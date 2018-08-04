Эксперт: Украину ждет крах и "страшный сценарий Путина"

Если действующий украинский президент Петр Порошенко проиграет на предстоящих в 2019 году выборах, то Украину ждет крах. С таким страшным предупреждением выступил называющий себя военным экспертом украинский блогер Алексей Арестович, передает украинское издание Fakty.ua, опубликовавшее его интервью.Арестович заявил, что с приближением украинских выборов Россия все больше и больше вкладывает ресурсов для контроля над Украиной. С этой целью Россия всеми силами пытается убрать с политической сцены настоящего украинского защитника - президента Украины Петра Порошенко. Россияне будут проталкивать на выборах своего кандидата. Поэтому, убежден Арестович, "все кандидаты, кроме Порошенко - это российские ставленники". И в случае их победы Украина перейдет под российское влияние и потеряет свою независимость.Он уверен, что все начнется уже осенью этого года, когда люди начнут возвращаться из отпусков. И их, расслабленных, "тепленькими" возьмет Россия. Скоро "горячими точками" на карте Украины станут Одесса, Херсон, Мариуполь. Арестович призывает сохранить за Порошенко президентское кресло, ибо только это "поможет Украине сохранить проевропейский курс и независимость".Здесь необходимо отметить, что с приближением новых выборов президента Украины, которые пройдут 31 марта 2019 года, на Украине нарастает политическое напряжение. Действующий президент Петр Порошенко, понимающий, что не имеет шансов не только выиграть эти выборы, но даже войти в тройку кандидатов, судорожно ищет то, чем можно убедить украинский народ, что хотя при нем за четыре года Украина ничего не добилась, но все равно лучше него кандидата нет. А чем сейчас можно напугать Украину, если не Россией?Вот и старается "военный эксперт" Арестович напугать Украину "концом света" без мудрого руководства Петра Порошенко, приплетая России все свои маниакальные страхи. Ведь это не первое, да и не последнее выступление Арестовича такого рода. Ранее он с пеной у рта заявлял, что Украина может лишиться Азовского моря из-за действий России.Как говорил один герой в одной хорошей советской комедии: - "Лечиться надо!"