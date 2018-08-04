18:23 04 августа
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Эксперт: Украину ждет крах и "страшный сценарий Путина"

Если действующий украинский президент Петр Порошенко проиграет на предстоящих в 2019 году выборах, то Украину ждет крах. С таким страшным предупреждением выступил называющий себя военным экспертом украинский блогер Алексей Арестович, передает украинское издание Fakty.ua, опубликовавшее его интервью.

Эксперт: Украину ждет крах и "страшный сценарий Путина"


Арестович заявил, что с приближением украинских выборов Россия все больше и больше вкладывает ресурсов для контроля над Украиной. С этой целью Россия всеми силами пытается убрать с политической сцены настоящего украинского защитника - президента Украины Петра Порошенко. Россияне будут проталкивать на выборах своего кандидата. Поэтому, убежден Арестович, "все кандидаты, кроме Порошенко - это российские ставленники". И в случае их победы Украина перейдет под российское влияние и потеряет свою независимость.


Он уверен, что все начнется уже осенью этого года, когда люди начнут возвращаться из отпусков. И их, расслабленных, "тепленькими" возьмет Россия. Скоро "горячими точками" на карте Украины станут Одесса, Херсон, Мариуполь. Арестович призывает сохранить за Порошенко президентское кресло, ибо только это "поможет Украине сохранить проевропейский курс и независимость".

Здесь необходимо отметить, что с приближением новых выборов президента Украины, которые пройдут 31 марта 2019 года, на Украине нарастает политическое напряжение. Действующий президент Петр Порошенко, понимающий, что не имеет шансов не только выиграть эти выборы, но даже войти в тройку кандидатов, судорожно ищет то, чем можно убедить украинский народ, что хотя при нем за четыре года Украина ничего не добилась, но все равно лучше него кандидата нет. А чем сейчас можно напугать Украину, если не Россией?

Вот и старается "военный эксперт" Арестович напугать Украину "концом света" без мудрого руководства Петра Порошенко, приплетая России все свои маниакальные страхи. Ведь это не первое, да и не последнее выступление Арестовича такого рода. Ранее он с пеной у рта заявлял, что Украина может лишиться Азовского моря из-за действий России.

Как говорил один герой в одной хорошей советской комедии: - "Лечиться надо!"

Использованы фотографии: https://www.dw.com/ru
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Комментарии 70

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  1. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 15:12
    нафиг нам нужна это в/на украина
    злой пиннокио
    1. SteelRatTV (Андрей) Сегодня, 15:50
      hi soldier и вечное мусоленье хохляцкой темы (включая "сопутствующие товары" типа Ахеджаковой).
      SteelRatTV
      1. astepanov (Алексей) Сегодня, 16:50
        Цитата: SteelRatTV
        и вечное мусоленье хохляцкой темы (включая "сопутствующие товары" типа Ахеджаковой).

        Про Украину и Сирию, про Скрипалей нам рассказывают часами на всех каналах, смакуя ничтожные и часто выдуманные подробности, а по важнейшим внутренним вопросу СМИ и власти словно воды в рот набрали. Эта келейность заставляет поневоле предполагать, что дело нечисто – и так оно, вероятно, и есть. Не отводят ли нам глаза? Чтобы провести на сцену слона, фокусник сосредотачивает внимание зрителей на яркой мишуре, на пляшущих статистках и т.д. - и слона проводят незамеченным. Вот и футбольные истерики, многосерийные телевопли с украинскими засланцами и битьем морд - не для того ли, чтобы помалкивать о том, что экономика топчется на месте который год; чтобы не спрашивали о том, почему воруют не миллирдами, а триллионами, а деньги как выводили в офшоры, так и выводят; чтобы протащить под шумок гнуснейшую пенсионную реформу.... Может, пора бы и о насущном и собственном перетереть? А украинцы сами разберутся, прийти ли им в чувство, или окончательно прокиснуть.
        astepanov
        1. EwgenyZ (Евгений) Сегодня, 17:05
          Цитата: astepanov
          чтобы протащить под шумок гнуснейшую пенсионную реформу....

          Вы это сильно про повышение пенсионного возраста. Это не реформа, милейший. "Это Вас кто-то обманул" ©
          EwgenyZ
          1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 18:11
            Пенсионную реформу замыслила пятая колонна для дестабилизации страны и Верховный ее не допустит (надеюсь), а украинские события - продвижение противника к нашим центрам. Поэтому все звенья одной цепи. А тролли начинают одно противопоставлять другому. Что же происходит на Украине - основные события войны, причем Крым вернулся, а Донбасс выстоял, Азовское море наше, однако разлом проходит по Русскому миру и это очень плохо. Также воюют и страдают русские люди по обеим сторонам линии фронта.
            хрыч
        2. taiga2018 (Макар) Сегодня, 17:17
          Цитата: astepanov
          А украинцы сами разберутся,

          лично я только за,но,пусть перестанут убивать людей на Донбассе,за то что они хотят жить в дружбе с Россией,и пусть перестанут указывать где и когда нам прокладывать свой газопровод...а так,по мне так пусть они хоть все передохнут от майдауна мозга...
          taiga2018
        3. pjastolov (Володя) Сегодня, 17:28
          Цитата: astepanov
          Про Украину и Сирию,

          респект hi , единственный человек задумался - а по чему по просьбе законного президента Януковича не стала оказываться военная поддержка, в чем разница - Украина-Сирия, или это я только один такой кретин, и чего то не понимаю?
          pjastolov
          1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 17:37
            Цитата: pjastolov
            а по чему по просьбе законного президента Януковича не стала оказываться военная поддержка

            Упс... Я что-то пропустил? А когда это была просьба Януковича о "военной поддержке"? Вы ничего не путаете?
            helmi8
            1. pjastolov (Володя) Сегодня, 17:44
              Цитата: helmi8
              Я что-то пропустил? А когда это была просьба Януковича о "военной поддержке"? Вы ничего не путаете?

              а он просто прибежал в ...., и не пытался что то просить? после того как его, великий гарант, попросил не применять силовые структуры против майданутых?
              pjastolov
    2. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 15:54
      Нам не нужна укроина -нам нужны земли Российские назад!!!
      ДРЕВНЕЙШИЙ
      1. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 15:55
        ну так забрать восточную украину а львов полякам
        злой пиннокио
        1. Dart2027 Сегодня, 16:16
          Цитата: злой пиннокио
          забрать восточную украину а львов полякам

          Dart2027
        2. EwgenyZ (Евгений) Сегодня, 17:06
          Цитата: злой пиннокио
          ну так забрать восточную украину а львов полякам

          Это с какой такой радости отдавать полякам русские земли?!
          EwgenyZ
          1. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 17:58
            Цитата: EwgenyZ
            Цитата: злой пиннокио
            ну так забрать восточную украину а львов полякам

            Это с какой такой радости отдавать полякам русские земли?!

            Пущай забирают эту Галицию, вместе с бандерлогами бандеровцами, которых они же и воспитали. Пусть теперь Европа с этим "добром" разбирается. Нам этой заразы и даром не надь. 70 лет на них потратили, а они всё в схрон нырнуть норовят. А Восточную Украину пожалуй надо бы вернуть под юрисдикцию России. Нечего наших людей обижать.
            Ныробский
        3. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 17:23
          Цитата: злой пиннокио
          ну так забрать восточную украину а львов полякам

          чем вы отличаетесь от "Правого сектора"? те хотят земли до Урала
          Silvestr
          1. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 17:30
            ну началось теперь меня правым сектором назвали вы еще скажите что я гитлер
            злой пиннокио
            1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 17:42
              вы не правы! Ну какой вы Гитлер?
              но вот делить территории независимого государства не хорошо. Одно дело, когда это творит "Правый сектор", другое дело- вы! У вас же нет национальной неприязни, желания фильтрации и создания концлагерей на чужой территории? У них есть.
              Silvestr
              1. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 17:46
                я просто хочу русские земли вернуть в россию а кто там живет мне все равно я никого гнать не буду
                злой пиннокио
                1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 17:50
                  Цитата: злой пиннокио
                  я просто хочу русские земли вернуть в россию а кто там живет мне все равно я никого гнать не буду

                  а вы их спросили об этом? Они согласны?
                  ну точь- в точь, как бандерлоги рассуждаете
                  Silvestr
      2. MPN (Павел) Сегодня, 16:18
        Украину ждет крах и "страшный сценарий Путина"
        MPN
    3. aleks700 Сегодня, 15:57
      Вам не нужна. А России нужна. За это миллионами жизней заплачено.
      aleks700
      1. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 16:10
        А ещё Финляндию с Аляской прихватить!!! drinks
        Black Sniper
      2. pjastolov (Володя) Сегодня, 17:29
        Цитата: aleks700
        А России нужна. За это миллионами жизней заплачено.

        чьих жизней?
        pjastolov
        1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 17:46
          Цитата: pjastolov
          ...чьих жизней?...

          будет заплачено! рязанских. тульских, воронежских и других парней за счастье украинского олигорхата. Вы же не надеетесь. что в результате "освободительной" миссии на Украине будет создано социальное государство?
          Будет тоже самое, но в профиль.
          Подумайте над этим роликом, поразмышляйте о тамошних жителях...

          узнаете тех, кто сейчас у руля в Крыму?
          Silvestr
          1. pjastolov (Володя) Сегодня, 17:55
            Цитата: Silvestr
            Будет тоже самое, но в профиль.
            Подумайте над этим роликом, поразмышляйте о тамошних жителях...

            тамошних жителей - уже сдали как "пустую стеклотару" так что размышлять о них уже поздно, размышляйте над своим правительством, а то скоро и размышлять будет не кому hi
            pjastolov
            1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 17:58
              Цитата: pjastolov
              тамошних жителей - уже сдали как "пустую стеклотару" так что размышлять о них уже поздно

              тем не менее, люди там живут.
              Цитата: pjastolov
              размышляйте над своим правительством,

              что и делается
              Silvestr
              1. pjastolov (Володя) Сегодня, 18:05
                Цитата: Silvestr
                тем не менее, люди там живут.

                честь и хвала им, но куда им деваться? скажите сколько времени им надо что бы получить российское гражданство? проще таджику, так что никто не пойдет защищать российских граждан - и это правда request
                pjastolov
    4. Троль Сегодня, 16:11
      Вам лично, может и не нужна, но это ничено не значит. Украинцы, россияне и белорусы один это народ имеющий одну историю и переживший и выстоявший не один набег с запада. Сейчас этот народ разделили и втыкают клин все дальше и дальше. Ничего хорошего в этом нет. Украина нужна России и это точно также как и Россия нужна Украине.

      Такими высказываниями Вы льете воду на строну запада. Вы или засланный казачок или безграмотный юнец.
      Троль
      1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 16:49
        С таким страшным предупреждением выступил называющий себя военным экспертом украинский блогер Алексей Арестович,
        ссылка в СМИ,на мнение "диванного эксперда"...желтизна прогрессирует
        андрей юрьевич
        1. pjastolov (Володя) Сегодня, 17:34
          Цитата: андрей юрьевич
          желтизна прогрессирует

          pjastolov
      2. taiga2018 (Макар) Сегодня, 16:58
        Цитата: Троль
        Украина нужна России

        вот только в каком качестве?в качестве нахлебника,так у нас таких и без них полно.в качестве союзника?смешно,я скорее поверю,что Польша станет нашим союзником.
        Цитата: Троль
        Сейчас этот народ разделили и втыкают клин все дальше и дальше.

        народ нельзя разделить,если он сам этого не хочет,а раз народ с готовностью подхватил мысль,что Россия это враг,значит уже были в народе такие настроения и нужен был только повод,чтобы раздуть это...
        taiga2018
      3. SteelRatTV (Андрей) Сегодня, 17:46
        Скинули эти "гири" - и слава богу! Да только, жаль, не полностью... am
        SteelRatTV
    5. ltc35 (Алексей) Сегодня, 16:54
      Отрежте себе мизинец. Он же все равно не нужен!
      Русские и украинцы есть один народ. С единой историей и религией. Сейчас разделение идет только на пользу Западу.
      ltc35
      1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 17:21
        Цитата: ltc35
        Русские и украинцы есть один народ. С единой историей и религией.

        а кто воюет в ЛДНР? Папуасы? Один народ, который очень успешно даже стреляет друг в друга. Единая история и единая религия остановили это?
        Silvestr
    6. Воваd (Воваd) Сегодня, 18:06
      Всё про Украину.Лишь бы заполнить всю новостную строку Украиной.Уже закончились всё бывшие генералы двадцать лет как на пенсии с Украины.Мутные интерент издания,главное что бы c пометкой UA .Теперь будем каждого завалящего блогера со 100 подписчиками цитировать.. Потом Васю с 4 класса,что он там написал на заборе ..главное что бы с UA!
      Воваd
  2. asbond (Александр) Сегодня, 15:12
    Я представляю до какого градуса паранойи дойдет Украина к 31 марта 2019 года!
    asbond
    1. MPN (Павел) Сегодня, 16:10
      Еще зиму надо на польском газе пережить, если будет на что покупать. Тогда 31 марта будет уже по прще, скоро тепло, считай эйфория...
      MPN
  3. Сергей39 (сергей) Сегодня, 15:15
    По резльтатам всех прогнозов Украина после выборов переходит под контроль России . Им пора привыкнуть к этой мысли
    Сергей39
    1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 15:35
      Цитата: Сергей39
      Украина после выборов переходит под контроль России

      каким образом?
      Цитата: Сергей39
      По резльтатам всех прогнозов

      кто у вас Вангой работает?
      Silvestr
      1. Сергей39 (сергей) Сегодня, 15:56
        К примеру эта статья.Или ты веришь в победу Порсенко?
        Сергей39
        1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 16:14
          Цитата: Сергей39
          К примеру эта статья

          а что такого в ней особенного?
          Цитата: Сергей39
          Или ты веришь в победу Порсенко?

          В жизни все может быть, как ВЫ понимаете, это дело тонкое. Выборы можно отменить, перенести, можно двинуть своего протеже и есть масса иных способов сохранить свою власть в той или иной форме.
          Украина под контролем РФ- нонсенс! В жирные годы не была, в сейчас-тем более. И потом, Украина очень неоднородна
          Silvestr
          1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 17:01
            Цитата: Silvestr
            Украина под контролем РФ- нонсенс! В жирные годы не была, в сейчас-тем более...

            ... а как по мне, так она и нафик не нужна, "под контролем"... порядок им обеспечь, накорми-напои... ВО почитайте, тут и в РФ масса таких же, зачем еще 25 миллионов таких же, кхм, нытиков?
            Не понима\ю request
            Голован Джек
            1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 17:11
              Цитата: Голован Джек
              а как по мне, так она и нафик не нужна, "под контролем"...

              добрый день, Джек! А я с вами согласен
              Silvestr
        2. Грица (Александр) Сегодня, 17:08
          Украина после выборов переходит под контроль России.
          Нет там пророссийских сил - все давно зачищено. Даже если и появится кто то из более менее адекватных кандидатов, то их никто к выборам и близко не подпустит. Так что, ваши мечты так и останутся мечтами.
          Грица
          1. Опер (Игорь) Сегодня, 18:12
            Украинцы и русские один народ? Да. Был. А вот сейчас между русскими и украинцами есть очень четкая черта! Мы один народ с русскими на Украине. Украинцы это вообще надгосударственная какая то народность с чисто материальными идеалами потребления! Украинцам и Украина не нужна! Им нужно там где лучше, прибыльнее и сытнее! Есть еще на Украине нацисты... Те, кто кричит чего это мы полякам будем наши земли отдавать чистой воды популисты! На этих когда то действительно русских землях Червоной Руси давно уже сформировалась совершенно антирусская народность! Уже давно это их земля! Они кстати не только антирусские, но и антипольские и антивенгерские и вообще иногда возникает такое ощущение, что они ненавидят всех! Кому нужен такой народ на таких землях?! Кому нужно все это центральное болото с некогда (тоже очень давно ) русским Киевом?! Киев и другие области центра Украины перестали быть русскими и началось это 100 лет назад! Целый век насаждения мовы и вдалбливание людям украинскости! 100 лет назад люди удивлялись и мало того оскорблялись, когда их называли украинцами! А теперь и ничего вроде, как ... На Донбассе в русских стреляют! История не прощает лжи и популизма! Пусть поляки разбераются с западенцами-наплачутся и те и другие! Пусть пройдет время. Украинский центр думаю и будет Украиной! Под жестким российским протекторатом. Жестким жестким. Не надо в этом вопросе либеральничить! Вот может быть лет через 100 на границе некогда западной и центральной Украины родится новый Тарас Бульба и со временем скажет перед решающим сражением проникновенный слова о Русской земле, русских людях и русском товариществе! Вот тогда и вернется историческая справедливость! Не родится и не скажет? Ну значит нет вообще ни какого будущего у людей населяющих эти земли, как у какой то отдельной народности или этнической группы! Ну а народа такого украинского так и вообще не было никогда! Ну, а вот те земли наши щедро подаренные без нашего спроса Украине мы конечно вернем! Брать без спроса чужое это кражей называется! Дарить чужое, присваивать, распоряжаться это грех! Бог накажет! Мы должны помочь Украине освободиться от тяжкой ноши!
            Опер
  4. хмурый лис (павел) Сегодня, 15:20
    Торговать да и с Украиной и с Европой , а вот войной идти о купировать Захватывать Особенно Прибалтику ,не нужды ни грамма ,корми потом вас Лодырей ,мало СССР в вас вкладывал денег строил заводы фабрики .а вы мало то что не смогли Этим Пользоваться и развалили разворовали так еще и орете про какую то Мистическую Окупацию .так что Лечиться надо вашим блогерам и не писать тупые заказные статьи ! negative
    хмурый лис
  5. solzh (Сергей) Сегодня, 15:21
    Арестович призывает сохранить за Порошенко президентское кресло, ибо только это "поможет Украине сохранить проевропейский курс и независимость".

    В связи с тем, что украинцам, кроме майданутых, проевропейский курс не нужен, честных выборов президента на Украине, я думаю не будет. Президентом станет тот, который будет устраивать запад. По сути президента Украины назначит запад.
    solzh
  6. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 15:22
    Эта "халва" ХПП подхвачена с тем же упорством, что и ролики про "бабушек-трудоголиков". Нелепо выглядит, когда малоизвестный "политический гуру" цитируется всеми ведущими СМИ.
    Украинская проблема для России "сама-собой" не рассосётся.
    samarin1969
  7. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 15:30
    "Страшный сценарий" уже ДАВНО наступил.
    Суровые будни укржизни: самосожжения, массовые отравления, взрывы гранат и стрельба в городах, тотальная коррупция, перекрытия трасс, закрывающиеся заводы, отсутствие горячей и холодной воды, эпидемии, обнищавший вконец народ, утекающее со страны население, ноль в бюджете, убитые дороги и падающие мосты, "словацкий" газ, уголь из Пенсильвании и ЮАР в 2 раза дороже своего - вот последствия майданутой политики нацюков.
    Сармат Саныч
  8. Мобик (Марат) Сегодня, 15:30
    А что, Порошенко хороший президент для Украины, народ и президент достойны друг друга. И да, я уверен, что украинцы должны страдать, поэтому желаю Порошенке ещё один президентский срок. Дай бог ему здоровья. Пусть небратья порадуются.
    Мобик
  9. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 15:34
    Блин.
    "Крах", "ждёт" и "Украину" - эти три слова в разных вариациях еженедельно с конца 2013 года вертятся во всех наших СМИ и соцсетях как шаманское заклинание. Уже надоело. Действительно, как слово "халва", сказанное 100500 раз...
    Пусть они живут своей жизнью, а мы - своей. Ну, может пересечёмся вон на Донбассе ещё пару раз, чтоб друг друга совсем не забывать...
    Плотник 2329
    1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 16:03
      Уже надоело.

      Вспомнился анекдот про Гондурас: ... вы не чешите его, он и перестанет беспокоить yes
      Теренин
  10. gabonskijfront Сегодня, 15:40
    мельчают,раньше замутить майдан по такому поводу и всё поправить ,запросто,а сейчас какие то страхи по поводу краха.
    gabonskijfront
  11. Диванный эксперт (Евгений) Сегодня, 15:43
    Наденьку в президенты! Ув. Железнодорожники!!! С профессиональным праздником поздравляю вас!! Всех благ и хороших руководителей, поменьше рабочего маразма, и чтобы в жизни у нас все было прочно как наша колея:) С Праздником!!!
    Диванный эксперт
    1. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 16:35
      "Делом чести и совести каждого гражданина РФ является железнодорожнизация всей страны! Ур-ра, товарищи!" (Л,М, Каганович, из речи на XXVIII съезде ВКП(Б))
      Плотник 2329
  12. Егоза (Елена) Сегодня, 15:45
    Спокуха! Тут вон все в отпуск ушли, разъехались депутаты. Петюня куда-то в засекреченное место слинял, чтоб потом народ не подсчитывал кто и за сколько отдыхом маялся. Одна Юля сидит и срочно строчит новую "народную конституцию", чтоб значит ее перед выборами народу подсунуть, ну и проголосовать. Юля - президент с новой конституцией! Вот те и крах будет! Ох и дождемся! Хотя, вспоминая кадры новостей, как Юля, поправив причесочку, белым лебедем вплывала в кабинет ВВП....чем черт не шутит.
    Егоза
  13. Самара_63 (Вася) Сегодня, 15:46
    Просто Украинские власти делают всё что бы Россия вошла в Киев,что бы помочь адекватным Украинцам взять власть в свои руки...
    Самара_63
  14. poquello (poquello) Сегодня, 15:49
    Украина перейдет под российское влияние и потеряет свою независимость.

    ну что тут скажешь?
    американское управление это конечно совсем не влияние )))))
    потеря независимости Крыма благотворно сказалась на Крыме чего про Укропию никак не скажешь
    poquello
  15. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 15:57
    Украина в том виде, что от неё осталось, не нужна даже самой себе. Дикие долги, ожидаемая 15% инфляция, курс гривны более 30 ( пророчат больше 40, если МВФ не даст транша в сентябре) и напрочь разваленные крупные машиностроительные предприятия - "Антонов", "Южмаш", "МоторСич", "Зорямашпроект"... Николаевские верфи... Да там не сосчитать... Ну зачем России такая обуза? Отделить левобережье Одессу, выход на Молдову, отрезать ВНА от морей - и пусть себе ...
    Горный стрелок
    1. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 16:38
      Цитата: Горный стрелок
      Украина в том виде, что от неё осталось, не нужна даже самой себе. Дикие долги, ожидаемая 15% инфляция, курс гривны более 30 ( пророчат больше 40, если МВФ не даст транша в сентябре) и напрочь разваленные крупные машиностроительные предприятия - "Антонов", "Южмаш", "МоторСич", "Зорямашпроект"... Николаевские верфи... Да там не сосчитать... Ну зачем России такая обуза? Отделить левобережье Одессу, выход на Молдову, отрезать ВНА от морей - и пусть себе ...

      Ну как прям РФ в 90-е... А мы, как Штаты тогда, прикидываем - "это так, а это эдак, а этот кусочек немцам кинем...
      drinks
      Плотник 2329
      1. Dietmar (Дитмар) Сегодня, 17:24
        Да, отсечь все левобережье, освободить русский город Одесса от сволочи, отсечь шумеров от моря, поиметь коридор в Приднестровье. Но, эти земли не должны быть территорией России, это станет, вместе с Донбассом, новым государством. Полностью лояльным России, с двумя государственными языками (думаю, украинский через какое-то время упразднят за ненадобностью). Население, я уверен, быстро отсортирует свидомых шумеров, а Россия должна помочь местным расследовать преступления, прислав многочисленную следственную бригаду, выявить все случаи военных преступлений против мирного населения и человечности.
        Dietmar
  16. Теренин (Геннадий) Сегодня, 15:58
    Украину ждет крах и "страшный сценарий Путина"
    Представляю, какие возникнут у хунты визги по поводу коварства Путина, когда он скажет, что Россия прощает всех "заблудших" украинцев (за исключением совершивших преступления) laughing
    Теренин
  17. Imper (Алексей) Сегодня, 16:17
    В прошлом году он на укрлайфтв (есть такая помойка) говорил, что ненька осенью 2017г. будет бить Россию на Донбассе. Вот такой аналитег. Пропагандист конечно он.
    Imper
  18. 16112014nk (Николай) Сегодня, 16:17
    "Бойся, бойся волчий хвост" !
    16112014nk
  19. mikh-korsakov (Михаил) Сегодня, 16:23
    Прочитал статью, а Арестовича читать не стал, потому что во-первых, не знаю украинского языка, а во-вторых, и в главном, глупости читать не хочу, от своих "экспертов" читать надоело. Видимо, похоже на агитацию за Ельцина перед выборами 1996 года. Кто помнит "голосуй сердцем, а то проиграешь". В чем-то Ельцин и Порошенко похожи, оба для того чтобы удержаться у власти придумали своим народам врага. Разница в том, что у Ельцина врагом были коммунисты, а у Порошенко - Россия. Но и там и там агитация была похожа на хлопоты в казенном доме, потому что в обоих случаях президента назначает вашингтонский обком.
    mikh-korsakov
  20. Ирек (Paparazzi Kazan ) Сегодня, 16:30
    Пэдро не подойдет , мы им этого назначим...
    Ирек
  21. sustav75 (Павел) Сегодня, 16:52
    Сценарий Путина увы прост! Оставить всё, как есть, продолжать разливать это болото! Освобождать болезненную Украину от западного смрада он не будет! Украина должна служить примером для россиян, плохим, страшным примером! И под эту ужасную картину, можно в Р.Ф. проталкивать много непопулярных у народа законов...Что и делается с успехом.
    sustav75
  22. Dietmar (Дитмар) Сегодня, 17:06
    Прожил в Запорожье полжизни, в школе был освобожден (как и пол класса) от изучения украинского языка. Обязан был сидеть в классе во время урока, от этого и язык знаю.
    В городе практически все говорили на русском, украинский можно было встретить в селе, на рынке иногда. На заводе, у меня в бригаде, говорили на русском, был один, говорил на украинском, никому это не мешало.
    Потом пришла "нэзалэжность", а с ней понаехали (их начали завозить толпами на автобусах) вот эти самые громодяне, которые сейчас зовутся "потомки великих укров и шумеров".
    И началось сумасшествие: ганьба, украинские школы, имена и фамилии в документах коверкать начали...
    А потом я уехал в Германию на ПМЖ, двадцать лет живу, с омерзением смотрю на то, во что Украина превращается. Родственников у меня там, слава Богу, не осталось, с друзьями стараюсь не общаться, чтобы не потерять их. Готовлю почву переезжать с семьёй в Россию, это страна будущего!
    Украина сегодня- лепрозорий, который должен стоять на отшибе и жить своей жизнью вдали от других стран и народов. Жители Украины (за исключением известных всем территорий) не нашли в себе сил и мужества задавить в зародыше эту заразу, засунули руки в карманы, а языки в ... Теперь они должны делом доказать, что готовы самоизлечиться, а Россия, в этом случае, может помочь "лекарством" и специальным персоналом. Но этот лепрозорий не должен стать Российским.
    Dietmar
  23. Gato (Сергей) Сегодня, 17:48
    Если действующий украинский президент Петр Порошенко проиграет на предстоящих в 2019 году выборах, то Украину ждет крах.

    А если наоборот, то что? Вислоухая пэрэмога? wassat
    Gato
  24. Gato (Сергей) Сегодня, 17:54
    Алексей Арестович

    Фамилия какбэ намекаэ. Ну, и вообще, по жизни - это передаст, друг Гон.., ой этого Гордона - ну Вы поняли lol
    Gato
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