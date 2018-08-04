МО РФ: Разочарованы неспособностью США "держать язык за зубами"

Министерство обороны России выразило разочарование американской стороной, как неспособной соблюдать конфиденциальность по договоренности обеих сторон, говорится в заявлении российского военного ведомства, а также подтвердило информацию о том, что глава Генштаба Валерий Герасимов отправил письмо по конфиденциальному каналу своему американскому коллеге Джозефу Данфорду.В конфиденциальном письме начальник российского Генштаба проинформировал своего американского коллегу о мерах, принимаемых российскими вооруженными силами и сирийским правительство Башара Асада по стабилизации обстановки в Сирийской арабской республике. Кроме этого, в письме содержались предложения по разминированию освобожденных территорий, поднимался вопрос по беженцам из лагеря "Рукбан" в контролируемом США районе Эт-Танф, пресечению попыток привлечения боевиками беженцев в свои ряды и еще несколько вопросов, касающихся наведению мирного порядка в Сирии. Письмо было направлено 19 июля, после встречи президентов России и США в Хельсинки.В российском Минобороны выразили глубокое сожаление неспособностью американской стороны оставить в тайне содержимое письма и выразили уверенность, что в дальнейшем США сумеют принять меры к "недопущению в будущем нарушения взаимных договоренностей".Необходимо отметить, что содержание конфиденциального письма каким-то образом "утекло" в американскую прессу. О его содержимом еще 3 августа сообщило агенство Reuters, ссылаясь на неназванные источники. При этом агенство утверждало, что в Вашингтоне предложения Москвы встретили "очень холодно".