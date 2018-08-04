14:17 04 августа
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Новейшая БРЭМ на базе Т-80 установила новый рекорд

На закрытии международного конкурса "Рембат - 2018" в Омске военнослужащими российских вооруженных сил установлен новый рекорд. Новейшая БРЭМ-80 смогла одновременно эвакуировать шесть танков Т-80, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

Новейшая БРЭМ на базе Т-80 установила новый рекорд

фото испытаний БРЭМ-80 на полигоне "Омсктрансмаша"


Как сообщили в пресс-службе, экипаж новой ремонтно-эвакуационной машины БРЭМ-80 на церемонии закрытия буксировал шесть сцепленных между собой танков Т-80. При собственном весе БРЭМ в 46 тонн, общий вес буксируемой техники составил более 270 тонн.


Новая ремонтно-эвакуационная машина создана инженерами "Омсктрансмаша" на базе танка Т-80. Вес машины 46 тонн, при этом она способна развивать скорость до 70 км/ч. На БРЭМ установлен кран грузоподъемностью 18 тонн и тяговая лебедка с гидравлическим приводом. На международных соревнованиях "Рембат-2018" БРЭМ была впервые представлена перед зрителями. Ранее она проходила испытания на полигоне в течение нескольких дней.

Международные соревнования "Рембат-2018" в рамках "АрМИ-2018" прошли в Омске на базе инженерного института с 29 июля по 4 августа. В них участвовали три команды: Россия, Казахстан и Китай. По итогам первое место завоевали российские военнослужащие, на втором - специалисты из Китая. Команде Казахстана досталось третье место.

Использованы фотографии: Пресс-служба Омсктрансмаша
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Комментарии 32

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  1. svp67 (Сергей) Сегодня, 10:50
    Как сообщили в пресс-службе, экипаж новой ремонтно-эвакуационной машины БРЭМ-80 на церемонии закрытия буксировал шесть сцепленных между собой танков Т-80.
    Нормально так. Главное, что бы ходовая у "подопечных" не была повреждена, а так "дури" у Т-80 ПРЕДОСТАТОЧНО.
    svp67
    1. ded-zaxar Сегодня, 11:08
      Когда россия опять создаст танковый кулак ,эти машины очень нам нужны будут..
      С "Арматами " пока не получается (дорогие слишком ) , но остальные модификации можно собрать в мощный "кулак "и с обученными экипажами (это главное ,есть такие прожженые и злые..)))
      Вот такие дела идут в танковых войсках ..! soldier
      ded-zaxar
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 11:18
        Не поверите, но реальная проблема не в цене, а в излишней сложности! Слишком долго на эту платформу нужно готовить специалистов! Не любит Армата разные косяки, да и вообще платформа пока что сырая, если бы это было одно изделие, скажим только танк, а так это целая линейка в которой есть все виды наземной техники.
        ДРЕВНЕЙШИЙ
        1. Albert1988 (Евгений) Сегодня, 12:31
          Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
          е поверите, но реальная проблема не в цене, а в излишней сложности!

          Когда-то и Т-34 и Кв-1 были "излишне сложными", однако.
          Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
          Слишком долго на эту платформу нужно готовить специалистов!

          Как на любое современное оружие, потому что вооружение вообще имеет свойство усложняться и против этого никак не попрешь, иначе отстанешь технологически и окажешься в ситуации России в Крымской войне.
          Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
          Не любит Армата разные косяки, да и вообще платформа пока что сырая, если бы это было одно изделие, скажим только танк, а так это целая линейка в которой есть все виды наземной техники.

          Мне вот интересно, что вы в данном случае под "косяками" имели в виду - не тот ли случай на репетиции парада в 15-м с горным тормозом?) Ну а по остальному - для того сейчас по максимуму все и стараются обкатать, проверить и выявить по максимуму детские болезни. Ну спецов обучить, ясное дело.
          Albert1988
          1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 13:04
            Альберт 1988 -вы немного попутали СССР, и современную Россию! Тогда было НЕОБХОДИМО сделать, а сейчас НЕОБХОДИМО сказать что может быть будем делать! !!Разница то огромная.
            ДРЕВНЕЙШИЙ
            1. Albert1988 (Евгений) Сегодня, 13:33
              Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
              Альберт 1988 -вы немного попутали СССР, и современную Россию! Тогда было НЕОБХОДИМО сделать, а сейчас НЕОБХОДИМО сказать что может быть будем делать! !!Разница то огромная.

              Разница в первую очередь в том, что в 30-е - 40-е танки были приоритетным видом вооружения для всех держав, боевые действия которых будут проходить преимущественно на сухопутных театрах, то есть тогда мы были обязаны иметь много хороших танков. А сейчас танки - это де факто оружие локальных войн, а для глобальной войн есть всевозможные симпатичные ракеты и их носители, а сухопутные армии будут уже дозачищать то, что останется после этих самых красивых ракет. А до некоторых театров - до американского, например, мы так вообще сухопутную армию не дотащим - только пламенные приветы с ядерной начинкой слать будем.
              ну и, конечно, не следует забывать, что наша промышленность после почти 20-летнего застоя не сможет быстро и качественно наладить в больших объемах выпуск совершенно новой продукции. Да и эксплуатировать армату уже должны профессиональные экипажи, а не срочники, так что тут помимо самой машины проблем выше крыши.

              Пы.Сы. А на то, что выдает наш современный агитпроп устами всяких "говорящих голов" я всегда смотрел с изрядной долей скептицизма - для меня главное, не что говорят, а что есть. А есть следующее - машины есть, первая серия - есть, работа ведется, а детали процесса - там все секретно, что и хорошо)
              Albert1988
      2. Albert1988 (Евгений) Сегодня, 12:25
        Цитата: ded-zaxar
        С "Арматами " пока не получается (дорогие слишком )

        О да, ну просто каждый. каждый "иксперт" считает своим долгом высказаться по поводу некоей "непомерной дороговизны" Т-14! Это при том, что реальная цена на серийную машину известна из источников, сильно близких к ОБС, и, самое главное (!), еще опытная эксплуатация в войсках не успела начаться - уже делаются выводы! Браво, товарисчи laughing
        Albert1988
    2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 11:58
      Сергей, hi мы ещё помним историю.

      Интересно, что янки со своим Абрамсом будут делать? Во ВОВ, говорят, буксирование одного подбитого Тигра двумя Тиграми была непозволительная роскошь....
      sabakina
      1. aleksey.svalov (Алексей) Сегодня, 12:33
        Вообще то, для буксировки танка Тигр применялось 6 18 тонных машин Фамо
        aleksey.svalov
        1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 13:02
          Цитата: aleksey.svalov
          для буксировки танка Тигр применялось 6 18 тонных машин Фамо

          Видимо, в кадр попали только две. Вроде, виден буксир. request
          Paranoid50
          1. пищак Сегодня, 13:43
            Цитата: Paranoid50
            Цитата: aleksey.svalov
            для буксировки танка Тигр применялось 6 18 тонных машин Фамо

            Видимо, в кадр попали только две. Вроде, виден буксир. request

            hi Буксира к "тягачам за кадром" не наблюдаю, товарищ Paranoid50.
            Да и похоже, что эти два только подстраховывают-помогают "Тигру" взъехать на крутой подъём?!
            пищак
      2. serg.shishkov2015 (Сергей Борисович Шишков) Сегодня, 13:50
        и это его тянут по сухой ровной дороге самые мощные в мировой истории полугусеничные тягачи!!!!
        serg.shishkov2015
  2. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:52
    БРЭМ-80 смогла одновременно эвакуировать шесть танков Т-80
    Почему-то сразу вспомнились кадры об американских "Абрамсах", которые завязли на учениях (по моему в Прибалтике) и и все попытки вытащить их оказались безуспешными. Наши то знают о дорогах и дураках поэтому и технику создают под это.
    rotmistr60
    1. Lexa-149 (Алексей) Сегодня, 11:30
      А ещё на наших танках есть секретное приспособление - БРЕВНО! laughing
      Lexa-149
      1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:41
        У них тоже вроде предусмотрено, но они совершено не знают как его использовать. Для асфальтированных дорог (как они предполагали) бревно ни к чему. А уж самовытаскивание, как я понял по просмотренному ролику, для них полная тьма.
        rotmistr60
  3. Комментарий был удален.
  4. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 11:00
    Впечатляет конечно . Но эти рекорды для ровных поверхностей с непроблемным грунтом . А вот на испытаниях наверняка пробовался и в горку и в распутитцу , и по песку , и тп на подобные нагрузки . Вот те бы результаты знать , а лучше увидеть .
    КВУ-НСвД
  5. Громобой Сегодня, 11:03
    Вот бы видео посмотреть ,если есть.Сам гонял на базе от этого танка///правда комфортный Алюм.кабин///.Ощущения самые радостные---очень породистый и ходкий рысак.Дури в ней много и машина радостно её отдаёт экипажу.
    Громобой
  6. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:04
    БРЭМ-80 на церемонии закрытия буксировал шесть сцепленных между собой танков Т-80.

    ...Оффигеть!!! Така силища!!! good А в мирных целях бы?... wink
    a.s.zzz888
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 11:24
      Это просто ненужная показуха из серии мы все могем! !! fool
      ДРЕВНЕЙШИЙ
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:26
        ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич )

        fool

        ....а это кому?
        a.s.zzz888
        1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 11:55
          Это тем, кто не может шоу от реальных учений отличить, иначе таких "рекордов " не было бы вообще! !!
          ДРЕВНЕЙШИЙ
      2. Вкд Двк (Виктор) Сегодня, 12:05
        Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
        Это просто ненужная показуха из серии мы все могем! !! fool

        Ошибаетесь глубочайше.
        Положительный результат в любых испытаниях никого ничему не учит. Потащили 6 танков. Хорошо. Но вопрос остался- а как больше? Неизвестно. Потащит семь. А вопрос остался. .... И когда упрётся- это предел, к которому подходить нельзя. Учит наглядно, сногсшибательно только отрицательный результат.
        Показания тягового усилия на крюке с помощью разных там приборов- динамометров, не впечатляют.
        Хотя хорошо известны конструкторам с момента закладки Тактико- Технических Требований на начале проектирования. И, тем более, людям с погонами на плечах, не слишком искушённых в этих вещах. Полигон учит как удар в лоб.
        Вкд Двк
  7. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 11:23
    Какой прок с такой показухи -хорошая мишень для ударного беспилотника такая сцепка! Я молчу про то что движок в разы быстрее изнашивается вследствие многократно выросший нагрузки! В 87 году т72 на полигоне тянул двух своих "собратьев ", так за такую инициативу командира танкового батальона сняли с должности, механика -инструктора с позором выгнали в пехоту! Потому что убить тупо технику много ума не надо! !!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. viktor_ui (Виктор) Сегодня, 12:01
      хорошая мишень для ударного БПЛА такая сцепка - ну конечно, ПВО и ПРО почему на таку БРЭМ не поставили с парочкой джедаев... Сергей Васильевич, а ничего, что сие изделие можно и нужно рассматривать как демонстратор заложенного в неё потенциала ? Что она и демонстрировала во время"ПОКАЗУХИ" ? Может инженеры грамотно подумали над тяговым усилием редуктора коробки и 270+46 тонн созданного им тягового усилия есть далеко не критический предел ??? Двигло не выводите на критические режимы его работы и ничаво в нем не сдохнет раньше положенного времени (использование соответствующик контроллеров в элементной базе узлов и агрегатов надеюсь предусмотрено с защитой от дураков- 21 век на дворе ведь . Из статьи ваще ничего не видно в плане ТТХ узлов, агрегатов, ходовой и т.д. сей "игрушки".
      viktor_ui
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 12:36
        Такая задача, скажем прямо по зубам только опытнейшим механикам -водителям, на мало опытный и угробит технику! Необхомость тащить такую кучу в реальном случае фактически отсутствует, это чистой воды пиар.
        ДРЕВНЕЙШИЙ
        1. пищак Сегодня, 13:59
          Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
          Такая задача, скажем прямо по зубам только опытнейшим механикам -водителям, на мало опытный и угробит технику! Необхомость тащить такую кучу в реальном случае фактически отсутствует, это чистой воды пиар.

          hi В данном случае принцип буксирования одним тягачом нескольких танков тот же, что и в буксировании ж/д состава локомотивом-страгивать вагоны по одному, один за другим, за счёт аккуратной выборки "люфтов" в сцепках. Когда весь состав придёт в движение, тяговое усилие локомотива будет затрачиваться лишь на преодоление суммарного сопротивления.
          пищак
  8. san4es Сегодня, 11:50
    Международные соревнования "Рембат-2018" в рамках "АрМИ-2018" прошли в Омске
    30 июля 2018 г... soldier
    san4es
  9. Sergio3986 (Cергей) Сегодня, 12:28
    Привет, товарищи! Не в тему, конечно, но срочно потребовалась крупная сумма денег на лечение племяшки (сейчас модераторы забанят старого читателя и нового комментатора), но тем не менее, по возможности зайдите на канал (там ничего страшного нет), прочитайте по одной статье. И..."лайкнуть" не забудьте. Новомодное слово(((
    Спасибо большое!
    Честь имею! soldier
    Вот ссылка на мое "творчество"!
    https://zen.yandex.ru/profile/editor/zampolitrf
    Sergio3986
  10. seregatara1969 (Сергей ) Сегодня, 13:22
    а сколько трофейных танков может утащить с собой?надо срочно проверить(пока не разъехались с арми 2018)
    seregatara1969
  11. serg.shishkov2015 (Сергей Борисович Шишков) Сегодня, 13:24
    Т-54 явно проще Арматы был, только первый опытный был собран 31 января 1945, а не подскажете, в каком году серийные Т-54 довели до нужной степени надёжности? а американцы со своим конвертопланом Оспри мудохались четверть века- от начала НИОКР до запуска в серию. а чё-то этой Оспри и не видно ни где!
    serg.shishkov2015
    1. Albert1988 (Евгений) Сегодня, 13:38
      Цитата: serg.shishkov2015
      Т-54 явно проще Арматы был, только первый опытный был собран 31 января 1945, а не подскажете, в каком году серийные Т-54 довели до нужной степени надёжности?

      Да даже у того же Т-34 насколько довоенные версии отличались от версий конца войны - послевоенных? Вообще небо и земля!
      Цитата: serg.shishkov2015
      а американцы со своим конвертопланом Оспри мудохались четверть века- от начала НИОКР до запуска в серию. а чё-то этой Оспри и не видно ни где!

      Справедливости ради стоит сказать, что Оспри у них таки работал и относительно неплохо, а вот недавно ему и замену выкатили.
      Albert1988
  12. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 13:52
    Сколько блин уже международных конкурсов проводит МО РФ!..
    Так можно дожиться до такого конкурса, типа как "Высадка морского десанта на Западном/Восточном побережье США"...
    laughing
    Плотник 2329
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