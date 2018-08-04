Новое нападение ультрарелигиозных фанатиков в Афганистане

Никаб — вариант предписанной в исламе верхней женской одежды. Как можно заметить, под данной одеждой легко можно спрятать не только гранату или "пояс смертника", но и стрелковое оружие

Бурка́ — другой вариант верхней одежды, которую должна надевать женщина в исламе. Это ещё более закрытый вариант одежды, под которой можно спрятать вообще что угодно (а обыскивать женщину или лицо, выдающее себя за таковую, согласно исламскому законодательству, запрещается). Может быть, не так уж неправы те европейские страны, которые на официальном уровне запрещают ношение подобных одеяний?

Вид на город Гардез с птичьего полёта

3 августа на мечеть Сахиб-уль-Заман (названную так в честь таинственного имама-махди), находящуюся в городе Гардезе (провинция Пактия, Восточный Афганистан) произошло нападение, совершённое ультрарадикальными исламистами.Во время очередной пятничной молитвы два неизвестных человека атаковали пост охраны у входа в мечеть, используя гранаты и автоматы. По заявлению губернатора провинции Пактия Шамим-хана Катаваза, нападавшие использовали исламскую верхнюю женскую одежду (вероятно, имеется в виду никаб или бурка), чтобы с оружием незамеченными пройти в район мечети.Расправившись с охранниками, два смертника-джихадиста ворвались внутрь здания, крича ультрарадикальные религиозные лозунги, стреляя из автоматов и бросив гранаты, а потом, один за другим, осуществили подрыв надетых на них «поясов смертников».Следует отметить, что данная мечеть являет собой весьма неординарное явление — в частности, она принадлежит шиитской общине Афганистана; больше того, по некоторым данным, является одним из центров мистического исмаилизма в этом регионе, также, вероятно, руководство данного исламского духовно-просветительского комплекса имеет прочную связь с Ираном (собствено, мировым центром шиизма).Исходя из этого, а также из того, что нападавшие фанатики выкрикивали ультрарадикальные лозунги, направленные именно на унижение достоинства и дискриминацию определённой религиозной группы (среди выкриков был и такой: «Смерть шиитским свиньям!»), можно сделать вывод о том, то нападавшие были ультрарелигиозными террористами из числа мусульман-суннитов.Согласно заявлению заместителя пресс-секретаря МВД Афганистана Нусрата Рахими, в момент нападения в мечети находилось более 600 человек, из которых, по состоянию на вечер 3.08.2018, 30 человек было убито или умерло от полученных ранений, и примерно 80 человек было ранено. Исходя из того, что у многих пострадавших ранения очень тяжёлые, возможно, число погибших от рук террористов ещё больше возрастёт...По некоторым заявлениям, приписываемым движению «Талибан» (запрещено в РФ), данная террористическая группировка отказалась от ответственности за совершённое злодеяние, и поэтому, по предварительным данным, афганские силы правопорядка считают виновниками нападения другую террористическую организацию — «Исламское государство» (группировка запрещена в РФ).Как следует из недавно опубликованного доклада Миссии ООН в Афганистане (UNAMA), число погибших гражданских лиц в этой стране достигло рекордного уровня за прошедшие несколько лет: с 1 января по 30 июня 2018 г. в этой многострадальной стране погибло 1692 человека (и 3430 людей было ранено) только из числа нонкомбатантов, не считая погибших сотрудников правительственных силовых структур (что больше любого сопоставимого временного сегмента за последние годы).