"А они, сволочи, думают, что нас здесь тысяча!"

Рассказ о юном герое Валере Волкове начнём с его заметки в 11 номере рукописной газеты “Окопная правда”:И было автору этих строк всего-то 12 лет!До начала Великой Отечественной войны будущий герой жил с отцом в городе Черновцы. Мама мальчика умерла, когда Валера был маленьким. Отец тяжело болел, работал сапожником. И мастером был очень хорошим, и человеком душевным. Бывало, не всегда и деньги за свой труд брал.Данные о том, как семья прожила первые месяцы войны, встречаются разные. Есть информация о том, что Волковы уехали в Бахчисарай, к отцовскому брату. Но дом оказался пустым. Пришлось перебраться в село Чоргун, что вскоре оказалось прифронтовым. Отец Валеры, как мог, помогал нашим. И за это его расстреляли фашисты.Есть и другая версия: из-за болезни отца оба остались в родном городе, где и произошёл расстрел. А после этого Валера сам добрался до Бахчисарая, а затем до села Чоргун.Здесь он встретился с разведчиками 7 бригады морской пехоты. Дело было зимой, и командир разведчиков приказал отправить Валеру в штольню города Икермана, где находилась подземная школа.Но учился Валера недолго. Почти все ученики школы и учительница погибли во время бомбёжки. А мальчика снова уберегла судьба — во второй раз. Он опять появился у наших разведчиков. И стал их названным сыном, маленьким солдатом. Впрочем, солдатом он был уже с первых дней войны, потому что мужественно и честно бился со страхом и одиночеством, голодом и смертью…Теперь Валерик наравне со взрослыми бойцами защищал Севастополь. Он помогал, как мог: добывал ценные сведения, подносил боеприпасы. Случалось, и в атаки ходил, даром что двенадцатилетний. Именно мальчуган придумал издавать свою газету «Окопная правда». Ещё с малых лет он был увлечённым читателем, сочинял стихи и писал очень хорошие сочинения. Учителя говорили, что Валера станет поэтом. И вот теперь, в огненные годы, любовь к слову тоже стала помощником Валеры.К сожалению, до наших дней дошёл всего лишь один номер «Окопной правды» (он был опубликован в газете «Правда» в 1963 году).Хотя в газете Валера обозначает школу номером 52, на самом деле речь идёт о школе-интернате №4 (в некоторых источниках — 10). Это удалось выяснить через многие годы после войны, когда выжившие однополчане Валерия передали в руки историков уникальный листок рукописной газеты. Большую помощь в поисках информации оказали и взрослые краеведы, и школьники Севастополя, Москвы.Свой последний бой юный герой принял в районе Ушаковой балки. В тот день мальчика включили в группу прикрытия, и в первый день июля она отправилась защищать подходы к побережью. Здесь проходила эвакуация раненых солдат (мирных жителей вывезли примерно за месяц до этого).По дороге шли фашистские танки. И отважный Валера решил перекрыть им путь. Он взял связку гранат и пополз к врагу. Но не добравшись до цели, оказался ранен в правое плечо. Силы юного бойца — мальчишеские. И он никак не смог бы добросить гранаты искалеченной рукой. А потому подпустил врагов поближе и бросил свой смертоносный груз левой рукой прямо под гусеницы… Даже отползти не успел...Тем временем наши бойцы подожгли остальные танки. Враг не прорвался. Эвакуировали всех.Валерия похоронили во дворе школы. А в 1963 году, когда стало известно о подвиге мальчишки, его посмертно наградили Орденом Отечественной войны 1 степени.И ещё… Вернёмся к списку отважной десятки, о которой писал Валера. Там значится имя лётчицы Илиты Дауровой. Её самолёт был сбит над Севастополем — так Илита оказалась вместе с Валерой. Она стала ему второй матерью, а после войны собиралась усыновить официально. Но не вышло…Именно Илита (вместе со своим однополчанином Иваном Петруненко) передала историкам «Окопную правду».