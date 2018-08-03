18:49 03 августа
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В Кунейтре нашли оружие, боеприпасы и продукты из США и Израиля

В сирийской провинции Эль-Кунейтра военнослужащие правительственной армии обнаружили схроны боевиков с большим количеством оружия и боеприпасов, передает сирийское государственное агентство SANA.

В Кунейтре нашли оружие, боеприпасы и продукты из США и Израиля


Согласно сообщению агенства, в обнаруженных схронах оказалось большое количество американского оружия, а именно винтовки и ракеты американского производства, а также боеприпасы, мины, пулеметы. Кроме этого, в схронах было обнаружено большое количество продуктов израильского производства. Некоторое удивление у бойцов правительственной армии вызвала найденная вместе с оружием экипировка отрядов так называемых "Белых касок", международной организации под эгидой правительства Великобритании, которые якобы заняты спасением мирного населения в зонах боевых действий.




Отмечается, что схроны найдены на территории, освобожденной от боевиков запрещенной в России террористической группировки "Джабхат ан-Нусра". При этом местные жители сами указали на возможное расположение тайников боевиков, так как видели, как при отступлении из региона те прятали большое количество оружия. В настоящее время в провинции продолжается поиск тайников, оставленных террористами при отступлении.


Использованы фотографии: SANA
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Комментарии 66

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  1. ЛМН (Максим) Сегодня, 16:38
    Какая неожиданость!! belay
    ЛМН
    1. собаковод Сегодня, 16:44
      Какая неожиданость!!

      Для Израиля? Для США? Для Великобритании?
      собаковод
      1. MPN (Павел) Сегодня, 16:58
        большое количество продуктов израильского производства
        Ну и чего тут удивляться? Ближайший продуктовый магазин в Израиле , не бегать же за тридевять земель...
        MPN
        1. Stas157 (Стас) Сегодня, 17:10
          Цитата: MPN
          Ну и чего тут удивляться? Ближайший продуктовый магазин в Израиле , не бегать же за тридевять земель...

          Точно! Ещё и оружия с боеприпасами там же прикупить, чтобы не бегать далеко.)) hi
          Stas157
          1. MPN (Павел) Сегодня, 17:15
            Цитата: Stas157
            Ещё и оружия с боеприпасами там же прикупить, чтобы не бегать далеко.))

            Это бегать не надо, там прямо на границе передают посылки от благодарных руководителей из пентагона... и даже не вскрывают как в "почте России" hi
            MPN
        2. dorz (Дмитрий) Сегодня, 17:11
          Есть и другие интересные находки. Как утверждают израильские СМИ, из-за неудачного применения ПРО Праща Давида, одна ракета попала в руки российской и сирийской разведки. Наверное она уже доставлена в Москву. Но больше всего в Израеле опасаются, что тайны израильского ВПК попадут в руки Ирана и Хезболлы. Как сообщает иранская пресса, случившееся стало шоком не только для израильтян, но и для иранцев.

          В Ливане и Иране были уверены в уникальных возможностях израильской ПРО. Но теперь стало понятно, что она не в состоянии правильно определить направление полёта старых советских ракет и в итоге не способна их перехватить. Такая информация может серьёзно изменить настроения всех ближневосточных игроков – та же Хезболла располагает тысячами баллистических ракет. По данным израильской службы безопасности, эта группировка может запускать их в количестве от 3 до 4 тыс. в день.
          dorz
        3. Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ (Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ) Сегодня, 17:12
          Был бы израильский кошерный сухпаёк - я бы удивился.
          Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ
      2. Арон Заави (Арон) Сегодня, 17:14
        Цитата: собаковод

        Для Израиля? Для США? Для Великобритании?

        Для тех троллей которые не читают регулярные пресс релизы АОИ.

        В рамках операции "Добрый сосед" в 2016 году произведена поставка лекарств, топлива, продуктов питания и одежды. В этот список включено более 360 тонн продовольствия, 450 тысяч литров бензина и 50 тонн одежды, 600 метров водопроводных труб, 900 палет с антибиотиками, инсулином, обезболивающими средствами и анестетиками, которые были переданы через границу между Израилем и Сирией.
        До создания подразделения в августе 2016 года помощь, предоставляемая Израилем через сирийскую границу, была менее организованной. Но по мере продолжения боевых действий ЦАХАЛом было решено значительно расширить гуманитарную деятельность в Сирии.
        Так, за три года до создания подразделения в Сирию было передано 15 тонн детской смеси. А только в 2016 году было отправлено уже около 113 тонн детской смеси.



        Арон Заави
        1. Stas157 (Стас) Сегодня, 17:23
          Цитата: Арон Заави

          В рамках операции "Добрый сосед" в 2016 году произведена поставка лекарств, топлива, продуктов ...

          Арон, в статье говорится также об оружии и боеприпасах из США и Израиля. Даже приведены фотографии. Это тоже в рамках операции "Добрый сосед" было поставлено боевикам?
          Stas157
          1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 17:32
            Цитата: Stas157

            Арон, в статье говорится также об оружии и боеприпасах из США и Израиля. Даже приведены фотографии. Это тоже в рамках операции "Добрый сосед" было поставлено боевикам?

            Ты издеваешься? Ну ка перечисли фотографии какого оружия ты видешь на фотографиях? А потом скажи боеприпасы к этому оружию в товарном количестве кто производит?
            Арон Заави
            1. Stas157 (Стас) Сегодня, 17:45
              Цитата: Арон Заави
              Ты издеваешься?

              Ну, продукты с 2016 года уже десть раз съедены. Очевидно что поставки продуктов идут на регулярной основе бородатым, как минимум с 2016 года! И оружие в том числе! Если оружие не израильского производства, то это совсем не значит, что оно не может быть поставлено израильтянами! Да больше не кому там в Эль-Кунейтра, не Асад же будет этим заниматься!
              Stas157
              1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 17:57
                Цитата: Stas157

                Ну, продукты с 2016 года уже десть раз съедены. Очевидно что поставки продуктов идут на регулярной основе бородатым, как минимум с 2016 года! И оружие в том числе! Если оружие не израильского производства, то это совсем не значит, что оно не может быть поставлено израильтянами! Да больше не кому там в Эль-Кунейтра, не Асад же будет этим заниматься!

                Продукты и и лекраства конечно шли и в 2017 и 2018, вплоть до захвата региона САА.Но шли не ИГИЛ, а тем боевикам которые захватили приграничные районы. И что мы проиграли? За все эти годы никто не тревожил нашу границу, а для нас это самое главное. Что касается откуда оружие у боевиков, то САА в 2013-14 гг оставила там склады двух дивизий. Хватило надолго.
                Арон Заави
                1. Stas157 (Стас) Сегодня, 18:15
                  Цитата: Арон Заави
                  Что касается откуда оружие у боевиков, то САА в 2013-14 гг оставила там склады двух дивизий.

                  И это в том числе?
                  в обнаруженных схронах оказалось большое количество американского оружия, а именно винтовки и ракеты американского производства
                  Stas157
                2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 18:42
                  Арон, это логика слабака. "Мы вам дадим всё что вам надо, а вы нас не трогаете". Второе. Если САА оставила оружия на две дивизии, то зачем им ваше оружие?
                  sabakina
                  1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 18:45
                    Цитата: sabakina
                    Арон, это логика слабака. "Мы вам дадим всё что вам надо, а вы нас не трогаете". Второе. Если САА оставила оружия на две дивизии, то зачем им ваше оружие?

                    А где там наше? На фотогиафиях только ваше.
                    Арон Заави
        2. собаковод Сегодня, 17:51
          Для тех троллей которые не читают регулярные пресс релизы АОИ.

          Да, я тролль. И мне ваши
          регулярные пресс релизы АОИ
          до одного места, название которого модераторы не пропускают. Скажу открыто, если бы не поддержка США, вас, поджигателей, не было бы на БВ. Кичитесь своей "богоизбранностью", умалчивая о провокациях.
          собаковод
          1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 17:58
            Цитата: собаковод

            Да, я тролль....

            И больше ничего писать не надо. lol
            Арон Заави
        3. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 18:35
          Арон, что такое АОИ? Автономная область Израиль? Вы чё, уже к нам хотите приклеиться? wink Во вторых, в этих зелёных ящиках детская смесь? belay
          sabakina
      3. ЛМН (Максим) Сегодня, 17:15
        Цитата: собаковод
        Какая неожиданость!!

        Для Израиля? Для США? Для Великобритании?

        Пока не понятно.Все в растерянности..от неожиданости laughing

        ПС.Все,кроме кучерявых.Уже вон начали отмазываться lol
        "Добрый сосед".Детей кормят,а потом сами же их и фигачат.Добродеи))
        ЛМН
        1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 17:33
          Цитата: ЛМН


          ПС.Все,кроме кучерявых.Уже вон начали отмазываться lol
          "Добрый сосед".Детей кормят,а потом сами же их и фигачат.Добродеи))
          Бюоргер, ты бы прикрылся со своими нравоучениями. Мы то детей кормим , а вы их бомбите.
          Арон Заави
          1. ЛМН (Максим) Сегодня, 17:42
            Цитата: Арон Заави
            Цитата: ЛМН


            ПС.Все,кроме кучерявых.Уже вон начали отмазываться lol
            "Добрый сосед".Детей кормят,а потом сами же их и фигачат.Добродеи))
            Бюоргер, ты бы прикрылся со своими нравоучениями. Мы то детей кормим , а вы их бомбите.

            Бюоргер,это видимо Bürger.Если так,то вы ошиблись.Я не являюсь гр.Германии..
            И кстати..когда авиация Германии (точнее то,что от неё осталось),наносила удары по объектам в Сирии?? request
            ЛМН
    2. Pes Сегодня, 16:44
      Цитата: ЛМН
      Какая неожиданость!! belay

      Кто нибудь удивился ? Я нет..Мочим чертей и мочим ,а они живее всех живых.. negative
      Pes
    3. Kurare Сегодня, 16:51
      Цитата: ЛМН
      Какая неожиданость!!

      Только вот почему-то в Европе эту "неожиданность" ожидаемо игнорируют (сарказм).
      Kurare
    4. Маз Сегодня, 16:57
      Там господин Привалов сетовал что нет фоток, нет кучи - вот вам куча фоток сударь. Слава ридний Израильщине! цель оправдывает средства! Да здрава будет новая Израильская Империя от Эйлата до Ефрата!
      Маз
      1. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 17:15
        Цитата: Маз
        Там господин Привалов сетовал что нет фоток, нет кучи - вот вам куча фоток сударь. Слава ридний Израильщине! цель оправдывает средства! Да здрава будет новая Израильская Империя от Эйлата до Ефрата!

        Глядите, как запрыгал!!!
        Постеснялись бы, любезный. Оружие на двух фотках из трёх, имеющий глаза, определит как российское. Продукты? Да их сирийцам на границе тоннами раздавали до последних дней. Не морочите голову ни себе, ни людям. hi
        А. Привалов
        1. Kurare Сегодня, 17:23
          Цитата: А. Привалов
          Оружие на двух фотках из трёх, имеющий глаза, определит как российское.

          Простите за пять копеек, но оно всё таки советское, и ещё не известно, чьего роду: может болгарское, может китайское, может... (и далее по списку).
          Kurare
          1. borberd Сегодня, 17:33
            А 9600 боевиков с российскими паспортами воюющими за ИГИЛ - по словам вашего Начальника Генштаба , тоже советские ?
            Или тоже может болгары , может китайцы ?
            borberd
            1. Kurare Сегодня, 17:47
              Цитата: borberd
              А 9600 боевиков с российскими паспортами воюющими за ИГИЛ - по словам вашего Начальника Генштаба , тоже советские ?

              В Израиле было достаточно террористов-смертников с именно израильскими паспортами. Так что, они для вас евреи?
              Я же имел в виду совершенно другое: Россия "умеренным террористам" оружие не поставляла.
              Kurare
            2. собаковод Сегодня, 17:54
              А 9600 боевиков с российскими паспортами воюющими за ИГИЛ - по словам вашего Начальника Генштаба , тоже советские ?
              Или тоже может болгары , может китайцы ?

              Может. Всё может. Но Россия их уничтожает. В отличии от Израиля.
              собаковод
              1. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 18:01
                Цитата: собаковод
                А 9600 боевиков с российскими паспортами воюющими за ИГИЛ - по словам вашего Начальника Генштаба , тоже советские ?
                Или тоже может болгары , может китайцы ?

                Может. Всё может. Но Россия их уничтожает. В отличии от Израиля.

                Своих собственных граждан мочИте там сами. hi
                А. Привалов
                1. собаковод Сегодня, 18:27
                  Своих собственных граждан мочИте там сами

                  Мы вещи называем своими именами. Это террористы, у которых есть российские паспорта. Причём, для всего мира ИГ - террористическая организация. Непонятно только, почему на днях Израиль спрятал у себя главарей этой организации?
                  собаковод
                  1. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 18:37
                    Цитата: собаковод
                    Своих собственных граждан мочИте там сами

                    Мы вещи называем своими именами. Это террористы, у которых есть российские паспорта. Причём, для всего мира ИГ - террористическая организация. Непонятно только, почему на днях Израиль спрятал у себя главарей этой организации?

                    О таком событии мне не известно. Однако, мне хорошо известно, как РФ пригрела Хезболлу. Причём, для всего мира Хезболла - террористическая организация. Осенью 1985-го года боевики Хизболлы похитили 4-х советских дипломатов в Бейруте. Исполнителем был Имад Мугния. Одного из них, Аркадия Каткова, они убили сразу. Остальных держали заложниками. Вы не в курсе?
                    Может быть вы слышали, что Хамас, как и Хизбалла, это крупное бандформирование считается дружественным России и, в отличие от Исламского государства или Аль-Каиды, нет нужды указывать «запрещено на территории РФ»? Что не запрещено — то, как известно, разрешено.
                    При этом, министр иностранных дел России Сергей Лавров обычно говорит, что нельзя делить террористов на хороших и плохих.
                    Главарей Хамас, и других террористических организаций, мечтающих об уничтожении Израиля, в Москве не просто привечают — лично Лавров принимает их с почестями.
                    К примеру, 16 января 2017 года в министерстве иностранных дел России в Москве, состоялась встреча «представителей различных палестинских движений и партий» с Сергеем Лавровым.
                    На встречу с ним своих высокопоставленных представителей прислали "Организация освобождения Палестины" (ООП), "Движение за национальное освобождение Палестины" (ФАТХ), "Исламское движение сопротивления" (ХАМАС), "Палестинский исламский джихад", (ИД) "Народный Фронт освобождения Палестины" (НФОП), "Демократический фронт освобождения Палестины" (ДФОП), "Палестинская национальная инициатива" и "Коммунистическая партия Палестины" и другие группировки. Не поленитесь, вбейте в любой приличный поисковик фразу «Список терактов ХАМАС», «Список терактов ФАТХ», «Список терактов НФОП» и тд. Посмотрите, с какими маргиналами имеет дело почтенный Сергей Викторович...
                    А. Привалов
        2. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 17:29
          Цитата: А. Привалов
          Оружие на двух фотках из трёх, имеющий глаза, определит как российское.

          Скорее как "возможно, советское". Это если глаза иметь.
          Лопатов
    5. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 17:27
      Сейчас некто будет кричать "вывсеврете"! wassat Продукты сосед закупил сразу на 3000лет вперёд! lol оружие нашли на улице -пять полных фур стояло, с надписью на борту "не жалко, ещё подгоним!!!!" wassat
      ДРЕВНЕЙШИЙ
      1. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 17:32
        Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
        Сейчас некто будет кричать "вывсеврете"! wassat Продукты сосед закупил сразу на 3000лет вперёд! lol оружие нашли на улице -пять полных фур стояло, с надписью на борту "не жалко, ещё подгоним!!!!" wassat

        Картинка с продуктами от 10 декабря 2013 года! Журналюги ленивые. Даже картинку поновее подыскать не смогли. Расчёт на таких же ленивых читателей, которые любую фигню на веру принимают.
        А. Привалов
        1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 17:46
          Цитата: А. Привалов

          Картинка с продуктами от 10 декабря 2013 года! Журналюги ленивые. Даже картинку поновее подыскать не смогли. Расчёт на таких же ленивых читателей, которые любую фигню на веру принимают.

          Они до тупости ленивые. Армия предоставляет официальные отчеты и видео материалы, но им лень этим пользоваться.
          Арон Заави
          1. Krasnodar Сегодня, 17:55
            Цитата: Арон Заави
            Цитата: А. Привалов

            Картинка с продуктами от 10 декабря 2013 года! Журналюги ленивые. Даже картинку поновее подыскать не смогли. Расчёт на таких же ленивых читателей, которые любую фигню на веру принимают.

            Они до тупости ленивые. Армия предоставляет официальные отчеты и видео материалы, но им лень этим пользоваться.

            Самое смешное, что все это должен делать Асад, договариваясь о поставке лекарств и детского питания своим же поданным с боевиками.
            Krasnodar
          2. ЛМН (Максим) Сегодня, 18:10
            Цитата: Арон Заави
            Цитата: А. Привалов

            Картинка с продуктами от 10 декабря 2013 года! Журналюги ленивые. Даже картинку поновее подыскать не смогли. Расчёт на таких же ленивых читателей, которые любую фигню на веру принимают.

            Они до тупости ленивые. Армия предоставляет официальные отчеты и видео материалы, но им лень этим пользоваться.

            А ты хам.
            Любые оф.заявления МО РФ вы же тут же ставите под сомнение! request
            Прежде чем других обвинять в чем либо,сами научитесть соответствовать hi
            ЛМН
            1. Rusland (Rusland) Сегодня, 18:21
              Цитата: ЛМН
              Цитата: Арон Заави
              Цитата: А. Привалов

              Картинка с продуктами от 10 декабря 2013 года! Журналюги ленивые. Даже картинку поновее подыскать не смогли. Расчёт на таких же ленивых читателей, которые любую фигню на веру принимают.

              Они до тупости ленивые. Армия предоставляет официальные отчеты и видео материалы, но им лень этим пользоваться.

              А ты хам.
              Любые оф.заявления МО РФ вы же тут же ставите под сомнение! request
              Прежде чем других обвинять в чем либо,сами научитесть соответствовать hi

              Всё правильно, Максим hi Тьфу на них. С очередным! drinks
              Rusland
        2. собаковод Сегодня, 17:56
          Расчёт на таких же ленивых читателей, которые любую фигню на веру принимают.

          Это Вы имеете ввиду те тонны макулатуры?
          собаковод
        3. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 18:14
          Привалов hi открою страшную тайну -мой комментарий касается явно не вас, не Арона и не вояки (Алексея)! hi А на веру я лично далеко не всё принимаю -я смотрю и другие источники информации!!!
          ДРЕВНЕЙШИЙ
          1. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 18:23
            Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
            Привалов hi открою страшную тайну -мой комментарий касается явно не вас, не Арона и не вояки (Алексея)! hi А на веру я лично далеко не всё принимаю -я смотрю и другие источники информации!!!

            Не забудьте заглянуть в "Вестник Гренландии" там местные эскимосы-калааллиты весьма качественно освещают обстановку в Сирии. hi
            А. Привалов
    6. Серый брат (Сергей) Сегодня, 17:38
      Цитата: ЛМН
      Какая неожиданость!!

      Хавка из Земли Обетованной прилетела сама, как и беспилотники.
      Серый брат
    7. Черный_Ватник Сегодня, 17:39
      Ой вей! Еда походу была не кошерной - сама убежала к супостату.
      Черный_Ватник
  2. Мюнхгаузен Сегодня, 16:43
    Да ладно вам, это просто совпадение.
    Съешь такую консерву и вместо бороды пейсы вырастут. Чем не борьба с терроризмом? fellow
    Мюнхгаузен
    1. собаковод Сегодня, 16:46
      Да ладно вам, это просто совпадение.

      Вы правы. Позиции США и Израиля по этому вопросу, случайно совпали.
      собаковод
    2. Jerk Сегодня, 16:53
      И будешь мирняк мочить с пейсами, как настоящий израильтянин... А то они например фосфорные боеприпасы по городам не употребляют...
      Jerk
  3. shans2 (shans2) Сегодня, 16:47
    Горе побежденным (с) в общем проиграли, придется вернуть Голаны, и не факт , что вообще Израиль сохранится.
    shans2
    1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 17:19
      Цитата: shans2
      Горе побежденным (с) в общем проиграли, придется вернуть Голаны, и не факт , что вообще Израиль сохранится.

      А кто проиграл то?
      Арон Заави
  4. hiller (hiller) Сегодня, 16:52
    Из близко лежащего на фото - всё постсоветское (я не о консервированной фасоли и сахаре). Калаши, ПК..ящики с патронами и выстрелами для РПГ(СПГ) - неплохо было маркировку показать!! А так.... сотрясание воздуха ...ни о чём.
    hiller
    1. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 17:15
      Цитата: hiller
      Калаши, ПК..ящики с патронами и выстрелами для РПГ(СПГ) - неплохо было маркировку показать!!

      C очень большой вероятностью там будет "10 в двойном круге" или "11 в двойном круге" - "Арсенал" или "ВМЗ". Братушки очень хорошо поднялись на поставках на БВ - у них производится вся номенклатура советской стрелковки, РПГ и боеприпасов.
      Alexey RA
      1. hiller (hiller) Сегодня, 17:18
        Не сомневаюсь. С такими "братушками" - врагов не надо. Предать для них - исторически нормально.
        hiller
  5. Krasnodar Сегодня, 16:53
    По еде - в Израиле была программа «Добрососедство», в рамках которой жителям приграничным районам Сирии было выделено детское питание, еда и, если не ошибаюсь, тёплая одежда, подгузники и детская обувь.
    По оружию - основная масса израильского оружия в Сирии было продано ещё в 70-х шахской армии, передано в 90-х христианской армии Южного Ливана или передано милициям самообороны приграничных с Израилем поселений.
    Krasnodar
    1. Маз Сегодня, 17:01
      Ну да, израиль белый и пушистый с крылышками, а остальное совпадения, одно за другим уж как лет пять, не иначе. laughing
      Маз
      1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 17:21
        Цитата: Маз
        Ну да, израиль белый и пушистый с крылышками, а остальное совпадения, одно за другим уж как лет пять, не иначе. laughing

        Ну так ты же из своих налогов оплачиваешь все "происки Израиля", а на форуме выставляешь себя его противником. Двуличная до мерзости позиция.
        Арон Заави
  6. shura7782 (Александр) Сегодня, 16:56
    Какой скандал, какая неприятность. what
    shura7782
  7. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 17:07
    там на фото видны автоматы и пулеметы калашникова наверно в сша сделаны или нет
    злой пиннокио
  8. хмурый лис (павел) Сегодня, 17:11
    Ба вот так новость ,Одно я не понял почему на мешке мера веса в КГ ? то что Это спонсоры из Израиля может и не напрямую что палева не было а через 3-4 руки снабжали Бородатых бандитов .
    хмурый лис
    1. Albert1988 (Евгений) Сегодня, 17:17
      Цитата: хмурый лис
      Одно я не понял почему на мешке мера веса в КГ ?

      Так потому, что это международные единицы измерения. принятые повсеместно за исключением ряда англо-саксонских стран - у них там свои фунты и прочая лабуда.
      Albert1988
    2. bulvas (Василий) Сегодня, 17:18
      Цитата: хмурый лис
      Ба вот так новость ,Одно я не понял почему на мешке мера веса в КГ ? то что Это спонсоры из Израиля может и не напрямую что палева не было а через 3-4 руки снабжали Бородатых бандитов .


      В Израиле на упаковке обычно пишут на иврите, арабском и английском, иногда и на русском


      слева от 1 написано КГ на иврите, справа - на англ.
      bulvas
      1. ЛМН (Максим) Сегодня, 17:59
        Продукты питания могут производится и фасоваться в той же Германии.
        Там где ВСЁ на иврите,вероятно произведено в Израиле.Там где 1 kg,это импорт. hi
        ЛМН
        1. bulvas (Василий) Сегодня, 18:09
          Цитата: ЛМН
          Продукты питания могут производится и фасоваться в той же Германии.
          Там где ВСЁ на иврите,вероятно произведено в Израиле.Там где 1 kg,это импорт. hi


          необязательно.
          видел продукцию израильских компаний с надписями на разных языках.

          Например, творог, сметана Тнува, кофе Осем и Элит, многое из быстрого приготовления,
          бурекасы замороженные, другая выпечка, пиво Голдстар и прочее

          Иначе, как покупать приезжим, туристам и прочим не говорящим на иврите?
          bulvas
          1. ЛМН (Максим) Сегодня, 18:28
            Цитата: bulvas
            Цитата: ЛМН
            Продукты питания могут производится и фасоваться в той же Германии.
            Там где ВСЁ на иврите,вероятно произведено в Израиле.Там где 1 kg,это импорт. hi


            необязательно.
            видел продукцию израильских компаний с надписями на разных языках.

            Например, творог, сметана Тнува, кофе Осем и Элит, многое из быстрого приготовления,
            бурекасы замороженные, другая выпечка, пиво Голдстар и прочее

            Иначе, как покупать приезжим, туристам и прочим не говорящим на иврите?

            Конечно yes
            Я работаю на производстве продуктов питания.Например для Норвегии и Голладии,надписи только на их языке.
            Для Англии тоже только на Английском.
            Но тот же продукт,иногда пакуется в упаковку с "мульти-языками".

            Поэтому и "вангую",что один продукт на фото это производство Израиля для внутренего потребления(ну либо импорт для Израиля),где всё на иврите. wink

            Собственно вопрос был почему на одном продукте иврит,а на втором Кг) потому,что глобализация.. lol
            ЛМН
  9. sledak (Сергей ) Сегодня, 17:14
    А чО беспилотники в кадры не попали?
    sledak
    1. sledak (Сергей ) Сегодня, 17:38
      Уважаемые, простите великодушно, сразу не разглядел двух военнослужащих без пилоток на первом кадре. Так что всё видно видно: целых два беспилотника кадре.
      sledak
  10. Громобой Сегодня, 17:37
    4 банки бобов и куча автоматов "Калашникова" на фото не есть "оружие, боеприпасы и продукты из США и Израиля".
    Других фото нету что ли?
    Громобой
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