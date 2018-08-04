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Казахстан получил доступ к российскому "военному" ГЛОНАСС
Казахстан получил доступ к российскому высокоточному сигналу ГЛОНАСС, используемому в военных целях, сообщает РИА Новости со ссылкой на Аэрокосмический комитет министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (Казкосмос).
Как пояснил военный эксперт Виктор Мураховский, высокоточный сигнал ГЛОНАСС применяется в вооруженных силах и служит для решения тех задач, которые раньше возлагались на военных топографов. Спектр применения его очень широк - это и наведение высокоточного оружия, и определение местонахождения техники противника и еще множество задач, связанных с вычислением координат или маршрутов движения. В отличии от гражданской версии ГЛОНАСС, работающей по широте и долготе, военный высокоточный ГЛОНАСС позволяет получить точные навигационные данные по высоте над уровнем моря, при этом отклонение от точки будет минимальным, в отличие от обычного сигнала, дающего иногда ошибку в 200-300 метров.
Необходимо отметить, что Казахстан стал всего лишь третьей страной, которой Россия предоставила доступ к высокоточному военному ГЛОНАСС. До этого доступ к "военному" сигналу в 2010 году получила Индия, а в 2018 - Алжир.
Как пояснил военный эксперт Виктор Мураховский, высокоточный сигнал ГЛОНАСС применяется в вооруженных силах и служит для решения тех задач, которые раньше возлагались на военных топографов. Спектр применения его очень широк - это и наведение высокоточного оружия, и определение местонахождения техники противника и еще множество задач, связанных с вычислением координат или маршрутов движения. В отличии от гражданской версии ГЛОНАСС, работающей по широте и долготе, военный высокоточный ГЛОНАСС позволяет получить точные навигационные данные по высоте над уровнем моря, при этом отклонение от точки будет минимальным, в отличие от обычного сигнала, дающего иногда ошибку в 200-300 метров.
Необходимо отметить, что Казахстан стал всего лишь третьей страной, которой Россия предоставила доступ к высокоточному военному ГЛОНАСС. До этого доступ к "военному" сигналу в 2010 году получила Индия, а в 2018 - Алжир.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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