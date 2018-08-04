"А они, сволочи, думают, что нас здесь тысяча!"
Рассказ о юном герое Валере Волкове начнём с его заметки в 11 номере рукописной газеты “Окопная правда”:
“Наша 10-ка — это мощный кулак, который врагу будет дивизией, и, как сказал майор Жиделев, мы будем драться как дивизия.
Нет силы в мире, которая победит нас, Советское государство, потому что мы сами хозяева, нами руководит партия коммунистов.
Вот посмотрите, кто мы.
Здесь, в 52-й школе:
1. Командир морского пехотного полка майор Жиделев, русский.
2. Капитан, кавалерист, грузин Гобиладзе.
3. Танкист, рядовой Паукштите Василий, латыш.
4. Врач медицинской службы, капитан Мамедов, узбек.
5. Летчик, младший лейтенант Илита Даурова, осетинка.
6. Моряк Ибрагим Ибрагимов, казанский татарин.
7. Артиллерист Петруненко из Киева, украинец.
8. Сержант, пехотинец Богомолов из Ленинграда, русский.
9. Разведчик, водолаз Аркадий Журавлев из Владивостока.
10. Я, сын сапожника, ученик 4-го класса, Волков Валерий, русский.
Посмотрите, какой мощный кулак мы составляем и сколько немцев нас бьют, а мы сколько их побили; посмотрите, что творилось вокруг этой школы вчера, сколько убитых лежит из них, а мы, как мощный кулак, целы и держимся, а они, сволочи, думают, что нас здесь тысяча, и идут против нас тысячами. Ха-ха, трусы, оставляют даже тяжелораненых и убегают.
Эх, как я хочу жить и рассказывать все это после победы. Всем, кто будет учиться в этой школе!
52-я школа! Твои стены держатся, как чудо среди развалин, твой фундамент не дрогнул, как наш мощный кулак десятки...
Дорогая десятка! Кто из вас останется жив, расскажите всем, кто в этой школе будет учиться; где бы вы ни были, приезжайте и расскажите все, что происходило здесь, в Севастополе. Я хочу стать птицей и облететь весь Севастополь, каждый дом, каждую школу, каждую улицу. Это такие мощные кулаки, их миллионы, нас никогда не победят сволочи Гитлер и другие. Нас миллионы, посмотрите! От Дальнего Востока до Риги, от Кавказа до Киева, от Севастополя до Ташкента, таких кулаков миллионы, и мы, как сталь, непобедимы!
Валерий «поэт» (Волк), 1942 год...”
И было автору этих строк всего-то 12 лет!
До начала Великой Отечественной войны будущий герой жил с отцом в городе Черновцы. Мама мальчика умерла, когда Валера был маленьким. Отец тяжело болел, работал сапожником. И мастером был очень хорошим, и человеком душевным. Бывало, не всегда и деньги за свой труд брал.
Данные о том, как семья прожила первые месяцы войны, встречаются разные. Есть информация о том, что Волковы уехали в Бахчисарай, к отцовскому брату. Но дом оказался пустым. Пришлось перебраться в село Чоргун, что вскоре оказалось прифронтовым. Отец Валеры, как мог, помогал нашим. И за это его расстреляли фашисты.
Есть и другая версия: из-за болезни отца оба остались в родном городе, где и произошёл расстрел. А после этого Валера сам добрался до Бахчисарая, а затем до села Чоргун.
Здесь он встретился с разведчиками 7 бригады морской пехоты. Дело было зимой, и командир разведчиков приказал отправить Валеру в штольню города Икермана, где находилась подземная школа.
Но учился Валера недолго. Почти все ученики школы и учительница погибли во время бомбёжки. А мальчика снова уберегла судьба — во второй раз. Он опять появился у наших разведчиков. И стал их названным сыном, маленьким солдатом. Впрочем, солдатом он был уже с первых дней войны, потому что мужественно и честно бился со страхом и одиночеством, голодом и смертью…
Теперь Валерик наравне со взрослыми бойцами защищал Севастополь. Он помогал, как мог: добывал ценные сведения, подносил боеприпасы. Случалось, и в атаки ходил, даром что двенадцатилетний. Именно мальчуган придумал издавать свою газету «Окопная правда». Ещё с малых лет он был увлечённым читателем, сочинял стихи и писал очень хорошие сочинения. Учителя говорили, что Валера станет поэтом. И вот теперь, в огненные годы, любовь к слову тоже стала помощником Валеры.
К сожалению, до наших дней дошёл всего лишь один номер «Окопной правды» (он был опубликован в газете «Правда» в 1963 году).
Хотя в газете Валера обозначает школу номером 52, на самом деле речь идёт о школе-интернате №4 (в некоторых источниках — 10). Это удалось выяснить через многие годы после войны, когда выжившие однополчане Валерия передали в руки историков уникальный листок рукописной газеты. Большую помощь в поисках информации оказали и взрослые краеведы, и школьники Севастополя, Москвы.
Свой последний бой юный герой принял в районе Ушаковой балки. В тот день мальчика включили в группу прикрытия, и в первый день июля она отправилась защищать подходы к побережью. Здесь проходила эвакуация раненых солдат (мирных жителей вывезли примерно за месяц до этого).
По дороге шли фашистские танки. И отважный Валера решил перекрыть им путь. Он взял связку гранат и пополз к врагу. Но не добравшись до цели, оказался ранен в правое плечо. Силы юного бойца — мальчишеские. И он никак не смог бы добросить гранаты искалеченной рукой. А потому подпустил врагов поближе и бросил свой смертоносный груз левой рукой прямо под гусеницы… Даже отползти не успел...
Тем временем наши бойцы подожгли остальные танки. Враг не прорвался. Эвакуировали всех.
Валерия похоронили во дворе школы. А в 1963 году, когда стало известно о подвиге мальчишки, его посмертно наградили Орденом Отечественной войны 1 степени.
И ещё… Вернёмся к списку отважной десятки, о которой писал Валера. Там значится имя лётчицы Илиты Дауровой. Её самолёт был сбит над Севастополем — так Илита оказалась вместе с Валерой. Она стала ему второй матерью, а после войны собиралась усыновить официально. Но не вышло…
Именно Илита (вместе со своим однополчанином Иваном Петруненко) передала историкам «Окопную правду».
“Наша 10-ка — это мощный кулак, который врагу будет дивизией, и, как сказал майор Жиделев, мы будем драться как дивизия.
Нет силы в мире, которая победит нас, Советское государство, потому что мы сами хозяева, нами руководит партия коммунистов.
Вот посмотрите, кто мы.
Здесь, в 52-й школе:
1. Командир морского пехотного полка майор Жиделев, русский.
2. Капитан, кавалерист, грузин Гобиладзе.
3. Танкист, рядовой Паукштите Василий, латыш.
4. Врач медицинской службы, капитан Мамедов, узбек.
5. Летчик, младший лейтенант Илита Даурова, осетинка.
6. Моряк Ибрагим Ибрагимов, казанский татарин.
7. Артиллерист Петруненко из Киева, украинец.
8. Сержант, пехотинец Богомолов из Ленинграда, русский.
9. Разведчик, водолаз Аркадий Журавлев из Владивостока.
10. Я, сын сапожника, ученик 4-го класса, Волков Валерий, русский.
Посмотрите, какой мощный кулак мы составляем и сколько немцев нас бьют, а мы сколько их побили; посмотрите, что творилось вокруг этой школы вчера, сколько убитых лежит из них, а мы, как мощный кулак, целы и держимся, а они, сволочи, думают, что нас здесь тысяча, и идут против нас тысячами. Ха-ха, трусы, оставляют даже тяжелораненых и убегают.
Эх, как я хочу жить и рассказывать все это после победы. Всем, кто будет учиться в этой школе!
52-я школа! Твои стены держатся, как чудо среди развалин, твой фундамент не дрогнул, как наш мощный кулак десятки...
Дорогая десятка! Кто из вас останется жив, расскажите всем, кто в этой школе будет учиться; где бы вы ни были, приезжайте и расскажите все, что происходило здесь, в Севастополе. Я хочу стать птицей и облететь весь Севастополь, каждый дом, каждую школу, каждую улицу. Это такие мощные кулаки, их миллионы, нас никогда не победят сволочи Гитлер и другие. Нас миллионы, посмотрите! От Дальнего Востока до Риги, от Кавказа до Киева, от Севастополя до Ташкента, таких кулаков миллионы, и мы, как сталь, непобедимы!
Валерий «поэт» (Волк), 1942 год...”
И было автору этих строк всего-то 12 лет!
До начала Великой Отечественной войны будущий герой жил с отцом в городе Черновцы. Мама мальчика умерла, когда Валера был маленьким. Отец тяжело болел, работал сапожником. И мастером был очень хорошим, и человеком душевным. Бывало, не всегда и деньги за свой труд брал.
Данные о том, как семья прожила первые месяцы войны, встречаются разные. Есть информация о том, что Волковы уехали в Бахчисарай, к отцовскому брату. Но дом оказался пустым. Пришлось перебраться в село Чоргун, что вскоре оказалось прифронтовым. Отец Валеры, как мог, помогал нашим. И за это его расстреляли фашисты.
Есть и другая версия: из-за болезни отца оба остались в родном городе, где и произошёл расстрел. А после этого Валера сам добрался до Бахчисарая, а затем до села Чоргун.
Здесь он встретился с разведчиками 7 бригады морской пехоты. Дело было зимой, и командир разведчиков приказал отправить Валеру в штольню города Икермана, где находилась подземная школа.
Но учился Валера недолго. Почти все ученики школы и учительница погибли во время бомбёжки. А мальчика снова уберегла судьба — во второй раз. Он опять появился у наших разведчиков. И стал их названным сыном, маленьким солдатом. Впрочем, солдатом он был уже с первых дней войны, потому что мужественно и честно бился со страхом и одиночеством, голодом и смертью…
Теперь Валерик наравне со взрослыми бойцами защищал Севастополь. Он помогал, как мог: добывал ценные сведения, подносил боеприпасы. Случалось, и в атаки ходил, даром что двенадцатилетний. Именно мальчуган придумал издавать свою газету «Окопная правда». Ещё с малых лет он был увлечённым читателем, сочинял стихи и писал очень хорошие сочинения. Учителя говорили, что Валера станет поэтом. И вот теперь, в огненные годы, любовь к слову тоже стала помощником Валеры.
К сожалению, до наших дней дошёл всего лишь один номер «Окопной правды» (он был опубликован в газете «Правда» в 1963 году).
Хотя в газете Валера обозначает школу номером 52, на самом деле речь идёт о школе-интернате №4 (в некоторых источниках — 10). Это удалось выяснить через многие годы после войны, когда выжившие однополчане Валерия передали в руки историков уникальный листок рукописной газеты. Большую помощь в поисках информации оказали и взрослые краеведы, и школьники Севастополя, Москвы.
Свой последний бой юный герой принял в районе Ушаковой балки. В тот день мальчика включили в группу прикрытия, и в первый день июля она отправилась защищать подходы к побережью. Здесь проходила эвакуация раненых солдат (мирных жителей вывезли примерно за месяц до этого).
По дороге шли фашистские танки. И отважный Валера решил перекрыть им путь. Он взял связку гранат и пополз к врагу. Но не добравшись до цели, оказался ранен в правое плечо. Силы юного бойца — мальчишеские. И он никак не смог бы добросить гранаты искалеченной рукой. А потому подпустил врагов поближе и бросил свой смертоносный груз левой рукой прямо под гусеницы… Даже отползти не успел...
Тем временем наши бойцы подожгли остальные танки. Враг не прорвался. Эвакуировали всех.
Валерия похоронили во дворе школы. А в 1963 году, когда стало известно о подвиге мальчишки, его посмертно наградили Орденом Отечественной войны 1 степени.
И ещё… Вернёмся к списку отважной десятки, о которой писал Валера. Там значится имя лётчицы Илиты Дауровой. Её самолёт был сбит над Севастополем — так Илита оказалась вместе с Валерой. Она стала ему второй матерью, а после войны собиралась усыновить официально. Но не вышло…
Именно Илита (вместе со своим однополчанином Иваном Петруненко) передала историкам «Окопную правду».
Автор: Софья Милютинская
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