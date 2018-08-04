14:16 04 августа
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Российский двигатель на Ми-26 появится в 2025 году

В России продолжаются работы по созданию вертолетного двигателя для Ми-26. Российский аналог украинского двигателя, в настоящее время устанавливаемого на самый грузоподъемный вертолет в мире, будет готов к 2025 году, передает "Интерфакс-АВН" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Российский двигатель на Ми-26 появится в 2025 году


Как пишет издание, эскизное проектирование перспективного двигателя ПД-12В было закончено в 2017 году. В течении 2018 года планируется завершить техническое проектирование двигателя и разработать необходимую конструкторскую документацию для оборудования Ми-26 российской силовой установкой. Далее по планам разработчиков на 2023-2025 года запланированы наземные и летные испытания Ми-26 с двигателем ПД-12В, чтобы в 2025 году выйти на серийное производство двигательной установки.


Разработчики из Объединённой двигателестроительной корпорацией (ОДК, входит в "Ростех"), заявляют, что по своим характеристикам отечественный двигатель превзойдет украинский аналог Д-136, который устанавливается на Ми-26 в настоящее время. Он будет мощнее и позволит улучшить летные характеристики вертолета.

Напомним, что российский двигатель ПД-12В создается на базе газогенератора перспективного двухконтурного двигателя ПД-14 (этот мотор предназначен для российского перспективного узкофюзеляжного самолета МС-21), с использованием новейших конструкторских и технологических решений.

Использованы фотографии: http://mo-smr.ru/
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Комментарии 54

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  1. ded-zaxar Сегодня, 11:49
    Сейчас все опошлят.."некоторые товарищи "..А мы пытаемся !
    ded-zaxar
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 11:51
      Комментарий ни о чем лишь бы первым быть? ??Жалко что минусов нету!!! negative
      ДРЕВНЕЙШИЙ
      1. Например Сегодня, 11:57
        Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
        лишь бы первым быть?

        Сам не успел и желчь попёрла? laughing
        Какая разница первый или пятый? Мудрее от этого комментарий не станет. wink drinks
        Например
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 12:00
          Цитата: Например
          Сам не успел и желчь попёрла?

          Древнеиший реитинг набирает. Ноет в каждой теме,типа никто работать не умеет.
          Александр романов
          1. ded-zaxar Сегодня, 12:04
            Цитата: Александр романов
            Цитата: Например
            Сам не успел и желчь попёрла?

            Древнеиший реитинг набирает. Ноет в каждой теме,типа никто работать не умеет.

            Вот наш Александр Романов Сейчас все расшифрует про рейтинги .!
            Он рекордсмен был и заслужено .! Это не сарказм а правда Александр .. hi

            P.S/
            Я рейтингами насытился , хочется правду писать ..И мне это очень нравится мужики !! soldier
            ded-zaxar
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:21
              Цитата: ded-zaxar
              Я рейтингами насытился , хочется правду писать ..И мне это очень нравится мужики !

              Виталя hi Тебя за правду как раз кто-то уважает , а кто-то наоборот - не любит . yes
              bouncyhunter
          2. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 12:31
            Романов -не судите по себе, и не переверайте мои комментарии, это как минимум некрасиво и глупо с вашей стороны.
            ДРЕВНЕЙШИЙ
          3. SSR (Roman) Сегодня, 13:48
            Цитата: Александр романов
            Цитата: Например
            Сам не успел и желчь попёрла?

            Древнеиший реитинг набирает. Ноет в каждой теме,типа никто работать не умеет.

            Если честно, то если посмотреть в прошлое и вспомнить как Россия вбухивала миллиарды в Укрсину и её лояльность РФ,... то так и охота сказать, чтт лусше бы эти миллиарды в двигстели и космос вложили.
            SSR
  2. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 11:52
    Главное что бы грузоподьёмность и надёжность была не хуже.И очень уж он прожорлив этот двигатель Д-136.За раз сьедает месячную норму МИ-8.Но вертолёт мощный,убедился воочию,когда сдул 100 метров забора,и выбросил на противоположный берег речки катер вместе с паромом.
    Мар.Тира
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 11:53
    Я так понял, что это все в рамках пресловутого импортозамещения? ??И 7лет в холодную золу пер-деть будем, пока дживок не создадут и не сертифицируют? ??? belay
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 11:58
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      И 7лет в холодную золу пер-деть будем, пока дживок не создадут и не сертифицируют?

      А ты я смотрю,всё за пол года делаешь,спать ты не мог,всё о двигле МИ 26 думал .Лишь бы посидеть да по ныть в каждой теме . Может уже работать поидешь в конце концов.
      Александр романов
      1. Например Сегодня, 12:02
        Цитата: Александр романов
        Может уже работать поидешь в конце концов.

        Погон не позволяет laughing
        Например
      2. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 12:29
        Романов, не поверите , я на работе! Просто у нас авария -обрыв провода на складе. Поэтому иногда захожу на сайт! А о чем я думаю, это мои проблемы -просто сказка про импортозамещение набивает оскомину -как закупали в забугорье, так и закупаем, вон у ваших братьев -китайцев движки для боевых кораблей берем, вместо того чтобы свои заводы загружать работой, китаез спонсируем!
        ДРЕВНЕЙШИЙ
    2. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 11:59
      А что поделать? Увы, но таковы наши реалии. Он будет стоять на перспективном российско-китайском тяжелом вертолете. С нас двигатель, с них сборка фюзеляжа.
      Гаргантюа
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 12:03
        Цитата: Гаргантюа
        Увы, но таковы наши реалии

        Какие реалии? Какре конкретно вы имеете отношения к разработкам и строительству вертушек???????
        Цитата: Гаргантюа
        С нас двигатель, с них сборка фюзеляжа.

        А при чем тут МИ 26?
        Александр романов
      2. donavi49 Сегодня, 13:05
        Китайцы выбрали Д-136. Даже новость тут была.
        donavi49
    3. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 12:37
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      И 7лет в холодную золу

      Ми-26 работают по всему свету,им и на старых движках не дадут умереть до тех пор,пока не будет создан новый.А вот человеческий фактор в авариях играет первостепенную роль,как сегодняшняя катастрофа в Красноярском крае.Это как раз та фирма которая эксплуатирует большинство вертолётов МИ-26"UTair .Я просто в а...журе от таких катастроф.Понимаю что от этого ни кто не застрахован,но так нелепо погибнуть не хочется.Земля пухом и вечный покой погибшим людям.Я летал в тех краях относительно не давно.
      Мар.Тира
    4. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 13:39
      Лучшим способом "импортозамещения" был бы Крымский сценарий для Запорожья и всего Юго-Востока "Нэньки"...
      Грэг Миллер
  4. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 11:56
    Компетенции в двигателестроения нас ЗАСТАВЛЯЛИ терять БЫСТРО. Чтобы не успели опомнится. Типа у вас же есть нефть, зачем вам самолеты? Ну и двигатели, и судовые турбины, и Компьютеры, и...и... И все остальное. Мы вам все продадим. У нас же теперь СВОБОДНЫЙ рынок, никаких барьеров, никакого протекционизма wassat
    Горный стрелок
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 12:01
      Цитата: Горный стрелок
      Ну и двигатели, и судовые турбины, и Компьютеры, и...и... И все остальное. Мы вам все продадим. У нас же теперь СВОБОДНЫЙ рынок, никаких барьеров, никакого протекционизма

      Иди в президенты,хоть покажешь всем,как надо
      Александр романов
      1. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 12:18
        Незачем в президенты. На своём месте надо. Каждому.
        Не надо ничего покупать у НИХ. Своё надо покупать. И делать. Жаль, что долго раскачивались по движкам для тяжелых вертолетов. Но уж больно рынок для них в России "узкий" да и запас был. Приперло, и начали заниматься. Я работаю с ОДК. Серьезные там "подвижки". Будут и у нас движки МИРОВОГО класса. И ПД 14 и ПД 35. Вертолётные ВК 2500 наладили уже на серию... Ну и "Большие" газотурбинные для вертолётов наладят. Не прострое это дело... За год не получится.
        Горный стрелок
      2. sapporo1959 (Михаил) Сегодня, 13:34
        Так старый ни кого не пускает! Вот и как тут узнаешь,то ли этот ,то ли те?
        sapporo1959
  5. MPN (Павел) Сегодня, 11:59
    Российский аналог украинского двигателя,
    Вот всегда удивляло, а разве не в СССР это все делалось? И почему движок за ново создавать надо (хотя я понимаю, что если создавать, то конечно за ново и с лучшими ТТХ) ? Что ни чего по нему нет? Каким образом достижения СССР стали собственностью Украины?
    MPN
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 12:04
      Цитата: MPN
      И почему движок за ново создавать надо (хотя я понимаю, что если создавать, то конечно за ново и с лучшими ТТХ) ?

      А там выше в коменте написано,читаем,думаем
      Александр романов
    2. Kurare Сегодня, 12:06
      Цитата: MPN
      Каким образом достижения СССР стали собственностью Украины?

      Всё получилось как у Полиграфа Полиграфовича Шарикова: "взять всё, да и поделить". fool
      Kurare
      1. Curious (Victor) Сегодня, 13:07
        Кураре, Перед тем, как писать, думать не пробовали?
        Curious
        1. Kurare Сегодня, 14:08
          Аргументы есть какие-нибудь? Или только троллинг с хамством?
          Kurare
    3. Albert1988 (Евгений) Сегодня, 12:13
      Цитата: MPN
      Каким образом достижения СССР стали собственностью Украины?

      Очень просто - кадры и предприятия с документацией там остались.
      Albert1988
    4. donavi49 Сегодня, 13:13
      Куча трудностей:
      1) Держатель сертификата (в данном случае украинская сторона), будет бегать по судам и если 100% копия то выиграть вполне может. При этом, пока идут суды - сертификацию пройти будет невозможно.
      2) Смысл создавать с нуля (а центр двигателестроения этого типа исторически был создан в советской Украине) производство, под двигатель уже устаревший? И который через 10 лет не потянет конкуренцию.
      3) Сложности выпуска двигателя +/- на уровне китайского копирования. То есть большая часть документации недоступна (опять же еще с советских времен, основная масса документации хранилась на КБ/головном заводе). Необходимо реверс-инжинирить + копать свои архивы + искать/перекупать людей которые участвовали в разработке. То есть +/- уж лучше новый делать. С учетом устарелости агрегата, а также отсутствия семейства (ПД - плохонькое, но семейство, с унификацией как производственных процессов, так и некоторых деталей/узлов = что позволит сформировать постоянную загрузку производства, оптимизацию всех процессов и существенно снизит стоимость).
      donavi49
      1. MPN (Павел) Сегодня, 13:25
        Да. как мы верили в Украину, аж все туда отдали, да так, что даже документации себе не оставили и умудрились не привязать СССР как держателя сертификатов... sad
        MPN
  6. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:02
    будет готов к 2025 году
    При нынешней ситуации может уже и не понадобиться. Слишком все тянет на мировую войну. У Сша полностью сорвало крышу, Европа колеблется. но в сторону американцев, остальные (тот же Китай) выжидают чем это закончится как будто это их не касается. При таком раскладе война может случиться в любое время. И это горько.
    rotmistr60
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 12:10
      Идите лечитесь - "мировая война"
      Вадим237
      1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:29
        Идите лечитесь
        Судя по всему вы с успокаивающими переборщили поэтому витаете происходящее в своем виртуальном мире. А лечиться посоветую вам от либерального утверждения, что Сша не желает ни кому ни чего плохого.
        rotmistr60
        1. Albert1988 (Евгений) Сегодня, 12:41
          Цитата: rotmistr60
          Судя по всему вы с успокаивающими переборщили поэтому витаете в своем виртуальном мире

          Как раз таки "мировая война" и возможна в виртуальном мире - потому, что доллары - сейчас виртуальные и воротилы прекрасно понимают, что развяжи они мировую бойню с ТЯО (неизбежно) - все их миллиарды -триллионы станут просто ничем...
          Albert1988
    2. Albert1988 (Евгений) Сегодня, 12:14
      Цитата: rotmistr60
      При нынешней ситуации может уже и не понадобиться. Слишком все тянет на мировую войну.

      Как бы ни сорвало крышу и США, а умирать в ядерном огне они не дураки.
      Albert1988
      1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:32
        Соглашусь - не дураки. Но всеми своими действиями и сопутствующими им заявлениями к этому стремятся. Только факт, который они усвоят своими мозгами окончательно, даже возможного проигрыша Сша в войне может, в который раз притормозить их.
        rotmistr60
        1. Albert1988 (Евгений) Сегодня, 12:54
          Цитата: rotmistr60
          Соглашусь - не дураки. Но всеми своими действиями и сопутствующими им заявлениями к этому стремятся. Только факт, который они усвоят своими мозгами окончательно, даже возможного проигрыша Сша в войне может, в который раз притормозить их.

          Действиями своими они пока напряженность повышают - им это выгодно - напряженность без дальнейшего развития. И противников своих "изматывают", и из вассалов денежку на покупку оружия выбивают, и влияние свое на всяких шавок упрочняют - вон на голубом глазу прибабалтику оккупировали. А факт своего поражения неминуемого в глобальной ядреной войне они, как я думаю, отлично понимают.
          Albert1988
    3. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 12:25
      Последствия ядерной войны СИЛЬНО преувеличены. Уцелеет достаточно много и стран, и инфраструктуры. Другое дело, что те, кого война не коснётся напрямую, окажутся в значительном выигрыше. Что помешает мексиканцам разграбить богатую Калифорнию, после того, как США потеряют способность к сопротивлению? И Техас вернуть, заодно. Северная Африка с Турцией заселят то, что останется от Европы. А Вьетнам и Индонезия - пороются во внутренностях Китая.... Как такой расклад?
      Горный стрелок
      1. Albert1988 (Евгений) Сегодня, 12:39
        Цитата: Горный стрелок
        Последствия ядерной войны СИЛЬНО преувеличены.

        Я бы сказал они сильно преуменьшены, потому что не смотря на то. что:
        Цитата: Горный стрелок
        Уцелеет достаточно много и стран, и инфраструктуры.

        Уцелеет Центрально-Африканская Республика, Зимбабве и "Верхняя Вольта", А Европа, Америка, Азия - погибнут от неепосредственных разрушений - сотни миллионов человек тольк от удара и потом еще от радиоактивного заражения + отсутсивя воды, электричества, продовольствия, медикаментов и т.д.
        Цитата: Горный стрелок
        Что помешает мексиканцам разграбить богатую Калифорнию, после того, как США потеряют способность к сопротивлению?

        Наверное то, что Калифорния уже Не будет богатой и пригодной для жизни?
        Цитата: Горный стрелок
        Северная Африка с Турцией заселят то, что останется от Европы.

        Ога - прямо в радиацию попрут, и чего забыли Северная Африка и Турция в разоренной Европе, где все надо восстанавливать, а денег и средств у них НЕ будет - у Африки и так нет, а Турция завязана экономически на эту самую Европу и после гибели Эуропы - Турция посыпется экономически как карточный домик.
        Цитата: Горный стрелок
        А Вьетнам и Индонезия - пороются во внутренностях Китая.

        Ога - вот только Эти две страны, заливаемые радиоактивными осадками, полезут в Китай! Они макисмум, что смогут - как то сдерживать миллионы голодных и обезумевших беженцев из этого самого Китая у себя на границах...
        Цитата: Горный стрелок
        Как такой расклад?

        Никак - потому, что он невозможен - ядлерная война в современном взаимосвязанном и в значительной мере глобализированном мире между ведущими державами - США, Россией, европой, Китаем - смерть всей мировой системе и скатывание развитых стран к состоянию той самой Центрально-Африканской Республики, а стран более бедных и отсталы - вообще в каменный век.
        Albert1988
    4. AID.S Сегодня, 13:45
      Цитата: rotmistr60
      Слишком все тянет на мировую войну. У Сша полностью сорвало крышу, Европа колеблется. но в сторону американцев, остальные (тот же Китай) выжидают чем это закончится как будто это их не касается. При таком раскладе война может случиться в любое время. И это горько.

      Зачем им воевать, если они могут получить неприемлемый ущерб? Будут давить нас экономически, пытаться далее изолировать, как заявили, попытаются поднять "средний класс" . Ведь реально, в военном плане, мы никак штатам не угрожаем, и они это знают. Хотя, конечно, ухудшение отношений ,так сказать "стремится в идеале", к войне.
      AID.S
  7. spektr9 Сегодня, 12:19
    Ну вот в 2025 и посмотрим на сколько будет готов
    spektr9
    1. sustav75 (Павел) Сегодня, 12:39
      Только вот многие из формучан не доживут до этого события! Двигатель окажется дороже украинского в разы, а китайцы в последний момент скажут, что он устарел по технологиям! Всё как всегда! Зато топменеджеры предприятий участвующих в создании этого чуда света, неимеющего аналов в мире заработют себе на безбедную старость...
      sustav75
      1. Albert1988 (Евгений) Сегодня, 12:57
        Цитата: sustav75
        Только вот многие из формучан не доживут до этого события! Двигатель окажется дороже украинского в разы, а китайцы в последний момент скажут, что он устарел по технологиям! Всё как всегда! Зато топменеджеры предприятий участвующих в создании этого чуда света, неимеющего аналов в мире заработют себе на безбедную старость...

        Я осмелюсь предположить - вас. товарищ, зовут часом не Мишель Де-Нотердамович Нострадамусов?
        Albert1988
    2. Flatter (Иван) Сегодня, 13:26
      В 2025 окажется что он слишком опережает свое время.Как "Армата" и Су-57.
      Flatter
  8. iouris (iouris) Сегодня, 12:32
    Какая-то несуразица. Раз Ми-26, то логично приурочить к 26-ому году. А, кстати, что такое должно произойти?
    iouris
  9. bmv04636 (Баженов Максим Валерьевич ) Сегодня, 12:40
    Кого сроки то не устраивают то а? Ну сделали пин-сы свой пингвин запустили, а он толком то не летает все допиливают и допиливают не один уж лобзик обломали .
    bmv04636
  10. martin-159 (Юрий) Сегодня, 12:58
    Через семь лет или ишак сдохнет , или эмир...
    martin-159
  11. Curious (Victor) Сегодня, 13:26
    Так сложилось, что самые высокие дивиденты в общественном мнении приносят "декларации о намерениях" сделать Россию такой же великой, как СССР. Парадоксально, но в рамках существующей системы наследие СССР эксплуатируется со всех сторон. Индивиды исходят на навоз, порицая "совок" как только можно, но как только кто то обьявляет о перспективе "вернуться в СССР", те же индивыды исходят на навоз от восторга. Власть успешно эту фишку использует всякими "в перспективе" и "вмиреаналоговнеимеющими".
    При этом хомячки даже не задумываются, почему для промышленности, с легкостью производящей гиперзвуковые "вмиресамыегрозные" ракеты надо семь лет, чтобы создать аналог обыкновенного вертолетного двигателя. В 1945 году в СССР за два года скопировали В-29, хотя в то время в стране отсутствовали целые отрасли промышленности, необходимые для его производства.
    Может стоит потихоньку с небес на землю возвращаться?
    Curious
    1. AID.S Сегодня, 14:03
      Цитата: Curious
      В 1945 году в СССР за два года скопировали В-29, хотя в то время в стране отсутствовали целые отрасли промышленности, необходимые для его производства.

      А какие отрасли отсутствовали?
      AID.S
  12. Proton (Кактус Австралийский) Сегодня, 13:32
    Движок нужен раньше,как воздух,медленно поворачиваются господа,да и понять можно,пока разрабатывают,деньги есть,премии идут,а пойдет в серию,все,лавочка прикроется,ничего лично,толькл бизнес. request
    Proton
  13. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 13:39
    Цитата: ded-zaxar
    Сейчас все опошлят.."некоторые товарищи "..А мы пытаемся !

    А всётки - пытаемся! И делаем! И в чём тут дед неправ?
    Плотник 2329
  14. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 13:40
    Цитата: bmv04636
    Кого сроки то не устраивают то а? Ну сделали пин-сы свой пингвин запустили, а он толком то не летает все допиливают и допиливают не один уж лобзик обломали .

    Да ведь летает он! Чё уж ты, право... winked
    Плотник 2329
  15. Ivan Petroff (Ivan Petroff) Сегодня, 13:43
    Я помню, что к 1980 году даже обещали коммунизм построить...
    Ivan Petroff
  16. Vard Сегодня, 14:13
    Сейчас с Украины к нам много специалистов переезжает... Вполне возможно именно они все и сделают.... Так что заявка вполне реальная...
    Vard
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