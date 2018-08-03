18:51 03 августа
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Партия модернизированных САО 2С9-1М "Нона-С" отправилась в подразделения ВДВ

Партия модернизированных самоходных артиллерийских установок "Нона-С" отправлена в пятницу с завода в подразделения Воздушно-десантных войск, сообщает пресс-служба компании "Мотовилихинские заводы". Количество отгруженных машин в сообщении не приводится.

Партия модернизированных САО 2С9-1М "Нона-С" отправилась в подразделения ВДВ


Согласно сообщению пресс-службы, предприятие осуществило ремонт боевой техники, в ходе которого была произведена модернизация техники. В частности, на боевых машинах заменена система связи на более современную, другие подробности модернизации не раскрываются. Ремонт и модернизация самоходно-артиллерийских орудий 2С9-1М ("Нона-С") проводились в рамках гособоронзаказа.


Напоминаем, что ранее командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков сообщал, что в рамках гособоронзаказа 2018 года, артиллерийские подразделения, входящие в структуру Воздушно-десантных войск, получат два дивизиона 120-мм модернизированных самоходно-артиллерийских орудий 2С9-1М ("Нона-С").

«Нона-С» — советская 120-мм дивизионно-полковая авиадесантная самоходная артиллерийско-миномётная установка. Орудие "Нона-С" может вести огонь 120-мм снарядами и минометными минами и предназначено для уничтожения и подавления огневых средств, живой силы противника, открытой и находящейся в укрытиях полевого типа, для поражения артиллерийских и минометных батарей, бронированных целей, ракетных установок и пунктов управления. Применяется для оснащения парашютно-десантных подразделений ВДВ и береговых войск Военно-морского флота.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 14

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  1. Yrec (Юрий) Сегодня, 17:38
    "Старый, но полезный" (Терминатор Т800)
    Yrec
    1. Pes Сегодня, 17:45
      Что то вспомнился Славянск ,как грамотно действовала " Нона " ..Что то Стрелкова забыли все .
      Героическая оборона была черт побери .
      Хорошие машины ,если грамотно их использовать ..За ВДВ ! soldier
      Pes
    2. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 17:46
      Старый но не бесполезный (оригинал)
      Чича сквад
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 17:41
    По сути два полка для армии маловато! sad "Ноны" эти нужно модернизировать все, что есть в наличии.
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 18:50
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      "Ноны" эти нужно модернизировать все, что есть в наличии.

      Сменить орудие, больно глючное и требовательное к личному составу
      Сменить шасси на современное, унифицировав с имеющимися в строю
      Поставить нормальную АСУНО...
      Ничего вроде на забыл. Да вот только это будет совсем другая САУ
      Лопатов
  3. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 17:43
    а кто придумывает такие названия
    злой пиннокио
    1. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 17:48
      А что вам не нравиться название?
      Чича сквад
      1. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 17:53
        просто интересное
        злой пиннокио
        1. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 17:55
          Придумывают наверно конструктора.
          Чича сквад
          1. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 18:02
            наверно они хотя могут и вояки
            злой пиннокио
            1. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 18:04
              Вояки как правило право голоса не имеют. Кто то из конструкторского отдела.
              Чича сквад
  4. san4es Сегодня, 18:04
    «Нона-С» — советская 120-мм дивизионно-полковая авиадесантная самоходная артиллерийско-миномётная установка. Орудие "Нона-С" может вести огонь 120-мм снарядами и минометными минами
    san4es
    1. mashinist Сегодня, 18:28
      Класс, прямо смотрел бы и смотрел. Если бы ещё по Абрамсу, гадости такой... am
      mashinist
  5. трассер (Вьюга) Сегодня, 18:50
    Нона для десантуры это " все"..
    трассер
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