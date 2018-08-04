14:19 04 августа
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NASA выложило в открытый доступ аудиозаписи высадки на Луну

Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства выложило в открытый доступ аудиозаписи миссии "Аполлон-11", в ходе которой американские астронавты высадились на Луну. Записи можно прослушать на сайте NASA.

NASA выложило в открытый доступ аудиозаписи высадки на Луну


Как пояснили в аэрокосмическом агентстве, для публикации аудиозаписей, специалистам NASA пришлось вместе Университетом Техаса в Далласе оцифровать 170 магнитофонных лент, каждая из которых содержала 30 треков, записанных во время миссии на Луну. Оцифрованные материалы содержат более 19 тысяч часов хроники. На большей части опубликованных аудиозаписей слышны переговоры участников миссии "Аполлон-11" Нила Армстронга, Эдвина Олдрина и Майкла Коллинза, а также длительные периоды тишины, так как большее время нахождения на Луне астронавты работали молча. Так как разговоры астронавтов приглушены и не всегда доступны для понимания, аудиозаписи снабжены субтитрами.


Напомним, что в ходе миссии "Аполлон-11" Нил Армстронг и Эдвин Олдрин посадили лунный модуль на поверхности Луны в районе моря Спокойствия и находились на поверхности спутника Земли в течение 21 часа 36 минут, из них 2 часа 31 минуту астронавты провели вне лунного модуля. В ходе миссии астронавты установили на месте посадки флаг США, сфотографировали пейзажи Луны на стереоскопическую фотокамеру и собрали образцы лунного грунта.

Если Вы не смогли сразу перейти на сайт NASA, то попробуйте по этой ссылке: NASA




Использованы фотографии: NASA
9

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Комментарии 50

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  1. Летунъ Сегодня, 12:36
    О нееет!!! Сейчас сельские парни со своих заваленок о5 начнут лепетать про голливуд... lol
    Летунъ
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:39
      Вопросы если и есть , то к студии звукозаписи Голливуда и Университету Техаса . wink
      bouncyhunter
      1. ded-zaxar Сегодня, 12:49
        Цитата: bouncyhunter
        Вопросы если и есть , то к студии звукозаписи Голливуда и Университету Техаса . wink

        Умеют сша шоу, проводить ..


        Может и были ,но
        ded-zaxar
        1. Николай С. (Николай) Сегодня, 13:28
          Если американцы летали на Луну, а менее чем через пятьдесят лет у них не на чем слетать на орбиту Земли, то, надеюсь, что через следующие пятьдесят лет у них уже некому будет построить простейший аэроплан. Вырожденцы, что возьмёшь.
          Николай С.
          1. Татьяна Сегодня, 14:17
            Я тоже в приземление американских астронафтов на Луну уже не верю, поскольку специалисты находят фальшивые фото.

            Исследователи обнаружили старое фото от NASA с Луны, которое было сделано в 1972 году во время высадки астронавтов миссии Аполлон 17.
            В отражении стекла скафандра астронавта, запечатленного на поверхности Луны возле какого-то углубления, хорошо видно фигуру человека, одетого в какой-то костюм, который совсем не похож на скафандр. Некоторые даже говорят, что он одет просто в куртку и штаны с кроссовками.
            Критики оппонентов говорят, что на фото просто виден другой астронавт. Однако у этого человека в отражении определенно отсутствует большой спинной ранец, который был обязательной частью лунных скафандров Аполлонов 15-17 и в котором находилась громоздкая система жизнеобеспечения.
            В результате подобных фото-ляпов режиссёров и возникла идея "лунного заговора США против СССР". Это объясняли тем, что американский президент Джон Ф. Кеннеди отчаянно хотел победить СССР в космической гонке и для этого было необходимо высадиться первым на Луну.
            Так как технически даже сейчас это сделать крайне сложно, а в те времена считалось практически невозможным, Кеннеди заказал производство серии фильмов о "высадке на Луну" в сверхсекретных киностудиях.

            Примечательно, что сами американцы, причастные к фотографиям, в конце концов, признали, что "голливудские" съёмки астронавтов США якобы на Луне действительно были, но исключительно в качестве антуражно-рекламного сопровождения якобы реального полёта американских астронавтов на Луну.
            Само NASA никогда не комментирует найденные "фальшивые" фото, но при этом всегда отрицает любые лунные заговоры и заверяет, что полеты на Луну были в реальности.

            Стоит посмотреть - https://www.youtube.com/watch?v=LVR2W...
            На фигуре нет рюкзака, и даже учитывая визуальные искажения из-за козырька, вы наверняка увидите рюкзак, потому что они были очень большими.
            Ссылка на фотографию НАСА - https://history.nasa.gov/alsj/a17/AS1...

            Reflection in a Visor. Where's the reflection of the camera taking the photo? Опубликовано: 16 нояб. 2017 г.
            Татьяна
        2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 14:10
          Может были, МОЖЕТ НЕ БЫЛИ, ФАКТ В ДРУГОМ, СЕГОДНЯ ОНИ ТУДА ПОПАСТЬ НЕ МОГУТ. Я удивляюсь, как мы не пришли обратно к каменному топору?
          sabakina
        3. Комментарий был удален.
    2. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 12:40
      А вы городской липетало? На луну тоже летали на попутном спутнике? ??
      ДРЕВНЕЙШИЙ
      1. Летунъ Сегодня, 12:43
        Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
        липетало

        липетало, да-да, именно липетало laughing
        Летунъ
    3. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 12:55
      Цитата: Летунъ
      Сейчас сельские парни со своих заваленок о5 начнут лепетать про голливуд...

      Если честно как же вы надоели со своими был не был.Что вы пытаетесь доказать тем что они там были или не были?Да ни чего одна навозная жижа раздувается в интернете.На форуме шла возня,теперь сюда перекинуласьМне всё равно были они там или нет.Я вот знаю что Гагарин был первый космонавт и горжусь этим.Надеюсь это вы не опровергните?
      Мар.Тира
      1. Летунъ Сегодня, 13:07
        Цитата: Мар.Тира
        Если честно как же вы надоели со своими был не был.Что вы пытаетесь доказать тем что они там были или не были?Да ни чего одна навозная жижа раздувается в интернете.На форуме шла возня,теперь сюда перекинуласьМне всё равно были они там или нет.Я вот знаю что Гагарин был первый космонавт и горжусь этим.Надеюсь это вы не опровергните?

        Так я не опровергаю ни первый полёт Гагарина, ни полёт американцев на Луну. А жижу раздувают сторонники конспирологических теорий как раз. Ни один умный и технически грамотный человек, во всю эту бредятину про заговор, в котором участвовали тысячи человек по обе стороны океана не поверит! Но необразованные люди с гипертрофированным чувством квасного патриотизма кричат об этой чуши в каждой статье. Никакие аргументы на них не действуют. Посади такого в косм. корабль, довези до места посадки Аполлонов, покажи следы астронавтов и мешки с мусором, и он всё= скажет, что это обман и надувательство lol
        Летунъ
        1. poquello (poquello) Сегодня, 13:27
          Цитата: Летунъ
          следы астронавтов и мешки с мусором

          а с этого места поподробней пожалуйста
          poquello
        2. Mimohod (Михаил) Сегодня, 13:38
          Цитата: Николай С.
          Если американцы летали на Луну, а менее чем через пятьдесят лет у них не на чем слетать на орбиту Земли,

          Цитата: Летунъ
          Но необразованные люди с гипертрофированным чувством квасного патриотизма кричат об этой чуши в каждой статье.

          Где правда ,Зин???
          Mimohod
    4. КЕРМЕТ (Александр ) Сегодня, 13:44
      Тю Голливуд, да лично могу сваять пару аудиозаписей переговоров с альфоцентаврой, но так как разговаривать с ней особо не о чем, то на треках будет пару часов тишины laughing
      КЕРМЕТ
    5. мерцание (Николай) Сегодня, 13:45
      Сейчас сельские парни со своих заваленок о5 начнут лепетать про голливуд.
      Нее laughing это аудиозапись от "сельских парней" и для "сельских парней" laughing
      мерцание
    6. Олег147741 (Олег) Сегодня, 14:00
      Цитата: Летунъ
      О нееет!!! Сейчас сельские парни со своих заваленок о5 начнут лепетать про голливуд... lol

      А Вы себя конечно же таковым не считаете и свято верите в американское честное слово, как в том анекдоте что джентельменам принято верить на слово?
      Олег147741
    7. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 14:05
      Цитата: Летунъ
      О нееет!!! Сейчас сельские парни со своих заваленок о5 начнут лепетать про голливуд... lol

      Да, нам с замкадья, трудно представить, как советский магнитофон "Комета 212" попал на Луну!
      sabakina
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 12:39
    Студия грамзаписи Мелодия за ваши деньги запишит вам переговоры во время высадки на Солнце, в Черную дыру или битву джедаев против диджеев! wassat За ваше бабло любой каприз! !! wassat
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  3. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:39
    НАСА выложило в открытый доступ аудиозаписи миссии "Аполлон-11"
    Да Роскосмос много чего может выложить и тоже в открытый доступ. Только у нас все перепроверено (а уж американцами наша информация трижды-четырежды...). но почему-то вера в американцев слабая.
    rotmistr60
  4. РУСС (Максим) Сегодня, 12:43
    Ни кто из специалистов связанных скажем так с космосом не сомневается в том ,что американцы были на Луне, но конспирологам население к сожалению верит больше.
    РУСС
    1. Летунъ Сегодня, 12:49
      Цитата: РУСС
      Ни кто из специалистов связанных скажем так с космосом не сомневается в том ,что американцы были на Луне, но конспирологам население к сожалению верит больше.

      Ну о чём Вы! Вон, выше посмотрите, "спецы по космосу" в одном слове по три ошибки делают, но то, что американцы не летали на Луну знают на 150% wassat
      Летунъ
      1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 13:04
        А почему-то опровержений от НАСА в отношении сомнений полета на Луну не было. Судя по всему "летуны" точно знают, что американцы смогли сделать, а что нет. Прежде чем глубоко лизнуть американцев заручитесь их поддержкой хотя бы по гринкарт.
        rotmistr60
        1. Летунъ Сегодня, 13:15
          Цитата: rotmistr60
          А почему-то опровержений от НАСА в отношении сомнений полета на Луну не было. Судя по всему "летуны" точно знают, что американцы смогли сделать, а что нет. Прежде чем глубоко лизнуть американцев заручитесь их поддержкой хотя бы по гринкарт.

          Понимаешь, на свете множество дремучих людей, ну вот таких как ... ладно, не будем переходить на личности. И если кто-то считает, что Земля плоская, или Солнце летает вокруг Земли, доказывать это каждому раздутому индюку никто не будет. Есть интернет, есть книги, умный человек до всего дойдёт сам, если захочет. А если в голове бетон, и там уже отлита уверенность в чём-то на основании того, что "так не может быть", то тут уже просто бессмысленно что-либо доказывать. И вот эти фразочки про
          Цитата: rotmistr60
          глубоко лизнуть американцев

          лишний раз показывают уровень, вот конкретно твоей образованности, и умение приводить просто железную аргументацию lol
          Летунъ
        2. сорок восьмой (Дима) Сегодня, 13:17
          Вот кот. У него есть усы, лапы и хвост, а почетный зоолог Иннокентий Петрович вполне авторитетно заявляет, что, мол, да, это кот. Каждый может самостоятельно в этом убедиться.
          Но тут прибегает всклокоченная баба Рая и говорит, что никакой это не кот. Усы коротковаты, лапы длинноваты, а хвост толстоват. Нет, точно никакой не кот.
          И Вы предлагаете 50 лет доказывать бабе Рае, что проблема не в коте, а в ее, бабы Раи, котовосприятии? Заняться больше нечем?
          СССР отслеживал полет на всем его протяжении, советские космонавты привели уже сотни доводов, по образцам штатовского реголита советскими учеными было написано несколько десятков научных работ, на основании которых некоторые ученые стали академиками (!) РАН СССР, оставленное штатовцами зеркало в море Спокойствия вполне себе отражает направленные на него лазерные лучи, японцы запустили Кагую к Луне, китайцы запустили Нефритого зайца к Луне, наличие следов пребывания астронавтов на Луне не опровергнуто ни теми, ни другими, и в связи с этим у меня вопрос: ЧЕ ВАМ ЕЩЕ НАДО?
          сорок восьмой
          1. poquello (poquello) Сегодня, 13:34
            Цитата: сорок восьмой
            японцы запустили Кагую к Луне, китайцы запустили Нефритого зайца к Луне, наличие следов пребывания астронавтов на Луне не опровергнуто ни теми, ни другими

            а вот с этого места поподробнее, не в смысле что китайцы запустили, а смысле "не опровергнуто"
            poquello
          2. КЕРМЕТ (Александр ) Сегодня, 13:48
            Ваше спокойствие tongue
            КЕРМЕТ
        3. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 13:27
          Цитата: rotmistr60
          А почему-то опровержений от НАСА в отношении сомнений полета на Луну не было.

          Представьте, что лично Вас куча идиотов обвинила в какой то совершенно дикой нелепости (придумать эту нелепость Вы можете сами, придумайте самую глупую и дикую). Вы будете к каждому из них бегать с опровержениями? Вменяемые люди так не делают. Просто пожимают плечами и продолжают заниматься делом.
          Avis-bis
    2. poquello (poquello) Сегодня, 13:29
      Цитата: РУСС
      Ни кто из специалистов связанных скажем так с космосом не сомневается в том ,что американцы были на Луне, но конспирологам население к сожалению верит больше.

      во блин, а Бог есть?
      poquello
    3. Mimohod (Михаил) Сегодня, 13:45
      Так что же янки сегодня мешает подтвердить свой статус -кво сверхдержавы??? ФРС проблемы с зеленью решит,техника на уровне фантастики -далеко вперед шагнула,системы безопасности полетов в космос на высоте....
      Mimohod
  5. solzh (Сергей) Сегодня, 12:45
    Что-то я не доверяю этим аудиозаписям... Слишком много в последние годы информации, что американцев никогда не было на луне...
    solzh
    1. РУСС (Максим) Сегодня, 12:48
      Цитата: solzh
      Что-то я не доверяю этим аудиозаписям... Слишком много в последние годы информации, что американцев никогда не было на луне...

      Поменьше смотрите РЕН ТВ laughing
      РУСС
      1. solzh (Сергей) Сегодня, 13:08
        Цитата: РУСС
        Цитата: solzh
        Что-то я не доверяю этим аудиозаписям... Слишком много в последние годы информации, что американцев никогда не было на луне...

        Поменьше смотрите РЕН ТВ laughing

        Вы видно то же все ещё смотрите Рен тв, если вы в курсе о чем там говорят и показывают wink
        solzh
    2. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 13:24
      Цитата: solzh
      Что-то я не доверяю этим аудиозаписям... Слишком много в последние годы информации

      Ну, если solzhеницын не доверяет, то вопрос решён. :) К сведению: "информация" это факты (например, "камень упал со склона вниз"), а не чьи то домыслы.
      Avis-bis
  6. Masya Masya (Маня) Сегодня, 12:51
    Мир сомневается!!! убедить надо! yes
    Так как разговоры астронавтов приглушены и не всегда доступны для понимания, аудиозаписи снабжены субтитрами.

    почти полтинник лет субтитры не могли нарисовать? wassat
    Masya Masya
  7. Altona (Евгений) Сегодня, 12:56
    Цитата: Masya Masya
    почти полтинник лет субтитры не могли нарисовать?

    -----------------------
    Неповторимые оригиналы потеряли, остались жалкие копии. Сомнительно, что они там были.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%
    D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%
    D0%BE%D1%80
    Читаю вот аргументы за и против на вражеском ресурсе.
    Altona
  8. 16112014nk (Николай) Сегодня, 13:01
    Не мытьём, так катаньем амер-цы убеждают, что они где то были.
    16112014nk
  9. Васян1971 (Василий) Сегодня, 13:07
    Афигеть "доказательства"! Особенно "длительные периоды тишины"!
    Васян1971
    1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 13:48
      Васян1971 (Василий) Сегодня, 13:07
      Афигеть "доказательства"! Особенно "длительные периоды тишины"!

      ... такую бредятину только мерикатосы и могут выдумать... вдруг какой из племени ням-ням прочитает с азбукой, и начнёт в небо голову задирать... bully
      a.s.zzz888
  10. Masya Masya (Маня) Сегодня, 13:13
    как то- так...
    Идет пьяный по улице ночью, вдруг видит — лужа, а в ней отражение Луны. Садится в эту лужу и сидит. Подходит мент:
    — Чего здесь делаешь?
    — Ты шо, не видишь? На Луне сижу.
    — Посиди еще минут пять, сейчас Луноход подъедет.... wassat
    Masya Masya
    1. poquello (poquello) Сегодня, 13:42
      Цитата: Masya Masya
      Идет пьяный по улице ночью, вдруг видит — лужа, а в ней отражение Луны. Садится в эту лужу и сидит.

      те все пьяные как только видят луну в луже пытаются в эту лужу сесть?
      наверное таки- упал в лужу, сидит, подняться не может, а из под отражение луны торчит
      poquello
      1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 13:48
        Цитата: poquello
        а из под отражение луны торчит

        Господи прости... стесняюсь спросить, что торчит-то? feel
        стих на ум пришел... админы не пропустят... wink
        Masya Masya
        1. poquello (poquello) Сегодня, 14:15
          Цитата: Masya Masya
          Цитата: poquello
          а из под отражение луны торчит

          Господи прости... стесняюсь спросить, что торчит-то? feel

          торчит "что?" - отражение луны, не господу молись а грамоте учись, тогда и до препинаний доматываться желания не будет
          poquello
  11. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 13:31
    Главное, чтоб там пожелание успеха мистеру Макфарлэйну от Армстронга было! (Говорят, это было первое, что произнёс Нил, ступив на Луну).
    Плотник 2329
  12. GibSoN Сегодня, 13:35
    Технически, нет в общем то ни чего сложного и сейчас слетать на Луну. Весь вопрос в целесообразности вложений. В "те времена", в общем то как у нас, так и у них, люди большей частью работали на идеологии. Сейчас, ни кто и пальцем не пошевелит если ему не "завезут бабла".То есть цена подобного проекта в текущих реалиях, вырастет многократно. При этом отдачи не будет почти ни какой. То есть это примерно так же, как сделать что то на спор. То есть сделать можно, но глупо и не нужно. А были они там или нет, в общем то для людей живущих исключительно в "своём мире" не имеет ни какого значения. От того были они там или нет, пенсии не вырастут, картошка на огороде не начнёт расти в три раза быстрее, шире, красивее.. дети с внуками умней не станут и т.д.. То есть это банальное обсуждение "научной фантастики" теми, для кого даже куда более простые темы далёкий космос.
    GibSoN
  13. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 13:42
    На снимке явно "Рейнджер", к которому прилетала одна из более поздних экспедиций. При чём тут "Аполло-11"?
    Avis-bis
  14. rruvim (Роман) Сегодня, 13:44
    Как можно одновременно вести войну во Вьетнаме, войну на "истощение" с Египтом (весь ВПК Америки работал на Израиль) и при этом летать на Луну. Цезари какие-то...
    rruvim
    1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 13:57
      rruvim (Роман) Сегодня, 13:44
      Как можно одновременно вести войну во Вьетнаме, войну на "истощение" с Египтом (весь ВПК Америки работал на Израиль) и при этом летать на Луну. Цезари какие-то...

      ... голливуд у них работает... bully
      a.s.zzz888
  15. APASUS (Pavo) Сегодня, 13:47
    Это те что сняты в павильонах киностудии или это оригинал ? Но тогда от куда они взялись,у них опять неразбериха,то они уничтожены,а то они опять появились
    APASUS
  16. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 13:59
    выложило в открытый доступ аудиозаписи миссии "Аполлон-11", в ходе которой американские астронавты высадились на Луну.
    Я могу выложить в открыты
    sabakina
  17. anjey (Андрей) Сегодня, 14:00
    Цитата: GibSoN
    Технически, нет в общем то ни чего сложного и сейчас слетать на Луну. Весь вопрос в целесообразности вложений. В "те времена", в общем то как у нас, так и у них, люди большей частью работали на идеологии. Сейчас, ни кто и пальцем не пошевелит если ему не "завезут бабла".То есть цена подобного проекта в текущих реалиях, вырастет многократно. При этом отдачи не будет почти ни какой

    Цитата: Mimohod
    Так что же янки сегодня мешает подтвердить свой статус -кво сверхдержавы??? ФРС проблемы с зеленью решит,техника на уровне фантастики -далеко вперед шагнула,системы безопасности полетов в космос на высоте....

    Ой ли ,отдачи не будет никакой ,Луна во первых стратегический ,несбиваемый спутник Земли и если ее завязать с программой и системой космической ПВО и расположить станционарные виды роботизированных новых вооружений, которые так же как и полвека назад будут с легкостью преодолевать орбиты Луны и Земли ,то для американцев это будет "космический авианосец" несущий всему миру демократию через тернии от звезд к Земле laughing ....
    anjey
  18. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 14:01
    выложило в открытый доступ аудиозаписи миссии "Аполлон-11", в ходе которой американские астронавты высадились на Луну.
    Я могу выложить в открытый доступ аудиозапись голосов с того света. И кажется. у меня сторонников будет больше, чем у НАСА...
    sabakina
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