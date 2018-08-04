09:06 04 августа
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Латвийская армия обзаведется четырьмя вертолетами UH-60M Black Hawk

Латвийская армия возможно в ближайшее время пополнится четырьмя вертолетами производства США. Американский Госдеп одобрил возможную продажу Риге четырех многоцелевых военных вертолетов UH-60M Black Hawk ("Черный ястреб"), сообщает агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности Соединенных Штатов.

Латвийская армия обзаведется четырьмя вертолетами UH-60M Black Hawk


Согласно сообщению, в сумму сделки, составляющую 200 млн. долларов, кроме четырех вертолетов UH-60M Black Hawk, входит также сопутствующее оборудование, какое именно, не уточняется. Также не имеется информации, какие именно вертолеты будут поставлены в Латвию - новые или из наличия армии США.


Как заявили в агентстве, одобренная возможная продажа вертолетов направлена на поддержку внешней политики и внутренней безопасности США, а также безопасность союзника по НАТО. Эти четыре вертолета значительно увеличат возможности Латвии по переброске войск, антитеррористической деятельности, снабжению и боевому обеспечению в любую погоду.

В латвийском оборонном ведомстве заявили, что намерены использовать данные вертолеты для модернизации своих вооруженных сил и обеспечения многонациональной миссии НАТО в прибалтийском регионе.

UH-60 Black Hawk (Черный ястреб) — это многоцелевой вертолет, созданный американской компанией Sikorsky. Выпускается с 1977 года и за это время неоднократно модернизировался. Предназначен для транспортировки 11 военнослужащих в полной экипировке.






Использованы фотографии: http://idolosol.com/
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Комментарии 13

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  1. Vard Сегодня, 08:17
    Ага.. самое то за пивом сгонять... Или женщин с пониженной социальной ответственностью катать...
    Vard
    1. ded-zaxar Сегодня, 08:18
      Цитата: Vard
      Ага.. самое то за пивом сгонять... Или женщин с пониженной социальной ответственностью катать...

      Скорея всего для срочной эвакуации ,в самый раз.. soldier
      ded-zaxar
  2. solzh (Сергей) Сегодня, 08:19
    не имеется информации, какие именно вертолеты будут поставлены в Латвию - новые или из наличия армии США.

    Даже думать нечего, американцы поставят Латвии подержанные, изношенные вертолеты...
    solzh
    1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 08:26
      не утилизировать же? когда можно денюжку поиметь! wink
      Masya Masya
  3. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 08:24
    200 лямов за 4 вертушки ( ещё наверно и не новых ) !!! Вот умеют американцы союзничков доить без скидок на их уровень доходов ... Даже учитывая все положенные запчасти , обучения и обслуживания ..
    КВУ-НСвД
  4. Опер (Игорь) Сегодня, 08:37
    Можно сколько угодно и не без повода смеяться над армиями натовцев из Прибалтике, однако... Ключевые слова здесь переброска войск и антитеррористическая деятельность! Если русофобская внутренняя политика Латвии будет продолжаться в заданном векторе не трудно себе понять, как предполагают использовать эти вертолеты! Я хорошо знаю ситуацию в этой стране. Могу констатировать, что фактически там проживает дае группы населения -латыши и нелатыши. И эти группы если еще и не находятся в полном антагонизме, то заподозрить их в любви и дружбе друг к другу тяжеловато! Страны Балтии продают на запад только один товар - пещерную русофобию и животный страх перед "варварской и агрессивной Россией!" Все это непосредственным образом сказывается на значительном населении страны говорящем на русском языке ...
    Опер
    1. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 08:53
      Цитата: Опер
      Ключевые слова здесь переброска войск и антитеррористическая деятельность!

      Вертушка берёт на борт 11 бойцов, что при наличии 4-х вертолётов даёт возможность взять для переброски 44 человека в экипировке. О какой переброске войск может идти речь? Им лучше гигантские рогатки закупить и пулять бойцов резино натяжным способом т.к. на одной горючке для вертолётов разорятся, если своё войско перебрасывать вознамерятся.
      Ныробский
      1. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 09:04
        вы невидели армию латвии как раз 44 бойца и есть
        злой пиннокио
  5. Tusv (Владимир) Сегодня, 08:42
    Упс. Это уже было
    Tusv
  6. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 08:52
    Курочка по зернышку клюёт...200 лямов за вертолеты, плюс техническое обеспечение..А таких Латвий у США много
    parusnik
  7. APASUS (Pavo) Сегодня, 08:54
    Вот сразу видно ,чьи интересы блюдет власть .Такими закупками оплачивают "американскую крышу".Теперь можно не беспокоиться ,Латвия будет демократической и даже если там будут вешать на фонарях ,США этого не заметят
    Не знаю что они еще заказали на 200 миллионов $,но один UH-60 Black Hawk стоит :
    The unit cost of the H-60 models varies due to differences in specifications, equipment and quantities. For example, the unit cost of the Army's UH-60L Black Hawk is $5.9 million while the unit cost of the Air Force HH-60G Pave Hawk is $10.2 million.
    APASUS
  8. Громобой Сегодня, 08:57
    Анекдот про "латвийский танк" становится уже не актуальным. Прибалтийские армии планомерно усиливают свой боевой потенциал и уровень взаимодействия со старыми членами НАТО. Компактные и вполне укомплектованные армии.
    Громобой
  9. vitinka (Viktor) Сегодня, 08:58
    Povisit mobilnost armiji.....44 celoveka perevesti mogut...pipec.
    vitinka
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