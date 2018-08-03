18:50 03 августа
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ВМС США выбирают новый фрегат для флота

Военно-морские силы США никак не определятся с новым фрегатом для флота. Американское военное ведомство заключило дополнительные соглашения с пятью участниками программы FFG(X), передает "Warspot" со ссылкой на сайт Военно-морского института ВМС США.

ВМС США выбирают новый фрегат для флота


Напомним, что в феврале этого года командование американского флота заключили контракты с компаниями Austal USA, Lockheed Martin, General Dynamics Bath Iron Works, Fincantieri Marine и Huntington Ingalls Industries. Все эти компании должны разработать проект перспективного фрегата для ВМС США. Теперь, в рамках дополнительного соглашения каждый из участников тендера получил дополнительное финансирование в сумме от $6,4 до $8 млн на разработку концептуального проекта и сокращение сроков программы.


Все пять фирм по разному подошли к реализации проекта нового фрегата. Lockheed Martin и Austal USA свои проекты создают на базе уже существующих патрульных кораблей типа LCS. Fincantieri Marine Group использует базу проекта FREMM. General Dynamics Bath Iron Works представляет доработанный проект фрегата типа Álvaro de Bazán-class (F100) испанской компании Navantia. О проекте фрегата от Huntington Ingalls Industries ничего не известно, компания не представила ни технической документации, ни визуализации проекта своего корабля.

ВМС торопятся с выбором нового фрегата. Ведь согласно планам судостроения, флот должен заказать в 2020 и 2021 годах по одному фрегату нового типа. С 2022 года заказ составит по два корабля в год. Всего в рамках программы FFG (X) планируется закупить 20 новых фрегатов.

Использованы фотографии: usni.org
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Комментарии 9

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  1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 18:37
    Ну теперь у кого круче лоббисты тот и победил.
    DEZINTO
  2. Серый брат (Сергей) Сегодня, 18:38
    Зумволт охенителен, я думаю что здесь сомнений быть не может.
    Серый брат
    1. Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ (Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ) Сегодня, 18:49
      Против папуасов только, до попадания первой горящей стрелы в надстройку.

      Он же из фанеры!

      lol
      Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ
  3. san4es Сегодня, 18:39
    ...На выставке Sea Air Space 2018. Программа по созданию фрегата будущего US Navy FFG(X) :
    - Fincantieri Marine Group FREMM frigate
    - Austal frigate
    - Navantia F100 frigate
    - BAE Systems Mk110
    - L3 ALAMO
    - Lacroix decoy launcher
    san4es
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 18:44
      Похоже на корвет.
      Серый брат
  4. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 18:39
    Трамп должен показать что он хочет сдружиться с Россией и заказать 22350, ну или хотя бы 20380 желательно с коломенскими дизелями.
    Чича сквад
  5. faiver (Андрей) Сегодня, 18:42
    нехай у китайцев закажут laughing
    faiver
  6. Jerk Сегодня, 18:43
    О! В добрый путь, очередная пилорама. Пока обамка был у власти - пилили на Ф-22 и Ф-35, при Трампе ВМФ вовсю пилит, но коррупции нет, что ты! laughing
    Jerk
  7. РУСС (Максим) Сегодня, 18:49
    Похож на крейсер из Звездных Войн , крейсер "Палач" . laughing
    РУСС
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