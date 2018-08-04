Латвийская армия обзаведется четырьмя вертолетами UH-60M Black Hawk

Латвийская армия возможно в ближайшее время пополнится четырьмя вертолетами производства США. Американский Госдеп одобрил возможную продажу Риге четырех многоцелевых военных вертолетов UH-60M Black Hawk ("Черный ястреб"), сообщает агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности Соединенных Штатов.Согласно сообщению, в сумму сделки, составляющую 200 млн. долларов, кроме четырех вертолетов UH-60M Black Hawk, входит также сопутствующее оборудование, какое именно, не уточняется. Также не имеется информации, какие именно вертолеты будут поставлены в Латвию - новые или из наличия армии США.Как заявили в агентстве, одобренная возможная продажа вертолетов направлена на поддержку внешней политики и внутренней безопасности США, а также безопасность союзника по НАТО. Эти четыре вертолета значительно увеличат возможности Латвии по переброске войск, антитеррористической деятельности, снабжению и боевому обеспечению в любую погоду.В латвийском оборонном ведомстве заявили, что намерены использовать данные вертолеты для модернизации своих вооруженных сил и обеспечения многонациональной миссии НАТО в прибалтийском регионе.UH-60 Black Hawk (Черный ястреб) — это многоцелевой вертолет, созданный американской компанией Sikorsky. Выпускается с 1977 года и за это время неоднократно модернизировался. Предназначен для транспортировки 11 военнослужащих в полной экипировке.