18:50 03 августа
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Сирийская РСЗО «Град-1» возвращена на передовую

В ходе масштабной боевой операции по освобождению долины реки Ярмук (провинция Дараа) от террористических формирований сирийская армия активно применяла различные артиллерийские системы, пишет Российская газета.

Но позициях САА можно было увидеть 152-мм самоходки 2С3 «Акация», 122-мм «Гвоздики», а также боевые машина полковой РСЗО 9К55 «Град-1», которые вновь появились на передовой после многомесячного перерыва.

Последний раз эти наследники «Катюш» попали в объективы камер в феврале текущего года во время боев за Восточную Гуту близ сирийской столицы. Установки поддерживали наступление подразделений Пятого штурмового добровольческого армейского корпуса. После этого «Грады-1» ушли в тень.




Однако сегодня они снова оказались на передовой, методично утюжа реактивными снарядами позиции террористических формирований.

Особенностью данной модели РСЗО является облегченный пакет: 36 направляющих вместо сорока, как у первоначальной версии. Кроме того, вместо «Урала» в качестве базы использован автомобиль ЗиЛ-131, также способствовало удешевлению производства.

Вес установки – более 11 тонн, дальность стрельбы – до 15 км. Скорость – до 80 км/час, запас хода – 850 км. Расчет – 3 человека.

Использованы фотографии: https://twitter.com/MathieuMorant
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Комментарии 13

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  1. хмурый лис (павел) Сегодня, 16:56
    Хорошая новость ,есть еще порох в пороховницах,не мало проблем доставят бородатым бандитам Эти наследники легендарных Катюш!. hi
    хмурый лис
  2. MPN (Павел) Сегодня, 17:01
    Я так понял, ПУ сирийские? А боеприпасы наши, или как?
    MPN
    1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 17:26
      И то, и другое с вероятностью, близкой к единице- наши.
      "Град-1" полковая РСЗО. Разрабатывалась под боеприпас, позволяющий вести огонь на небольшие дальности. Но тема как-то не пошла. По факту эту функцию сейчас должны выполнять "солнцепёки"
      Лопатов
      1. MPN (Павел) Сегодня, 17:29
        Меня смутило
        Кроме того, вместо «Урала» в качестве базы использован автомобиль ЗиЛ-131,
        Как то подумалось, что сирийцы клепают и ставят на то что есть в наличии... hi
        MPN
        1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 17:37
          Цитата: MPN
          использован автомобиль ЗиЛ-131

          Штатный вариант. Изначально планировалось две базы, ЗИЛ-131 для полков на БТР и автомобилях и МТ-ЛБ для полков на БМП. Даже пусковая не такая, как у БМ-21, в походном в обратную сторону развёрнута
          Некоторое количество на колёсной базе всё же попали в войска (и видимо, отправлены в Сирию, потому как самим не нужны) На гусеничной- вроде как всего одна установка "в жалезе"
          Лопатов
          1. MPN (Павел) Сегодня, 17:38
            Понятно. Спасибо! hi
            MPN
  3. san4es Сегодня, 17:12
    ...они снова оказались на передовой, методично утюжа реактивными снарядами позиции террористических формирований.
    дек. 2015 г hi
    san4es
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 17:32
      Как всегда, от меня+и спасибо за видео!!! hi
      ДРЕВНЕЙШИЙ
  4. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 17:13
    да как обычно так и будут боевиков гонять с одной провинции в другую
    злой пиннокио
    1. Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ (Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ) Сегодня, 17:20
      Бармалеи теперь умрут в конец усталыми - столько переезжать с места на место...
      Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ
      1. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 17:21
        они на машинах ездят
        злой пиннокио
  5. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 17:34
    Чего там только не используют, весь Советский арсенал похоже прошёл, и явно удачно, прошёл проверку боем!!!!! soldier
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  6. maiman61 (Юрий) Сегодня, 18:41
    Стопудово Сирийский экспресс привез с наших баз хранения! Уж больно свеженько выглядят.
    maiman61
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