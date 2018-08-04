14:15 04 августа
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Белорусская армия пополнилась 120-мм минометами 2Б23 «Нона-М1»

Белорусская армия пополнилась модернизированными бронетранспортерами БТР-70МБ1 и новыми 120-мм буксируемыми нарезными минометами 2Б23 "Нона-М1", передает блог bmpd со ссылкой на белорусское военное ведомство.

Белорусская армия пополнилась 120-мм минометами 2Б23 «Нона-М1»


Передача техники и вооружения прошла в торжественной обстановке на плацу 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады вооруженных сил Белоруссии в Витебске. Всего было поставлено 32 бронетранспортера БТР-70МБ1 и 18 минометов 2Б23.




Модернизацией БТР-70 до уровня БТР-70МБ1 занимались предприятия республики. В ходе модернизации БТР получил более надежную трансмиссию, дизель вместо бензиновых двигателей и новые шины из противопульной резины. Корпус БТР доработан для осуществления более удобной посадки и высадки десанта. Установлена радиостанция Р-181-50 ТУ «Дрофа» отечественного производства и система установки дымовых завес.



Буксируемый нарезной полуавтоматический миномет 2Б23 был поставлен в белорусскую армию российской компанией "Мотовилихинские заводы". Дальность стрельбы миномета составляет 9 км. Для буксировки миномета в армии Белоруссии применяется автомобиль МЗКТ-500200, который вмещает расчет миномета в количестве 5 человек и боеприпасы. Автомобиль может десантироваться парашютным способом.

Ранее сообщалось, что первая партия 120-мм буксируемых нарезных минометов 2Б23 "Нона-М1" для белорусской армии проходила испытания на полигоне 51-й гвардейской артиллерийской бригады белорусской армии.

Использованы фотографии: министерство обороны Белоруссии
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Комментарии 34

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  1. ded-zaxar Сегодня, 09:49
    Надеюсь Батька там "прикопал " в глухих лесах с пару десятков этих штучек ? Мало ли что впереди ..))
    ded-zaxar
  2. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 09:50
    Модернизированная и новая техника в войсках - это всегда хорошо . По крайней мере больше времени на БП , а не на ремонты в парках и полях . Хотя крикунов про "прошлый век" найдётся немало . А миномёты хороши , хоть самоходные и лучше , но что есть - зато новые . Радует внимание к таким "деталям" , как новая радиостанция .
    КВУ-НСвД
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:56
      Была в начале прошлого года статья на ВО по поводу модернизации БТР-70 до уровня БТР-70МБ1 , там много интересного в коментах почитать можно .

      https://topwar.ru/106676-v-belarusi-planiruyut-se
      riynuyu-modernizaciyu-btr-70.html
      bouncyhunter
      1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 10:06
        Да нормальный агрегат в принципе , а в бою любая "броня" не лишняя . Удивляет , что движок камазовский и это в Беларуси - то.. winked Интересно ( чисто профессионально ) , а обновлённые КШМ - ки на этой базе в дивизии появятся ?
        КВУ-НСвД
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:05
          Насчёт КШМ-ок : вполне себе могут , но почему-то думаю что пойдут другим путём .
          bouncyhunter
      2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:09
        Паша, привет! hi ... ничего, ещё послужит техника, я там комет кинул...
        a.s.zzz888
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:09
          Привет , Серёга ! hi Я там тоже отметился , да и многие из ныне пишущих . Комментарии довольно интересны ... wink
          bouncyhunter
  3. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 09:58
    2Б23 был поставлен в белорусскую армию российской компанией "Мотовилихинские заводы".

    Мотовилиха второй день в новостях является. Вчера сообщали о поставке партии ремонт/модерн 2с9-М1 для ВДВ РФ.
    Paranoid50
    1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:12
      По Поводу Мотовилиха и его продукции:
      Полевая артиллерия и минометы
      120-мм орудие 2Б16 «НОНА-К»
      130-мм пушка М-46
      152-мм пушка 2А36 «ГИАЦИНТ-Б»
      152-мм гаубица 2А65 «МСТА-Б»
      152-мм гаубица Д-20
      120-мм возимый миномет 2С12 «САНИ»

      Самоходная артиллерия, минометы и комплексы
      120-мм самоходное орудие 2С9 «Нона-С»
      120-мм самоходное орудие 2С23 «НОНА-СВК»
      120-мм самоходное орудие 2С31 «ВЕНА»
      240-мм самоходный миномет 2С4 «ТЮЛЬПАН»

      Реактивные системы залпового огня
      122-мм боевая машина БМ-21 РСЗО «ГРАД»
      220-мм боевая машина 9П140 «Ураган», транспортно-заряжающая машина 9Т452
      300-мм боевая машина 9А52-2 «Смерч», транспортно-заряжающая машина 9Т234-2
      300-мм боевая машина 9А52-2Т «Смерч», транспортно-заряжающая машина 9Т234-2Т

      Машины управления огнём артиллерии комплекса 1В12 и его модификаций
      Машина старшего офицера батареи 1В13
      Машина командира батареи 1В14
      Машина командира дивизиона 1В15
      Машина начальника штаба дивизиона 1В16
      rotmistr60
  4. Комментарий был удален.
  5. Громобой Сегодня, 10:14
    Вот нравятся мне такие добрые и подробные отчёты---всё по делу,с тематическими фото.
    Значит в 103-й отдельной сегодня Праздник,но впереди много работы.И пресс-службе белорусской армии поставлю оценку 5 за добросовестный труд.
    Громобой
  6. Хаджи Мурат (Денис) Сегодня, 10:32
    че то БТР-70 не впечатляет...даже модернизированный
    Хаджи Мурат
    1. Кот_Кузя (Кузьма) Сегодня, 11:03
      Так БТР это не БМП, ему в атаку ходить не надо, его назначение - перевозка мотострелкового отделения и защита от пуль и осколков. И с этими задачами модернизированный БТР-70 справляется более чем хорошо.
      Кот_Кузя
  7. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 10:33
    Цитата: rotmistr60
    По Поводу Мотовилиха и его продукции:
    Полевая артиллерия и минометы
    120-мм орудие 2Б16 «НОНА-К»
    130-мм пушка М-46
    152-мм пушка 2А36 «ГИАЦИНТ-Б»
    152-мм гаубица 2А65 «МСТА-Б»
    152-мм гаубица Д-20
    120-мм возимый миномет 2С12 «САНИ»

    Самоходная артиллерия, минометы и комплексы
    120-мм самоходное орудие 2С9 «Нона-С»
    120-мм самоходное орудие 2С23 «НОНА-СВК»
    120-мм самоходное орудие 2С31 «ВЕНА»
    240-мм самоходный миномет 2С4 «ТЮЛЬПАН»

    Реактивные системы залпового огня
    122-мм боевая машина БМ-21 РСЗО «ГРАД»
    220-мм боевая машина 9П140 «Ураган», транспортно-заряжающая машина 9Т452
    300-мм боевая машина 9А52-2 «Смерч», транспортно-заряжающая машина 9Т234-2
    300-мм боевая машина 9А52-2Т «Смерч», транспортно-заряжающая машина 9Т234-2Т

    Машины управления огнём артиллерии комплекса 1В12 и его модификаций
    Машина старшего офицера батареи 1В13
    Машина командира батареи 1В14
    Машина командира дивизиона 1В15
    Машина начальника штаба дивизиона 1В16

    По ходу, с безработицей в 59м регионе борются не по детски! А то смотрю - как ни лето, то каждая 5я машина на Юга - 59я...
    "Порядок,работают мужики! хе хе..."
    Плотник 2329
    1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 11:42
      Ладно там 59-ый, мне вообще инопланетяне попались. Щас попробую воспроизвести в памяти номер.
      AM
      649
      HTN
      Точно не помню, но номер черно-белый, похож на кустарный или подкрашенный кисточкой, квадратный, (задний, переднего не видел)...
      sabakina
  8. Masya Masya (Маня) Сегодня, 10:36
    Пусть крепнет мощь союзной страны,
    Солдаты Родине пусть будут клятвенно верны...
    Masya Masya
    1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:13
      Masya Masya (Маня) Сегодня, 10:36
      Пусть крепнет мощь союзной страны,
      Солдаты Родине пусть будут клятвенно верны...

      love Моё, Вам! До недавних пор, независимо от национальности, служили одной Родине... потом, кому то, позалось что одной мало, и стали у всех свои Родины... request
      a.s.zzz888
      1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 11:17
        love таковы реалии... на сегодня...
        Masya Masya
        1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 11:34
          Мариночка, доброй субботы! love Иногда у меня бывает стойкое ощущение, что я в реалии, но параллельной. США 200 лет и никак не развалится, а социалистическая республика ста лет не прожила. Как так?
          sabakina
          1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 11:42
            Вячеслав, приветик! love
            Цитата: sabakina
            США 200 лет и никак не развалится,

            помочь надо? recourse
            Masya Masya
            1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 11:44
              Мне или США?
              sabakina
              1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 11:57
                Цитата: sabakina
                Мне или США?

                вообще- то я про штаты... но и с параллельной завязывать надоть... wink love
                Masya Masya
                1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 12:03
                  Цитата: Masya Masya
                  вообще- то я про штаты... но и с параллельной завязывать надоть... wink love
                  Спасибо, что веришь в мои силы. А по поводу завязывать с параллельной...Чё, есть варианты?
                  sabakina
                  1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 12:05
                    Цитата: sabakina
                    Чё, есть варианты?

                    даже без вариантов, варианты есть всегда!!! wink
                    Спрашивает сын у отца:
                    - Посоветуй, батя, что лучше сделать - пойти в армию или жениться?
                    Отец говорит:
                    - Сынок, если женишься, то считай, что пропало. А, если пойдешь в армию, то у тебя два путя будет - либо тебя убьют, либо вернешься живой. Если живой вернешься, то считай, что пропало. А, если убьют, то у тебя два путя будет - похоронят тебя либо под сосенкой, либо под березкой. Если под березкой, то считай, что пропало. А, если под сосенкой, то у тебя два путя будет - пойдешь ты либо на карандаши, либо на бумагу. Если на карандаши, то считай, что пропало. А, если на бумагу, то у тебя два путя будет - либо на писчую, либо на туалетную. Если на писчую, то считай, что пропало. А, если на туалетную, то у тебя два путя будет - попадешь либо в мужской туалет, либо в женский. Если в мужской, то считай, что пропало. А, если в женский, то у тебя два путя будет - будут тобой пользоваться либо спереди, либо сзади. Если сзади, то считай, что пропало. А, если спереди, то считай, что женился...
                    Masya Masya
                    1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 12:20
                      Напиться, уснуть, проснуться в СССР? Пробовал, не получается. Тут что то другое надо...

                      И тогда будет всё пучком!
                      sabakina
            2. Голован Джек (Роман) Сегодня, 11:56
              Цитата: Masya Masya
              помочь надо?

              Марина, good
              Вот Вам кошка:

              Это не просто кошка, это моя кошка yes
              Голован Джек
              1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 12:00
                Роман, приветик! love во флуд завлекаете... lol
                это мой...

                травоядный... yes
                Masya Masya
                1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 12:24
                  Хорошо вам, у вас по одной. У меня, одна аристократка, вторая из простолюдинов. Каждый день жду революционных перемен. laughing Блин, никак не соберусь фотки сделать.
                  sabakina
                  1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 12:41
                    Цитата: sabakina
                    одна аристократка, вторая из простолюдинов.

                    потомства не ожидается, как следствие- на данном фронте без перемен... lol
                    Masya Masya
              2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 12:05
                Ромка, прЮвет! С 50-летием выхода "Ну погоди"!
                Это не просто кошка, это моя кошка yes
                Ром, у меня супруга выглядела несколько иначе... feel
                sabakina
                1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 12:25
                  Цитата: sabakina
                  у меня супруга выглядела несколько иначе...

                  Эммм... у меня тоже yes
                  А это просто моя кошка. Любимица, кстати, собаку тут на тумбочке строит время от времени laughing
                  Голован Джек
  9. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:07
    Белорусская армия пополнилась модернизированными бронетранспортерами БТР-70МБ1

    ... против БТР-82А конечно смотрится архаично... request но ведь маталыга бегает до сих пор - и ничего, справляется... wink
    a.s.zzz888
  10. maykl8 (Михаил) Сегодня, 11:10
    Белорусская армия пополнилась 120-мм минометами 2Б23 «Нона-М1»

    Интересная машинка. Стреляет 120мм минами, снарядами, а так же активно-реактивными снарядами до 12500 м. Снаряд по могуществу равен 152мм снарядам ствольной артиллерии.
    maykl8
  11. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 11:28
    применяется автомобиль МЗКТ-500200
    Зачем же они так "Шишигу" изуродовали?
    sabakina
  12. WATCH_OFFICER (Виталий) Сегодня, 12:09
    БТР-70МБ1 мне понравился, особенно распашной люк, как на 80. У нас в батальоне были 70М, все ниче, но люк был родной от 70.
    Высаживаться в полной экипировке крайне неудобно. В 2008 году на РТУ одного контрактника намотало на задние колеса.
    WATCH_OFFICER
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