Новейшая БРЭМ на базе Т-80 установила новый рекорд

фото испытаний БРЭМ-80 на полигоне "Омсктрансмаша"

На закрытии международного конкурса "Рембат - 2018" в Омске военнослужащими российских вооруженных сил установлен новый рекорд. Новейшая БРЭМ-80 смогла одновременно эвакуировать шесть танков Т-80, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.Как сообщили в пресс-службе, экипаж новой ремонтно-эвакуационной машины БРЭМ-80 на церемонии закрытия буксировал шесть сцепленных между собой танков Т-80. При собственном весе БРЭМ в 46 тонн, общий вес буксируемой техники составил более 270 тонн.Новая ремонтно-эвакуационная машина создана инженерами "Омсктрансмаша" на базе танка Т-80. Вес машины 46 тонн, при этом она способна развивать скорость до 70 км/ч. На БРЭМ установлен кран грузоподъемностью 18 тонн и тяговая лебедка с гидравлическим приводом. На международных соревнованиях "Рембат-2018" БРЭМ была впервые представлена перед зрителями. Ранее она проходила испытания на полигоне в течение нескольких дней.Международные соревнования "Рембат-2018" в рамках "АрМИ-2018" прошли в Омске на базе инженерного института с 29 июля по 4 августа. В них участвовали три команды: Россия, Казахстан и Китай. По итогам первое место завоевали российские военнослужащие, на втором - специалисты из Китая. Команде Казахстана досталось третье место.