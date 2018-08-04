Парубий: Продление закона об особом статусе Донбасса зависит от "партнеров"

На Украине еще раз подтвердили, что государство является марионеткой Запада и самостоятельно ничего не решает. Как заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий, продление срока срока действия украинского закона об особом статусе Донбасса, будет зависеть от решения и позиции "международных партнеров", пишет украинское издание "Странa.ua".Со слов Парубия, скоро истекает срок действия закона об особом статусе Донбасса, и перед истечением срока есть необходимость подумать, продлевать его еще на год или нет. При этом решение этого вопроса будет зависеть от позиции "западных партнеров". Спикер напомнил, что Украине важно удержать санкции против России, чтобы "страна-агрессор экономически рухнула".Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер ранее указал Киеву на целесообразность продления действия закона, иначе Россия обвинит Киев в игнорировании Минских соглашений.Как поясняют на самой Украине, продление срока действия украинского закона об особом статусе Донбасса необходимо для того, чтобы формально показать, что Киев якобы выполняет Минские соглашения.Закон о об особом статусе Донбасса принят на Украине в 2014 году сроком на три года, но в 2017 году при продлении закона еще на год, Киев внес в него поправки, согласно которым особый статус Донбасс получит только тогда, когда вся его территория будет контролироваться Киевской властью.