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Индия объявит тендер на поставку 111 морских вертолетов
Индийское военное командование утвердило технические требования к платформе в рамках проекта NUH (Naval Utility Helicopter), предусматривающего приобретение 111 морских многоцелевых вертолетов 5-тонного класса, сообщает ЦАМТО.
Стоимость проекта NUH составила 3,2 млрд. Ожидается, что основная конкурентная борьба в ходе предстоящего конкурса развернется между американскими, европейскими и российскими компаниями. Победитель должен будет создать совместное предприятие в формате «Делай в Индии».
Из общего количества вертолетов на территории индии должно быть собрано 95 машин.
В ближайшее время Минобороны Индии направит выбранным зарубежным компаниям «запросы о предложениях». Одновременно будут подбираться частные предприятия внутри страны, которые смогут выступить в качестве партнеров при производстве винтокрылых машин.
При этом в материале отмечается, что для выполнения всех предварительных процедур до заключения контракта потребуется несколько лет.
Предполагается, что новые двухдвигательные вертолеты 5-тонного класса заменят в индийских ВМС устаревшие машины «Четак» (лицензионная версия SA-316 «Алуэтт-3»). Сообщается также, что вертолеты проекта NUH должны будут иметь не менее 40 процентов компонентов национального производства.
Стоимость проекта NUH составила 3,2 млрд. Ожидается, что основная конкурентная борьба в ходе предстоящего конкурса развернется между американскими, европейскими и российскими компаниями. Победитель должен будет создать совместное предприятие в формате «Делай в Индии».
Из общего количества вертолетов на территории индии должно быть собрано 95 машин.
В ближайшее время Минобороны Индии направит выбранным зарубежным компаниям «запросы о предложениях». Одновременно будут подбираться частные предприятия внутри страны, которые смогут выступить в качестве партнеров при производстве винтокрылых машин.
При этом в материале отмечается, что для выполнения всех предварительных процедур до заключения контракта потребуется несколько лет.
Предполагается, что новые двухдвигательные вертолеты 5-тонного класса заменят в индийских ВМС устаревшие машины «Четак» (лицензионная версия SA-316 «Алуэтт-3»). Сообщается также, что вертолеты проекта NUH должны будут иметь не менее 40 процентов компонентов национального производства.
Использованы фотографии: http://aviadejavu.ru
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