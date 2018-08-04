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Казахстан получил доступ к российскому "военному" ГЛОНАСС

Казахстан получил доступ к российскому высокоточному сигналу ГЛОНАСС, используемому в военных целях, сообщает РИА Новости со ссылкой на Аэрокосмический комитет министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (Казкосмос).

Казахстан получил доступ к российскому "военному" ГЛОНАСС


Как пояснил военный эксперт Виктор Мураховский, высокоточный сигнал ГЛОНАСС применяется в вооруженных силах и служит для решения тех задач, которые раньше возлагались на военных топографов. Спектр применения его очень широк - это и наведение высокоточного оружия, и определение местонахождения техники противника и еще множество задач, связанных с вычислением координат или маршрутов движения. В отличии от гражданской версии ГЛОНАСС, работающей по широте и долготе, военный высокоточный ГЛОНАСС позволяет получить точные навигационные данные по высоте над уровнем моря, при этом отклонение от точки будет минимальным, в отличие от обычного сигнала, дающего иногда ошибку в 200-300 метров.


Необходимо отметить, что Казахстан стал всего лишь третьей страной, которой Россия предоставила доступ к высокоточному военному ГЛОНАСС. До этого доступ к "военному" сигналу в 2010 году получила Индия, а в 2018 - Алжир.





Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 33

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  1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 06:37
    Ну всё правильно.Система должна себя окупать.Тем более она показала свою эффективность в боях в Сирии
    Мар.Тира
    1. ded-zaxar Сегодня, 06:42
      Ну все казахи теперь не заблудитесь ...Территория в Казахстане огромная и заброшенная !
      ded-zaxar
      1. семург Сегодня, 07:03
        Цитата: ded-zaxar
        Ну все казахи теперь не заблудитесь ...Территория в Казахстане огромная и заброшенная !

        Помнится в Украине пару раз арестовывали российских военных на боевой технике которые заблудились во время " учений" , у них что не было с собой приборов указывающих их местонахождения на базе ГЛОНАСС.
        семург
        1. ded-zaxar Сегодня, 07:21
          Цитата: семург
          у них что не было с собой приборов указывающих их местонахождения на базе ГЛОНАСС.

          Пить меньше нужно ..))))
          ded-zaxar
        2. болот Сегодня, 07:47
          Цитата: семург
          на базе ГЛОНАСС.

          Приветствую,думаю из за Ливана,в качестве дополнения к Джи пи эске да к Бэйдоу.
          болот
          1. семург Сегодня, 08:12
            Салам. Недавно машину обновил внутри под зеркалом кнопки экстренного вызова на базе ГЛОНАСС , правда ругается и не работает . Наверно и цена из за этой хни баксов на 200-300 дороже стала.
            семург
            1. болот Сегодня, 08:31
              Цитата: семург
              Салам. Недавно машину обновил внутри под зеркалом кнопки экстренного вызова на базе ГЛОНАСС , правда ругается и не работает . Наверно и цена из за этой хни баксов на 200-300 дороже стала.

              Что за колеса?
              А так можно и за те же 200 купить китайский планшет автонавигатор да навителовские карты скачать,хорошая штука.https://navitel.ru/ru/buy/apps/navitel-navi
              gator-kazakhstan
              Да же по степи показывает,уже лет 7-8 пользуюсь.
              болот
              1. Опер (Игорь) Сегодня, 08:46
                Еще можно купить китайский велосипед! Кстати в Казахстане не маленькая такая цыганская диаспора, которая с феерическим успехом продает казахам за копейки китайские электронные подделки по всей стране и в массовом порядке! Казахи, будьте бдительны-не верьте в бескорыстную китайско-цыганскую дружбу!
                Опер
                1. болот Сегодня, 08:49
                  Цитата: Опер
                  Еще можно купить китайский велосипед! Кстати в Казахстане не маленькая такая цыганская диаспора, которая с феерическим успехом продает казахам за копейки китайские электронные подделки по всей стране и в массовом порядке! Казахи, будьте бдительны-не верьте в бескорыстную китайско-цыганскую дружбу!

                  Цыгане? И большая диаспора?Проще на Али заказать или знакомому что постоянно Китай мотается.
                  болот
                  1. Опер (Игорь) Сегодня, 08:53
                    Ага! Приличная!))) Вот постоянно в Китай и мотаются!
                    Опер
                    1. болот Сегодня, 08:55
                      Цитата: Опер
                      Ага! Приличная!))) Вот постоянно в Китай и мотаются!

                      Где она эта диаспора проживает?
                      болот
                      1. Опер (Игорь) Сегодня, 09:01
                        Ну к примеру в Актюбинске...)))))) Китайские подделки (так называемый нефабричный Китай) от вас везут и в Россию и на Украину и даже в страны Балтии ... Не думаю, что в Китае не знают о своих кулибиных...
                        Опер
              2. семург Сегодня, 09:06
                Цитата: болот
                Цитата: семург
                Салам. Недавно машину обновил внутри под зеркалом кнопки экстренного вызова на базе ГЛОНАСС , правда ругается и не работает . Наверно и цена из за этой хни баксов на 200-300 дороже стала.

                Что за колеса?
                А так можно и за те же 200 купить китайский планшет автонавигатор да навителовские карты скачать,хорошая штука.https://navitel.ru/ru/buy/apps/navitel-navi
                gator-kazakhstan
                Да же по степи показывает,уже лет 7-8 пользуюсь.

                Нексия 3. Мне в городе смарт с навигацией хватает. Ну а за городом людей распросить , как говорят язык до Киева доведет. laughing
                семург
        3. Piramidon (Степан) Сегодня, 08:04
          У них в мобилах только модуль GPS был.
          Piramidon
        4. Опер (Игорь) Сегодня, 08:52
          Ага да, семург, были такие "заблудившиеся" ...) Однако мимо Крыма не проехали и не пролетели...
          Опер
    2. Тралл Сегодня, 06:51
      военный эксперт Виктор Мураховский

      ...меня рассмешил. Такое ощущение, что цель статьи - дезинформация вероятного противника на тему глонасс smile
      Тралл
  2. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:50
    Меня интересует, доступ дается бесплатно или все же страна получившая его должна делать какие-то отчисления.
    rotmistr60
    1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 07:47
      Цитата: rotmistr60
      Меня интересует, доступ дается бесплатно или все же страна получившая его должна делать какие-то отчисления.
      Скорей всего платят за оборудование и аренду сигнала, в принципе обычная практика, плюс они интегрируют свою систему, то есть предоставляют свои точки доступа. Вообщем порешали наверно этот вопрос, кто тут в РФ при капитализме сейчас будет даром делать, тем более когда там частные компании участвуют в распространение гражданской версии ГЛОНАСС .... hi
      Ранее сообщалось, что российская государственная корпорация "Роскосмос" установит наземные станции ГЛОНАСС в Астане и Кызылорде до конца 2017 года.

      "Между системами "Эра ГЛОНАСС " и казахстанской системой ЭВАК в настоящее время ведутся работы по сопряжению, прежде всего, для обеспечения сквозной услуги безопасности при перемещении автомобиля с территории России в Казахстан и наоборот"
      XXXIII
  3. Грибок (Витёк) Сегодня, 06:58
    Всё логично. Давно пора.
    Грибок
  4. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 07:27
    Необходимо отметить, что Казахстан стал всего лишь третьей страной, которой Россия предоставила доступ к высокоточному военному ГЛОНАСС. До этого доступ к "военному" сигналу в 2010 году получила Индия, а в 2018 - Алжир.
    А те же белорусские военные чем тогда пользуются ? джипиэсом что ли ? Или до сих пор счисляют координаты с помощью карты и дальномерно - угломерных инструментов ? Что то здесь не там ... what
    КВУ-НСвД
    1. болот Сегодня, 07:30
      Цитата: КВУ-НСвД
      А те же белорусские военные чем тогда пользуются ? джипиэсом что ли ? Или до сих пор счисляют координаты с помощью карты и угломерных инструментов ? Что то здесь не там ...

      Подозреваю,дорожными знаками и табличками.
      болот
      1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 07:35
        Цитата: болот
        Подозреваю,дорожными знаками и табличками.

        Очень сомневаюсь - армия у них весьма на уровне ... Хотелось бы коммента от действующих или недавних белорусских военных , если это конечно не секрет высокого допуска .
        КВУ-НСвД
        1. Тралл Сегодня, 07:50
          Если армия государства не пользуется GPS или Глонасс, то это говорит о ее высоком уровне.
          Тралл
          1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 08:05

            Цитата: Тралл
            Если армия государства не пользуется GPS или Глонасс, то это говорит о ее высоком уровне.

            Если Вы имели ввиду , что отказываться от старых способов топопривязки нельзя и степень обученности им - показатель высокой выучки и готовности выполнить задачу по предназначению в любых условиях - то полностью согласен . Но и новые технологии только увеличивают эффективность ВС . Или Вы что то другое ввиду имели ?
            КВУ-НСвД
      2. Piramidon (Степан) Сегодня, 08:07
        Цитата: болот
        Цитата: КВУ-НСвД
        А те же белорусские военные чем тогда пользуются ? джипиэсом что ли ? Или до сих пор счисляют координаты с помощью карты и угломерных инструментов ? Что то здесь не там ...

        Подозреваю,дорожными знаками и табличками.

        Есть такой, весьма точный, метод - восстановление ориентировки путем опроса местных жителей. what lol
        Piramidon
        1. болот Сегодня, 08:37
          Цитата: Piramidon
          Есть такой, весьма точный, метод - восстановление ориентировки путем опроса местных жителей.

          Знакомо,в прошлом году у вас ажиотаж был на счет роллика от дальнобоев,где вертолет не далеко от Актобе на трассу садился,и опрашивали проезжающих водителей.Просто в городе есть Авиоучилище.
          болот
    2. avt Сегодня, 08:54
      Цитата: КВУ-НСвД
      А те же белорусские военные чем тогда пользуются ? джипиэсом что ли ?

      У них Бацка есть - ён верный курс завсегда укажет !
      avt
  5. Masya Masya (Маня) Сегодня, 07:33
    Необходимо отметить, что Казахстан стал всего лишь третьей страной, которой Россия предоставила доступ к высокоточному военному ГЛОНАСС

    хотелось бы знать первые две, избранных...
    Masya Masya
    1. болот Сегодня, 07:42
      Цитата: Masya Masya
      хотелось бы знать первые две, избранных...

      А что текст не судьба прочитать?
      До этого доступ к "военному" сигналу в 2010 году получила Индия, а в 2018 - Алжир.
      болот
      1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 07:47
        извините, чуть не дошла.... feel
        Masya Masya
        1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 08:02
          Цитата: Masya Masya
          извините, чуть не дошла.... feel

          На Индии и Алжире тестировали, других добровольцев не нашлось.... lol
          XXXIII
  6. Vard Сегодня, 08:37
    Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 17 августа 2012 г. N 518 г. Москва "О требованиях к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, а также контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке" согласно этому приказу точность составляет 0,1 метр... Это при использовании старых добрых методов по карте... От лукавого вся эта спутниковая навигация....
    Vard
  7. ded-zaxar Сегодня, 09:04
    Теперь на рыбалку просто так в на казахские озера не съездиишь...Глонассом менты будут вооружены !
    Сидит он такой в камышах с засаленной фуражке с Глонассом и ждет бакшиш ..))))) Можно по СМС сразу договариваться , а не орать матом и со стрельбой Очень удобно ! laughing

    Андреалин зашкаливает ,на таких рыбалках ..Алга ?
    ded-zaxar
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