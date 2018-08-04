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Тегеран: Уйдем из Сирии, когда победим терроризм
Иран выведет свои вооруженные силы с территории Сирии только в случае стабилизации ситуации и победы в борьбе с террористами, заявил официальный представитель иранского Министерства иностранных дел Бахрам Касеми в интервью агентству Pana.
Как пояснил Касеми, консультативное присутствие Ирана в Сирии может прекратиться при достижения значительных успехов в борьбе с терроризмом на территории Сирийской арабской республики. До тех пор, заявил он, пока правительство Сирии желает видеть Иран на своей территории, вооруженные силы страны будут вести борьбу с терроризмом. Как только будут достигнуты значительные успехи, Иран уменьшит свое присутствие в стране или вовсе уйдет.
Советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи Али Акбар Велаяти ранее заявлял, что нахождение Ирана на территории Сирийской арабской республики не имеет никакого отношения к Израилю и требования некоторых стран, включая Соединенные Штаты, вывести иранские вооруженные силы из Сирии, не уместны. Иран и далее будет сохранять свое присутствие в Сирии, чтобы пресекать возобновление активности террористов.
Напомним, что власти Израиля неоднократно заявляли, что иранские вооруженные силы находятся на территории Сирии с целью подготовки нападения на израильскую территорию.
Как пояснил Касеми, консультативное присутствие Ирана в Сирии может прекратиться при достижения значительных успехов в борьбе с терроризмом на территории Сирийской арабской республики. До тех пор, заявил он, пока правительство Сирии желает видеть Иран на своей территории, вооруженные силы страны будут вести борьбу с терроризмом. Как только будут достигнуты значительные успехи, Иран уменьшит свое присутствие в стране или вовсе уйдет.
Советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи Али Акбар Велаяти ранее заявлял, что нахождение Ирана на территории Сирийской арабской республики не имеет никакого отношения к Израилю и требования некоторых стран, включая Соединенные Штаты, вывести иранские вооруженные силы из Сирии, не уместны. Иран и далее будет сохранять свое присутствие в Сирии, чтобы пресекать возобновление активности террористов.
Напомним, что власти Израиля неоднократно заявляли, что иранские вооруженные силы находятся на территории Сирии с целью подготовки нападения на израильскую территорию.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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