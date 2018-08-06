Реинкарнация советского проекта. В России думают над возрождением гигантской ракеты
В России заговорили о создании сверхтяжелой космической ракеты. Ее макет будет показан на форуме «Армия-2018» в конце августа. При этом за основу могут взять сверхтяжелую советскую ракету «Энергия», которая создавалась специально для многоразовой транспортной космической системы «Энергия-Буран». Данная ракета-носитель сверхтяжелого класса является самой мощной из советских ракет и одной из самых мощных в мире.
О том, что Роскосмос покажет макет российской свехтяжелой ракеты, стало известно из опубликованных на сайте госзакупок материалов. В документации, которая касается экспозиции Роскосмоса на форуме «Армия-2018», говорится о том, что ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» представит макет ракеты высотой 5,5 метра, выполненный в масштабе один к двадцати. Также в рамках форума РКК «Энергия» собирается представить макет новой российской ракеты «Союз-5», из нескольких первых ступеней которой и планируется создать первую ступень ракеты сверхтяжелого класса. Еще один макет «Союза» планирует представить ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» из Самары. Уже известно, что разработкой ракеты «Союз-5» занимается «Энергия», а собирать ее будут в Самаре на мощностях РКЦ. Форум «Армия-2018» пройдет с 21 по 26 августа в подмосковном парке «Патриот».
Также имеется информация о том, что участие в разработке сверхтяжелой российской ракеты примет аэрокосмический комитет Министерства обороны и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (Казкосмос). Об этом 1 августа сообщило РИА «Новости» со ссылкой на свои источники в казахстанских профильных министерствах. Сообщается, что проект создания сверхтяжелой ракеты обозначен в концепции дальнейшего сотрудничества двух государств на космодроме Байконуре в качестве основного. Также две страны намерены совместно разработать сверхлегкую ракету, предназначенную для запуска малых спутников, а также развернуть на Байконуре производство комплектующих для ракетной техники.
Ранее еще в начале 2018 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о создании сверхтяжелой ракеты. Тогда же стало известно о том, что главным разработчиком новой ракеты назначена РКК «Энергия». К концу 2019 года должен быть закончен процесс эскизного проектирования новой ракеты, а первый ее старт тогда был назначен на 2028 год. Новую ракету сверхтяжелого класса планируется использовать, в частности, для полетов на Луну и Марс. Стоит отметить, что и разработкой самой мощной на данный момент времени ракеты в истории нашей страны также занимались инженеры «Энергии».
Ракета, разработанная научно-производственным объединением «Энергия» почти 30 лет назад, совершила всего два полета. Первый состоялся 15 мая 1987 года – это был полет с экспериментальной нагрузкой. Второй полет был выполнен 15 ноября 1988 года в составе комплекса многоразовой транспортной космической системы «Буран». С того практически единственного целевого запуска ракеты, прошло почти ровно три десятка лет. Ни до, ни после отечественная космическая промышленность не создавала столь мощной ракеты, которая соперничала бы с советской ракетой «Н-1» и американской «Сатурн-5».
Советская сверхтяжелая ракета-носитель «Энергия» была составной частью многоразовой транспортно космической системы (МТКС) «Энергия-Буран», однако, в отличие от аналогичной МТКС «Спейс Шаттл» американского производства, могла использоваться и автономно от космического челнока для доставки в космос грузов, обладающих большой массой и габаритами. Грузы могли доставляться не только на орбиту Земли, но и на Луну, а также к планетам Солнечной системы. Также «Энергию» можно было использовать для пилотируемых полетов, ее разработка была связана с советскими планами широкого освоения промышленного и военного космоса. Развал Советского Союза поставил крест на этой амбициозной и очень дорогой космической программе.
Спустя 30 лет есть шанс, что теперь уже Россия, пусть и в сотрудничестве с другими странами, сможет разработать новую сверхтяжелую ракету, использовав для этого еще советский задел по ракете-носителю «Энергия», новая ракета может стать краеугольным камнем для реализации всех будущих космических амбиций нашей страны. В то время как многоразовый орбитальный космический корабль «Буран» будет оставаться лишь достоянием истории, ракета-носитель «Энергия» в реинкарнации XXI века может стать основой для новой отечественной ракеты сверхтяжелого класса. Особенно, если учесть, что «Энергия» была во всех отношениях уникальной ракетой. Она стала первой в Советском Союзе, использовавшей криогенное горючее (водород) на маршевой ступени, и самой мощной из ракет, когда-либо созданных в СССР. Оценить это можно достаточно легко – «Энергия» обеспечивала выведение в космос аппаратов массой в пять раз больше, чем эксплуатируемая сейчас в России ракета «Протон» и в три раза больше, чем американская система «Спейс-Шаттл».
Стоит отметить, что сверхтяжелый класс ракет начинается с отметки в 50 или 60 тонн груза, который можно доставить на низкую околоземную орбиту (для более высоких орбит или для совершения межпланетных полетов данный показатель пропорционально уменьшается). Проблема заключается в том, что на протяжении 60 лет исследования космического пространства для подобных ракет не нашлось никакого применения, если не считать запусков обитаемых космических кораблей на Луну, а также вывода на околоземную орбиту возвращаемых космических челноков. Эти огромные ракеты-носители оказались слишком сложными, слишком дорогими в производстве и эксплуатации и слишком негибкими для более практического использования, в том числе для активно развивающихся в наши дни запусков спутников в деловых, научных и военных целях.
Несмотря на все сказанное, человечество не отказалось от подобных ракет, но уже нового поколения. Над ракетами, предназначенными для полетов космонавтов за пределы земной орбиты, работают в НАСА. Здесь создают гигантскую Космическую пусковую систему (Space Launch System). А новая тяжелая ракета Falcon Heavy частной американской компании SpaceX совершила в начале 2018 года свой впечатляющий первый полет, который был подан и как прекрасный маркетинговый ход. Свои проекты по созданию сверхтяжелых ракет имеются и у Китая, ожидается, что китайская ракеты будет конкурировать с легендарной ракетой «Сатурн-5».
В Советском Союзе на протяжении холодной войны к идее создания собственной сверхтяжелой ракеты обращались два раза. Первый проект – это 100-метровая ракета Н-1 для лунной программы, которая должна была соперничать с американской программой «Аполлон». В 1974 году после четырех неудачных запусков ракеты Н-1 от дальнейших работ по проекту было решено отказаться. В результате СССР понадобилось еще 10 лет работы, для того чтобы создать ракету-носитель «Энергия», которая в итоге совершила два удачных полета. Эта 60-метровая ракета многими специалистами была признана самой мощной и современной ракетой своего времени.
Однако после развала Советского Союза в 1991 году данная ракета была помещена в ангары на космодроме Байконур, где она благополучно ржавела долгие годы. Многочисленные работники отечественной космической промышленности вынуждены были забыть о ее существовании, а ключевые технологии – сверхсложные водородные двигатели – в промышленности оказались невостребованным продуктом высоких технологий. На протяжении практически двух десятилетий, когда Российская Федерация с трудом пыталась утвердиться и найти собственное место в мире, не могло быть никакой речи о том, чтобы возродить ракету «Энергия». Однако рост цен на нефть в 2000-е годы и восстановление российской экономики позволили стране укрепить положение в мире. Именно поэтому появление сверхтяжелой ракеты нового поколения представляется для страны достаточно привлекательным шансом, который поможет вернуть России статус-кво и в космической сфере.
В предлагаемом варианте реинкарнация ракеты «Энергия» сможет доставлять на орбиту Луны до 20 тонн груза или поднимать на низкую околоземную орбиту до 80 тонн полезной нагрузки. В то время как первая версия «Энергии» могла выводить прикрепленный к ней сбоку космический челнок, новая версия будет проектироваться для того, чтобы выводить полезную нагрузку на ведущие к Луне траектории в носовом грузовом отсеке-конусе. Получив одобрение Кремля на работу, Роскосмос уже в апреле 2018 года подписал контракт с производителями ракетной техники, которые должны представить проект новой российской сверхтяжелой ракеты до конца 2019 года. При этом конкуренцию новой «Энергии» на предварительном этапе составляют две более легкие и меньшие по размерам ракеты.
В том случае, если концепция «Энергии» действительно победит, в России нужно будет снова строить кислородные космические двигатели РД-0120. Три таких двигателя будут разгонять основной отсек новой ракеты диаметром 7,7 метра (такой же, как и советской «Энергии»). А четыре РД-171 (подвесных ускорителя первой ступени, работающих на керосине и унаследованных непосредственно от «Энергии») будут помогать ракете в течение первых двух минут ее полета. С уверенностью пока можно утверждать лишь то, что новая сверхтяжелая российская ракета находится в самом начале процесса проектирования, и конкретики по этому проекту достаточно мало. Возможно, информации для размышления станет больше, когда широкой общественности в конце августа на форуме «Армия-2018» будет представлен макет проектируемой ракеты сверхтяжелого класса.
Источники информации:
https://inosmi.ru/science/20180727/242840118.html
https://ria.ru/space/20180801/1525746959.html
https://russian.rt.com/inotv/2018-02-10/Popular-Mechanics-Rossiya-razrabativaet-sobstvennuyu
https://mir24.tv/news/16316388/kazahstan-i-rossiya-vmeste-postroyat-sverhtyazheluyu-raketu
О том, что Роскосмос покажет макет российской свехтяжелой ракеты, стало известно из опубликованных на сайте госзакупок материалов. В документации, которая касается экспозиции Роскосмоса на форуме «Армия-2018», говорится о том, что ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» представит макет ракеты высотой 5,5 метра, выполненный в масштабе один к двадцати. Также в рамках форума РКК «Энергия» собирается представить макет новой российской ракеты «Союз-5», из нескольких первых ступеней которой и планируется создать первую ступень ракеты сверхтяжелого класса. Еще один макет «Союза» планирует представить ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» из Самары. Уже известно, что разработкой ракеты «Союз-5» занимается «Энергия», а собирать ее будут в Самаре на мощностях РКЦ. Форум «Армия-2018» пройдет с 21 по 26 августа в подмосковном парке «Патриот».
Также имеется информация о том, что участие в разработке сверхтяжелой российской ракеты примет аэрокосмический комитет Министерства обороны и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (Казкосмос). Об этом 1 августа сообщило РИА «Новости» со ссылкой на свои источники в казахстанских профильных министерствах. Сообщается, что проект создания сверхтяжелой ракеты обозначен в концепции дальнейшего сотрудничества двух государств на космодроме Байконуре в качестве основного. Также две страны намерены совместно разработать сверхлегкую ракету, предназначенную для запуска малых спутников, а также развернуть на Байконуре производство комплектующих для ракетной техники.
Ранее еще в начале 2018 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о создании сверхтяжелой ракеты. Тогда же стало известно о том, что главным разработчиком новой ракеты назначена РКК «Энергия». К концу 2019 года должен быть закончен процесс эскизного проектирования новой ракеты, а первый ее старт тогда был назначен на 2028 год. Новую ракету сверхтяжелого класса планируется использовать, в частности, для полетов на Луну и Марс. Стоит отметить, что и разработкой самой мощной на данный момент времени ракеты в истории нашей страны также занимались инженеры «Энергии».
Ракета, разработанная научно-производственным объединением «Энергия» почти 30 лет назад, совершила всего два полета. Первый состоялся 15 мая 1987 года – это был полет с экспериментальной нагрузкой. Второй полет был выполнен 15 ноября 1988 года в составе комплекса многоразовой транспортной космической системы «Буран». С того практически единственного целевого запуска ракеты, прошло почти ровно три десятка лет. Ни до, ни после отечественная космическая промышленность не создавала столь мощной ракеты, которая соперничала бы с советской ракетой «Н-1» и американской «Сатурн-5».
Советская сверхтяжелая ракета-носитель «Энергия» была составной частью многоразовой транспортно космической системы (МТКС) «Энергия-Буран», однако, в отличие от аналогичной МТКС «Спейс Шаттл» американского производства, могла использоваться и автономно от космического челнока для доставки в космос грузов, обладающих большой массой и габаритами. Грузы могли доставляться не только на орбиту Земли, но и на Луну, а также к планетам Солнечной системы. Также «Энергию» можно было использовать для пилотируемых полетов, ее разработка была связана с советскими планами широкого освоения промышленного и военного космоса. Развал Советского Союза поставил крест на этой амбициозной и очень дорогой космической программе.
Спустя 30 лет есть шанс, что теперь уже Россия, пусть и в сотрудничестве с другими странами, сможет разработать новую сверхтяжелую ракету, использовав для этого еще советский задел по ракете-носителю «Энергия», новая ракета может стать краеугольным камнем для реализации всех будущих космических амбиций нашей страны. В то время как многоразовый орбитальный космический корабль «Буран» будет оставаться лишь достоянием истории, ракета-носитель «Энергия» в реинкарнации XXI века может стать основой для новой отечественной ракеты сверхтяжелого класса. Особенно, если учесть, что «Энергия» была во всех отношениях уникальной ракетой. Она стала первой в Советском Союзе, использовавшей криогенное горючее (водород) на маршевой ступени, и самой мощной из ракет, когда-либо созданных в СССР. Оценить это можно достаточно легко – «Энергия» обеспечивала выведение в космос аппаратов массой в пять раз больше, чем эксплуатируемая сейчас в России ракета «Протон» и в три раза больше, чем американская система «Спейс-Шаттл».
Стоит отметить, что сверхтяжелый класс ракет начинается с отметки в 50 или 60 тонн груза, который можно доставить на низкую околоземную орбиту (для более высоких орбит или для совершения межпланетных полетов данный показатель пропорционально уменьшается). Проблема заключается в том, что на протяжении 60 лет исследования космического пространства для подобных ракет не нашлось никакого применения, если не считать запусков обитаемых космических кораблей на Луну, а также вывода на околоземную орбиту возвращаемых космических челноков. Эти огромные ракеты-носители оказались слишком сложными, слишком дорогими в производстве и эксплуатации и слишком негибкими для более практического использования, в том числе для активно развивающихся в наши дни запусков спутников в деловых, научных и военных целях.
Несмотря на все сказанное, человечество не отказалось от подобных ракет, но уже нового поколения. Над ракетами, предназначенными для полетов космонавтов за пределы земной орбиты, работают в НАСА. Здесь создают гигантскую Космическую пусковую систему (Space Launch System). А новая тяжелая ракета Falcon Heavy частной американской компании SpaceX совершила в начале 2018 года свой впечатляющий первый полет, который был подан и как прекрасный маркетинговый ход. Свои проекты по созданию сверхтяжелых ракет имеются и у Китая, ожидается, что китайская ракеты будет конкурировать с легендарной ракетой «Сатурн-5».
В Советском Союзе на протяжении холодной войны к идее создания собственной сверхтяжелой ракеты обращались два раза. Первый проект – это 100-метровая ракета Н-1 для лунной программы, которая должна была соперничать с американской программой «Аполлон». В 1974 году после четырех неудачных запусков ракеты Н-1 от дальнейших работ по проекту было решено отказаться. В результате СССР понадобилось еще 10 лет работы, для того чтобы создать ракету-носитель «Энергия», которая в итоге совершила два удачных полета. Эта 60-метровая ракета многими специалистами была признана самой мощной и современной ракетой своего времени.
Однако после развала Советского Союза в 1991 году данная ракета была помещена в ангары на космодроме Байконур, где она благополучно ржавела долгие годы. Многочисленные работники отечественной космической промышленности вынуждены были забыть о ее существовании, а ключевые технологии – сверхсложные водородные двигатели – в промышленности оказались невостребованным продуктом высоких технологий. На протяжении практически двух десятилетий, когда Российская Федерация с трудом пыталась утвердиться и найти собственное место в мире, не могло быть никакой речи о том, чтобы возродить ракету «Энергия». Однако рост цен на нефть в 2000-е годы и восстановление российской экономики позволили стране укрепить положение в мире. Именно поэтому появление сверхтяжелой ракеты нового поколения представляется для страны достаточно привлекательным шансом, который поможет вернуть России статус-кво и в космической сфере.
В предлагаемом варианте реинкарнация ракеты «Энергия» сможет доставлять на орбиту Луны до 20 тонн груза или поднимать на низкую околоземную орбиту до 80 тонн полезной нагрузки. В то время как первая версия «Энергии» могла выводить прикрепленный к ней сбоку космический челнок, новая версия будет проектироваться для того, чтобы выводить полезную нагрузку на ведущие к Луне траектории в носовом грузовом отсеке-конусе. Получив одобрение Кремля на работу, Роскосмос уже в апреле 2018 года подписал контракт с производителями ракетной техники, которые должны представить проект новой российской сверхтяжелой ракеты до конца 2019 года. При этом конкуренцию новой «Энергии» на предварительном этапе составляют две более легкие и меньшие по размерам ракеты.
В том случае, если концепция «Энергии» действительно победит, в России нужно будет снова строить кислородные космические двигатели РД-0120. Три таких двигателя будут разгонять основной отсек новой ракеты диаметром 7,7 метра (такой же, как и советской «Энергии»). А четыре РД-171 (подвесных ускорителя первой ступени, работающих на керосине и унаследованных непосредственно от «Энергии») будут помогать ракете в течение первых двух минут ее полета. С уверенностью пока можно утверждать лишь то, что новая сверхтяжелая российская ракета находится в самом начале процесса проектирования, и конкретики по этому проекту достаточно мало. Возможно, информации для размышления станет больше, когда широкой общественности в конце августа на форуме «Армия-2018» будет представлен макет проектируемой ракеты сверхтяжелого класса.
Источники информации:
https://inosmi.ru/science/20180727/242840118.html
https://ria.ru/space/20180801/1525746959.html
https://russian.rt.com/inotv/2018-02-10/Popular-Mechanics-Rossiya-razrabativaet-sobstvennuyu
https://mir24.tv/news/16316388/kazahstan-i-rossiya-vmeste-postroyat-sverhtyazheluyu-raketu
Автор: Юферев Сергей
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