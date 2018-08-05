09:58 05 августа

В израильской армии разразился скандал. Неужели на почве расизма?

По данным «Times of Israel», на минувшей неделе руководство Армии обороны Израиля (АОИ) из-за заявленного протеста временно отстранило от работы нескольких своих офицеров, выходцев из религиозной общины друзов.

Пока до вооружённого мятежа дело не дошло. Как говорится, и на том спасибо. Скандальные отставки в ЦАХАЛ начались после недавнего принятия Кнессетом противоречивого и неоднозначно воспринятого даже в израильском обществе проекта закона о еврейском характере израильского государства.

Мало кто знает, но в составе АОИ служили и служат не только этнические евреи (причём различных вероисповеданий: от христиан до добровольцев из числа ультраортодоксальных иудеев), но и представители национальных меньшинств. Конечно, евреи составляют большинство списочного состава силовых структур Израиля, но и выходцы из различных общин также играют немаловажную роль.


Так, военнообязанными считаются мужчины из своеобразной этноконфессиональной общины друзов (проживающих в основном в Галилее и на Голанах) и выходцы из анклавов мусульман-черкесов (переселённых ещё в Османскую Палестину с Кавказа в 1860-х гг. и компактно живущих в современном Израиле в двух деревнях в той же Галилее).

Из числа проживающих на территории Израиля иных общин мусульмане-сунниты не являются военнообязанными, но многие из них служат добровольно. Это городские арабы Израиля (проживающие в таких крупных городах со смешанным населением, как Иерусалим, Хайфа, Акко и др.), деревенские арабы (проживающие в ряде поселений в Галилее), а также бедуины (проживающие в пустыне Негев и в районе Западного берега р. Иордан).

В израильской армии разразился скандал. Неужели на почве расизма?

Военнослужащий израильского мотопехотного батальона "Херев", представитель общины друзов


Кроме того, в силовых структурах Израиля служат немногие отдельные добровольцы из числа таких небольших и малоизвестных общин, как: марониты (арабы-христиане из числа приверженцев древней Маронитской Церкви, в основном компактно проживающие в городе Джиш у границы с Ливаном); представители религии бахаитов (в основном проживающие в районе Хайфы), члены древней этнорелигиозной общины самаритян (компактно проживающие южнее Яффы, в городе Холоне и в одной деревне у горы Гаризим, неподалёку от Наблуса).

Из всего этого обилия этноконфессиональных сообществ наиболее важное значение в национальной обороне израильского государства играют друзы – давние (ещё со времён средневековья) враги палестинских арабов, ставшие, вероятно, наиболее верными союзниками евреев Израиля. Друзы служат во многих частях ЦАХАЛ, но наибольшую известность имеет специальный друзский мотопехотный батальон «Херев» («Меч»).

И вот на прошлой неделе группа армейских офицеров-друзов, первым из которых стал Амир Джамаль, публично (в основном со своих официальных аккаунтов в социальных сетях) выразила своё несогласие с недавно принятым законом, верифицирующим (по их мнению) Израиль как исключительно национальное государство еврейского народа и потому считающимся многими лицами (как в самом Израиле, так и за его пределами) дискриминационным по отношению ко всем нееврейским меньшинствам данной страны.

Как известно, этот весьма неоднозначный законопроект о национальном государстве провозглашает Израиль в качестве «национального дома для еврейского народа» и заявляет, что «право на осуществление национального самоопределения в государстве Израиль является уникальным для еврейского народа». Это вызвало широкую критику со стороны не только израильских меньшинств, но и значительной части международного сообщества.


Один из лидеров протестного движения, вызванного принятием Кнессетом дискриминационного (по мнению национальных меньшинств Израиля) закона, офицер-друз Амир Джамаль с боевым товарищем


Вышеупомянутый Амир Джамаль заявил, что данный закон делает вполне официально всех друзов гражданами «второго сорта» в их же стране. Он написал на своей страничке в Facebook : «…почему я должен продолжать преданно служить государству Израиль, государству, которому и я, и мои братья, и мой отец служили из глубокой преданности и любви к нашей родине, а оно принятием такого закона маркирует нас как граждан «второго сорта»?..»

Джамаль сказал, что и он сам, и два его брата, являющиеся ветеранами боевых действий, направили свою петицию с протестом против принятия нового закона премьер-министру Израиля и одновременно призвали всех друзов бросить службу в силовых структурах еврейского государства.

Одновременно лидеры общины друзов, включая трёх депутатов Кнессета, подали петицию в Высший суд Израиля с иском против правительства, которое они обвинили в принятии «дискриминационного и расистского закона».

Также на прошлой неделе ещё один офицер-друз, Шади Зидан, заявил о своём уходе из ЦАХАЛ в знак протеста против принятого дискриминационного, по его мнению, закона, т.к. «после этого не может верно служить стране, объявившей его гражданином второго сорта». «До сегодняшнего дня я с гордостью стоял перед флагом Израиля и приветствовал его; до сегодняшнего дня я пел национальный гимн «Ха-Тиква», потому что был уверен, что Израиль – моя страна, в которой я равен со всеми остальными гражданами. Однако сегодня я впервые отказался отдать честь израильскому флагу и впервые отказался петь государственный гимн…» — заявил Ш. Зидан.

Что можно сказать, оценивая со стороны сложившуюся скандальную ситуацию? Остаётся только заявить, что АОИ крупно повезло в том, что офицеры-друзы не устроили вооружённого мятежа, а просто заявили публичные протесты…

В частности, Шади Зидан сказал: «Я не политик. У меня нет политических амбиций, но я гражданин этой страны, как и остальные представители этнических меньшинств, и я отдавал всё ради Израиля. И почему в итоге меня вдруг объявляют гражданином «второго сорта»? Спасибо, но я не готов быть частью государственного механизма такой страны. И поэтому я решил присоединиться к кампании протеста против этого дискриминационного закона и решил пока перестать служить в вооружённых силах Израиля…»

В ответ на эти протесты со стороны друзов начальник штаба АОИ Гади Айзенкот призвал выходцев из нееврейских общин, служащих в ЦАХАЛ, «оставить любые политические действия за пределами армии. АОИ как инклюзивная народная армия, целями которой является защита всех без исключения израильских граждан и победа во всех войнах государства Израиль, привержена доктрине защиты человеческого достоинства всех её солдат и офицеров независимо от их расы, религии и пола».


Премьер-министр Израиля, члены правительства и представители общины друзов перед началом переговоров


После заявленных протестов, в начале прошедшей недели представители силовых структур Израиля встретились с лидерами друзской общины, включая их духовного шейха Муафака Тарифа, дабы устранить протестное движение среди друзов из числа служащих в АОИ. 29 июля 2018 года с руководством друзского сообщества встретился также президент Израиля Реувен Ривлин. В результате этих переговоров стороны вроде бы пришли к некоему компромиссу.

Однако встреча в Тель-Авиве в минувший четверг, 2 августа, между представителями друзов и членами израильского правительства закончилась скандалом. По некоторым данным, лидер друзской делегации, бригадный генерал Амаль Асад заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху о том, что тот принял закон, якобы превращающий Израиль в «государство апартеида», а самого главу израильского правительства назвал «расистом». После подобных заявлений премьер-министр сразу прервал переговоры и покинул зал вместе с членами своей делегации.

После срыва переговоров генерал Амаль Асад заявил, что он является патриотом Израиля не в меньшей степени, чем Нетаньяху, что он прошёл через множество войн, в ходе которых погибли его брат и несколько родственников, и что он лично не заинтересован в конфронтации с правительством, но хочет только равенства перед законом для всех граждан Израиля.

По имеющейся информации, к концу прошедшей недели во многих подразделениях израильской армии некоторые офицеры и солдаты из числа друзов временно отстранены от активной боевой работы до завершения конфронтации.

Уже несколько дней на одной из площадей Тель-Авива протестующими израильскими друзами развёрнут палаточный городок, а в субботу, 4 августа 2018 года, в этом городе ожидается марш протеста как друзов, так и иных национальных меньшинств Израиля, направленный против закона о еврейском характере государства Израиль. Как события будут развиваться далее и как всё это повлияет на боеспособность ЦАХАЛ, увидим в ближайшее время.
Автор: Михаил Сириец


20

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 29

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 07:08
    Сионисты берут пример о своих хозяев за океаном,Америка для американцев. А Израиль для евреев.Ортодоксы там превыше всех,и это хорошо.Быстрее развалиться этот гадюшник,который уже не один десяток лет льёт кровь на Ближнем Востоке.
    Мар.Тира
    1. Vard Сегодня, 07:16
      У них есть такое слово... Шибезгой... Оно как ни что другое отражает отношение евреев к не евреям живущим рядом...
      Vard
      1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 07:24
        Цитата: Vard
        отношение евреев к не евреям.

        Ортодоксы и к евреям не их круга относятся так же,высокомерно,брезгливо.Ну так можно себя вести находясь под защитой государства,при полном материальном,юридическом, государственном обеспечении.Не работаешь а денежки сыпятся со всех сторон.Даёшь всё лучшее ортодоксам!!!!!!!!!!!!!
        Мар.Тира
  2. федоров (Валерий) Сегодня, 07:17
    Что-то мне это напоминает
    федоров
    1. Ратник2015 (Михаил Сириец) Сегодня, 07:28
      Бессмертный "хатуль мадан" ! laughing
      Ратник2015
  3. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 07:56
    [b]
    Как известно, этот весьма неоднозначный законопроект о национальном государстве провозглашает Израиль в качестве «национального дома для еврейского народа» и заявляет, что «право на осуществление национального самоопределения в государстве Израиль является уникальным для еврейского народа».[/
    b]....Решили, еще себе одну проблему создать..
    parusnik
  4. Strashila (I) Сегодня, 07:58
    И чем Израиль стал отличаться от Германии образца после 1934 года... пока не согласных не не гонят в концлагеря. и только.
    Strashila
    1. RuslanD36 (Руслан) Сегодня, 08:15
      Есть такое выражение: фашизм на экспорт. По отношению к гражданам своей страны: демократия, а все кто вне ее - не люди. Их можно бомбить, убивать, насиловать, грабить. США - пример такого фашистского государства. Израиль - более яркий представитель. Палестина существует только по той причине, что Израиль не справится с партизанской войной в том объеме.
      А теперь лишь сброшены маски.
      RuslanD36
      1. Strashila (I) Сегодня, 08:43
        Здесь чистый нацизм...
        Strashila
  5. mr_Flint (Ivan Ko) Сегодня, 08:18
    нигде этот закон не говорит , что какие то группы в Изриле хуже евреев, а просто подтверждает, что Израиль это да, национальный дом для евреев. Не Биробиджан и не Уганда. А друзы молодцы, нашли лазейку, сечас получат льгот да бюджетов и национальное самосознание успокоится.
    mr_Flint
  6. brigadir (Машак Мамтерот) Сегодня, 08:24
    Хотелось бы отметить что тов. Михаил Сириец, автор статьи, понятия зелёного не имеет о том о чем написал. Поэтому так и следует относится к данному опусу - начиная от религиозно-этнического состава государства Израиль и Израильской Армии (батальон друзов уже давным давно расформирован и друзы служат во всех частях армии обороны Израиля на общих началах) - и заканчивая самим законом, который был принят парламентом-кнесетом большинством голосов.
    Принятие закона, определяющего Израиль как национальное государство евреев, вернее как национальный дом еврейского народа, но и как демократическое, однозначно имеет некоторые нюансы и определения которые не всем могут прийтись по душе, но, в целом, ничего, что могло-бы хоть каким образом ущемить права неевреев - в этом законе нет.

    Ну а теперь - да будет cрач! Ни дня без темы об Израиле!
    brigadir
    1. Ратник2015 (Михаил Сириец) Сегодня, 08:37
      Цитата: brigadir
      начиная от религиозно-этнического состава государства Израиль

      Минуточку, в чём же моя ошибка в описании национальных меньшинств Израиля и их особенностей военной службы ? Что, черкесы или друзы разве не играют важной роли в ЦАХАЛе ? а арабы-сунниты не служат добровольцами ?



      Цитата: brigadir
      батальон друзов уже давным давно расформирован и друзы служат во всех частях армии обороны Израиля на общих началах

      Вообще то я написал, что большинство друзов служат на общих началах, а батальон "Херев" просто является самой известной друзской частью АОИ, и расформирован он не "давно", а недавно, всего пару лет назад.

      Цитата: brigadir
      и заканчивая самим законом, который был принят парламентом-кнесетом большинством голосов.

      Так никто и не спорит, что Кнессет принял закон большинством голосов, но друзы и иные национальные меньшинства, тоже имеющие своё представительство в изр.парламенте, но миноритарное, оказались обижены.
      Ратник2015
      1. brigadir (Машак Мамтерот) Сегодня, 09:02
        Минуточку, в чём же моя ошибка в описании национальных меньшинств Израиля и их особенностей военной службы ? Что, черкесы или друзы разве не играют важной роли в ЦАХАЛе ? а арабы-сунниты не служат добровольцами ?

        Михаил, только друзы служат в Израильской армии на общих основаниях. Все остальные меньшинства - на добровольной основе. Если арабы христиане еще и встречаются в армии, то арабы суниты - крайне редко.
        Самой многочисленной группой добровольцев являются бедуины, в основном из Негева (юг) и служат они или следопытами (всё меньше и меньше - научный прогрес их попортил - следопыты они уже не очень) - или в специальном бедуимском батальоне. Эта воинская часть создана и поддерживается исключительно в политических целях, так как толку от них мало а проблем много - информация из первых рук- просто не хочу уточнять.

        Бахаям разрешили открывать свои религиозные центры в Израиле (в Акко и в Хайфе) - при условии что они не будут заниматься миссионерской деятельностью в Израиле. Т. е. нет варианта что израильтянин становится официально приверженцем бахайской (весьма и весьма мутной) религии. А вы говорите - бахайцы в армии служат...
        brigadir
        1. Ратник2015 (Михаил Сириец) Сегодня, 09:33
          Простите, brigadir, не знаю Вашего имени, а обращаться по званию или должности (машак мамтерот) как то не очень. hi

          Цитата: brigadir
          только друзы служат в Израильской армии на общих основаниях.

          Возможно, что придётся с Вами не согласиться - черкесы вроде бы тоже имеют общие основания службы и военнообязанные. Остальные - да, только добровольные начала и немногочисленны. Но есть, по крайней мере пока, и по информации давности нескольких лет, даже арабы-сунниты. Или сейчас ситуация изменилась ?

          Цитата: brigadir
          или в специальном бедуимском батальоне. Эта воинская часть создана и поддерживается исключительно в политических целях
          Согласен. И может быть не надо было расформировывать "Херев", сохраняя и его в исключительно политических целях, и принижать позиции друзов в АОИ ? мне кажется, дешевле бы обошлось... yes

          Цитата: brigadir
          Т. е. нет варианта что израильтянин становится официально приверженцем бахайской (весьма и весьма мутной) религии. А вы говорите - бахайцы в армии служат...
          Да я то в курсе, в отличии от многих посетителей "ВО", и про особенности религии и друзов, и тем паче бахаитов. Но, по имеющимся у меня данным (возможно, не совсем свежим), редкие отдельные представители бахаитов всё же служат в АОИ... (уж не знаю, почему и для чего, но вроде даже из-за рубежа представители данной секты приезжают, возможно ради получения гражданства ?).
          Ратник2015
  7. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 08:31
    Просто неевреям дали ясно понять что они в израиле вещи, может быть и разумные, имеющие душу, но вещи! По другому никак не объяснить факт принятия явно расисткого и националистического закона! Для примера, вна укроине именно с такого закона в отношении Русского языка и началась гражданская война.
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. mr_Flint (Ivan Ko) Сегодня, 08:35
      Обоснуйте ,пожалуйста ,выдержкой из закона. И, пожалуйста, не коверкайте Русский язык.
      mr_Flint
  8. Shahno (Павел) Сегодня, 08:35
    Закон о национальном характере еврейского государства- декларативный, во многих развитых и демократических государствах мира(и в Европе) в Основных законах или Конституции четко прописаны в статьях подобные моменты( наличие национального "очага").
    Shahno
  9. brigadir (Машак Мамтерот) Сегодня, 08:38
    Вот официальный перевод этого закона:
    http://knesset.gov.il/laws/ru/yesodru16.pdf

    А то клеймят, а о чем речь - не понятно.

    "Фильм я не видел, но осуждаю!" 1970-80 года.

    Статья 1.
    Основные принципы
    (алеф) Эрец-Исраэль (Страна Израиля) есть историческая Родина еврейского
    народа, в которой родилось Государство Израиль.
    (бет) Государство Израиль есть национальное государство еврейского народа,
    в котором он реализует свое естественное, культурное, религиозное и
    историческое право на самоопределение.
    (гимель) Реализация права на национальное самоопределение в Государстве
    Израиль принадлежит исключительно еврейскому народу.
    Статья 2.
    Государственные символы
    (алеф) Название государства – "Израиль".
    (бет) Флаг государства - белый, с двумя синими полосами возле краев, и с
    синим Маген-Давидом в центре.
    (гимель) Герб государства – семисвечник Менора, окруженный с двух сторон
    оливковыми листьями, и слово "Израиль" в основании семисвечника.
    (далет) Гимн государства - "Ха-Тиква".
    (хей) Подробности относительно государственных символов будут
    установлены законом.
    Статья 3.
    Столица государства
    Иерусалим - единый и неделимый, есть столица Израиля.
    Статья 4.
    Язык
    (алеф) Иврит - государственный язык.
    א תר הכנסת
    2
    (бет) Арабский язык пользуется в государстве особым статусом;
    упорядочивание использования арабского языка в государственных
    учреждениях и при обращении к ним будет регулироваться законом.
    (гимель) Сказанное в настоящей статье не умаляет фактический статус
    арабского языка, сложившийся до вступления в силу настоящего Основного
    закона.
    Статья 5.
    Собирание изгнанников
    Государство будет открыто для еврейской репатриации и собирания
    изгнанников.
    Статья 6.
    Связь с еврейским народом
    (алеф) Государство будет заботиться об обеспечении безопасности евреев, а
    также граждан государства, оказавшихся в беде и в плену из-за их еврейского
    происхождения или гражданства.
    (бет) Государство будет действовать в Диаспоре для сохранения связи между
    государством и евреями.
    (гимель) Государство будет действовать для сохранения культурного,
    исторического и религиозного наследия еврейского народа среди еврейства
    Диаспоры.
    Статья 7.
    Еврейское поселенчество
    Государство видит в развитии еврейского поселенчества национальную
    ценность, и будет действовать для поощрения и продвижения его создания и
    упрочения.
    Статья 8.
    Официальный календарь
    Еврейский календарь - официальный календарь государства, и наряду с ним
    будет использоваться иностранный календарь в качестве официального;
    использование еврейского и иностранного календарей будет установлено
    законом.
    א תר הכנסת
    3
    Статья 9.
    День Независимости и Дни Памяти
    (алеф) День Независимости - день государственного официального
    национального праздника.
    (бет) День Памяти павших воинов Израиля и День Памяти жертв Холокоста и
    Героизма - дни государственных официальных дней памяти.
    Статья 10.
    Дни отдыха и выходные
    Шаббат и еврейские праздники и памятные дни - установленные в государстве
    дни отдыха; неевреи имеют право на дни отдыха в дни своих праздников;
    подробности относительно этого будут установлены законом.
    Статья 11.
    Неизменность закона
    Настоящий Основной закон не может быть пересмотрен иначе как на
    основании Основного закона, который был принят большинством депутатов
    Кнессета.
    brigadir
    1. Ратник2015 (Михаил Сириец) Сегодня, 08:40
      Это просто замечательно, но почему же офицеры-друзы так им недовольны, что ушли в отставку и призывают к маршам протеста ?
      Ратник2015
      1. brigadir (Машак Мамтерот) Сегодня, 08:51
        Цитата: Ратник2015
        Это просто замечательно, но почему же офицеры-друзы так им недовольны, что ушли в отставку и призывают к маршам протеста ?

        Политика. Ещё одна, очередная попытка ослабить премьера (я его и сам не очень-то "люблю", но своё мнение я как-нибудь на выборах выражу). Плюс попытка друзов получить дополнительное финансирование. Этим всё и кончится, деньгами.
        Никто не умоляет заслуг друзов. И я с ними сталкивался в армии и на работе - прекрасные ребята и достойные граждане - для них открыты все двери и доступны любые должности - никакой дискриминации, наоборот.
        Друзская община вообще характерна тем, что у них нет необходимости в собственном государстве. Они живут общинами в Израиле, Сирии, Ливане и немного в Египте. По религии своей они обязаны быть верными гражданами страны в которой живут- без необходимости создания свиего национального государства, так как они не народ а , скорее, религиозная группа, причем закрытая. Невозможно стать друзом - друзом нужно родиться. Они верят в переселение душ - друз умер - друз родился.
        Единственное что - они могут брать в жены женщин не друзок.
        brigadir
        1. Ратник2015 (Михаил Сириец) Сегодня, 09:38
          Цитата: brigadir
          По религии своей они обязаны быть верными гражданами страны в которой живут- без необходимости создания свиего национального государства, так как они не народ а , скорее, религиозная группа, причем закрытая.
          Получается, что и в этом они крайне схожи с черкесами, которые, благодаря успехам завоевательной политики Российской ещё империи, мигрировали в Израиль с Кавказа.
          Ратник2015
        2. Krasnodar Сегодня, 09:39
          Причем, по их религии, друз, женившийся на чужой или друзка, вышедшая замуж за человека иной конфессии, автоматически прекращают считаться частью народа. Пример - жена Джорджа Клуни.
          Krasnodar
          1. brigadir (Машак Мамтерот) Сегодня, 09:54
            Цитата: Krasnodar
            Причем, по их религии, друз, женившийся на чужой или друзка, вышедшая замуж за человека иной конфессии, автоматически прекращают считаться частью народа. Пример - жена Джорджа Клуни.

            Друз может жениться на чужой и их дети будут друзами.
            brigadir
  10. Yak28 (Алексей ) Сегодня, 08:43
    Евреи всегда себя считали самым умным, богоизбранным народом,я уверен что большинство евреев считают что их национальность превосходит все остальные,и естественно в душе евреи нацисты,расисты и так далее.А с другой стороны, почему титульная нация, на которой в основном держалось и держится государство не должно иметь преимуществ или привилегий?Это Франция со своей толерантностью Африкой стала,а евреи может так не хотят. wink
    Yak28
    1. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 09:15
      Зато евреи придумали христианство и всех его героев и злодеев. И теперь, уверен, многие ребята с нашего сайта исповедуют его, ругательски ругая представителей нации авторов этой увлекательной истории...
      Плотник 2329
  11. Дмитрий_2 (Адольф Моисеич) Сегодня, 09:21
    Обыкновенный фашизм
    Дмитрий_2
  12. alta (Анатолий) Сегодня, 09:40
    Отличная статья, на редкость, объективная.
    1. Друзы живут в Сирии, служат в Армии и их не коробит название их страны: Сирийская Арабская Республика
    2. Принятый закон , объявляющий Израиль еврейским национальным государством, давно витал в воздухе, но почему был принят сегодня?
    Сегодня Израиль входит, в соответствии с рейтингом, в восьмерку сильнейших стран мира : военная сила, экономика, политическое влияние.
    В июле 2018, Международное рейтинговое агентство Standard & Poor объявило о повышении суверенного кредитного рейтинга Израиля с уровня A+ до уровня AA- . Этого экономического успеха Израиль достиг впервые и вошел в элитный клуб сильнейших экономик мира.
    3. Для чего нужен принятый закон Израилю?
    После раздела Палестины ООН в 1948 г. на 2 государства арабское и еврейское, арабские страны не согласились и напали на Израиль, чтобы его уничтожить.
    Однако Израиль, с населением менее миллиона, неожиданно , одержал победу над коалицией арабских стран . Тысячи палестинский арабов бежали из Палестины, спасаясь от войны и расселились в Иордании, Сирии и в других 22 арабских странах.
    Арабские страны не дали им свое гражданство и за десятки лет , тысячи арабских палестинцев превратились в миллионы. Теперь Палестинская Автономия,во время переговоров с Израилем, требует возвращения миллионов палестинских арабов в Израиль.
    Израиль на это никогда не согласится, т.к.в Израиле жило бы больше арабов, чем евреев и Израиль прекратил бы свое существование.
    Принятием закона, Израиль заставляет 22 арабские страны дать гражданство палестинским арабам, живущих десятилетиями в лагерях, прекращает инсинуации ПА о возвращении арабов в Израиль и дает возможность ПА заключить договор с Израилем о признании Арабского Палестинского государства.
    4. Возмущение друзов непонятны, т.к. в основном законе Израиле записано о равноправии, независимо от национальности. Среди друзов есть генералы Армии, министры, депутаты...
    Сегодня в Израиле проживают 120 тыс. друзов. У меня нет данных, но репатриантов, приехавших в Израиль из России, Украины... и не являющихся по Галахе евреями ( только отец еврей), в разы больше, чем друзов, но они не протестуют, понимая, что их новый закон никак не затрагивает.
    Кстати, одним из самых успешных начальников Генштаба Израиля, был Эйтан, сын русских субботников Орловых, что не помешало ему стать не только начальником Генштаба, но и министром.
    alta
  13. Комментарий был удален.
  14. Rocj (Gera) Сегодня, 09:51
    Alta
    Сегодня в Израиле проживают 120 тыс. друзов

    в Израиле проживает 300 тыс русских.
    Rocj
  15. Altona (Евгений) Сегодня, 09:57
    Вставлю 5 копеек, при чем вовсе не к еврейскому государству, а к Российской Федерации. В Российской Федерации так и нет закона о защите русского народа и коренных народов России-тюркских и финно-угорских. Засевшие в верхах евреи, многие еще скрываются под русскими фамилиями, проталкивают жуткие антисоциальные законы. Телевидение забито евреями как пчелиный улей. Почему мы не можем посмотреть на татарина, карела, чуваша, пермяка, башкира, русского из Владимира или Кубани, ингуша? Все это запихнуто только на канал "Культура и раз в году. Это что? Как это назвать? Зато постоянно Соловьев, Корейба, Ковтун, Киселев, Бабаян, Сатановский, Жириновский, Брилев, Сытин, Надеждин и прочие телеперсонажи. Меня уже физически тошнит от них. У нас Россия-еврейское государство? Эрец-Россия? Почему нет широкого представительства всех народов России, а только местечковый междусобойчик этнической группы экспертов? Чуваши, к примеру, расселены по всему Поволжью, живут компактными группами. Также и татары. Также и русские немцы. На той же Украине живут нацменьшинства. Но по телевидению мы видим только еврейские интересы под разными ракурсами.
    Altona
Картина дня