14:15 04 августа
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Тегеран: Уйдем из Сирии, когда победим терроризм

Иран выведет свои вооруженные силы с территории Сирии только в случае стабилизации ситуации и победы в борьбе с террористами, заявил официальный представитель иранского Министерства иностранных дел Бахрам Касеми в интервью агентству Pana.

Тегеран: Уйдем из Сирии, когда победим терроризм


Как пояснил Касеми, консультативное присутствие Ирана в Сирии может прекратиться при достижения значительных успехов в борьбе с терроризмом на территории Сирийской арабской республики. До тех пор, заявил он, пока правительство Сирии желает видеть Иран на своей территории, вооруженные силы страны будут вести борьбу с терроризмом. Как только будут достигнуты значительные успехи, Иран уменьшит свое присутствие в стране или вовсе уйдет.


Советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи Али Акбар Велаяти ранее заявлял, что нахождение Ирана на территории Сирийской арабской республики не имеет никакого отношения к Израилю и требования некоторых стран, включая Соединенные Штаты, вывести иранские вооруженные силы из Сирии, не уместны. Иран и далее будет сохранять свое присутствие в Сирии, чтобы пресекать возобновление активности террористов.

Напомним, что власти Израиля неоднократно заявляли, что иранские вооруженные силы находятся на территории Сирии с целью подготовки нападения на израильскую территорию.



Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 26

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  1. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 13:31
    Как гласит старая поговорка: "Враг моего врага - мой друг...." Хотя не сказал бы, что Иран для России большой друг, но Израиль для России - это точно не друг, а враждебная американская марионетка....
    Грэг Миллер
    1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 13:45
      Очень сильное еврейское лобби в матрасии, поэтому еще не известно кто чья марионетка. Хотя обе страны явно с гнилым духом, поддерживающим мировой терроризм.
      Egorovich
      1. Shahno (Павел) Сегодня, 13:53
        Люди с гнилым духом не выигрывают войн с превосхосходящим в разы по ресурсам противником.
        Shahno
        1. Олег147741 (Олег) Сегодня, 13:58
          Цитата: Shahno
          Люди с гнилым духом не выигрывают войн с превосхосходящим в разы по ресурсам противником.

          ЭТо что сейчас было? Это Вы про Израиль, у которого за спиной Англия и США?
          Олег147741
        2. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 14:08
          Вы только в пацанов с камнями стрелять умеете!!! am
          Black Sniper
      2. Олег147741 (Олег) Сегодня, 13:57
        Цитата: Egorovich
        Очень сильное еврейское лобби в матрасии, поэтому еще не известно кто чья марионетка. Хотя обе страны явно с гнилым духом, поддерживающим мировой терроризм.

        Я бы добавил что не только в матрасии, но и .... ну Вы сами понимаете где ещё!
        Олег147741
    2. APASUS (Pavo) Сегодня, 13:45
      Есть еще один "друг " в Сирии который ввел туда войска для борьбы с головорезами ,которых сам и расплодил.Так вот "турецкий друг" не особенно стремиться что то огласить ,свои цели и сроки
      APASUS
  2. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 13:33
    Надо бы тама подольше с терроризьмом побороться. Чем дольше боремся, тем больше прибыли в оборонку!
    Плотник 2329
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 13:40
    Иран независимое государство, им самим и решать вместе с законным лидером Сирии Асадом когда оттуда уходить, или остаться там навсегда, и никто им не указ.
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. Ратник2015 (Михаил Сириец) Сегодня, 13:46
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      или остаться там навсегда, и никто им не указ.

      Просто как факт - если Россия (руководствуясь какими то своим геополитчиескими интересами) скажет Ирану - уйти, а Сирии - помочь в этом процессе, то иранское военное присутствие там будет ликвидировано очень быстро.

      И ещё - у нас с Ираном очень разные стратегические цели : Россия хочет побыстрее прекратить войну и установить мир в Сирии; Иран стремиться к организации большой войны на Ближнем Востоке, к уничтожению Израиля и завоеванию Иерусалима (ибо "истинный Махди", по их верованиям, может прийти только в этом случае)...

      У нас, слава Богу, прагматичность преобладает, у Ирана мистика и религия превалируют над прагматичностью в геолополитики...
      Ратник2015
      1. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 13:55
        Для чего России мир в Сирии???
        Плотник 2329
        1. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 14:15
          Чтобы бандиты к тебе в гости не пришли. hi
          Black Sniper
      2. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 14:02
        Иранцы вообще то не настолько глупы, чтобы воевать против ядерной державы (израиля), а все их угрозы только для придания самим себе уверенности, то есть самоподготовка на психологическом уровне! И главное -персы оттуда уйдут только когда это нужно будет им, а не по приказу от нас! Это тоже часть их политики -стать супердержавой в регионе, а не мальчиками на побегушках у нас. Вы очень сильно преувеличиваете наше влияние на персов! Если бы все было по вашему, мы бы в Иране имели десяток военных баз, а по факту кроме наших хотелок есть и Иранские интересы, и персам наши базы у себя не нужны даже за деньги.
        ДРЕВНЕЙШИЙ
  4. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 13:41
    Советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи Али Акбар Велаяти ранее заявлял, что нахождение Ирана на территории Сирийской арабской республики не имеет никакого отношения к Израилю

    ... только у тех совсем другое мнение...
    a.s.zzz888
  5. Shahno (Павел) Сегодня, 13:42
    Консультативное присутстствие? Это что, насмешка на официальном уровне...
    Shahno
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 13:48
      Почему насмешка? Персы именно так как озвучили, свое ЗАКОННОЕ, повторю, ЗАКОННОЕ как и наше Российское присутствие в Сирии называют, потому что выполняют военные консультации по ликвидации террористов!
      ДРЕВНЕЙШИЙ
      1. Shahno (Павел) Сегодня, 14:03
        Так это, что было то ранее. Кого на 100 км отодвинуть уладили, военных советников? А до этого было 10,30,50,80...
        Shahno
    2. MPN (Павел) Сегодня, 13:49
      .
      Цитата: Shahno
      Консультативное присутстствие? Это что, насмешка на официальном уровне...
      Ответить

      Как только будут достигнуты значительные успехи, Иран уменьшит свое присутствие в стране или вовсе уйдет
      Вот вы как раз и не даете достигнуть успехов, яро поддерживая бандитов. Взяли бы да помогли в борьбе, глядишь и ушел бы Иран из Сирии, так вам не это нужно, у вас другие планы, вам нужна война соседей и их ослабление чужими руками... Ну о чем можно с вами говорить?
      MPN
      1. Shahno (Павел) Сегодня, 14:06
        Мы и так помогаем в борьбе, тем что сохраняем нейтралитет(по крайней мере, это основная линия). Хотя некоторым очень хочется покрасить нас и коалицию одной краской(кто бы это мог быть?).
        Shahno
        1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 14:13
          Павел -ваш нейтралитет это фикция чистой воды! Иначе из воздушного пространства Ливана вы бы не расстреляли Сирию ракетами, а как минимум, могли бы уже и зандировать почву о мирных отношениях с Серией. Так вам де нужен враг, а не мирный сосед. Только не нужно приводить в качестве доказухи огрессивности Сирии ваших палестинцев или Хезболлах -они тут вообще мимо шли, да вы их и зацепили!!!!
          ДРЕВНЕЙШИЙ
    3. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 13:54
      Это что, насмешка на официальном уровне...

      ... это послали куда надо, чтобы берега не путали...
      a.s.zzz888
    4. Опер (Игорь) Сегодня, 13:54
      Нет это насмешка на насмешку! По поводу сирийско-израильской границы ранее достигнутые договоренности выполнены практически! САА контролирует территорию. Патрулирование начинают голубые каски под защитой российской военной полиции. Однако отсутствие проиранских сил на сопредельной территории вдруг показалось Израилю недостаточным и последовали не много не мало требование о выводе иранцев из Сирии вообще! На это полно и исчерпывающе ответил новый российский посол в Израиле - Иранские формирования находятся в Сирии на законных основаниях и по приглашению законной сирийской власти! С дипломатического языка я думаю перевести эту фразу вам не составит труда.
      Опер
  6. 501Legion (Артём) Сегодня, 13:48
    Сирия кого хочет того и приглашает. Израиль забыли спросить. вот матрасников и европейцев там никто не ждал а по хорошему выгнать надо.
    501Legion
  7. Masya Masya (Маня) Сегодня, 13:56
    До тех пор, заявил он, пока правительство Сирии желает видеть Иран на своей территории, вооруженные силы страны будут вести борьбу с терроризмом

    вот когда попросят уйти, тогда и будет разговор...
    Masya Masya
  8. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 14:03
    Пока на территории САР находится ВБ США, с терроризмом в Сирии не будет покончено, да и Израиль сильно помогает бандитам!
    Black Sniper
  9. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 14:07
    Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
    Иранцы вообще то не настолько глупы, чтобы воевать против ядерной державы (израиля), а все их угрозы только для придания самим себе уверенности, то есть самоподготовка на психологическом уровне! И главное -персы оттуда уйдут только когда это нужно будет им, а не по приказу от нас! Это тоже часть их политики -стать супердержавой в регионе, а не мальчиками на побегушках у нас. Вы очень сильно преувеличиваете наше влияние на персов! Если бы все было по вашему, мы бы в Иране имели десяток военных баз, а по факту кроме наших хотелок есть и Иранские интересы, и персам наши базы у себя не нужны даже за деньги.

    А на основе чего персы вдруг станут супердержавой? На китайской военной и экономической поддержке? А надо это дядюшке Си?
    Змею-то греть на широкой китайской груди...
    Плотник 2329
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