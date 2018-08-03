ВМС США выбирают новый фрегат для флота

Военно-морские силы США никак не определятся с новым фрегатом для флота. Американское военное ведомство заключило дополнительные соглашения с пятью участниками программы FFG(X), передает "Warspot" со ссылкой на сайт Военно-морского института ВМС США.Напомним, что в феврале этого года командование американского флота заключили контракты с компаниями Austal USA, Lockheed Martin, General Dynamics Bath Iron Works, Fincantieri Marine и Huntington Ingalls Industries. Все эти компании должны разработать проект перспективного фрегата для ВМС США. Теперь, в рамках дополнительного соглашения каждый из участников тендера получил дополнительное финансирование в сумме от $6,4 до $8 млн на разработку концептуального проекта и сокращение сроков программы.Все пять фирм по разному подошли к реализации проекта нового фрегата. Lockheed Martin и Austal USA свои проекты создают на базе уже существующих патрульных кораблей типа LCS. Fincantieri Marine Group использует базу проекта FREMM. General Dynamics Bath Iron Works представляет доработанный проект фрегата типа Álvaro de Bazán-class (F100) испанской компании Navantia. О проекте фрегата от Huntington Ingalls Industries ничего не известно, компания не представила ни технической документации, ни визуализации проекта своего корабля.ВМС торопятся с выбором нового фрегата. Ведь согласно планам судостроения, флот должен заказать в 2020 и 2021 годах по одному фрегату нового типа. С 2022 года заказ составит по два корабля в год. Всего в рамках программы FFG (X) планируется закупить 20 новых фрегатов.