В Кунейтре нашли оружие, боеприпасы и продукты из США и Израиля

В сирийской провинции Эль-Кунейтра военнослужащие правительственной армии обнаружили схроны боевиков с большим количеством оружия и боеприпасов, передает сирийское государственное агентство SANA.Согласно сообщению агенства, в обнаруженных схронах оказалось большое количество американского оружия, а именно винтовки и ракеты американского производства, а также боеприпасы, мины, пулеметы. Кроме этого, в схронах было обнаружено большое количество продуктов израильского производства. Некоторое удивление у бойцов правительственной армии вызвала найденная вместе с оружием экипировка отрядов так называемых "Белых касок", международной организации под эгидой правительства Великобритании, которые якобы заняты спасением мирного населения в зонах боевых действий.Отмечается, что схроны найдены на территории, освобожденной от боевиков запрещенной в России террористической группировки "Джабхат ан-Нусра". При этом местные жители сами указали на возможное расположение тайников боевиков, так как видели, как при отступлении из региона те прятали большое количество оружия. В настоящее время в провинции продолжается поиск тайников, оставленных террористами при отступлении.