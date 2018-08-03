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В Кунейтре нашли оружие, боеприпасы и продукты из США и Израиля
В сирийской провинции Эль-Кунейтра военнослужащие правительственной армии обнаружили схроны боевиков с большим количеством оружия и боеприпасов, передает сирийское государственное агентство SANA.
Согласно сообщению агенства, в обнаруженных схронах оказалось большое количество американского оружия, а именно винтовки и ракеты американского производства, а также боеприпасы, мины, пулеметы. Кроме этого, в схронах было обнаружено большое количество продуктов израильского производства. Некоторое удивление у бойцов правительственной армии вызвала найденная вместе с оружием экипировка отрядов так называемых "Белых касок", международной организации под эгидой правительства Великобритании, которые якобы заняты спасением мирного населения в зонах боевых действий.
Отмечается, что схроны найдены на территории, освобожденной от боевиков запрещенной в России террористической группировки "Джабхат ан-Нусра". При этом местные жители сами указали на возможное расположение тайников боевиков, так как видели, как при отступлении из региона те прятали большое количество оружия. В настоящее время в провинции продолжается поиск тайников, оставленных террористами при отступлении.
Согласно сообщению агенства, в обнаруженных схронах оказалось большое количество американского оружия, а именно винтовки и ракеты американского производства, а также боеприпасы, мины, пулеметы. Кроме этого, в схронах было обнаружено большое количество продуктов израильского производства. Некоторое удивление у бойцов правительственной армии вызвала найденная вместе с оружием экипировка отрядов так называемых "Белых касок", международной организации под эгидой правительства Великобритании, которые якобы заняты спасением мирного населения в зонах боевых действий.
Отмечается, что схроны найдены на территории, освобожденной от боевиков запрещенной в России террористической группировки "Джабхат ан-Нусра". При этом местные жители сами указали на возможное расположение тайников боевиков, так как видели, как при отступлении из региона те прятали большое количество оружия. В настоящее время в провинции продолжается поиск тайников, оставленных террористами при отступлении.
Использованы фотографии: SANA
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