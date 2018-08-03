21:42 03 августа
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В России появился еще один хороший праздник

В России стало одним праздником больше. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается новая памятная дата - 19 апреля, в этот день будет отмечаться День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи в 1783 году. Документ об установлении памятной даты был ранее внесен в Госдуму группой депутатов от Крыма и Севастополя и одобрен Советом Федерации. Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

В России появился еще один хороший праздник


Согласно пояснительной записке к принятому закону, новая памятная дата подтверждает непрерывность пребывания Крыма и Севастополя в составе России с 1783 года по настоящее время. Кроме этого, памятная дата должна привлечь внимание к принятию Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи в 1783 году и свидетельствовать об исторической обоснованности и правомерности референдума о воссоединении Крыма с Россией, проведенному в 2014 году.


Именно 19 апреля 1783 года Екатерина II подписала манифест о присоединении Крыма, Тамани и Кубани к Российской империи. присоединение произошло по просьбе жителей крымского полуострова, попросивших защитить их от войн и набегов. В соответствии с манифестом всем жителям, включая крымских татар, были предоставлены равные права с другими подданными Российской империи. Считается, что завизированный 19 апреля 1783 года Екатериной II Высочайший Манифест о принятии Крыма под защиту Российской империи стал легитимной формой вхождения Крыма в состав России.

Напомним, что Крым воссоединился с Россией в ходе народного референдума в 2014 году, когда более 90% населения полуострова проголосовало за вхождение Крыма в состав Российской Федерации.

Использованы фотографии: https://lavanda.life/
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Комментарии 58

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  1. Котище (Владислав Котище) Сегодня, 19:17
    Кроме этого, новая памятная дата должна привлечь внимание к принятию Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи в 1783 году и свидетельствовать об исторической обоснованности и правомерности референдума о воссоединении Крыма с Россией, проведенному в 2014 году.

    Кто бы сомневался! Баба-Яга против, а ее кот за всеми лапами! Виват! Кубань, Виват! Крым, Виват! Тамань!!! Слава России!!!!
    Котище
    1. Тралл Сегодня, 19:23
      В этот день на южных рубежах страны будет слышен салют рвущихся пуканов потерявших Крым соседей smile
      Тралл
      1. Svarog (Владимир) Сегодня, 19:34
        Чем сложнее жизнь, тем больше праздников.. это гос политика wassat Лет через 10, вообще работать не надо будет, будут только праздничные дни laughing
        Svarog
        1. Тралл Сегодня, 19:44
          Раньше я ездил на Черное море(иногда даже на выходные) из Беларуси:
          - в Одессу(1100 км)
          - в Крым в Феодосию(1500 км)
          Теперь придется ехать в ту же Феодосию через Крымский мост уже 2200 км.
          Грустный праздник для белорусов-отпускников...
          P.S. Теперь ездим в Грузию на море.
          Тралл
          1. zapfen (Толик Петров) Сегодня, 20:13
            "...такова се ля ви, как говорят у них..."
            zapfen
            1. Например Сегодня, 21:13
              Радует тот факт, что праздник основан на истории Российской империи. Такие праздники говорят о том, что наша страна родилась не в 17-том году.
              Нужно официально праздновать день рождения русского города Одесса. Рассказывать детям в школе о той эпохе, о людях которые образовывали города русские.
              Например
          2. Фил77 (Сергей) Сегодня, 20:56
            Цитата: Тралл
            Раньше я ездил на Черное море(иногда даже на выходные) из Беларуси:
            - в Одессу(1100 км)
            - в Крым в Феодосию(1500 км)
            Теперь придется ехать в ту же Феодосию через Крымский мост уже 2200 км.
            Грустный праздник для белорусов-отпускников...
            P.S. Теперь ездим в Грузию на море.

            Гры!Так Крым наш?или нет?своё всегда дороже.
            Фил77
        2. Pes Сегодня, 19:59
          Цитата: Svarog
          Чем сложнее жизнь, тем больше праздников.. это гос политика wassat Лет через 10, вообще работать не надо будет, будут только праздничные дни laughing

          Ну Крым давно уже был русским и без Путин, молодец конечно он спас его от кровавой разборки ..Там бы бойня была та еще !
          Пока парни не зашли вежливо и уверенно по всему Крыму....Спасибо !

          Красивая была операция ..До сих пор под впечатлением ..Умеем ,когда прижмет ..))))
          Pes
      2. NF68 (Николай.) Сегодня, 20:22
        Цитата: Тралл
        В этот день на южных рубежах страны будет слышен салют рвущихся пуканов потерявших Крым соседей smile


        Под мостом в Крым скакуны будут яростно грызть опоры моста.
        NF68
    2. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 19:33
      Все это прекрасно, но вот день 14 июня 2018 года войдет в историю России как геноцид русского народа (((. В этот день объявили, что работать нужно вечно, и даже нарушение статей Федеральных Законов и Конституции никого из власть имущих не смутили.
      предки с Дона
      1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 19:37
        14 июня 2018 года - войдёт как коллапс вашего сознания.
        Вадим237
        1. NordUral (Евгений) Сегодня, 19:42
          Все остальные для вашего, 237, за исключением тех, что праздную я. Думаю, что вы легко их определите, они точно не ваши.
          NordUral
  2. gukoyan (Igor) Сегодня, 19:24
    О, будет лишний повод побухать...
    gukoyan
    1. Терский (Виктор) Сегодня, 19:52
      Цитата: gukoyan
      О, будет лишний повод побухать...

      Ну не..., no не по русски как-то , у нас же принято - было бы выпить а повод найдется. Так что праздник можно организовать в любой момент, дело за выпивкой. yes
      Терский
      1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 19:59
        Цитата: Терский
        - было бы выпить а повод найдется.

        Русский с Американцом поспорили, у кого больше праздников. За праздник — один щелбан.
        Американец начал:
        — День независимости. Рождество. Пасха...- отбил десятка два и подставил лоб смело: у безбожников — какие праздники?
        Русский:
        — А вот какие: Новый год. 8 марта. 1 мая. 7 ноября, 23 февраля... Ну и еще... День рыбака! День моряка!! День строителя! День учителя! День сантехника! День электрика!
        Отбил все профессии, и дни присоединения, и американец упал. Наш раздухарился, и ногами его:
        — Аванс! Получка! Аванс! Получка! Аванс!!! Получка!!!
        Серый брат
        1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 20:09
          Наш раздухарился, и ногами его:
          — Аванс! Получка! Аванс! Получка! Аванс!!! Получка!!!

          laughing laughing
          Ещё можно добавить ему по почкам -
          "Друг отдал долг" ! , "Нашёл забытую заначку" !, "Починил на даче душ" !!! трижды праздник good drinks
          DEZINTO
          1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 20:19
            Цитата: DEZINTO
            Ещё можно добавить ему по почкам -

            Конечно можно! Религиозные праздники ещё не упомянуты. laughing
            Серый брат
          2. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 21:36
            Цитата: DEZINTO
            Ещё можно добавить

            день взятия Бастилии впустую прошел
            Silvestr
        2. Jerk Сегодня, 20:10
          Эй! А ТЯПНИЦА?!!! laughing
          Jerk
          1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 20:13
            А ТЯПНИЦА?!!!


            Точно! и субботница - опохмельница сестра её... laughing

            Да всё ясно, - у американца из анекдота нет шансов уползти живым... lol

            А ещё именины разных имён день через день....чем не повод.?

            Одно печалит всё таки работать надо периодически, но если ты отважный фрезеровщик с тремя пальцами на каждой руке то можно совмещать.... lol
            DEZINTO
  3. faiver (Андрей) Сегодня, 19:26
    ну что ты будешь делать, опять drinks
    faiver
    1. Анатоль Клим (Анатолий) Сегодня, 19:34
      gukoyan (Igor)
      О, будет лишний повод побухать...

      Цитата: faiver
      ну что ты будешь делать, опять drinks

      Не поленился, посмотрел календарь на 2019 год, 19 апреля - пятница, так что поддержу drinks , праздник стоящий hi
      Анатоль Клим
      1. Опер (Игорь) Сегодня, 19:37
        Ну с наступающим!)))))
        Опер
        1. Опер (Игорь) Сегодня, 19:51
          Господа, Крым же, Тамань, Кубань!!! Регионы то какие!!! Предлагаю за праздник грамм по 100-200 ну и так далее ... Завтра суббота-имеем право!
          Опер
  4. NordUral (Евгений) Сегодня, 19:40
    Да чего там мелочиться, год - 365 дней, надо сразу придумать 365 поводов для празднования и забить на работу.
    NordUral
    1. Rusland (Rusland) Сегодня, 20:03
      День Счастливого Пенсионера не забыть бы ввести.
      Rusland
      1. Jerk Сегодня, 20:11
        Внештатникам Госдеп пенсии не платит
        Jerk
      2. Фил77 (Сергей) Сегодня, 21:00
        Цитата: Rusland
        День Счастливого Пенсионера не забыть бы ввести.

        День бывшего пенсионера,помолодевшего на 5 лет!Прозит! drinks
        Фил77
    2. Анатоль Клим (Анатолий) Сегодня, 20:08
      Цитата: NordUral
      Да чего там мелочиться, год - 365 дней, надо сразу придумать 365 поводов для празднования и забить на работу.

      Ну, зачем Вы так раздражённо злопыхаете, я вот честно отработал всю неделю от 8 утра до 7 вечера, ехал с работы, взял пару баклажек пива в хорошей пивоварне, сегодня пятница, завтра выходной, почему я не имею право отдохнуть как хочу, завтра много дел по дому, руки в ноги и побежал, или лучше сидеть, да желчь недовольно изливать. yes
      Анатоль Клим
      1. NordUral (Евгений) Сегодня, 20:51
        Принимаю ваше замечание, Анатолий - выходные оставим.
        NordUral
      2. Фил77 (Сергей) Сегодня, 21:15
        Отвечу.пока на трезвую(относительно)голову.да,отработал,да почти по Вашему графику пахал.Ну и?В конце дня приходит начальник и говорит:/хорошо бы в понедельник,подрядчикам помочь/только те же подрядчики должны эту работу сами делать, а не мы,убогие,но нет нас кинули на эту работу,а деньги вероятно в карман(не мой!)Ну и ,что праздновать?это конечно мелочь в масштабе страны,но?Зато Крым наш. am
        Фил77
        1. Анатоль Клим (Анатолий) Сегодня, 21:34
          Цитата: Фил77
          ,отработал,да почти по Вашему графику пахал.Ну и?В конце дня приходит начальник и говорит:/хорошо бы в понедельник,подрядчикам помочь/только те же подрядчики должны эту работу сами делать, а не мы,убогие,но нет нас кинули на эту работу,а деньги вероятно в карман(не мой!)Ну и ,что праздновать?....Зато Крым наш. am

          Ну так давайте вместе поразмышляем на относительно трезвую голову. Причём тут Крым, если Ваш начальник Вас наё.. обманывает, разве он Ваши деньги в Крым отправляет, подрядчики не работают, вы работаете за них, начальник Ваш видимо с ними в доле, Вам не платят, а Крым виноват? Всё дело в том, что мы простые работники в существующей системе взаимоотношений работник-работодатель, созданной действующей властью, совершенно бесправны, вот где корень зла.
          Анатоль Клим
    3. Серый брат (Сергей) Сегодня, 20:33
      Цитата: NordUral
      NordUral (Евгений) Сегодня, 19:40
      Да чего там мелочиться, год - 365 дней, надо сразу придумать 365 поводов для празднования и забить на работу.

      Это вы просто Православный календарь не видели, а вообще у нас страна многонациональная и многоконфессиональная.
      Серый брат
  5. Симон (Вячеслав) Сегодня, 19:58
    Цитата: NordUral
    Да чего там мелочиться, год - 365 дней, надо сразу придумать 365 поводов для празднования и забить на работу.

    А чего расстраиваться! Праздничные в двойне оплачиваются. Представляете, сколько заработать можно за 365 дней! what wink laughing
    Симон
    1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 20:35
      Уважаю оптимистов! hi drinks
      ul_vitalii
    2. NordUral (Евгений) Сегодня, 20:52
      У этих? Закатываем губешки сразу.
      NordUral
  6. андрон-30 (Андрей) Сегодня, 20:10
    отчего же Российской Империи , есть и существует государство РОССИЯ и с нами вам вести разговор, что ? я ккобы вернуть ( что может быть бестолковее ) Крым .
    андрон-30
  7. sapporo1959 (Михаил) Сегодня, 20:20
    Что то праздников российских все больше и больше,а денег в кармане все меньше и меньше.Ну вот и как мне на 11 тысяч кормовых ветеранских день освобождения Крыма отметить? А,,,,,,,,,,,,,,,,!!!
    sapporo1959
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 20:34
      Цитата: sapporo1959
      праздников российских все больше и больше,а денег в кармане все меньше и меньше.

      Пить меньше надо.
      Серый брат
      1. gukoyan (Igor) Сегодня, 20:38
        Пить да... Но выпить в меру всегда полезно ;)
        gukoyan
        1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 21:27
          Цитата: gukoyan
          Пить да... Но выпить в меру всегда полезно ;)

          Пойду в магаз схожу)))
          Серый брат
    2. shans2 (shans2) Сегодня, 20:35
      можно не отмечать, а смотреть и слушать эхо москвы и крымреалии, и платить и каяться, платить и каяться... каждому своё.
      shans2
    3. Анатоль Клим (Анатолий) Сегодня, 20:43
      Цитата: sapporo1959
      Ну вот и как мне на 11 тысяч кормовых ветеранских день освобождения Крыма отметить? А,,,,,,,,,,,,,,,,!!!

      Да... на такие деньги водки "Бульбашъ №1 премиум" много не удастся выпить, только поедать глазами остаётся , но помню белорусы никогда не унывали, достойный натурпродукт у них всегда был, до сих пор тёщин аппарат вспоминаю. good
      Анатоль Клим
    4. Опер (Игорь) Сегодня, 20:49
      Названная вами сумма в 11 000 это даже чуть больше самой высокой минской пенсии! Не дразните белорусов! Будьте скромнее и выпивайте потихонечку! Он не гражданин Белоруссии, Клим! Он из Белоруссии Россию грязью поливает!
      Опер
      1. Анатоль Клим (Анатолий) Сегодня, 21:10
        Цитата: Опер
        Он не гражданин Белоруссии, Клим! Он из Белоруссии Россию грязью поливает!

        Игорь, дружище! Видимо он (sapporo1959 (Михаил)) указал свою пенсию в российских рублях, в белорусских средняя пенсия где-то 300-350 бел. рублей, что соответствует 9500-11000 российских рублей, в этом году у тёщи не был, был в прошлом, пенсия на российские у неё была около 10000 руб., спасала коммуналка, у них пока значительно меньше, говорю что знаю, спорить не могу.
        Анатоль Клим
        1. Опер (Игорь) Сегодня, 21:23
          Почитайте его комментарии и все встанет на свои места! То, что он российский пенсионер он говорил сам.
          Опер
      2. Фил77 (Сергей) Сегодня, 21:24
        Цитата: Опер
        Названная вами сумма в 11 000 это даже чуть больше самой высокой минской пенсии! Не дразните белорусов! Будьте скромнее и выпивайте потихонечку! Он не гражданин Белоруссии, Клим! Он из Белоруссии Россию грязью поливает!

        Да,Саппоро,это что то!,оч.уверено под деревенского косит!
        Фил77
  8. Игорь В (Игорь Вячеславович) Сегодня, 20:38
    Надо установить ещё один праздник. 22 января 1758 года русские войска под командованием генерала Фермера при большом скоплении народа торжественно въехали в Кёнигсберг. Восточная Пруссия присягнула императрице Елизавете Петровне. В Кёнигсберге стали чеканить монету с изображением императрицы и надписью: "Elisabeth rex Prussiae".
    Тоже, однако, история!
    Игорь В
  9. APASUS (Pavo) Сегодня, 20:48
    Что то наша власть шагнула куда то далеко в историю ? Лучше праздником объявить - объединение России с Донбассом.А пока это высасывание праздника из пальца
    APASUS
    1. NordUral (Евгений) Сегодня, 20:54
      Предлагаю другое - объединение России.
      NordUral
    2. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 21:03
      Для объединения, нужны Донецкая и Луганская области и законченная война, референдум - в нынешних реалиях это невозможно.
      Вадим237
  10. Великанов (Алексей Великанов) Сегодня, 21:13
    Цитата из статьи:
    устанавливается новая памятная дата - 19 апреля, в этот день будет отмечаться День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи в 1783 году.
    Это чудесно, но, автор, зачем говорить неправду?
    Цитата: Президент России Владимир Путин подписал закон
    Автор, В.Путин - это кто? Василий, Виталий, Виктор, Веньямин? Где подпись?! Почему В.Путин не ставит подписи под тем, что якобы подписывает?!
    Великанов
  11. XXXIII (Владимир) Сегодня, 21:14
    19 апреля 1783 года Екатерина II подписала манифест о присоединении Крыма, Тамани и Кубани к Российской империи
    По другому и быть не должно.... soldier

    XXXIII
  12. мичман (Юрий Григорьевич Шатраков) Сегодня, 21:15
    В Крыму отвечал за все аэродромы (а это 26 единиц).. За два месяца продлили ВВП в аэропорту Симферополя для посадки МКС "Буран" (запасной аэродром был). В Бельбек - это был наш аэродром прилетал с Маршалом Савицким Е.Я. (надо было проводить учения). И вдруг там оказались хохлы (все на халяву). Спасибо казакам и вежливым людям быстро выпроводили от туда халявщиков.
    Крым вернулся на Родину. Теперь бы его обустроить только.
    мичман
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 21:34
      И что, все аэродромы похерили?
      Вадим237
  13. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 21:17
    отмените 12 и сделайте вместо него 19 апреля
    Василенко Владимир
  14. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 21:20
    Хороший щелчок по носу полосатым. Крым, Тамань и Кубань были в России, когда их еще в проекте не было. Так что язык в задницу и помалкивайте.
    Ros 56
  15. Бензорез (Виталий) Сегодня, 21:40
    А выходной будет? Я так люблю праздники! Поспать можно попытаться подольше, да и вообще с силами собраться. Честно говоря утомляет по́ десять часов шпарить каждый день, да ещё желательно и в субботу выходить. А если считать с дорогой-в семь утра ушел, в восемь вечера пришёл.
    "Напомним, что Крым воссоединился с Россией в ходе народного референдума в 2014 году, когда более 90% населения полуострова проголосовало за вхождение Крыма в состав Российской Федерации."
    Что мне напоминать? Память покуда не отшибло. Я сам первый раз в жизни ходил голосовать.
    Бензорез
Картина дня