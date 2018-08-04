22:08 04 августа
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Парубий: Продление закона об особом статусе Донбасса зависит от "партнеров"

На Украине еще раз подтвердили, что государство является марионеткой Запада и самостоятельно ничего не решает. Как заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий, продление срока срока действия украинского закона об особом статусе Донбасса, будет зависеть от решения и позиции "международных партнеров", пишет украинское издание "Странa.ua".

Парубий: Продление закона об особом статусе Донбасса зависит от "партнеров"


Со слов Парубия, скоро истекает срок действия закона об особом статусе Донбасса, и перед истечением срока есть необходимость подумать, продлевать его еще на год или нет. При этом решение этого вопроса будет зависеть от позиции "западных партнеров". Спикер напомнил, что Украине важно удержать санкции против России, чтобы "страна-агрессор экономически рухнула".


Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер ранее указал Киеву на целесообразность продления действия закона, иначе Россия обвинит Киев в игнорировании Минских соглашений.

Как поясняют на самой Украине, продление срока действия украинского закона об особом статусе Донбасса необходимо для того, чтобы формально показать, что Киев якобы выполняет Минские соглашения.

Закон о об особом статусе Донбасса принят на Украине в 2014 году сроком на три года, но в 2017 году при продлении закона еще на год, Киев внес в него поправки, согласно которым особый статус Донбасс получит только тогда, когда вся его территория будет контролироваться Киевской властью.

Использованы фотографии: https://www.dialog.ua/
14

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 41

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. pjastolov (Володя) Сегодня, 18:14
    продление срока срока действия украинского закона об особом статусе Донбасса, будет зависеть от решения и позиции "международных партнеров", пишет украинское издание "Странa.ua".
    грошей дадуть - будьмо воевать , ни - так видпустимо request
    pjastolov
    1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 18:23
      Цитата: pjastolov
      грошей дадуть - будьмо воевать , ни - так видпустимо

      хрыч
      1. pjastolov (Володя) Сегодня, 18:40
        респект, вам бы в думу good
        pjastolov
        1. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 20:54
          Не в думу, а в дупу... laughing
          Black Sniper
    2. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 18:42
      Вообще картавый кретин Палубий - самый продуманный персонаж из всего этого нацюковского паноптикума. Чуть что - если после смены власти не успеют убежать - их же всех судить будут, а у этого имбицила справка, причём реальная, настоящая. А пока время есть - также разводит скакуасов
      Сармат Саныч
      1. pjastolov (Володя) Сегодня, 18:47
        Цитата: Сармат Саныч
        А пока время есть - также разводит скакуасов

        вы такой наивный? разводит нас и украинцев request
        pjastolov
        1. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 20:23
          Честно говоря не понял что вы хотели сказать. Никаких "украинцев" не существует, есть малороссы, бОльшая часть из которых дико оболванены.
          Сармат Саныч
        2. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 20:58
          Он всё правильно говорит Саныч!; а слово НАС у него в коменте нету!!! am
          Black Sniper
      2. demo (Ван) Сегодня, 18:59
        Чуть что - если после смены власти не успеют убежать - их же всех судить будут, а у этого имбицила справка, причём реальная, настоящая.
        А что справка?
        Петлю на шею помешает одеть?
        Да ее надо вчетверо сложить и во внутренний карман положить.
        И нет проблем.
        demo
        1. pjastolov (Володя) Сегодня, 19:11
          Цитата: demo
          Петлю на шею помешает одеть?


          вы это имете в ввиду?
          pjastolov
          1. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 21:05
            Именно это он и имел ввиду! !! hi
            Black Sniper
        2. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 20:29
          К сожалению петли они скорее избегут, у нас же властьпридержащие очень гуманны, да и европейские "партнёры" вой подымут. А ТАК, ВИСЕЛИЦА БЫЛА БЫ СПРАВЕДЛИВА!
          Сармат Саныч
      3. venik (Владимир) Сегодня, 21:59
        Цитата: Сармат Саныч
        а у этого имбицила справка, причём реальная, настоящая.

        =========

        (Это - для сомневающихся!!!). А вообще, по-моему "эскулапы" малость ошиблись - там явно "не легкая", а как минимум "тяжелая" форма умственной отсталости..... fool request
        venik
  2. Vard Сегодня, 18:15
    У Украинской хунты был шанс... Но они как обычно все хунты делают... Пытались решить силой... Не получилось и теперь имеют... Что их имеют...
    Vard
    1. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 21:15
      Да имеют, но не так сильно как хотелось бы, вон Мариуполь до сих пор под фашистами, и ничего бойцы ЛДНР сделать на могут, хотя это исконно их город...
      Black Sniper
  3. Тралл Сегодня, 18:15
    Шел пятый год войны, а Россия все не нападала...
    Тралл
  4. DEZINTO (Николай) Сегодня, 18:16
    Пусть "особенность" вот этого индивидуума продливают и отстанут от Донбаса!
    Вот эта вот фото на весь экран это нарочно что-ли,....? как лицо нынешней политики Украины...трандец просто сплошь ........................со справками.....
    DEZINTO
  5. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 18:19
    Они бы офицеально приняли закон о том что власти укроины типа парошенки являются марионетками, и все законы присылает сша, чтобы население по решению проблем напрямую обращалось в сшу! И название изменить на заморская колония сшы псевдогосударство укроины.
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 21:52
      Новая Гвинея ; нова укра.... lol
      Black Sniper
  6. pafegosoff (Архип Пафегосов) Сегодня, 18:48
    Львовский национальный университет имени Ивана Франко, выдавший диплом гм... Парубию... приравнялся к школе номер Три моего родного города. Выпускники данной школы со временем становились работящими, общительными людьми. Но...
    А, впрочем, чего ждать от рогулей!
    pafegosoff
  7. polpot (Andru) Сегодня, 18:51
    Ни фига себе незалежность ,если это независимое государство что тогда колония
    polpot
    1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 18:53
      Они независимые! - им так сказали, значит так оно и есть... request
      DEZINTO
      1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 19:05
        love
        Цитата: DEZINTO
        Они независимые! - им так сказали, значит так оно и есть...

        только и осталось...
        Ще не вмерла України,.. wink слова.. слова..
        Masya Masya
  8. cniza (Виктор) Сегодня, 18:59
    Донбасс получит только тогда, когда вся его территория будет контролироваться Киевской властью.


    Значит никогда.
    cniza
    1. pjastolov (Володя) Сегодня, 19:26
      Цитата: cniza
      Значит никогда.

      никогда не говори никогда
      pjastolov
      1. cniza (Виктор) Сегодня, 21:00
        Это так , но это Украина...
        cniza
  9. другой РУСИЧ Сегодня, 19:05
    Парубий, че так палиться , гомосятина дубоголовая? И так известно давно что все зависит от твоих сексуальных партнеров из-за бугра
    другой РУСИЧ
  10. Влад Петров (Владимир) Сегодня, 19:22
    «На востоке Украины Кремль положил миллионы украинцев. Миллионами уничтожали наших дедов на тех территориях, куда заселяли переселенцев, московских оккупантов из других уголков другой страны» Парубий на заседании Рады.
    Влад Петров
  11. ded100 (Сергей) Сегодня, 19:26
    Парубий он такой! wassat
    Приключения спикера-логопеда Парубия в Японии превзошли все ожидания от этого визита. До этого момента только украинцы знали, что глава ВР - имбецил и справка у него есть, теперь же о деменции второго человека в Украине знают и все жители страны Восходящего солнца. Ведь на протокольных фотографиях украинский политик предстал в костюме с «плеча Вальцмана», и с расстегнутой ширинкой. То есть, человек элементарно не может уследить за «форточкой» в штанах, но при этом пытается управлять парламентом Цеевропы
    ded100
  12. Sadko88 (Старший) Сегодня, 19:29
    Поки коньсьержи наші охороняють москвичів, достатньо і в Польщі наших буде. Інакше хто ж їм добуде, можливість бути робітниками у них... smile
    Sadko88
  13. Masya Masya (Маня) Сегодня, 19:32
    порубий, он такой парубий...
    wink
    Masya Masya
  14. Комментарий был удален.
  15. Теренин (Геннадий) Сегодня, 19:33
    [quote=Теренин]Спикер напомнил, что Украине важно, чтобы "страна-агрессор экономически рухнула".
    А не боишься, безм0зглый, что осколками придавит?
    Теренин
    1. taiga2018 (Макар) Сегодня, 19:59
      Цитата: Теренин
      безм0зглый

      так у них вся страна такая,потому что не понимают одного-любой непорядок у нас рикошетом заденет и их,а уж если не дай бог случится революция,то мы не успокоимся до тех пор,пока не перестреляем и не пересажаем всех врагов народа и не восстановим страну в границах Российской империи до 1914 года...
      taiga2018
      1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 20:48
        Цитата: taiga2018
        мы не успокоимся до тех пор,пока не перестреляем и не пересажаем всех врагов народа и не восстановим страну в границах Российской империи до 1914 года.

        О, как! belay
        Теренин
  16. rruvim (Роман) Сегодня, 19:50
    Мне нравится его фраза: типо будем ждать "чтобы страна-агрессор экономически рухнула". Он собирается жить до 1000 с лишним лет ? fellow
    rruvim
  17. rruvim (Роман) Сегодня, 20:02
    Сразу сочинил анекдот:
    Приползает Парубий в Раду, на Грушевскую, после "совещания" с Порошенко.
    Там крики, скандалы, драки.
    Он в микрофон: "Чо не вмерши Москали?"
    Опять крики, гвалт...
    Он в микрофон: "Тоді Піду опохмелюсь..."
    rruvim
  18. 72jora72 (Сергей) Сегодня, 20:14
    Как заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий, продление срока срока действия украинского закона об особом статусе Донбасса, будет зависеть от решения и позиции "международных партнеров
    Это говорит чучело которое не выговаривает 7(семь) букв, и имеет официальную справку из дурдома об умственной отсталости.
    72jora72
  19. тезей (владимир) Сегодня, 20:39
    В этом заявлении пана Порубия отражается вся элита Украины. Вот такие они продажные и даже не скрывают этого. Народа они не опасаются. Главное что бы кураторы подтверждали их право на власть. Надолго это.
    тезей
  20. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 20:55
    Цитата: taiga2018
    Цитата: Теренин
    безм0зглый

    так у них вся страна такая,потому что не понимают одного-любой непорядок у нас рикошетом заденет и их,а уж если не дай бог случится революция,то мы не успокоимся до тех пор,пока не перестреляем и не пересажаем всех врагов народа и не восстановим страну в границах Российской империи до 1914 года...

    Как всегда - сайт ВО: пафос, пустые мечты и желаемое за действительное...
    Революция... Революция в России есть прежде всего холод; потом - голод. Смерть - и близких, и вообще... А не толпы на площадях, с флагами и безумными рожами а-ля перестроечные митинги. Поэтому - действительно не дай бог...
    Единственное, что в этих широко распространённых шизоизмышлениях радует, так это то, что революция не состоится с вероятностью 100% и то, что пассионарность ещё жива у нас в народе. Надо только в нужное русло её пустить.
    Плотник 2329
    1. rruvim (Роман) Сегодня, 21:12
      Ну об этом и весь разговор. В России всегда "решали" верхи. Но вопрос за "белых" ты или за "красных" всегда будет актуальным для "низов". И Революции в России уже не будет, по причине её троекратия. Надоело!!! Но своё мнение всегда говорить можно. Например, что нынешняя либеральная власть, сейчас осуществляет геноцид русского народа.
      rruvim
  21. Симон (Вячеслав) Сегодня, 21:09
    Особый статус Донбасс получит только тогда, когда вся его территория будет контролироваться Киевской властью.

    - Вот и есть решение проблемы Донбасса! Нужно помочь Донбассу, чтоб Киев не смог контролировать территорию Донбасса, а потом признать эту республику, в качестве отдельного государства.
    Симон
  22. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 21:41
    Дамы,и Господа! Прошу Вашего внимания ,обратить на лицо данного "супчика"!...
    ....без комментариев....
    Сибирский цирюльник
Картина дня