Российский двигатель на Ми-26 появится в 2025 году

В России продолжаются работы по созданию вертолетного двигателя для Ми-26. Российский аналог украинского двигателя, в настоящее время устанавливаемого на самый грузоподъемный вертолет в мире, будет готов к 2025 году, передает "Интерфакс-АВН" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.Как пишет издание, эскизное проектирование перспективного двигателя ПД-12В было закончено в 2017 году. В течении 2018 года планируется завершить техническое проектирование двигателя и разработать необходимую конструкторскую документацию для оборудования Ми-26 российской силовой установкой. Далее по планам разработчиков на 2023-2025 года запланированы наземные и летные испытания Ми-26 с двигателем ПД-12В, чтобы в 2025 году выйти на серийное производство двигательной установки.Разработчики из Объединённой двигателестроительной корпорацией (ОДК, входит в "Ростех"), заявляют, что по своим характеристикам отечественный двигатель превзойдет украинский аналог Д-136, который устанавливается на Ми-26 в настоящее время. Он будет мощнее и позволит улучшить летные характеристики вертолета.Напомним, что российский двигатель ПД-12В создается на базе газогенератора перспективного двухконтурного двигателя ПД-14 (этот мотор предназначен для российского перспективного узкофюзеляжного самолета МС-21), с использованием новейших конструкторских и технологических решений.