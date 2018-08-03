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Косовский лидер заговорил о корректировке границы с Сербией
Прешевская долина Сербии может присоединиться к Косово, если соответствующий договор будет заключен между Белградом и Приштиной, передает РИА Новости заявление президента самопровозглашенной республики Хашима Тачи.
По словам Тачи, о присоединении к Косово его попросило албанское население Прешевской долины. И если такое соглашение будет заключено между Белградом и Приштиной, то уже «никто не сможет помешать – ни НАТО, ни ЕС, ни США», добавил он.
В четверг Тачи заявил, что Косово имеет 400-км границу с Сербией, и что без ее демаркации косовско-албанское руководство не сможет завершить процесс консолидации и формирования государства. Оба эти вопроса (о присоединении Прешевской долины и демаркации границы) косовский лидер надеется поднять на следующих переговорах с властями Сербии.
Официальный же Белград вообще не признает наличие границы, называя ее административной линей в рамках Сербии.
Между тем, подписание соглашения о нормализации отношений между Белградом и Приштиной является основным требованием Брюсселя на пути евроинтеграции для обеих сторон.
Тачи прекрасно знает, что ни Прешево, ни какой-либо другой муниципалитет не будет присоединен к Косово, написал в «Фейсбуке» влиятельный косовский оппозиционер Илир Деда. По его словам, президент лишь манипулирует чувствами албанцев в Прешевской долине.
Напомним, Косово, как суверенную республику, не признают Сербия, РФ, КНР, Испания, Греция, Израиль, Иран и ряд других стран. В 2011 году под давлением ЕС и для облегчения жизни сербов в Косово Белград был вынужден начать переговоры с Приштиной о нормализации отношений. Переговоры проходят при участии брюссельских политиков.
По словам Тачи, о присоединении к Косово его попросило албанское население Прешевской долины. И если такое соглашение будет заключено между Белградом и Приштиной, то уже «никто не сможет помешать – ни НАТО, ни ЕС, ни США», добавил он.
В четверг Тачи заявил, что Косово имеет 400-км границу с Сербией, и что без ее демаркации косовско-албанское руководство не сможет завершить процесс консолидации и формирования государства. Оба эти вопроса (о присоединении Прешевской долины и демаркации границы) косовский лидер надеется поднять на следующих переговорах с властями Сербии.
Официальный же Белград вообще не признает наличие границы, называя ее административной линей в рамках Сербии.
Между тем, подписание соглашения о нормализации отношений между Белградом и Приштиной является основным требованием Брюсселя на пути евроинтеграции для обеих сторон.
Тачи прекрасно знает, что ни Прешево, ни какой-либо другой муниципалитет не будет присоединен к Косово, написал в «Фейсбуке» влиятельный косовский оппозиционер Илир Деда. По его словам, президент лишь манипулирует чувствами албанцев в Прешевской долине.
Напомним, Косово, как суверенную республику, не признают Сербия, РФ, КНР, Испания, Греция, Израиль, Иран и ряд других стран. В 2011 году под давлением ЕС и для облегчения жизни сербов в Косово Белград был вынужден начать переговоры с Приштиной о нормализации отношений. Переговоры проходят при участии брюссельских политиков.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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