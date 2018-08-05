В израильской армии разразился скандал. Неужели на почве расизма?

Военнослужащий израильского мотопехотного батальона "Херев", представитель общины друзов

Один из лидеров протестного движения, вызванного принятием Кнессетом дискриминационного (по мнению национальных меньшинств Израиля) закона, офицер-друз Амир Джамаль с боевым товарищем

Премьер-министр Израиля, члены правительства и представители общины друзов перед началом переговоров

По данным «Times of Israel», на минувшей неделе руководство Армии обороны Израиля (АОИ) из-за заявленного протеста временно отстранило от работы нескольких своих офицеров, выходцев из религиозной общины друзов.Пока до вооружённого мятежа дело не дошло. Как говорится, и на том спасибо. Скандальные отставки в ЦАХАЛ начались после недавнего принятия Кнессетом противоречивого и неоднозначно воспринятого даже в израильском обществе проекта закона о еврейском характере израильского государства.Мало кто знает, но в составе АОИ служили и служат не только этнические евреи (причём различных вероисповеданий: от христиан до добровольцев из числа ультраортодоксальных иудеев), но и представители национальных меньшинств. Конечно, евреи составляют большинство списочного состава силовых структур Израиля, но и выходцы из различных общин также играют немаловажную роль.Так, военнообязанными считаются мужчины из своеобразной этноконфессиональной общины друзов (проживающих в основном в Галилее и на Голанах) и выходцы из анклавов мусульман-черкесов (переселённых ещё в Османскую Палестину с Кавказа в 1860-х гг. и компактно живущих в современном Израиле в двух деревнях в той же Галилее).Из числа проживающих на территории Израиля иных общин мусульмане-сунниты не являются военнообязанными, но многие из них служат добровольно. Это городские арабы Израиля (проживающие в таких крупных городах со смешанным населением, как Иерусалим, Хайфа, Акко и др.), деревенские арабы (проживающие в ряде поселений в Галилее), а также бедуины (проживающие в пустыне Негев и в районе Западного берега р. Иордан).Кроме того, в силовых структурах Израиля служат немногие отдельные добровольцы из числа таких небольших и малоизвестных общин, как: марониты (арабы-христиане из числа приверженцев древней Маронитской Церкви, в основном компактно проживающие в городе Джиш у границы с Ливаном); представители религии бахаитов (в основном проживающие в районе Хайфы), члены древней этнорелигиозной общины самаритян (компактно проживающие южнее Яффы, в городе Холоне и в одной деревне у горы Гаризим, неподалёку от Наблуса).Из всего этого обилия этноконфессиональных сообществ наиболее важное значение в национальной обороне израильского государства играют друзы – давние (ещё со времён средневековья) враги палестинских арабов, ставшие, вероятно, наиболее верными союзниками евреев Израиля. Друзы служат во многих частях ЦАХАЛ, но наибольшую известность имеет специальный друзский мотопехотный батальон «Херев» («Меч»).И вот на прошлой неделе группа армейских офицеров-друзов, первым из которых стал Амир Джамаль, публично (в основном со своих официальных аккаунтов в социальных сетях) выразила своё несогласие с недавно принятым законом, верифицирующим (по их мнению) Израиль как исключительно национальное государство еврейского народа и потому считающимся многими лицами (как в самом Израиле, так и за его пределами) дискриминационным по отношению ко всем нееврейским меньшинствам данной страны.Как известно, этот весьма неоднозначный законопроект о национальном государстве провозглашает Израиль в качестве «национального дома для еврейского народа» и заявляет, что «право на осуществление национального самоопределения в государстве Израиль является уникальным для еврейского народа». Это вызвало широкую критику со стороны не только израильских меньшинств, но и значительной части международного сообщества.Вышеупомянутый Амир Джамаль заявил, что данный закон делает вполне официально всех друзов гражданами «второго сорта» в их же стране. Он написал на своей страничке в Facebook :Джамаль сказал, что и он сам, и два его брата, являющиеся ветеранами боевых действий, направили свою петицию с протестом против принятия нового закона премьер-министру Израиля и одновременно призвали всех друзов бросить службу в силовых структурах еврейского государства.Одновременно лидеры общины друзов, включая трёх депутатов Кнессета, подали петицию в Высший суд Израиля с иском против правительства, которое они обвинили в принятии «дискриминационного и расистского закона».Также на прошлой неделе ещё один офицер-друз, Шади Зидан, заявил о своём уходе из ЦАХАЛ в знак протеста против принятого дискриминационного, по его мнению, закона, т.к.— заявил Ш. Зидан.Что можно сказать, оценивая со стороны сложившуюся скандальную ситуацию? Остаётся только заявить, что АОИ крупно повезло в том, что офицеры-друзы не устроили вооружённого мятежа, а просто заявили публичные протесты…В частности, Шади Зидан сказал:В ответ на эти протесты со стороны друзов начальник штаба АОИ Гади Айзенкот призвал выходцев из нееврейских общин, служащих в ЦАХАЛ, «оставить любые политические действия за пределами армии. АОИ как инклюзивная народная армия, целями которой является защита всех без исключения израильских граждан и победа во всех войнах государства Израиль, привержена доктрине защиты человеческого достоинства всех её солдат и офицеров независимо от их расы, религии и пола».После заявленных протестов, в начале прошедшей недели представители силовых структур Израиля встретились с лидерами друзской общины, включая их духовного шейха Муафака Тарифа, дабы устранить протестное движение среди друзов из числа служащих в АОИ. 29 июля 2018 года с руководством друзского сообщества встретился также президент Израиля Реувен Ривлин. В результате этих переговоров стороны вроде бы пришли к некоему компромиссу.Однако встреча в Тель-Авиве в минувший четверг, 2 августа, между представителями друзов и членами израильского правительства закончилась скандалом. По некоторым данным, лидер друзской делегации, бригадный генерал Амаль Асад заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху о том, что тот принял закон, якобы превращающий Израиль в «государство апартеида», а самого главу израильского правительства назвал «расистом». После подобных заявлений премьер-министр сразу прервал переговоры и покинул зал вместе с членами своей делегации.После срыва переговоров генерал Амаль Асад заявил, что он является патриотом Израиля не в меньшей степени, чем Нетаньяху, что он прошёл через множество войн, в ходе которых погибли его брат и несколько родственников, и что он лично не заинтересован в конфронтации с правительством, но хочет только равенства перед законом для всех граждан Израиля.По имеющейся информации, к концу прошедшей недели во многих подразделениях израильской армии некоторые офицеры и солдаты из числа друзов временно отстранены от активной боевой работы до завершения конфронтации.Уже несколько дней на одной из площадей Тель-Авива протестующими израильскими друзами развёрнут палаточный городок, а в субботу, 4 августа 2018 года, в этом городе ожидается марш протеста как друзов, так и иных национальных меньшинств Израиля, направленный против закона о еврейском характере государства Израиль. Как события будут развиваться далее и как всё это повлияет на боеспособность ЦАХАЛ, увидим в ближайшее время.