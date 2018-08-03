18:48 03 августа
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Индия объявит тендер на поставку 111 морских вертолетов

Индийское военное командование утвердило технические требования к платформе в рамках проекта NUH (Naval Utility Helicopter), предусматривающего приобретение 111 морских многоцелевых вертолетов 5-тонного класса, сообщает ЦАМТО.

Вариант индийского многоцелевого вертолета ALH Dhruv, 2016 год.

Стоимость проекта NUH составила 3,2 млрд. Ожидается, что основная конкурентная борьба в ходе предстоящего конкурса развернется между американскими, европейскими и российскими компаниями. Победитель должен будет создать совместное предприятие в формате «Делай в Индии».


Из общего количества вертолетов на территории индии должно быть собрано 95 машин.

В ближайшее время Минобороны Индии направит выбранным зарубежным компаниям «запросы о предложениях». Одновременно будут подбираться частные предприятия внутри страны, которые смогут выступить в качестве партнеров при производстве винтокрылых машин.

При этом в материале отмечается, что для выполнения всех предварительных процедур до заключения контракта потребуется несколько лет.

Предполагается, что новые двухдвигательные вертолеты 5-тонного класса заменят в индийских ВМС устаревшие машины «Четак» (лицензионная версия SA-316 «Алуэтт-3»). Сообщается также, что вертолеты проекта NUH должны будут иметь не менее 40 процентов компонентов национального производства.

Использованы фотографии: http://aviadejavu.ru
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Комментарии 22

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  1. новичок (garik) Сегодня, 17:55
    может им “Касатку“ предложить. ну как спасение самого проекта. за несколько лет утресаловки, можно машину довести.
    новичок
    1. MPN (Павел) Сегодня, 18:03
      для выполнения всех предварительных процедур до заключения контракта потребуется несколько лет.
      Ох сколько мозгов за это время вступит с индусами в половые связи ... wink ну в смысле будет оттрахано, ну понятно..
      MPN
      1. новичок (garik) Сегодня, 18:06
        вот писал свои мысли_ первый коммент_ думал то же самое. будут и танцы с мозгами и сношения с мозгами, даже мозговые сношения.
        новичок
        1. maxim947 (Максим) Сегодня, 18:28
          должны будут иметь не менее 40 процентов компонентов национального производства.

          Скользкий момент, в части будущей рекламационной работы, которая неизбежна, тяжело будет крайнего найти.
          maxim947
    2. faiver (Андрей) Сегодня, 18:45
      она тяжелее
      faiver
  2. Pes Сегодня, 17:56
    Индусы разощлись не на шутку ...
    Победитель должен будет создать совместное предприятие в формате «Делай в Индии».

    В этом они правы конечно ,но система должна быть все же...
    Pes
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 18:18
      Виталий hi по здраву ли лет будешь (как твоё здоровье)? Давно тебя не было видно belay ты де талисман сайта!!! Должен тут быть чаще рекламы!!! good drinks И не полись хе хе не пиши wassat -враз вычеслят!!!! crying
      ДРЕВНЕЙШИЙ
  3. Kurare Сегодня, 17:56
    Интересно, и что в 5-ти тонном классе может предложить Россия? Неужели Ка-60 оморяченый?
    Kurare
    1. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 17:58
      Да его и осушенного то нету.
      Чича сквад
      1. Kurare Сегодня, 18:00
        Цитата: Чича сквад
        Да его и осушенного то нету.

        Вот и я гадаю... Может, это всё таки журналистские хотелки?
        Kurare
    2. maxim947 (Максим) Сегодня, 18:35
      Ка-27, грузоподъёмность 5 тонн, или это не то?
      maxim947
  4. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 17:57
    А какой вертолёт может предоставить Россия? Что бы морской, да ещё и многоцелевой.
    Чича сквад
  5. Серый брат (Сергей) Сегодня, 17:59
    Даже не знаю чего там есть пятитонного - европцы со своими морскими вертушками накосячили сильно, тупо определив в них обычные машины без подготовки и теперь у них проблемы с коррозией.
    Серый брат
  6. Adimius38 (Ð´Ð¼Ð¸Ñ‚Ñ€Ð¸Ð¹) Сегодня, 18:03
    Короче Россия в пролете
    Adimius38
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 18:06
      Цитата: Adimius38
      Короче Россия в пролете

      Да у нас нету таких.
      Серый брат
  7. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 18:05
    может ну нафиг этих хинди бхай бхай они как женщины легкого поведения дают всем
    злой пиннокио
  8. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 18:06
    Уникальная страна wassat сотни тендеров, wassat и сотни раз на неделе меняют условия, шантожитуют, и требуют передачи технологий! Давно пора было как китайцы -Советское оружие у них взято за основу для себя, и копируя его дополняют своими идеями, начинкой, той же микроэлектроникой, и выпускают столько, сколько им нужно! Хотя и покупают новое оружие, но в основном для копирования! Индусы также могли покупать оружие страны икс, и используя его как основу клепать своё, а не смешить мир тендерами, которые потом отменят, и через некоторое время снова объявят!!!! fool
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 18:12
      они зато хорошо танцуют и у них есть митхун
      злой пиннокио
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 18:21
        Если бы это помогало при создании оружия, то тогда весь мир тотально танцевал! good Все армии мира 25 часов в сутки обувь сбивали танцуя drinks!!!
        ДРЕВНЕЙШИЙ
      2. faiver (Андрей) Сегодня, 18:46
        у них есть митхун
        - что за зверь?
        faiver
  9. Jerk Сегодня, 18:36
    Камов с Утра...
    Опять мозги конопатить будут
    Jerk
  10. hiller (hiller) Сегодня, 18:37
    От брахмапутровцы вбросили....."хватай мешки - вокзал отходит". Надеюсь наши не кинутся впереди паровоза. А то завтра чалмоголовые новые условия выкатят.
    hiller
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