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Сирийская РСЗО «Град-1» возвращена на передовую
В ходе масштабной боевой операции по освобождению долины реки Ярмук (провинция Дараа) от террористических формирований сирийская армия активно применяла различные артиллерийские системы, пишет Российская газета.
Но позициях САА можно было увидеть 152-мм самоходки 2С3 «Акация», 122-мм «Гвоздики», а также боевые машина полковой РСЗО 9К55 «Град-1», которые вновь появились на передовой после многомесячного перерыва.
Последний раз эти наследники «Катюш» попали в объективы камер в феврале текущего года во время боев за Восточную Гуту близ сирийской столицы. Установки поддерживали наступление подразделений Пятого штурмового добровольческого армейского корпуса. После этого «Грады-1» ушли в тень.
Однако сегодня они снова оказались на передовой, методично утюжа реактивными снарядами позиции террористических формирований.
Особенностью данной модели РСЗО является облегченный пакет: 36 направляющих вместо сорока, как у первоначальной версии. Кроме того, вместо «Урала» в качестве базы использован автомобиль ЗиЛ-131, также способствовало удешевлению производства.
Вес установки – более 11 тонн, дальность стрельбы – до 15 км. Скорость – до 80 км/час, запас хода – 850 км. Расчет – 3 человека.
Но позициях САА можно было увидеть 152-мм самоходки 2С3 «Акация», 122-мм «Гвоздики», а также боевые машина полковой РСЗО 9К55 «Град-1», которые вновь появились на передовой после многомесячного перерыва.
Последний раз эти наследники «Катюш» попали в объективы камер в феврале текущего года во время боев за Восточную Гуту близ сирийской столицы. Установки поддерживали наступление подразделений Пятого штурмового добровольческого армейского корпуса. После этого «Грады-1» ушли в тень.
Однако сегодня они снова оказались на передовой, методично утюжа реактивными снарядами позиции террористических формирований.
Особенностью данной модели РСЗО является облегченный пакет: 36 направляющих вместо сорока, как у первоначальной версии. Кроме того, вместо «Урала» в качестве базы использован автомобиль ЗиЛ-131, также способствовало удешевлению производства.
Вес установки – более 11 тонн, дальность стрельбы – до 15 км. Скорость – до 80 км/час, запас хода – 850 км. Расчет – 3 человека.
Использованы фотографии: https://twitter.com/MathieuMorant
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