила?
      тагил
      1. Опер (Игорь) Сегодня, 18:06
        Более 21 000 сербов Косово и Метохии просили о предоставлении Российского гражданства! Сербы наверное единственный в мире народ искренне любящий Россию. На небе Бог-на земле Россия! Сербская поговорка.
        Опер
        1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 18:25
          Цитата: Опер
          Более 21 000 сербов Косово и Метохии просили о предоставлении Российского гражданства! Сербы наверное единственный в мире народ искренне любящий Россию. На небе Бог-на земле Россия! Сербская поговорка.

          У косовских бандюганов разыгрался аппетит,эти *человеки*ещё до разгрома Югославии отличались криминальной чертой характера!А сейчас при помощи янки поднялись,и оч.здорово,на наркотрафике.
          Фил77
      2. faiver (Андрей) Сегодня, 18:33
        надо начинать строить секретный тоннель bully
        faiver
        1. Опер (Игорь) Сегодня, 18:44
          Надо поддерживать именно братьев, родню если хотите, а не кого попало памяти не имеющих и благодарности не знающих! Есть и еще одна сербская поговорка, которая о многом может сказать в сербском характере - нас с русскими двести миллионов!
          Опер
  3. Tusv (Владимир) Сегодня, 16:07
    Дайте пожалуйста попить,а то так есть хочется, что переночевать не где. Борзота
    Tusv
  4. другой РУСИЧ Сегодня, 16:10
    А я думаю в Сербии многие поддержут предложение о пересмотре границ: Косово должно перестать существовать одновременно со слиянием с Сербией
    другой РУСИЧ
  5. Гуру (Олег) Сегодня, 16:12
    Любые переговоры Белграда с Приштиной по вопросу демаркации будут автоматически расценены как признание Белградом Косово.
    Гуру
  6. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 16:14
    Выгнать эту мра-зь всю в албанию, а то на чужих землях себе страну хотят создать.
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  7. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 16:16
    он вроде бывший полевой командир
    злой пиннокио
    1. Терский (Виктор) Сегодня, 18:40
      Цитата: злой пиннокио
      он вроде бывший полевой командир

      Не только командир, и не только полевой, пройдите по ссылке...ХАШИМ-ПОТРОШИТЕЛЬ: ЛИЦО ДЕМОКРАТИИ В КОСОВО
      Терский
      1. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 18:43
        ну так то я это знаю по нему давно тюрьма плачен но пока главные потрошители в вашингтоне живы его не посадят
        злой пиннокио
        1. Терский (Виктор) Сегодня, 18:46
          Цитата: злой пиннокио
          ну так то я это знаю по нему давно тюрьма плачен

          Тюрьма , это для него счастье, а по сути - хорошая осина, а лучше две. Завязать в растяжку между ними и отпускать осины медленно, медленно... yes Что бы испытал всю прелесть "шпагата" на весу...
          Терский
  8. Dzafdet (Сергей) Сегодня, 16:59
    Через Косово англичане и американцы везут сотни тонн наркотиков в Европу. Как их сковырнёшь ? Спасибо Ельцину в очередной раз. Всё пробухал..
    Dzafdet
  9. Серый брат (Сергей) Сегодня, 17:46
    А сербское население чего сказало?
    Серый брат
  10. July Caesar (Сергей) Сегодня, 18:13
    Тихой сапой,оторвав Косово от Сербии,пытаются начать подъедать территории и дальше?
    July Caesar
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