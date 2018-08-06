17:24 06 августа

Реинкарнация советского проекта. В России думают над возрождением гигантской ракеты

В России заговорили о создании сверхтяжелой космической ракеты. Ее макет будет показан на форуме «Армия-2018» в конце августа. При этом за основу могут взять сверхтяжелую советскую ракету «Энергия», которая создавалась специально для многоразовой транспортной космической системы «Энергия-Буран». Данная ракета-носитель сверхтяжелого класса является самой мощной из советских ракет и одной из самых мощных в мире.

О том, что Роскосмос покажет макет российской свехтяжелой ракеты, стало известно из опубликованных на сайте госзакупок материалов. В документации, которая касается экспозиции Роскосмоса на форуме «Армия-2018», говорится о том, что ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» представит макет ракеты высотой 5,5 метра, выполненный в масштабе один к двадцати. Также в рамках форума РКК «Энергия» собирается представить макет новой российской ракеты «Союз-5», из нескольких первых ступеней которой и планируется создать первую ступень ракеты сверхтяжелого класса. Еще один макет «Союза» планирует представить ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» из Самары. Уже известно, что разработкой ракеты «Союз-5» занимается «Энергия», а собирать ее будут в Самаре на мощностях РКЦ. Форум «Армия-2018» пройдет с 21 по 26 августа в подмосковном парке «Патриот».

Также имеется информация о том, что участие в разработке сверхтяжелой российской ракеты примет аэрокосмический комитет Министерства обороны и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (Казкосмос). Об этом 1 августа сообщило РИА «Новости» со ссылкой на свои источники в казахстанских профильных министерствах. Сообщается, что проект создания сверхтяжелой ракеты обозначен в концепции дальнейшего сотрудничества двух государств на космодроме Байконуре в качестве основного. Также две страны намерены совместно разработать сверхлегкую ракету, предназначенную для запуска малых спутников, а также развернуть на Байконуре производство комплектующих для ракетной техники.




Ранее еще в начале 2018 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о создании сверхтяжелой ракеты. Тогда же стало известно о том, что главным разработчиком новой ракеты назначена РКК «Энергия». К концу 2019 года должен быть закончен процесс эскизного проектирования новой ракеты, а первый ее старт тогда был назначен на 2028 год. Новую ракету сверхтяжелого класса планируется использовать, в частности, для полетов на Луну и Марс. Стоит отметить, что и разработкой самой мощной на данный момент времени ракеты в истории нашей страны также занимались инженеры «Энергии».

Ракета, разработанная научно-производственным объединением «Энергия» почти 30 лет назад, совершила всего два полета. Первый состоялся 15 мая 1987 года – это был полет с экспериментальной нагрузкой. Второй полет был выполнен 15 ноября 1988 года в составе комплекса многоразовой транспортной космической системы «Буран». С того практически единственного целевого запуска ракеты, прошло почти ровно три десятка лет. Ни до, ни после отечественная космическая промышленность не создавала столь мощной ракеты, которая соперничала бы с советской ракетой «Н-1» и американской «Сатурн-5».

Советская сверхтяжелая ракета-носитель «Энергия» была составной частью многоразовой транспортно космической системы (МТКС) «Энергия-Буран», однако, в отличие от аналогичной МТКС «Спейс Шаттл» американского производства, могла использоваться и автономно от космического челнока для доставки в космос грузов, обладающих большой массой и габаритами. Грузы могли доставляться не только на орбиту Земли, но и на Луну, а также к планетам Солнечной системы. Также «Энергию» можно было использовать для пилотируемых полетов, ее разработка была связана с советскими планами широкого освоения промышленного и военного космоса. Развал Советского Союза поставил крест на этой амбициозной и очень дорогой космической программе.

Реинкарнация советского проекта. В России думают над возрождением гигантской ракеты


Спустя 30 лет есть шанс, что теперь уже Россия, пусть и в сотрудничестве с другими странами, сможет разработать новую сверхтяжелую ракету, использовав для этого еще советский задел по ракете-носителю «Энергия», новая ракета может стать краеугольным камнем для реализации всех будущих космических амбиций нашей страны. В то время как многоразовый орбитальный космический корабль «Буран» будет оставаться лишь достоянием истории, ракета-носитель «Энергия» в реинкарнации XXI века может стать основой для новой отечественной ракеты сверхтяжелого класса. Особенно, если учесть, что «Энергия» была во всех отношениях уникальной ракетой. Она стала первой в Советском Союзе, использовавшей криогенное горючее (водород) на маршевой ступени, и самой мощной из ракет, когда-либо созданных в СССР. Оценить это можно достаточно легко – «Энергия» обеспечивала выведение в космос аппаратов массой в пять раз больше, чем эксплуатируемая сейчас в России ракета «Протон» и в три раза больше, чем американская система «Спейс-Шаттл».

Стоит отметить, что сверхтяжелый класс ракет начинается с отметки в 50 или 60 тонн груза, который можно доставить на низкую околоземную орбиту (для более высоких орбит или для совершения межпланетных полетов данный показатель пропорционально уменьшается). Проблема заключается в том, что на протяжении 60 лет исследования космического пространства для подобных ракет не нашлось никакого применения, если не считать запусков обитаемых космических кораблей на Луну, а также вывода на околоземную орбиту возвращаемых космических челноков. Эти огромные ракеты-носители оказались слишком сложными, слишком дорогими в производстве и эксплуатации и слишком негибкими для более практического использования, в том числе для активно развивающихся в наши дни запусков спутников в деловых, научных и военных целях.

Несмотря на все сказанное, человечество не отказалось от подобных ракет, но уже нового поколения. Над ракетами, предназначенными для полетов космонавтов за пределы земной орбиты, работают в НАСА. Здесь создают гигантскую Космическую пусковую систему (Space Launch System). А новая тяжелая ракета Falcon Heavy частной американской компании SpaceX совершила в начале 2018 года свой впечатляющий первый полет, который был подан и как прекрасный маркетинговый ход. Свои проекты по созданию сверхтяжелых ракет имеются и у Китая, ожидается, что китайская ракеты будет конкурировать с легендарной ракетой «Сатурн-5».



В Советском Союзе на протяжении холодной войны к идее создания собственной сверхтяжелой ракеты обращались два раза. Первый проект – это 100-метровая ракета Н-1 для лунной программы, которая должна была соперничать с американской программой «Аполлон». В 1974 году после четырех неудачных запусков ракеты Н-1 от дальнейших работ по проекту было решено отказаться. В результате СССР понадобилось еще 10 лет работы, для того чтобы создать ракету-носитель «Энергия», которая в итоге совершила два удачных полета. Эта 60-метровая ракета многими специалистами была признана самой мощной и современной ракетой своего времени.

Однако после развала Советского Союза в 1991 году данная ракета была помещена в ангары на космодроме Байконур, где она благополучно ржавела долгие годы. Многочисленные работники отечественной космической промышленности вынуждены были забыть о ее существовании, а ключевые технологии – сверхсложные водородные двигатели – в промышленности оказались невостребованным продуктом высоких технологий. На протяжении практически двух десятилетий, когда Российская Федерация с трудом пыталась утвердиться и найти собственное место в мире, не могло быть никакой речи о том, чтобы возродить ракету «Энергия». Однако рост цен на нефть в 2000-е годы и восстановление российской экономики позволили стране укрепить положение в мире. Именно поэтому появление сверхтяжелой ракеты нового поколения представляется для страны достаточно привлекательным шансом, который поможет вернуть России статус-кво и в космической сфере.

В предлагаемом варианте реинкарнация ракеты «Энергия» сможет доставлять на орбиту Луны до 20 тонн груза или поднимать на низкую околоземную орбиту до 80 тонн полезной нагрузки. В то время как первая версия «Энергии» могла выводить прикрепленный к ней сбоку космический челнок, новая версия будет проектироваться для того, чтобы выводить полезную нагрузку на ведущие к Луне траектории в носовом грузовом отсеке-конусе. Получив одобрение Кремля на работу, Роскосмос уже в апреле 2018 года подписал контракт с производителями ракетной техники, которые должны представить проект новой российской сверхтяжелой ракеты до конца 2019 года. При этом конкуренцию новой «Энергии» на предварительном этапе составляют две более легкие и меньшие по размерам ракеты.



В том случае, если концепция «Энергии» действительно победит, в России нужно будет снова строить кислородные космические двигатели РД-0120. Три таких двигателя будут разгонять основной отсек новой ракеты диаметром 7,7 метра (такой же, как и советской «Энергии»). А четыре РД-171 (подвесных ускорителя первой ступени, работающих на керосине и унаследованных непосредственно от «Энергии») будут помогать ракете в течение первых двух минут ее полета. С уверенностью пока можно утверждать лишь то, что новая сверхтяжелая российская ракета находится в самом начале процесса проектирования, и конкретики по этому проекту достаточно мало. Возможно, информации для размышления станет больше, когда широкой общественности в конце августа на форуме «Армия-2018» будет представлен макет проектируемой ракеты сверхтяжелого класса.

Источники информации:
https://inosmi.ru/science/20180727/242840118.html
https://ria.ru/space/20180801/1525746959.html
https://russian.rt.com/inotv/2018-02-10/Popular-Mechanics-Rossiya-razrabativaet-sobstvennuyu
https://mir24.tv/news/16316388/kazahstan-i-rossiya-vmeste-postroyat-sverhtyazheluyu-raketu
Автор: Юферев Сергей


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Комментарии 17

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  1. aristok (Павел) Сегодня, 15:14
    Во первых России сверхтяж не нужен.
    Если же его делать ,то лучше с чистого листа.
    Если уж сильно хочется заниматься реконструкцией то лучше возрождать Н-1.
    Н-1 концептуально гораздо лучше Энергии.
    aristok
    1. aristok (Павел) Сегодня, 15:18
      Цитата: aristok
      Во первых России сверхтяж не нужен.
      Если же его делать ,то лучше с чистого листа.
      Если уж сильно хочется заниматься реконструкцией то лучше возрождать Н-1.
      Н-1 концептуально гораздо лучше Энергии.

      На данном политическом этапе (пока во власти рф компрадоры) разработка сверхтяжелой ракеты не просто не нужна , а вредна - это просто еще один повод украсть и вывести за рубеж бабло, а обывателям создать благостную картинку "возрождения величия".
      aristok
      1. армеец2 (Армеец2) Сегодня, 15:35
        Цитата: aristok
        На данном политическом этапе (пока во власти рф компрадоры) разработка сверхтяжелой ракеты не просто не нужна , а вредна - это просто еще один повод украсть и вывести за рубеж бабло, а обывателям создать благостную картинку "возрождения величия".

        Точно. Загрузят в "Энергию" 80 тонн долларов и отправят за рубеж.
        Но, учитывая, что Вы предали огласке их коварные планы, теперь это делать побоятся.
        армеец2
        1. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 16:52
          "имеется информация о том, что участие в разработке сверхтяжелой российской ракеты примет аэрокосмический комитет Министерства обороны и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (Казкосмос)...Сообщается, что проект создания сверхтяжелой ракеты обозначен в концепции дальнейшего сотрудничества двух государств на космодроме Байконуре в качестве основного"о. (из текста)
          Нам вместе с казахами кооперироваться по поводу сверхтяжа - сам Бог велел. Напомню, что стартовый стол со всей инфраструктурой по "Энергии" находится на Байконуре. Кстати, а этот стол "Энергии" в свою очередь достался от Н-1. hi
          Проксима
    2. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 16:09
      Цитата: aristok
      Н-1 концептуально гораздо лучше Энергии.


      ЧЕМ ??? belay request
      Nikolaevich I
      1. aristok (Павел) Сегодня, 16:25
        Цитата: Nikolaevich I
        Цитата: aristok
        Н-1 концептуально гораздо лучше Энергии.


        ЧЕМ ??? belay request

        тандем гораздо лучше разделяемого пакета
        кроме этого отсутствие водорода сильно упрощает и удешевляет и конструкцию и инфраструктуру.
        плюс к тому двигатели гораздо проще и отказоустойчевее "бриллиантового хе..ра" Глушко РД-170
        aristok
        1. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 16:38
          Цитата: aristok
          ..тандем гораздо лучше разделяемого пакета ..

          С чего вы это взяли!?? request
          В компоновке "пакет", как и в "тандеме", есть свои плюсы и минусы.
          Как можно сравнивать, что лучше, ягуар или анаконда?
          Проксима
        2. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 17:13
          Цитата: aristok
          двигатели гораздо проще и отказоустойчевее "бриллиантового хе..ра" Глушко РД-170


          Когда Королёв отказался от "гептиловых" движков Глушко,а Глушко отказался делать керосиновые движки для Н-1;то за такие движки взялся КБ Кузнецова .Движки Кузнецова оказались менее мощными,чем было нужно и,поэтому,пришлось ставить их "до фига" ! Но кол-во не "подружилось" с качеством ! Недостаточное качество двигателей Кузнецова ,усугублённое их количеством(!) и послужили срывом испытаний Н-1 !
          Nikolaevich I
    3. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 16:30
      Цитата: aristok
      Во первых России сверхтяж не нужен.
      Если же его делать ,то лучше с чистого листа.
      Если уж сильно хочется заниматься реконструкцией то лучше возрождать Н-1.
      Н-1 концептуально гораздо лучше Энергии.

      Интересный у вас пост! belay
      Четыре строки и каждая строчка - безапелляционное враньё!
      Каждую строчку нужно обсуждать по отдельности.
      Проксима
    4. aristok (Павел) Сегодня, 16:40
      Цитата: aristok
      Н-1 концептуально гораздо лучше Энергии.

      Помимо сверхтяжа из ракеты концептуально повторяющей Н-1
      могла бы получиться неплохая тяжелая ракета на 30 тонн,
      которая бы заменила и протон и ангару.

      Напомню , что я против сверхтяжей в рф,
      а пишу это что бы проиллюстрировать одно из преимуществ концепции Н-1 перед Энергией.
      aristok
  2. 100502 (2203) Сегодня, 15:57
    Грандиозные планы база на луне, полет на марс, сверх тяжёлые ракеты, думаю от колличества денежных вливаний у рогозина ладошки потеют, короче можно хоронить роскосмос
    100502
    1. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 16:13
      Цитата: 100502
      база на луне, полет на марс, сверх тяжёлые ракет

      Цитата: 100502
      можно хоронить роскосмос

      Вместе со страной.... recourse
      Nikolaevich I
  3. DimerVladimer (Дмитрий Владимирович) Сегодня, 16:15
    однако, в отличие от аналогичной МТКС «Спейс Шаттл» американского производства, могла использоваться и автономно от космического челнока для доставки в космос грузов, обладающих большой массой и габаритами.


    Этот избитый штамп повторяется из статьи в статью, из материала в материал.
    Конструктивная схема с основными двигателями на космоплане и подвешенным баком - по задумке считалась более экономичной, поскольку основные двигатели спасались и после замены некоторых узлов, могли применяться повторно (относительно многоразово).
    В схеме Бурана - его двигатели на старте не работают - то есть являются бесполезным грузом до отсоединения от РН Энергия. Такая схема нерациональна, поскольку все двигатели ракеты носителя будут потеряны при старте, в отличие от американского варианта.
    В системе спейс-шаттл закладывалась многоразовость:
    - двадцатикратное использование твердотопливных ускорителей
    - стократное — орбитального корабля
    - маршевые кислородно-водородные двигатели рассчитывались на 55 полетов.

    Проведенная в 1970 г. экономическая оценка показала, что при выполнении ряда условий (не менее 30 полетов шаттлов в год, низкий уровень эксплуатационных расходов и полный отказ от одноразовых носителей) окупаемость в принципе достижима.

    Однако потом уже не конструкция челнока подгонялась под требование программы запусков, а наоборот.
    На этапе концептуальных исследований облика новой транспортной системы произошла замена принципиального подхода к проектированию: вместо создания аппарата для определенных целей в рамках отпущенных средств разработчики начали любой ценой, путем «притягивания за уши» экономических расчетов и будущих условий эксплуатации, спасать существующий проект челнока, сохраняя созданные производственные мощности и рабочие места. Другими словами, не челнок проектировался под задачи, а задачи и экономическое обоснование подгонялись под его проект

    вот тут неплохо описано https://myllalex65.wordpress.com/2015/08/13/истор
    ия-разработки-многоразовой-тра/

    Требования военных по полезному грузу предопределили размеры орбитального корабля и величину стартовой массы системы в целом. Для увеличенного бокового маневра требовалась значительная подъемная сила на гиперзвуковых скоростях — так на корабле появилось крыло двойной стреловидности и мощная теплозащита.

    В результате что получилось:
    Не достигнутые цели и провалы:
    - Качественное облегчение доступа в космос. Вместо снижения цены за килограмм на два порядка, "Спейс Шаттл" стал одним из самых дорогих средств доставки спутников на орбиту.
    - Быстрая подготовка шаттлов между полётами. Вместо ожидаемого срока в две недели между полётами, шаттлы готовились к пуску месяцами. До катастрофы "Челленджера" рекорд между полётами составлял 54 дня, после "Челленджера" - 88 дней. За все годы эксплуатации шаттлов они запускались в среднем 4,5 раза в год вместо минимально допустимых по расчетам 28 раз в год.
    - Простота обслуживания. Выбранные технические решения были очень трудоемкими в обслуживании. Главные двигатели требовали демонтажа и много времени на сервис. Турбонасосные агрегаты двигателей первой модели требовали полной переборки и ремонта после каждого полёта. Плитки теплозащиты были уникальны - в каждое гнездо ставилась своя плитка. Всего плиток 35 000, к тому же, они могут быть потеряны или повреждены в полёте.
    Замена всех одноразовых носителей. Шаттлы никогда не стартовали на полярные орбиты, что нужно в основном для разведывательных спутников. Велись подготовительные работы, но они были остановлены после катастрофы "Челленджера".
    - Надежный доступ в космос. Четыре орбитера означали, что катастрофа шаттла - это потеря четверти флота. После катастрофы полёты прекращались на годы. Также, шаттлы были печально известны постоянными переносами пусков.
    - Грузоподъемность шаттлов оказалась на пять тонн ниже требуемой спецификациями (24,4 вместо 30)
    - Большие возможности горизонтального маневра никогда не применялись в реальности из-за того, что шаттл не летал на полярные орбиты.
    - Возврат спутников с орбиты прекратился в 1996 году. С орбиты было возвращено всего пять спутников.
    Ремонт спутников тоже оказался слабо востребован. Всего было отремонтировано пять спутников (правда, Хаббл обслуживали пять раз).
    - Принятые инженерные решения негативно влияли на надежность системы. На взлете и посадке были участки без шансов на спасение экипажа при аварии. Из-за этого погиб "Челленджер". Миссия STS-9 чуть не кончилась катастрофой из-за пожара в хвостовой части, который возник уже на посадочной полосе. Случись этот пожар минутой раньше, шаттл бы упал без шансов на спасение экипажа.
    - То, что шаттл всегда летал пилотируемым, подвергало риску людей без необходимости - для рутинного запуска спутников хватало автоматики.
    - Из-за низкой интенсивности эксплуатации шаттлы устарели морально раньше, чем физически. В 2011 году "Спейс Шаттл" был очень редким примером эксплуатации процессора 80386. Одноразовые носители можно было модернизировать постепенно новыми сериями.

    Новые системы управления и надкалиберные обтекатели позволили запускать большие спутники на одноразовых ракетах.
    Шаттл держит печальный антирекорд среди космических систем по количеству погибших людей.

    https://lozga.livejournal.com/72702.html подробней тут.

    Смысл создания сверхтяжелого носителя, если под него не будет задач?
    Он устареет так же быстро, как и СШ и не наст технического прорыва или какого либо преимущества.
    В современных реалях конкуренция идет за стоимость выведения килограмма груза - и тут РФ проигрывает частным американским компаниям и вот сюда надо вкладывать средства.
    В противном случае будет потерян рынок коммерческих запусков.
    DimerVladimer
  4. Симон (Вячеслав) Сегодня, 16:39
    Цитата: aristok
    Во первых России сверхтяж не нужен.
    Если же его делать ,то лучше с чистого листа.
    Если уж сильно хочется заниматься реконструкцией то лучше возрождать Н-1.
    Н-1 концептуально гораздо лучше Энергии.

    О чем говоришь?! Н-1 никогда не была в полете, при запуске она просто взорвалась, от чего Королёв перестал заниматься этой ракетой, а Энергия уже несколько раз летала в космос, и выносила на орбиту космические станции. Так лучше разрабатывать уже проверенные носители, а не те, которые в космосе не бывали. При современной модернизации, эта ракета будет прекрасно работать и еще послужит России.
    Симон
    1. aristok (Павел) Сегодня, 16:48
      Цитата: Симон
      О чем говоришь?!...при запуске она просто взорвалась, от чего Королёв перестал заниматься этой ракетой

      Королев умер за 3 года до первой попытки запуска этой(Н-1) ракеты.
      Почитайте хоть немного о предмете обсуждения прежде чем агрессивно и грубо спорить выставляя на всеобщее обозрение свое невежество в области средств выведения КА.
      aristok
    2. BlackMokona Сегодня, 16:55
      Было выполнено лишь два пуска этого уникального комплекса:

      15 мая 1987 с экспериментальной нагрузкой: спутник «Полюс» (массогабаритный макет «Скиф-ДМ», прототип орбитальной лазерной платформы, в другом источнике - 80-тонный макет боевого космического лазера [8]), не выведен на орбиту из-за сбоя системы ориентации самого КА;
      15 ноября 1988 в составе комплекса МТКК «Буран».
      BlackMokona
  5. Симон (Вячеслав) Сегодня, 17:04
    Цитата: aristok
    Цитата: Симон
    О чем говоришь?!...при запуске она просто взорвалась, от чего Королёв перестал заниматься этой ракетой

    Королев умер за 3 года до первой попытки запуска этой(Н-1) ракеты.
    Почитайте хоть немного о предмете обсуждения прежде чем агрессивно и грубо спорить выставляя на всеобщее обозрение свое невежество в области средств выведения КА.

    Ладно, про Королева проверю, но Н-1 в космосе это точно не была!
    Симон
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