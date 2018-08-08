МАГ-1: «опистолеченный» любимец команданте Че

Весьма популярным оружием времён Второй мировой войны был американский карабин М-1 под патрон 30 Carbine. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что за годы войны его выпущено больше, чем всего другого стрелкового оружия США, — более 6 миллионов единиц. Причем в ВС Соединенных Штатов М-1 прослужил до 60-х годов и активно использовался во вьетнамской войне. В других странах он прослужил еще дольше. Так, в армии Панамы он продержался аж до 1989 года.А в некоторых иррегулярных формированиях стран Латинской Америки, Азии и Африки он используется по сей день.Это оружие создавалось почти что в соответствии с современной концепцией PDW («личного оружия самообороны военнослужащих») и предназначалось для командиров и бойцов «второй линии»: артиллерийских расчетов, экипажей боевых машин, связистов, санитаров. То есть для тех, для кого полноценная винтовка была обременительна, а пистолет – недостаточен.Однако получившийся на выходе карабин в силу своих массогабаритных характеристик, а также прекрасной кучности в ближнем бою, весьма полюбился десантникам, войсковым разведчикам, бойцам спецназа. «Зеленые береты» во Вьетнаме использовали его некоторое время даже после появления «злых черных винтовок» — М16.Между прочим, М-1 был любимым оружием легендарного команданте Эрнесто Че Гевары. Именно им он был вооружен во время своего последнего боя в боливийских джунглях.Но, как известно, все плюсы имеют свои минусы. И патрон 30 Carbine (7,62х33 мм), обеспечивший легкость М-1 и его хорошую кучность, по мнению многих бойцов, был недостаточно мощным.Хотя некоторые специалисты относят 30 Carbine к промежуточным патронам наряду с 7,92х33 и 7,62х39, он по своим возможностям все же ближе к пистолетным или к револьверным «магнум». Сегодня он используется в ряде револьверов.Строго говоря, мощность патрона 30 Carbine приближала М-1 к таким образцам оружия, как С-96 «Маузер» или длинноствольный артиллерийский «Парабеллум». И, соответственно, эффективная дальность карабина ограничивается 100-150 метрами. Ряд специалистов утверждал, что 7-граммовая пуля 30 Carbine «пистолетной» формы, вылетающая с начальной скоростью 600 метров в секунду, уже на дистанциях свыше 100 ярдов (91,44 метра) недостаточно хорошо «работает» по мягким тканям и даже подчас застревает в теплой зимней одежде и деталях снаряжения.Но при этом на короткой дистанции (до 30 метров) она имеет излишнюю пробивную способность, снижающую останавливающее действие.Именно это обстоятельство легло в основу идеи американского оружейника Тима Ле Жандра, возглавляющего фирму «Ле Маг» и задумавшего модернизировать и осовременить «ветерана» в связи с потенциальными запросами гражданского рынка.Его задумка заключалась в следующем: сохранив все многочисленные достоинства карабина, обеспечить примерно одинаковое эффективное поражение цели на всей дистанции действенного огня (то есть стометровки). Ради этого он еще более «опистолетил» (если можно так выразиться) М-1, использовав боеприпас с пулей большей массы и меньшей начальной скоростью. Благо что оружие, предназначенное для гражданского и полицейского использования, не ограничивается рамками Гаагской конвенции, запрещающей применение экспансивных пуль.Ле Жандр выбрал для этого достаточно мощный, но не слишком распространенный патрон 45 «Винчестер Магнум», разработанный в 1979 году специально для пистолета «Уилли», в котором используется весьма необычная для «короткоствола» газоотводная схема.Но это, как говорится, совсем другая история. Строго говоря, 45 «Винчестер Магнум» (11,43х30) представляет из себя удлиненную версию патрона 45 АСР, используемого в «Кольте» М1911, в пистолетах-пулеметах «Томпсон» и М-3, а также во многом другом оружии.Важной особенностью патрона 45 «Винчестер Магнум» является то, что за счет большей начальной скорости он обеспечивает эффективность действия пули весом 14,9-16,8 г (в зависимости от модификации) на больших дальностях, чем 45 АСР.Стволы для обновленного карабина, получившего обозначение «МАГ-1», изготавливаются фирмой «Ле МАГ», имеют большую толщину в районе казенной части. По американской традиции, они «черные», то есть не хромированные, имеют четыре нареза с шагом 406 мм.Кроме того, Ле Жандр внес некоторые изменения в устройство затвора, полностью изменив конструкцию выбрасывателя. Также был изменен газоотводный узел – газовые поршень и камера были удлинены. В результате этих изменений, отдача оказалась чуть более растянутой и уменьшен выброс дульного пламени.Кроме того, штатные двухрядные магазины превратились в однорядные. 30-зарядные – в 13-, а в 15-зарядном поместилось всего шесть патронов 45 «Винчестер Магнум».Кроме того, он получил новую эргономичную ложу, выполненную из пластика с пистолетной рукояткой. Опционально приклад может быть складным или постоянным. В новом варианте общая длина карабина 940 мм, что всего на 38 мм больше оригинала. Вес составил всего 2,3 кг (с пустым магазином), что также почти соответствует «первоисточнику».Надо сказать, что карабины М-1 на постсоветском пространстве довольно большая редкость. По ленд-лизу они, отличие от того же «Томми-гана» или М1911, практически не поступали, а сегодня отечественных любителей западного оружия привлекают чаще более современные образцы. Так что встретить МАГ-1 на просторах СНГ крайне сложно.Мне, впрочем, повезло. Этот довольно редкий ствол, причем не М-1 (что еще было бы понятно), а именно МАГ-1, занимал почетное место в оружейной коллекции моего знакомого, живущего в Абхазии и являющегося уважаемым человеком. Относительно путей появления у него этого оружия он стойко отмалчивался. Зато дал мне пострелять из этого карабина, несмотря на дефицит в солнечной республике патронов 45 «Винчестер Магнум».Признаюсь, это был первый опыт моей стрельбы из «пистолетного» карабина, и он оказался очень приятным. Отдача, на мой взгляд, показалась весьма щадящей и «размазанной». Субъективно – ниже, чем у АК-74. Несколько непривычным оказался для меня диоптрический прицел, но я быстро с ним «справился». Карабин показал весьма кучный бой. Из положения стоя я легко собирал «кучи» в пять-шесть сантиметров на дистанции 40 метров (большей в саду моего товарища, где мы и стреляли, просто не было). Сам МАГ-1 очень удобен, легок и разворотист.Впрочем, его хозяину пластиковая ложа не нравилась, и он мечтал добыть где-нибудь штатную, деревянную, чтобы вернуть карабину аутентичность (насколько это возможно для перестволенного и переделанного карабина). В дальнейшем ему это удалось, выписав из США, через своих греческих родственников, березовую ложу.Один из американских оружейных гуру рекомендовал МАГ-1 для столь любимой американцами охоты на оленей. Однако мой абхазский друг использовал ее исключительно для демонстрации гостям и редкой стрельбы в саду (для охоты на горных копытных у него была финская «Тикка», 700-й «Ремингтон» и еще дореволюционный мосинский карабин) по мишени.Могу сказать, что оружие это не оставило меня равнодушным, я прочитал про него все, что мог найти (дело было в начале 2000), и даже мечтал, что, может быть, МАГ-1 будет продаваться в России.Сегодня в магазинах немало карабинов, как отечественных, так и импортных, под пистолетные патроны, куда более современных и совершенных, чем пожилой, хотя и омоложенный «американец». Но о нем я вспоминаю с нежностью и некоторой тоской.И наконец, известный писатель-фантаст Андрей Круз в одном из своих романов описал кустарную модернизацию М-1, которая по внешним параметрам совпадала с МАГ-1. Не знаю, знал ли он об этой переделке фирмы «Ле Маг», или это была его творческая находка, но прочитанный текст вызвал у меня приступ ностальгии.