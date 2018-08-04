18:21 04 августа
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МО РФ: Разочарованы неспособностью США "держать язык за зубами"

Министерство обороны России выразило разочарование американской стороной, как неспособной соблюдать конфиденциальность по договоренности обеих сторон, говорится в заявлении российского военного ведомства, а также подтвердило информацию о том, что глава Генштаба Валерий Герасимов отправил письмо по конфиденциальному каналу своему американскому коллеге Джозефу Данфорду.

МО РФ: Разочарованы неспособностью США "держать язык за зубами"


В конфиденциальном письме начальник российского Генштаба проинформировал своего американского коллегу о мерах, принимаемых российскими вооруженными силами и сирийским правительство Башара Асада по стабилизации обстановки в Сирийской арабской республике. Кроме этого, в письме содержались предложения по разминированию освобожденных территорий, поднимался вопрос по беженцам из лагеря "Рукбан" в контролируемом США районе Эт-Танф, пресечению попыток привлечения боевиками беженцев в свои ряды и еще несколько вопросов, касающихся наведению мирного порядка в Сирии. Письмо было направлено 19 июля, после встречи президентов России и США в Хельсинки.


В российском Минобороны выразили глубокое сожаление неспособностью американской стороны оставить в тайне содержимое письма и выразили уверенность, что в дальнейшем США сумеют принять меры к "недопущению в будущем нарушения взаимных договоренностей".

Необходимо отметить, что содержание конфиденциального письма каким-то образом "утекло" в американскую прессу. О его содержимом еще 3 августа сообщило агенство Reuters, ссылаясь на неназванные источники. При этом агенство утверждало, что в Вашингтоне предложения Москвы встретили "очень холодно".

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 45

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  1. maxim947 (Максим) Сегодня, 16:13
    Нет. С этими упырями невозможно иметь дела. У них бардак полный, то секретные доки в баре забудут, то Хилари сливает через свою почту все подряд, плюс постоянная безтакность и хамство.
    maxim947
    1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 16:21
      МО РФ: Разочарованы неспособностью США "держать язык за зубами"

      "Языком метут, как метлой машут заразы..."(к\ф "Место встречи изменить нельзя")
      СРЦ П-15
      1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 17:37
        Когда надо, хранить секреты они умеют (ну-ка, сколько уже они хранят тайну о кол-ве золота в Форт-Нокс ? )
        Так что слив был целенаправленным. Специально для террористов.
        Shurik70
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 16:57
      Таки, за 100 лет в отношениях с США ничему и не научились. Можно было даже не отправлять им письмо. Они сами бы о нем узнали раньше, чем оно было подписано. Демократия то у нас одна на всех, не говоря о гласности! lol
      сибиралт
    3. pjastolov (Володя) Сегодня, 17:10
      Цитата: maxim947
      Нет. С этими упырями невозможно иметь дела. У них бардак полный, то секретные доки в баре забудут, то

      а вам не кажется что все планомерно? и они разваливают все что еще осталось не либерастным (чубайсовско-гайдаровским) в смысле кудриноцы?
      pjastolov
    4. Маз Сегодня, 17:32

      На этой неделе посол Китая в САР Ци Цяньцзинь в интервью газете Al-Watan заявил о готовности китайских военных принять участие в военной операции на юго-западе сирийской провинции Идлиб. Интерес Китая вызван в первую очередь тем, что в этой части Сирии находится большое количество уйгурских боевиков. Особенно много их сосредоточено у города Джиср Аш-Шугур.
      Маз
    5. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 17:42
      Когда наше МО поймет очевидное, что сша нам враг навсегда? Они могут прекидываться добрыми, косить под друзей, но вся их сущность настроена против России! Для них тезис "чем хуже России, тем нам лучше " смысл их существования.
      ДРЕВНЕЙШИЙ
      1. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 17:47
        Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
        Когда наше МО поймет очевидное, что сша нам враг навсегда? Они могут прекидываться добрыми, косить под друзей, но вся их сущность настроена против России! Для них тезис "чем хуже России, тем нам лучше " смысл их существования.

        Проблема в том,что,наши властьдержащие господа,пытаются "разместиться на двух стульях,разом"...
        Но, физиологически ,так не бывает!!!
        Вопрос менталитета...
        Сибирский цирюльник
    6. helmi8 (Сергей) Сегодня, 17:52
      Цитата: maxim947
      У них бардак полный, то секретные доки в баре забудут, то Хилари сливает через свою почту все подряд,

      Ну если совещания Трампа с советниками в кабинете Белого дома сливаются в прессу - о чем еще можно говорить?
      helmi8
  2. Machete Сегодня, 16:15
    И как с этими животными дела иметь?
    Мозгов вообще нет. Даже у высшего генералитета. Сливают всё и вся. скорее всего, за бабло.
    Или там такая секретность, что любая уборщица может что угодно вынести и внести.
    Machete
    1. udincev (Виктор) Сегодня, 16:55
      Цитата: Machete
      Или там такая секретность, что любая уборщица может что угодно вынести и внести
      Если бы многие американцы так не считали, то как можно верить (а я уже не сомневаюсь, что многие из высокопоставленных, повторяя как мантру, уже искренне в это верят), что Путин и Россия творят в штатах всё чего захотят.
      udincev
  3. Диванный эксперт (Евгений) Сегодня, 16:19
    С праздником дорогие железнодорожники!!!
    Диванный эксперт
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 16:47
      Цитата: Диванный эксперт
      С праздником дорогие железнодорожники!!!

      и с новыми сокращениями.(((
      андрей юрьевич
      1. pjastolov (Володя) Сегодня, 17:17
        Цитата: андрей юрьевич
        и с новыми сокращениями.(((

        а вы садист, однако
        pjastolov
    2. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 17:27
      Цитата: Диванный эксперт
      С праздником дорогие железнодорожники!!!

      Сегодня рано. Завтра в самый раз. drinks
      Ныробский
  4. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 16:20
    Ну и как же это ... извиняюсь, понимать? Это США или Гондурас какой то?
    Горный стрелок
    1. Machete Сегодня, 16:24
      Это обычная банановая республика, раз там кто угодно может менять и ставить президентов.
      Эти убогие не понимают, что вопя больше года про выборы, как раз, и ставят себя в ряды стран, типа Украины и какого-нибудь Зира условного.
      И соответствующие дипломаты и военные с длинными языками-помелом.
      Machete
    2. udincev (Виктор) Сегодня, 17:04
      Это США или Гондурас какой то?
      В этом смысле между Гондурасом и штатами пока, наверное, ещё можно ставить знак равенства. Но тенденция такова, что Гондурас уже вправе на такое сравнение обижаться.
      udincev
    3. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 17:29
      Цитата: Горный стрелок
      Ну и как же это ... извиняюсь, понимать? Это США или Гондурас какой то?

      И всё таки это США recourse В Гондурасе похоже с секретностью и конфиденциальностью дела обстоят на порядок лучше yes
      Ныробский
  5. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 16:24
    а кто сказал что они держат язык за зубами они наверно сами и сказали прессе
    злой пиннокио
  6. Теренин (Геннадий) Сегодня, 16:24
    В российском МО выразили глубокое сожаление неспособностью американской стороны оставить в тайне содержимое письма
    Так этим же надо пользоваться fool пока они "исключительная нация". Для этого нужно то - посадить толкового лейтенанта, и пусть он пишет аналогичные письма в адрес "ястребов" и русофобов в сенат и конгресс США. Хоть на их реакцию посмеемся. yes
    Теренин
  7. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 16:27
    Цитата: Диванный эксперт
    С праздником дорогие железнодорожники!!!

    "Железные дороги РФ есть архиважные кровяные артерии российской экономики!" (В.И.Ленин).
    Плотник 2329
  8. taiga2018 (Макар) Сегодня, 16:34
    все возмущены США,а вот я одуреваю просто от наших,сколько раз их надо ещё макнуть в дерьмо,чтобы они наконец поняли,что не надо лезть со своим сотрудничеством к американцам,ну не видят они в нас(как и в других),равных себе...
    taiga2018
    1. nPuBaTuP (Николай) Сегодня, 18:17
      Для них тезис "чем хуже России, тем нам лучше " смысл их существования.
      nPuBaTuP
  9. sustav75 (Павел) Сегодня, 16:39
    А как с врагом можно вообще договариватся!? Они ненавидят нас, мы их! Уни не уважают Герасимова. Им пофигу наши желания и хотения в Сирии! О чём тут можно говорить!? Враг коварен и силён! Максимальная цель врага, стереть Россию с лица земли! Минимальная цель, гадить в Сирии, хохляндии и т.д. Задача! Быть готовым к провокациям! Дипломатам меньше мямлить! Военным меньше болтать, больше делать! Мониторить круглосуточно обстановку! Больше аналитических центров...
    sustav75
  10. APASUS (Pavo) Сегодня, 16:39
    США сейчас ломают все правила ведения дел,нарушают законы и соглашения,договариваться с американцами становиться невозможно.Зачем или дела так плохи в Америке ,что дальше может только война ,используют последний шанс ? Может это просто от бессильной злобы ,но это прежде всего ударит по самим американцам
    APASUS
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 17:11
      Цитата: APASUS
      США сейчас ломают все правила ведения дел,нарушают законы и соглашения, договариваться с американцами становиться невозможно.Зачем или дела так плохи в Америке...

      В США продолжается межклановая война, весь мир им по барабану (ну, привыкли они к этому), они там промеж собой "воюют"...
      Цитата: APASUS
      это прежде всего ударит по самим американцам

      Уже ударяет... договороспособность (есть такое качество, что страны, что отдельного, кхм, субъекта бизнеса) - зарабатывается долго... теряется - в момент.
      Как-то так.
      Голован Джек
  11. svp67 (Сергей) Сегодня, 16:40
    В российском Минобороны выразили глубокое сожаление неспособностью американской стороны оставить в тайне содержимое письма и выразили уверенность, что в дальнейшем США сумеют принять меры к "недопущению в будущем нарушения взаимных договоренностей".
    Нет, сейчас надеяться на это - БЕСПОЛЕЗНО. Им проще "слить" такую информацию, чем, не приведи Боже, прослыть теми, кто "о чем то там договаривается с русскими"
    svp67
  12. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 16:42
    Ну и что за шум? Суперсекреты какие в СМИ попали? Или из Сирии из-за этого мы сломя голову убежим?
    Плотник 2329
  13. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 16:43
    Цитата: из статьи
    О его содержимом еще 3 августа сообщило агенство Reuters, ссылаясь на неназванные источники. При этом агенство утверждало...

    Я верю, я знаю, что наступит такое будущее, когда принимая на работу журналиста, будут рассматривать прежде всего его профессиональные качества. Чёткость изложения материала, знание лексики, орфографическая грамотность станут важнейшим показателем уровня профессионализма журналиста. Но боюсь, что произойдёт это не при моей жизни. Не дожить мне... yes
    Ну, а пока что егэшники в своих безымянных статьях пишут слово "агентство" как слышат: агенство. Научиться проверять проверочным словом -агенТ, агенТу, агенТом? Ну уж - нет! Они таких "академиев не кончали". crying
    Николай Фёдоров
  14. Приговор (Владимир) Сегодня, 16:46
    Меня удивляет вера нашего руководства в то, что там вообще с кем-то о чём-то можно договориться.
    Приговор
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 17:13
      Цитата: Приговор
      Меня удивляет вера нашего руководства в то, что там вообще с кем-то о чём-то можно договориться.

      Это не вера никакая. И не надежда-любовь.
      Это общепринятые (давно уже) "правила общежития" на планете Земля.
      Голован Джек
  15. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 16:46
    Цитата: sustav75
    А как с врагом можно вообще договариватся!? Они ненавидят нас, мы их! Уни не уважают Герасимова. Им пофигу наши желания и хотения в Сирии! О чём тут можно говорить!? Враг коварен и силён! Максимальная цель врага, стереть Россию с лица земли! Минимальная цель, гадить в Сирии, хохляндии и т.д. Задача! Быть готовым к провокациям! Дипломатам меньше мямлить! Военным меньше болтать, больше делать! Мониторить круглосуточно обстановку! Больше аналитических центров...

    Блин! Ну молодец норвег! Ну всех на чистую воду вывел!
    А Герасимова они всётки не уважают... А надо бы. А то не по понятиям как-то...
    Плотник 2329
  16. Dietmar (Дитмар) Сегодня, 16:47
    Вполне возможно, МО само организовало "утечку" для того, чтобы выяснить, что "что в Вашингтоне предложения Москвы встретили "очень холодно", конец цитаты.
    Dietmar
  17. alexnmv5 (Александр) Сегодня, 16:47
    Видимо разглашены ряд мер военного характера. Теперь не только американцы в курсе, но и террористы. Хотя иногда кажется это одно и тоже.
    alexnmv5
  18. Shahno (Павел) Сегодня, 16:55
    Демократия, шила в мешке не утаишь...
    Shahno
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 17:15
      Цитата: Shahno
      Демократия, шила в мешке не утаишь...

      Павел,
      - какое, к ворону, "шило"?
      - и причем демократия, если письмо с пометкой "Private & Confidential" попадает в прэссу??!
      Голован Джек
  19. К-50 (Алексей) Сегодня, 16:57
    Министерство обороны России выразило разочарование американской стороной, как неспособной соблюдать конфиденциальность по договоренности обеих сторон

    Слабых на язык, балаболов, всегда и везде хватало.
    К-50
  20. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 17:04
    Любая попытка конфиденциального общения с врагом - предоставление ему инструмента, как минимум, для провокаций.
    Ну зачем было направлять им что-либо "по конфиденциальному каналу"? Чтобы лишний раз подставиться?
    kakvastam
  21. Пивасик (Виктор) Сегодня, 17:09
    Иногда письмо должно быть очень "секретным"... что бы о нём узнали все wink
    Пивасик
  22. Старый военрук Сегодня, 17:12
    оно везде , а если оно янки, то вообще высший класс.
    Старый военрук
  23. Ян Сергеев (Ян Сергеев) Сегодня, 17:16
    Трамп с удовольствием передаст Путину ответственность над разрушенной до основания территорией, оставив его разбираться с региональными игроками - Турцией, Ираном, ЛАГ, Израилем. Но участвовать в финансировании этого развлечения? Увольте. Дураков нет. Странно вообще, что такое предложение в сторону США последовало - ответ был очевиден заранее.
    Ян Сергеев
  24. Vard Сегодня, 17:24
    А что вы хотите... Игра на барабане их национальный вид спорта... А уж потом нас заложить им сам их бог велел...
    Vard
  25. DEZINTO (Николай) Сегодня, 17:25
    Да ну. Это просто проверочка на вшивость, которая в принципе не требует проверки. потому как вши из сша лезут во все стороны.
    Прям как-будто когда ген. штаб пишет "конфидециальные письма" в пентагон (отправляя голубиной почтой))) они не знают "кому"! они пишут. И что "там" распорядятся информацией как захотят. request
    DEZINTO
  26. Пленник (Айрат) Сегодня, 18:13
    Ну чего вы хотите? Шоу должно продолжаться. Эти утырки из всего устраивают бродвейский мюзикл. У них давно пропали умные, серьезные государственники и остались одни клоуны с накопленным серьезными людьми запасом влияния. Тупые наследники умных родителей! Впрочем и про нас можно было так сказать в конце 80-х и во всех 90-х.
    Пленник
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