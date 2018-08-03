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В России появился еще один хороший праздник
В России стало одним праздником больше. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается новая памятная дата - 19 апреля, в этот день будет отмечаться День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи в 1783 году. Документ об установлении памятной даты был ранее внесен в Госдуму группой депутатов от Крыма и Севастополя и одобрен Советом Федерации. Закон опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно пояснительной записке к принятому закону, новая памятная дата подтверждает непрерывность пребывания Крыма и Севастополя в составе России с 1783 года по настоящее время. Кроме этого, памятная дата должна привлечь внимание к принятию Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи в 1783 году и свидетельствовать об исторической обоснованности и правомерности референдума о воссоединении Крыма с Россией, проведенному в 2014 году.
Именно 19 апреля 1783 года Екатерина II подписала манифест о присоединении Крыма, Тамани и Кубани к Российской империи. присоединение произошло по просьбе жителей крымского полуострова, попросивших защитить их от войн и набегов. В соответствии с манифестом всем жителям, включая крымских татар, были предоставлены равные права с другими подданными Российской империи. Считается, что завизированный 19 апреля 1783 года Екатериной II Высочайший Манифест о принятии Крыма под защиту Российской империи стал легитимной формой вхождения Крыма в состав России.
Напомним, что Крым воссоединился с Россией в ходе народного референдума в 2014 году, когда более 90% населения полуострова проголосовало за вхождение Крыма в состав Российской Федерации.
Согласно пояснительной записке к принятому закону, новая памятная дата подтверждает непрерывность пребывания Крыма и Севастополя в составе России с 1783 года по настоящее время. Кроме этого, памятная дата должна привлечь внимание к принятию Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи в 1783 году и свидетельствовать об исторической обоснованности и правомерности референдума о воссоединении Крыма с Россией, проведенному в 2014 году.
Именно 19 апреля 1783 года Екатерина II подписала манифест о присоединении Крыма, Тамани и Кубани к Российской империи. присоединение произошло по просьбе жителей крымского полуострова, попросивших защитить их от войн и набегов. В соответствии с манифестом всем жителям, включая крымских татар, были предоставлены равные права с другими подданными Российской империи. Считается, что завизированный 19 апреля 1783 года Екатериной II Высочайший Манифест о принятии Крыма под защиту Российской империи стал легитимной формой вхождения Крыма в состав России.
Напомним, что Крым воссоединился с Россией в ходе народного референдума в 2014 году, когда более 90% населения полуострова проголосовало за вхождение Крыма в состав Российской Федерации.
Использованы фотографии: https://lavanda.life/
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