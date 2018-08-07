Западные ОБТ: будущее туманно?

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www.baesystems.com

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www.otokar.com.tr

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www.wikipedia.org

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При этом танк был основным элементом в войне в Заливе в 1991 году, он сыграл немаловажную роль в свержении режима Саддама Хусейна в апреле 2003 года, и в настоящее время демонстрирует свою боевую эффективность в борьбе с повстанцами различного толка. Тем не менее, многие западные страны решили в согласованном порядке сокращать количество основных боевых танков (ОБТ), а некоторые вообще отказаться от своих бронетанковых сил.Появление нового российского танка в 2015 году на Параде Победы в Москве и возобновившиеся трения между Москвой и многими ее западными соседями вновь заставили говорить об ОБТ как о ключевой системе вооружения. Созданный корпорацией «Уралвагонзавод» танк Т-14 Армата с экипажем из трех человек стал тем эталоном, с которым теперь сравниваются западные ОБТ. Его безэкипажная башня вооружена гладкоствольной пушкой 2А82-1М, а хорошо бронированная обитаемая капсула в корпусе гарантирует превосходную огневую мощь и защиту. Вместе с тяжелой боевой машиной пехоты Т-15 этот новый должен стать в следующем десятилетии основой бронетанковых частей российской армии. На данный момент для опытно-войсковой эксплуатации заказано два батальона танков Т-14 и один батальон БМП Т-15. В этих подразделениях будет проводиться оценка боевых и эксплуатационных качеств этих систем вооружения перед началом серийного производства, которое, скорее всего, начнется не ранее 2020 года. Сколько российский оборонный бюджет позволит изготовить танков Т-14 (изначально речь шла о 2300 машинах, а теперь уже в высоких кабинетах говорят, что вполне достаточно и 100 штук), время покажет, однако появление нового танка, прежде всего с дистанционно управляемой башней и экипажем в корпусе, заставило многих игроков начать поиск новых решений для борьбы с этой потенциальной угрозой.Самым очевидным в этой ситуации было бы начать разработку дополнительных комплектов модернизаций существующих танков, в основном в области защиты, хотя на рынке доступно также несколько новых вариантов повышения огневой мощи. Впрочем, было начато и несколько новых проектов. Например, Франция и Германия рассчитывают на создание нового ОБТ до 2030 года. Первое представление концепции EMBT (European Main Battle Tank — европейский основной боевой танк) — так пока называется перспективный танк — состоялось на парижской выставке Eurosatory в июне 2018 года. Компания KNDS, являясь стратегическим альянсом между немецкой KMW и французской Nexter, неизбежно станет основным промышленным партнером в этой программе. Тем не менее, другие крупные компании, занимающиеся подсистемами для ОБТ, также смогут принять в ней участие.В США Управление перспективных оборонных исследований DARPA реализует программу GXV-T (Ground X-Vehicle Technologies), целью которой является уход от зависимости защиты от массы, а также качественный скачок в мобильности и боевых возможностях. Программа GXV-T нацелена на снижение размеров и массы машины на 50 процентов, сокращение экипажа на 50 процентов, увеличение скорости машины на 100 процентов, создание машины, способной преодолевать 95 процентов существующего рельефа и, наконец, снижение заметности машины, что затруднит ее обнаружение и обстрел. Для этого DARPA ведет исследования по следующим направлениям: революционные технологии для систем колесо/гусеница и подвеска, что позволит преодолевать самые сложные участки местности и повысить скорость на дорогах и пересеченной местности, система автономной защиты путем активного маневрирования и усиления бронирования в точке предполагаемого попадания атакующего средства, автоматические и полуавтоматические функции помощи членам экипажа, а также решения по «прозрачной броне» и сенсорные технологии для вождения с закрытыми люками и, наконец, система управления признаками заметности. Побочные результаты этой программы определенно окажут влияние на будущий американский ОБТ — преемника нынешнего танка Abrams.В настоящее время Израиль, по всей видимости, не горит особым желанием заняться разработкой преемника своему ОБТ Merkava, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Было проведено технико-экономическое обоснование новой концепции машины, в основном предназначенной для участия в городских боевых действиях, масса которой по последней информации должна остаться в пределах 35-40 тонн. Машина, получившая обозначение Carmel FCV (Future Combat Vehicle — перспективная боевая машина) будет иметь экипаж «два плюс один», водитель и командир/оператор вооружения плюс третий член экипажа, отвечающий за управление и контроль необитаемых систем, запускаемых с платформы, а также ракетных систем вооружения; командир/оператор будет работать с вооружением прямой наводки. Прямая зависимость между массой и защитой будет исключена за счет установки активной системы защиты. Немногое известно об основном вооружении но, по всей видимости, это будет пушка среднего калибра с высокими характеристиками, при этом не обязательно пушка от ОБТ. На рисунках платформы мы видим клиновидной формы корпус с установленной сзади башней, то есть силовой блок располагается впереди как у боевых машин пехоты и танка Merkava, что способствует повышению защиты экипажа. Израиль, кажется, не рассчитывает на продолжение в виде Merkava Mk5, на данный момент Мk4 остается предпочтительным ОБТ.В западных странах немного разрабатываемых ОБТ дошло пока до уровня опытного образца. Среди них турецкий танк Altay, впервые показанный в 2011 году. Было изготовлено четыре прототипа с установленными силовыми блоками от немецкой компании MTU; они наездили свыше 25000 км и отстреляли более 3000 снарядов в различных условиях.Этот танк традиционной компоновки разработан компанией Otokar в сотрудничестве с южнокорейскими компаниями, большая часть электронных компонентов была поставлена также турецкой Aselsan. В апреле 2018 года турецкий Подсекретариат оборонной промышленности объявил о начале переговоров с компанией ВМС по производству первых 250 ОБТ. Компания ВМС объединилась с немецкой Rheinmetall и в начале 2018 года турецкие власти объявили о том, что одобряют участие немецкой стороны в производстве танка Altay. Подсекретариат также объявил, что группа Rheinmetall ВМС Savunma Sanayi, образованная из компаний ВМС. Rheinmetall и малазийской Etika Strategi, будет отвечать за разработку и производство двигателя для танка Altay, хотя оригинальный двигатель MTU вполне может быть установлен на первые 250 танков.На выставке IDEF 2017 компания Otokar показала новую конфигурацию танка Altay, получившую обозначение АНТ (Asimetrik Harp Tanki — танк асимметричной войны). Большая часть изменений и доработок базируется на полученном в Сирии опыте. Перископ командира был заменен дистанционно управляемым модулем вооружения (ДУМВ) с 12,7-мм пулеметом, в задней части башни была установлена мачтовая станция видовой разведки, еще одна станция кругового обзора ближнего действия довершает оптронный комплект. На крыше башни установлена вращающаяся платформа с восемью пусковыми установками дымовых гранат, сопряженная с системой предупреждения о лазерном облучении, плюс два неподвижных блока по восемь мортир установлены по бортам башни. Кроме того, на танке Altay АНТ установлены акустическая система определения огня стрелкового оружия и многополосный постановщик помех самодельным взрывным устройствам. Уровень защиты повышен за счет установки дополнительного комплекта динамической защиты на переднюю часть и половину бортов корпуса и башни, тогда как решетчатые экраны обеспечивают пассивную защиту от РПГ задней части танка. Altay AHS, показанный на выставке IDEF 2017, был оборудован торсионной подвеской, а не гидропневматическими рессорами как у стандартного варианта. Для расчистки препятствий впереди установлен управляемый водителем бульдозерный отвал. Полная масса танка Altay АНТ составляет 65,5 тонн. Каким образом недавнее решение Подсекретариата передать серийный контракт другому производителю повлияет на деятельность компании Otokar (которая весьма недовольна этим решением) по танку Altay, время покажет.Турция — одна из немногих западных стран, чьи ОБТ в настоящее время принимают участие в боевых действиях, а конкретно в операции «Щит Евфрата» на территории Сирии. В соответствии с контрактом стоимостью 109 миллионов евро, выданным Подсекретариатом компании Aselsan в мае 2017 года, в настоящее время идет процесс модернизации порядка 100 танков М60Т. Прототип, представленный на выставке IDEF, отличался новой динамической защитой разработки Roketsan, которая сменила динамическую защиту, установленную компанией IMI в начале 2000-х, когда 170 танков М60 были модернизированной этой израильской фирмой. Повышению качества защиты также способствовала установка нового противоосколочного подбоя. Оригинальная пулеметная башенка была заменена ДУМВ SARP от Aselsan, вооруженным либо 12,7-мм пулеметом, либо 40-мм автоматическим гранатометом. Для повышения уровня защиты экипажа установлен приемник системы предупреждения о лазерном облучении и сенсоры кругового наблюдения. Улучшенная система кондиционирования повышает комфорт экипажа. Были установлены две подсистемы, не упомянутые в контракте на модернизацию танков М60Т: вспомогательный силовой блок слева в корме и два громкоговорителя в корзине башни. В начале 2018 года первый танк М60Т, оборудованный модернизационным комплектом, принял участие в боевых действиях; на тот момент на северо-западе Сирии против курдских боевиков проводилась операция «Оливковая ветвь». Процесс модернизации займет еще какое-то время и поэтому большая часть танков М60Т и М60АЗ до сих пор принимает участие в боевых действиях в своей оригинальной конфигурации. Как следствие, с целью уменьшения уязвимости своих танков Турция решила установить на них комплекс активной защиты Pulat производства Aselsan, хотя он очень похож, по крайней мере, внешне, на украинский комплекс «Заслон-Л». Компания Aselsan в настоящее время разрабатывает КАЗ Ассог, который вряд ли будет готов до начала 2020-х годов. На данный момент контрактов по модернизации танков М60АЗ и Leopard 2A4, по всей видимости, не подписано, в связи с чем Aselsan и другие турецкие компании уже сделали свои предложения Подсекретариату.В эпоху противостояния двух систем было изготовлено большое количество танков Leopard 2. После окончания Холодной войны немецкая армия наряду с армиями других стран значительно сократила свои бронетанковые силы и многие танки Leopard 2 были пущены в продажу. С тем чтобы не отстать от современных требований, танк компании KMW, вооруженный 120-мм гладкоствольной пушкой Rheinmetall, прошел ряд модернизаций, в результате чего появился нынешний вариант Leopard 2A7. Впрочем, на этом конструкторы не остановились и разработали следующий вариант немецкого ОБТ, дав ему обозначение Leopard 2A7V. В сентябре 2017 года компания Rheinmetall получила контракт на модернизацию 104 танков: 68 Leopard 2A4, 16 Leopard 2A6 и 20 Leopard 2A7, две последние модели уже вооружены 120-мм гладкоствольной пушкой L/55. Танки А4 получат модернизированный вариант этой пушки под обозначением L55A1, способный выдержать большее давление в каморе; эжектор и люлька с цапфами этой пушки изготовлены из нового материала. Новая пушка была разработана, когда в Бундесвере поняли, что калибр 120 мм останется до конца срока службы танка Leopard 2. Под более высокое давление в каморе был разработан новый кинетический боеприпас. Увеличенная начальная скорость способствует повышению кинетической энергии снаряда, что теоретически позволяет справляться с броней нового российского танка Т-14 Армата.Модернизация также позволит исключить моральное старение системы управления огнем, будут установлены новые лазерный дальномер и тепловизор и усовершенствованы некоторые элементы подвески. Первые два демонстрационных образца Leopard 2A7V должны были быть готовы летом 2018 года, а поставка первых усовершенствованных танков намечена на 2020 год. Это позволит значительно повысить возможности бронетанковых частей немецкой армии, особенно на фон низких показателей эксплуатационной готовности парка Leopard 2, который к настоящему времени сократился до 244 единиц. С целью повышения функциональной гибкости компания Rheinmetall, ключевой игрок в сфере 120-мм боеприпасов, рассматривает возможность модификации своего снаряда DM11 с тем, чтобы в режиме воздушного подрыва он мог повреждать оптику вражеских танков, не уничтожая, а лишь выводя оппонента из строя. В рамках программы развития своих сухопутных сил Дания также выбрала пушку L55A1 для модернизации 16 из 38 танков Leopard 2A5DK; эта страна стала первым зарубежным заказчиком новой пушки.На выставке Eurosatory 2016 компания Rheinmetall показала свой демонстрационный образец технологий на базе танка Leopard 2, предназначенный на удовлетворения потребностей всего спектра боевых операций. Повышенное огневое могущество обеспечивается новой пушкой и новыми боеприпасами, тогда как высокий уровень живучести обеспечивается пассивной защитой от большей части угроз, комплексом активной защиты ADS и системой постановки дымовой завесы Rosy IR. Башня полностью цифровая, система оперативного управления интегрирована с системами управления боем и управления огнем, в которых используется технологии дополненной реальности и баз данных. В случае аварийной ситуации командир может остановить машину при помощи тормоза. Во всеракурсную систему ситуационной осведомленности, включающую телевизионные и инфракрасные камеры, интегрированы функции захвата и сопровождения целей, также установлена вспомогательная силовая установка, значительно улучшена система кондиционирования.На рынке доступно большое количество излишних танков Leopard 2, в связи с чем не редки продажи этих машин из одной страны в другую. Последняя такая сделка, заключенная в марте 2017 года между Нидерландами и Финляндией, должна завершиться в 2019 году. Большинство стран Европы эксплуатируют Leopard 2, изначально разработанный компанией KMW в 70-х годах. С целью оптимизации европейского танкового парка в сентябре 2017 года Европейское оборонное агентство представило концепцию, которой предусматривается предложение некоторыми «странами-поставщиками» лишних платформ Leopard и передача их вместе с модернизационными комплектами одной или нескольким другим «странам-получателям», заинтересованным в приобретении и принятии на вооружение этих платформ. Это позволит объединять в общий фонд и распределять активы по обучению, обслуживанию и проведению учений между поставщиками и получателями, использовать уже существующую материальную базу, что обеспечивает существенную экономию, а также эксплуатационную совместимость. Была разработана бизнес-модель на базе процесса модернизации платформ Leopard 2A4 до конфигурации 2А7 и направлен запрос информации оборонным предприятиям Европы для подачи своих предложений. Запрашиваемая информация включала состав и стоимость интегрированного комплекта материально-технического обеспечения, предусматривающего периодическое и плановое обслуживание, а также оценочную стоимость срока эксплуатации модернизированных танков. Конечно же, на этот запрос информации ответила компания KMW, которая пошла еще дальше, предложив парк модернизированных танков Евросоюза сдавать в аренду тем странам, которым необходима эффективная бронетехника; этот пакет включает десятилетнее обучение, снабжение и обслуживание. Долгосрочная аренда в мире ОБТ не является чем-то необычным. Например, в 2007 году Канада взяла в аренду 20 танков Leopard 2A6, которые были развернуты в Афганистане. В феврале 2016 года Нидерланды арендовали 18 танков Leopard 2A6 у Германии для оснащения танковой роты своей 43-и механизированной бригады, приписанной к немецкой 1-й танковой дивизии.Во Франции модернизация танка Leclerc является частью Этапа 1 программы Scorpion, целью которой является превращение французской армии в сетевую структуру. В связи с этим танк получит новую систему управления боем SICS и новые радиостанции Contact. Что касается летальности, то в орудие будет интегрирован программатор, который позволит использовать боеприпасы воздушного подрыва, а на люк командира будет установлен вооруженный 7,62-мм пулеметом ДУМВ. Также будут установлены новые бортовые компьютеры и навигационные системы, а человеко-машинный интерфейс станет похож на интерфейс разрабатываемой бронемашины Jaguar, что упростит обучение и повысит взаимозаменяемость личного состава. Уровень защиты будет повышен за счет добавления нового комплекта защиты от мин и СВУ, тогда как лобовая проекция получит дополнительную броню, которая ранее разрабатывалась в рамках программы городского боя Azur. Два прототипа должны быть готовы в этом году, а первые серийные машины по графику поступят на вооружение в 2020 году.Компания Nexter также предлагает модернизацию танка для Объединенных Арабских Эмиратов. Она включает капитальный ремонт пушки, в том числе систему программирования взрывателя, что позволит использовать универсальные боеприпасы с возможностью воздушного подрыва, замену командирского перископа прицельным комплексом Safran Paseo, повышение уровня защиты и замену старых гусениц новыми облегченными гусеницами. Танки будут оборудованы новой системой управления боем, на которую компания Harris получила контракт в 2017 году; планируется установка этой системы на все боевые машины эмиратской армии.Итальянская армия имеет в своем составе три танковых полка, оснащенных ОБТ Ariete. Порядка 180 танков должны пройти модернизацию, которой предусматривается установка нового двигателя мощностью 1500 л.с. (взамен 1300 л.с.), улучшенной оптоэлектроники и компонентов оперативного управления, ДУМВ на башню и дополнительная защита днища от мин и СВУ. Процесс модернизации должен начаться в 2019 году, если не сменятся приоритеты и будет достаточное финансирование. Компания Leonardo также предлагает модернизацию танков М60. нацеленную на зарубежный рынок. Она включает новейший вариант пушки 120/45, устанавливаемой на бронемашину Centauro II, новую цифровую СУО, ДУМВ и различные комплекты дополнительного бронирования. Новый более мощный силовой блок, облегченные гусеницы, улучшенная система ночного видения водителя также должны улучшить мобильность.Британское министерство обороны начало программу продления срока службы танка Challenger 2, получившую обозначение С2 LEP (Challenger 2 Life Extension Project), целью которой является борьба с моральным старением ОБТ британской армии и продление его срока эксплуатации до 2035 года; модернизированный танк получит обозначение Challenger 2 Mark 2. За контракт соперничают две команды: первая под руководством BAE Systems включает General Dynamics Land Systems-UK, Leonardo, Safran Electronics & Defence. Moog, QinetiQ и General Dynamics Mission Systems-Canada, а вторую возглавляет компания Rheinmetall. В общей сложности будет доработано 227 танков. Основными направлениями модернизации являются системы прицеливания и визуализации, система управления огнем и электронная архитектура; проектом также предусматривается возможность дальнейших доработок и модернизаций. По сравнению с предыдущей программой CCSP (Challenger 2 Capability Sustainment Programme) программа С2 LEP не предусматривает замену нынешней 120-мм нарезной пушки L30A1 гладкоствольной пушкой Rheinmetall L55, которая стала стандартом в танках остальных западных стран. Две конкурирующие группы используют опыт полученный в таких программах, как например, Ajax и модернизация Leopard 2; окончательное решение и выбор победителя ожидается в середине 2019 года.С учетом особенностей рельефа местности и грунтов, а также армий своих соседей, Индонезия решила оснастить свои силы танком легкой/средней категории по массе. Опытный образец среднего танка Kaplan MT (Medium Tank) был показан на вставке IDEF 2017 на стенде турецкой компании FNSS; эта платформа разрабатывается в сотрудничестве с индонезийской РТ Pintad. Шасси с шестью опорными катками представляет собой дальнейшее развитие шасси БМП Kaplan 30 с таким же двигателем мощностью 711 л.с. (установлен сзади, а не впереди как у оригинальной БМП), торсионной подвеской, трансмиссией и бортовыми редукторами. Шасси у Kaplan MT длиннее, поскольку увеличено расстояние между третьим и четвертым катком. Танк Kaplan MT оборудован башней CMI Defence 3105. вооруженной 105-мм пушкой с автоматом заряжания. Квалификационные испытания этого танка с экипажем три человека должен начаться в середине 2018 года после поставки второго прототипа. Ожидаемый объем выпуска должен составить порядка 100 машин.Чтобы справиться с растущими угрозами, американская армия нацелена на дальнейшую модернизацию своих танков Abrams. На данный момент разрабатывается очередной стандарт, получивший обозначение М1А2 SEPv4 (System Enhancement Program — программа по улучшению (расширению) системы). По некоторых направлениям, как например, огневое могущество, он базируется на опыте разработки предыдущего стандарта SEPv3, в соответствии с которым, например, введена конфигурация «башня-на-башне» и установлен ДУМВ CROWS. Подключение к общей сети является ключевым вопросом, при этом одной из самых незаметных, но очень важной доработкой является замена нынешнего токосъемного кольца более продвинутым, которое позволит связать все сенсоры на борту, уменьшить число электронных блоков и повысить эффективность. Двухдиапазонные тепловизоры в комбинации с цветными камерами с высоким разрешением увеличат дальность обнаружения и разрешение изображения, последнее очень важно для положительной идентификации целей. Интегрированный метеорологический датчик, выдающий все необходимые данные в систему управления огнем, также вносит свой вклад в повышение вероятности нейтрализации цели. Ключевым нововведением является канал связи с боеприпасом, что позволяет использовать программируемые боеприпасы, например, новый 120-мм снаряд Advanced Multi-Purpose (AMP), который заменит существующие снаряды четырех типов: М830 HEAT, M830A1 МРАТ, М1028 Canister и М908 Obstacle Reduction. Благодаря своему программируемому взрывателю и тандемной боевой части снаряд AMP может проделывать бреши в стенах зданий, а также работать в режиме воздушного подрыва — полезная функция в борьбе с пехотой на открытой местности. Снаряд AMP позволит сократить число типов снарядов в боекомплекте Abrams и одновременно повысить эксплуатационную гибкость. Конфигурация SEPv4 базируется на предыдущем стандарте SEPv3, особенно в части подвижности и выработки электроэнергии. Американская армия также хочет оборудовать свои танки Abrams комплексами активной защиты, в связи с чем проводятся комплексные оценочные испытания. Контракт на разработку стандарта SEPv4 был выдан компании General Dynamics Land Systems в сентябре 2017 года; американская армия планирует начать испытания новейшего модернизированного варианта своего ОБТ примерно в 2021 году.С другой стороны армия США выпустила запрос на легкий/средний танк MPF (Mobile Protected Firepower), в нем, в частности, указывается, что в военно-транспортном самолете С-17 должны перевозиться две таких машины. MPF будет вооружен 105-мм нарезной пушкой — решение, которое может говорить о приоритете защиты, поскольку сегодня 120-мм пушки устанавливаются даже на колесные машины 8x8. Машина не будет сбрасываться на парашюте, что дополнительно указывает на приоритет защиты. На данный момент две компании, BAE Systems и General Dynamics Land Systems, подтвердили свое участие в конкурсе. Первое предложение во многом базируется на самоходной артиллерийской установке М8 Armored Gun System, которая была классифицирована по типу в 1995 году и предназначалась на замену М551 Sheridan. Что касается второй заявки, то на выставке AUSA 2016 компания GDLS представила машину Griffin на базе шасси Ajax SV, на которое была установлена доработанная башня танка Abrams. Ожидается, что другие компании также примут участие в проекте MPF, который вскоре должен перейти в этап EMD (engineering and manufacturing development — полномасштабная разработка и подготовка серийного производства), хотя сроки пока не определены. После начального запроса в 2018 году 36 миллионов долларов на этап EMD армия запросила на 2019 год сумму в 10 раз больше, что говорит о высокой приоритетности этого проекта.