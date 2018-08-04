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NASA выложило в открытый доступ аудиозаписи высадки на Луну
Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства выложило в открытый доступ аудиозаписи миссии "Аполлон-11", в ходе которой американские астронавты высадились на Луну. Записи можно прослушать на сайте NASA.
Как пояснили в аэрокосмическом агентстве, для публикации аудиозаписей, специалистам NASA пришлось вместе Университетом Техаса в Далласе оцифровать 170 магнитофонных лент, каждая из которых содержала 30 треков, записанных во время миссии на Луну. Оцифрованные материалы содержат более 19 тысяч часов хроники. На большей части опубликованных аудиозаписей слышны переговоры участников миссии "Аполлон-11" Нила Армстронга, Эдвина Олдрина и Майкла Коллинза, а также длительные периоды тишины, так как большее время нахождения на Луне астронавты работали молча. Так как разговоры астронавтов приглушены и не всегда доступны для понимания, аудиозаписи снабжены субтитрами.
Напомним, что в ходе миссии "Аполлон-11" Нил Армстронг и Эдвин Олдрин посадили лунный модуль на поверхности Луны в районе моря Спокойствия и находились на поверхности спутника Земли в течение 21 часа 36 минут, из них 2 часа 31 минуту астронавты провели вне лунного модуля. В ходе миссии астронавты установили на месте посадки флаг США, сфотографировали пейзажи Луны на стереоскопическую фотокамеру и собрали образцы лунного грунта.
Если Вы не смогли сразу перейти на сайт NASA, то попробуйте по этой ссылке: NASA
Как пояснили в аэрокосмическом агентстве, для публикации аудиозаписей, специалистам NASA пришлось вместе Университетом Техаса в Далласе оцифровать 170 магнитофонных лент, каждая из которых содержала 30 треков, записанных во время миссии на Луну. Оцифрованные материалы содержат более 19 тысяч часов хроники. На большей части опубликованных аудиозаписей слышны переговоры участников миссии "Аполлон-11" Нила Армстронга, Эдвина Олдрина и Майкла Коллинза, а также длительные периоды тишины, так как большее время нахождения на Луне астронавты работали молча. Так как разговоры астронавтов приглушены и не всегда доступны для понимания, аудиозаписи снабжены субтитрами.
Напомним, что в ходе миссии "Аполлон-11" Нил Армстронг и Эдвин Олдрин посадили лунный модуль на поверхности Луны в районе моря Спокойствия и находились на поверхности спутника Земли в течение 21 часа 36 минут, из них 2 часа 31 минуту астронавты провели вне лунного модуля. В ходе миссии астронавты установили на месте посадки флаг США, сфотографировали пейзажи Луны на стереоскопическую фотокамеру и собрали образцы лунного грунта.
Если Вы не смогли сразу перейти на сайт NASA, то попробуйте по этой ссылке: NASA
Использованы фотографии: NASA
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