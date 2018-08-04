Гриценко: Украинская армия находится в плачевном состоянии

Сильнейшая армия Европы находится в бедственном положении и поэтому из нее разбегаются военнослужащие. Такое заявление сделал бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко в эфире телеканала NewsOne.Гриценко назвал несколько причин, по которым военнослужащие не желают служить в ВСУ. Несмотря на все хвалебные репортажи о поставках новейшей техники в войска, заявил Гриценко, материально-техническое обеспечение армии очень плачевное, запчасти к технике и расходники в централизованном порядке не поступают, все закупается за свой счет. Если хочешь, чтобы твоя техника ремонтировалась в первую очередь, занеси вышестоящему командиру определенную сумму и вопрос решится - это первая причина.Второй, не менее серьезной проблемой украинской армии, Гриценко назвал отсутствие квалифицированного командного состава, не имеющего понятия о ведении боевых действий на уровне от роты и выше. "Звездные командиры" не могут поставить нормальной задачи для выполнения военнослужащими. Подразделения, обученные по системе НАТО, выполняют задачи, свойственные взводам, только пришедшим с "учебки". Многие военнослужащие, в обучение которых были вложены большие деньги, предпочитают уйти на гражданку по истечению контракта, так как "не видят перспектив дальнейшей службы".И третьей и основной причиной развала ВСУ, Гриценко назвал коррупцию в украинской армии. Основная масса вопросов в армии, заявил он, решается с помощью взяток. Не хочешь на передовую - заплати, хочешь в отпуск - заплати и т.д. Как пример Гриценко привел недавний отбор в миротворческую миссию в Конго, когда офицеры, имеющие неуд по физической подготовке, но заплатившие деньги, были включены в состав миссии, а прошедшие отбор - нет.Стоит отметить, что проблемы "самой сильной армии в Европе" на этом не заканчиваются. Экс-министр не стал углубляться в армейские проблемы, а иначе вообще бы "отпугнул" от нее не только западных спонсоров, но и украинскую молодежь, все еще верящую, что они "грудью закрывают Европу от орд диких русских" и идущих служить в ВСУ. И как бы не заявлял Порошенко, что за четыре года его нахождения у власти, украинская армия стала эффективной и вошла в десятку сильнейших армий Европы, правда всегда вылезет наружу. Пусть сначала немного, но со временем все встанет на свои места.