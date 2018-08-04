09:04 04 августа
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Гриценко: Украинская армия находится в плачевном состоянии

Сильнейшая армия Европы находится в бедственном положении и поэтому из нее разбегаются военнослужащие. Такое заявление сделал бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко в эфире телеканала NewsOne.

Гриценко назвал несколько причин, по которым военнослужащие не желают служить в ВСУ. Несмотря на все хвалебные репортажи о поставках новейшей техники в войска, заявил Гриценко, материально-техническое обеспечение армии очень плачевное, запчасти к технике и расходники в централизованном порядке не поступают, все закупается за свой счет. Если хочешь, чтобы твоя техника ремонтировалась в первую очередь, занеси вышестоящему командиру определенную сумму и вопрос решится - это первая причина.

Гриценко: Украинская армия находится в плачевном состоянии



Второй, не менее серьезной проблемой украинской армии, Гриценко назвал отсутствие квалифицированного командного состава, не имеющего понятия о ведении боевых действий на уровне от роты и выше. "Звездные командиры" не могут поставить нормальной задачи для выполнения военнослужащими. Подразделения, обученные по системе НАТО, выполняют задачи, свойственные взводам, только пришедшим с "учебки". Многие военнослужащие, в обучение которых были вложены большие деньги, предпочитают уйти на гражданку по истечению контракта, так как "не видят перспектив дальнейшей службы".

И третьей и основной причиной развала ВСУ, Гриценко назвал коррупцию в украинской армии. Основная масса вопросов в армии, заявил он, решается с помощью взяток. Не хочешь на передовую - заплати, хочешь в отпуск - заплати и т.д. Как пример Гриценко привел недавний отбор в миротворческую миссию в Конго, когда офицеры, имеющие неуд по физической подготовке, но заплатившие деньги, были включены в состав миссии, а прошедшие отбор - нет.

Стоит отметить, что проблемы "самой сильной армии в Европе" на этом не заканчиваются. Экс-министр не стал углубляться в армейские проблемы, а иначе вообще бы "отпугнул" от нее не только западных спонсоров, но и украинскую молодежь, все еще верящую, что они "грудью закрывают Европу от орд диких русских" и идущих служить в ВСУ. И как бы не заявлял Порошенко, что за четыре года его нахождения у власти, украинская армия стала эффективной и вошла в десятку сильнейших армий Европы, правда всегда вылезет наружу. Пусть сначала немного, но со временем все встанет на свои места.

Использованы фотографии: https://tverezo.info/
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Комментарии 20

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  1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 07:30
    Да неужели.... belay "Сильнейшая армия Европы" и бедственное положение... это сюр какой- то... wink
    Masya Masya
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 07:52
      Марина love -это трудности временные -на ближайшие пару тысячилетий wassat Если столько просуществует спонсор майдана сша! !! sad
      ДРЕВНЕЙШИЙ
      1. Тралл Сегодня, 07:55
        Зря смеётесь. На Украине, например, уже решили проблему плохих дорог.
        Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов считает, что из-за плохого состояния дорог украинцы могут использовать легкие вертолеты как альтернативу наземному общественному транспорту.

        Осталось решить проблему с дураками smile
        Тралл
        1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 08:06
          love
          Цитата: Тралл
          Осталось решить проблему с дураками

          Masya Masya
        2. ded-zaxar Сегодня, 08:09
          Цитата: Тралл
          Осталось решить проблему с дураками

          Это серьезная проблема на Украине ,как впрочем и в России..Решать нужно и срочно !

          Поклонение западу .обычно заканчивается у нас кровью и смутой ..
          ded-zaxar
      2. Masya Masya (Маня) Сегодня, 07:56
        Витальевич, приветик! love
        Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
        -это трудности временные -на ближайшие пару тысячилетий

        Так я согласна... нет ничего более постоянного, чем временное... wink
        Masya Masya
  2. Altona (Евгений) Сегодня, 07:36
    Цитата: Masya Masya
    "Сильнейшая армия Европы" и бедственное положение.

    --------------------------------
    Болезни роста...В основном доходов вышестоящего начальства. laughing
    Altona
  3. bubalik (Сергей) Сегодня, 07:37
    ,,,,каждый день Украина,,, no
    bubalik
    1. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 08:16
      Цитата: bubalik
      ,,,,каждый день Украина,,, no

      Ну дык она как то к нам территориально ближе, чем какой нибудь Занзибар или Гваделупа.
      Ныробский
  4. Naval (Александр) Сегодня, 07:45
    А вы друзья как не садитесь, всё в музыканты не гордитесь !
    И.А. Крылов
    Им бы басни Крылова почитать, да кастрюля мешает
    Naval
  5. ТермиНахТер (Николай) Сегодня, 07:46
    На счет того, во что верит молодежь автор в корне не прав. Молодежи эта армия на хрен не сплющилась. Вся молодежь мечтает уехать на заработки в Польшу, а в идеале еще дальше и никогда не возвращаться.
    ТермиНахТер
  6. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 07:50
    Сильнейшая армия Европы находится в бедственном положении и поэтому из нее разбегаются военнослужащие. Такое заявление сделал бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко в эфире телеканала NewsOne.
    ...Получается, бывший министр, создал сильнейшую армию..А её развалили...Понятно, выборы скоро..
    parusnik
  7. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 07:50
    А сбу еще не завела на него дело по статье "разглошение всемизвестной гостайны? ??" wassat
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  8. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 07:54
    "Плачет дедушка с автоматом
    Не желая служить в всу. ..""" wassat
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  9. Егоза (Елена) Сегодня, 08:09
    да-да-да! Правду говорить легко и приятно, особенно если тебя начинают хвалить в Европе. В частности в Великобритании. "самый честный претендент на пост президента", "без всякой поддержки олигархов", "без доступа в СМИ" И это вам не хухры-мухры, а "Экономист" захлебывается в дифирамбах. А еще ну дюже умный (хитрый) мужик! Умудрился быть министром обороны Украины (в трёх кабинетах министров подряд — Юлии Тимошенко, Юрия Еханурова и Виктора Януковича, 2005–2007). Это жжжжжжжжжжжжжжжжж не спроста!
    Егоза
    1. VO3A (Андрей) Сегодня, 08:47
      Гриценко военный учёный. Он ни военный, в армии он не был ни дня, курсантскую войсковую стажировку считать не будем...,и ни учёный , его труды нужны были только, для получения своей учёной степени....Весь свой боевой путь он прошёл в Киевском ВВАИУ, от курсанта до полковника... Причём сидел тихо в отделе НИИ при училище. И об армии не имеет ни малейшего понятия....
      Уже в незалежной ездил умненький дядечка с узкой головой и шершавым языком учиться в Америку...После этого началось продвижение с выходом на министра обороны...Туда ездили " учиться" сотни, а выдвинулась эта около военная посредственность... Ну может, это и к лучшему...Делайте вывод сами....
      VO3A
  10. Dimon Grin (Dimon Grin) Сегодня, 08:29
    Ещё же не вмерла, выдуманная страна.
    Dimon Grin
  11. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 08:30
    С ноября 1992 года по август 1994 года Гриценко занимал должность начальника проблемно-аналитического управления Научно-исследовательского центра Генерального штаба Вооружённых сил Украины. При этом с марта 1993 года по май 1994 года он находился в США: в 1993 году прослушал курс в Военном институте иностранных языков американского министерства обороны, а в 1994 году — курс на оперативно-стратегическом факультете Академии военно-воздушных сил США. Вернувшись на родину, в 1995 году Гриценко прошёл стажировку в Академии Вооружённых сил Украины[2][3][8][10].
    В январе 1996 года Гриценко стал начальником управления проблем военной безопасности и воинского строительства Национального научно-исследовательского центра оборонительных технологий и военной безопасности Украины. В сентябре 1997 года он занял должность руководителя аналитической службы аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины

    Мне все ясно-гигант мысли. yes Не ясно только одно: агент кремля или госдепа? winked
    Балу
  12. Теренин (Геннадий) Сегодня, 08:43
    Конечно, показывать верхнюю картинку западным партнерам приятнее. По нижней картинке, денег не дадут.
    Теренин
  13. APASUS (Pavo) Сегодня, 09:01
    Экс-министр не стал углубляться в армейские проблемы, а иначе вообще бы "отпугнул" от нее не только западных спонсоров, но и украинскую молодежь

    Как экс-министр может отпугнуть молодежь от армии, в стране с системным кризисом в экономике и финансах.Армия это единственное место где хоть немного платят.Власти все сделали что бы народ шел именно служить ,ведь работы нет вообще.
    APASUS
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