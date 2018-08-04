Белорусская армия пополнилась 120-мм минометами 2Б23 «Нона-М1»

Белорусская армия пополнилась модернизированными бронетранспортерами БТР-70МБ1 и новыми 120-мм буксируемыми нарезными минометами 2Б23 "Нона-М1", передает блог bmpd со ссылкой на белорусское военное ведомство.Передача техники и вооружения прошла в торжественной обстановке на плацу 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады вооруженных сил Белоруссии в Витебске. Всего было поставлено 32 бронетранспортера БТР-70МБ1 и 18 минометов 2Б23.Модернизацией БТР-70 до уровня БТР-70МБ1 занимались предприятия республики. В ходе модернизации БТР получил более надежную трансмиссию, дизель вместо бензиновых двигателей и новые шины из противопульной резины. Корпус БТР доработан для осуществления более удобной посадки и высадки десанта. Установлена радиостанция Р-181-50 ТУ «Дрофа» отечественного производства и система установки дымовых завес.Буксируемый нарезной полуавтоматический миномет 2Б23 был поставлен в белорусскую армию российской компанией "Мотовилихинские заводы". Дальность стрельбы миномета составляет 9 км. Для буксировки миномета в армии Белоруссии применяется автомобиль МЗКТ-500200, который вмещает расчет миномета в количестве 5 человек и боеприпасы. Автомобиль может десантироваться парашютным способом.Ранее сообщалось, что первая партия 120-мм буксируемых нарезных минометов 2Б23 "Нона-М1" для белорусской армии проходила испытания на полигоне 51-й гвардейской артиллерийской бригады белорусской армии.