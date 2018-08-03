Партия модернизированных САО 2С9-1М "Нона-С" отправилась в подразделения ВДВ

Партия модернизированных самоходных артиллерийских установок "Нона-С" отправлена в пятницу с завода в подразделения Воздушно-десантных войск, сообщает пресс-служба компании "Мотовилихинские заводы". Количество отгруженных машин в сообщении не приводится.Согласно сообщению пресс-службы, предприятие осуществило ремонт боевой техники, в ходе которого была произведена модернизация техники. В частности, на боевых машинах заменена система связи на более современную, другие подробности модернизации не раскрываются. Ремонт и модернизация самоходно-артиллерийских орудий 2С9-1М ("Нона-С") проводились в рамках гособоронзаказа.Напоминаем, что ранее командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков сообщал, что в рамках гособоронзаказа 2018 года, артиллерийские подразделения, входящие в структуру Воздушно-десантных войск, получат два дивизиона 120-мм модернизированных самоходно-артиллерийских орудий 2С9-1М ("Нона-С").«Нона-С» — советская 120-мм дивизионно-полковая авиадесантная самоходная артиллерийско-миномётная установка. Орудие "Нона-С" может вести огонь 120-мм снарядами и минометными минами и предназначено для уничтожения и подавления огневых средств, живой силы противника, открытой и находящейся в укрытиях полевого типа, для поражения артиллерийских и минометных батарей, бронированных целей, ракетных установок и пунктов управления. Применяется для оснащения парашютно-десантных подразделений ВДВ и береговых войск Военно-морского флота.