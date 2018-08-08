МАГ-1: «опистолеченный» любимец команданте Че
Весьма популярным оружием времён Второй мировой войны был американский карабин М-1 под патрон 30 Carbine. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что за годы войны его выпущено больше, чем всего другого стрелкового оружия США, — более 6 миллионов единиц. Причем в ВС Соединенных Штатов М-1 прослужил до 60-х годов и активно использовался во вьетнамской войне. В других странах он прослужил еще дольше. Так, в армии Панамы он продержался аж до 1989 года.
А в некоторых иррегулярных формированиях стран Латинской Америки, Азии и Африки он используется по сей день.
Это оружие создавалось почти что в соответствии с современной концепцией PDW («личного оружия самообороны военнослужащих») и предназначалось для командиров и бойцов «второй линии»: артиллерийских расчетов, экипажей боевых машин, связистов, санитаров. То есть для тех, для кого полноценная винтовка была обременительна, а пистолет – недостаточен.
Однако получившийся на выходе карабин в силу своих массогабаритных характеристик, а также прекрасной кучности в ближнем бою, весьма полюбился десантникам, войсковым разведчикам, бойцам спецназа. «Зеленые береты» во Вьетнаме использовали его некоторое время даже после появления «злых черных винтовок» — М16.
Между прочим, М-1 был любимым оружием легендарного команданте Эрнесто Че Гевары. Именно им он был вооружен во время своего последнего боя в боливийских джунглях.
Но, как известно, все плюсы имеют свои минусы. И патрон 30 Carbine (7,62х33 мм), обеспечивший легкость М-1 и его хорошую кучность, по мнению многих бойцов, был недостаточно мощным.
Хотя некоторые специалисты относят 30 Carbine к промежуточным патронам наряду с 7,92х33 и 7,62х39, он по своим возможностям все же ближе к пистолетным или к револьверным «магнум». Сегодня он используется в ряде револьверов.
Строго говоря, мощность патрона 30 Carbine приближала М-1 к таким образцам оружия, как С-96 «Маузер» или длинноствольный артиллерийский «Парабеллум». И, соответственно, эффективная дальность карабина ограничивается 100-150 метрами. Ряд специалистов утверждал, что 7-граммовая пуля 30 Carbine «пистолетной» формы, вылетающая с начальной скоростью 600 метров в секунду, уже на дистанциях свыше 100 ярдов (91,44 метра) недостаточно хорошо «работает» по мягким тканям и даже подчас застревает в теплой зимней одежде и деталях снаряжения.
Но при этом на короткой дистанции (до 30 метров) она имеет излишнюю пробивную способность, снижающую останавливающее действие.
Именно это обстоятельство легло в основу идеи американского оружейника Тима Ле Жандра, возглавляющего фирму «Ле Маг» и задумавшего модернизировать и осовременить «ветерана» в связи с потенциальными запросами гражданского рынка.
Его задумка заключалась в следующем: сохранив все многочисленные достоинства карабина, обеспечить примерно одинаковое эффективное поражение цели на всей дистанции действенного огня (то есть стометровки). Ради этого он еще более «опистолетил» (если можно так выразиться) М-1, использовав боеприпас с пулей большей массы и меньшей начальной скоростью. Благо что оружие, предназначенное для гражданского и полицейского использования, не ограничивается рамками Гаагской конвенции, запрещающей применение экспансивных пуль.
Ле Жандр выбрал для этого достаточно мощный, но не слишком распространенный патрон 45 «Винчестер Магнум», разработанный в 1979 году специально для пистолета «Уилли», в котором используется весьма необычная для «короткоствола» газоотводная схема.
Но это, как говорится, совсем другая история. Строго говоря, 45 «Винчестер Магнум» (11,43х30) представляет из себя удлиненную версию патрона 45 АСР, используемого в «Кольте» М1911, в пистолетах-пулеметах «Томпсон» и М-3, а также во многом другом оружии.
Важной особенностью патрона 45 «Винчестер Магнум» является то, что за счет большей начальной скорости он обеспечивает эффективность действия пули весом 14,9-16,8 г (в зависимости от модификации) на больших дальностях, чем 45 АСР.
Стволы для обновленного карабина, получившего обозначение «МАГ-1», изготавливаются фирмой «Ле МАГ», имеют большую толщину в районе казенной части. По американской традиции, они «черные», то есть не хромированные, имеют четыре нареза с шагом 406 мм.
Кроме того, Ле Жандр внес некоторые изменения в устройство затвора, полностью изменив конструкцию выбрасывателя. Также был изменен газоотводный узел – газовые поршень и камера были удлинены. В результате этих изменений, отдача оказалась чуть более растянутой и уменьшен выброс дульного пламени.
Кроме того, штатные двухрядные магазины превратились в однорядные. 30-зарядные – в 13-, а в 15-зарядном поместилось всего шесть патронов 45 «Винчестер Магнум».
Кроме того, он получил новую эргономичную ложу, выполненную из пластика с пистолетной рукояткой. Опционально приклад может быть складным или постоянным. В новом варианте общая длина карабина 940 мм, что всего на 38 мм больше оригинала. Вес составил всего 2,3 кг (с пустым магазином), что также почти соответствует «первоисточнику».
Надо сказать, что карабины М-1 на постсоветском пространстве довольно большая редкость. По ленд-лизу они, отличие от того же «Томми-гана» или М1911, практически не поступали, а сегодня отечественных любителей западного оружия привлекают чаще более современные образцы. Так что встретить МАГ-1 на просторах СНГ крайне сложно.
Мне, впрочем, повезло. Этот довольно редкий ствол, причем не М-1 (что еще было бы понятно), а именно МАГ-1, занимал почетное место в оружейной коллекции моего знакомого, живущего в Абхазии и являющегося уважаемым человеком. Относительно путей появления у него этого оружия он стойко отмалчивался. Зато дал мне пострелять из этого карабина, несмотря на дефицит в солнечной республике патронов 45 «Винчестер Магнум».
Признаюсь, это был первый опыт моей стрельбы из «пистолетного» карабина, и он оказался очень приятным. Отдача, на мой взгляд, показалась весьма щадящей и «размазанной». Субъективно – ниже, чем у АК-74. Несколько непривычным оказался для меня диоптрический прицел, но я быстро с ним «справился». Карабин показал весьма кучный бой. Из положения стоя я легко собирал «кучи» в пять-шесть сантиметров на дистанции 40 метров (большей в саду моего товарища, где мы и стреляли, просто не было). Сам МАГ-1 очень удобен, легок и разворотист.
Впрочем, его хозяину пластиковая ложа не нравилась, и он мечтал добыть где-нибудь штатную, деревянную, чтобы вернуть карабину аутентичность (насколько это возможно для перестволенного и переделанного карабина). В дальнейшем ему это удалось, выписав из США, через своих греческих родственников, березовую ложу.
Один из американских оружейных гуру рекомендовал МАГ-1 для столь любимой американцами охоты на оленей. Однако мой абхазский друг использовал ее исключительно для демонстрации гостям и редкой стрельбы в саду (для охоты на горных копытных у него была финская «Тикка», 700-й «Ремингтон» и еще дореволюционный мосинский карабин) по мишени.
Могу сказать, что оружие это не оставило меня равнодушным, я прочитал про него все, что мог найти (дело было в начале 2000), и даже мечтал, что, может быть, МАГ-1 будет продаваться в России.
Сегодня в магазинах немало карабинов, как отечественных, так и импортных, под пистолетные патроны, куда более современных и совершенных, чем пожилой, хотя и омоложенный «американец». Но о нем я вспоминаю с нежностью и некоторой тоской.
И наконец, известный писатель-фантаст Андрей Круз в одном из своих романов описал кустарную модернизацию М-1, которая по внешним параметрам совпадала с МАГ-1. Не знаю, знал ли он об этой переделке фирмы «Ле Маг», или это была его творческая находка, но прочитанный текст вызвал у меня приступ ностальгии.
А в некоторых иррегулярных формированиях стран Латинской Америки, Азии и Африки он используется по сей день.
Это оружие создавалось почти что в соответствии с современной концепцией PDW («личного оружия самообороны военнослужащих») и предназначалось для командиров и бойцов «второй линии»: артиллерийских расчетов, экипажей боевых машин, связистов, санитаров. То есть для тех, для кого полноценная винтовка была обременительна, а пистолет – недостаточен.
Однако получившийся на выходе карабин в силу своих массогабаритных характеристик, а также прекрасной кучности в ближнем бою, весьма полюбился десантникам, войсковым разведчикам, бойцам спецназа. «Зеленые береты» во Вьетнаме использовали его некоторое время даже после появления «злых черных винтовок» — М16.
Между прочим, М-1 был любимым оружием легендарного команданте Эрнесто Че Гевары. Именно им он был вооружен во время своего последнего боя в боливийских джунглях.
Но, как известно, все плюсы имеют свои минусы. И патрон 30 Carbine (7,62х33 мм), обеспечивший легкость М-1 и его хорошую кучность, по мнению многих бойцов, был недостаточно мощным.
Хотя некоторые специалисты относят 30 Carbine к промежуточным патронам наряду с 7,92х33 и 7,62х39, он по своим возможностям все же ближе к пистолетным или к револьверным «магнум». Сегодня он используется в ряде револьверов.
Строго говоря, мощность патрона 30 Carbine приближала М-1 к таким образцам оружия, как С-96 «Маузер» или длинноствольный артиллерийский «Парабеллум». И, соответственно, эффективная дальность карабина ограничивается 100-150 метрами. Ряд специалистов утверждал, что 7-граммовая пуля 30 Carbine «пистолетной» формы, вылетающая с начальной скоростью 600 метров в секунду, уже на дистанциях свыше 100 ярдов (91,44 метра) недостаточно хорошо «работает» по мягким тканям и даже подчас застревает в теплой зимней одежде и деталях снаряжения.
Но при этом на короткой дистанции (до 30 метров) она имеет излишнюю пробивную способность, снижающую останавливающее действие.
Именно это обстоятельство легло в основу идеи американского оружейника Тима Ле Жандра, возглавляющего фирму «Ле Маг» и задумавшего модернизировать и осовременить «ветерана» в связи с потенциальными запросами гражданского рынка.
Его задумка заключалась в следующем: сохранив все многочисленные достоинства карабина, обеспечить примерно одинаковое эффективное поражение цели на всей дистанции действенного огня (то есть стометровки). Ради этого он еще более «опистолетил» (если можно так выразиться) М-1, использовав боеприпас с пулей большей массы и меньшей начальной скоростью. Благо что оружие, предназначенное для гражданского и полицейского использования, не ограничивается рамками Гаагской конвенции, запрещающей применение экспансивных пуль.
Ле Жандр выбрал для этого достаточно мощный, но не слишком распространенный патрон 45 «Винчестер Магнум», разработанный в 1979 году специально для пистолета «Уилли», в котором используется весьма необычная для «короткоствола» газоотводная схема.
Но это, как говорится, совсем другая история. Строго говоря, 45 «Винчестер Магнум» (11,43х30) представляет из себя удлиненную версию патрона 45 АСР, используемого в «Кольте» М1911, в пистолетах-пулеметах «Томпсон» и М-3, а также во многом другом оружии.
Важной особенностью патрона 45 «Винчестер Магнум» является то, что за счет большей начальной скорости он обеспечивает эффективность действия пули весом 14,9-16,8 г (в зависимости от модификации) на больших дальностях, чем 45 АСР.
Стволы для обновленного карабина, получившего обозначение «МАГ-1», изготавливаются фирмой «Ле МАГ», имеют большую толщину в районе казенной части. По американской традиции, они «черные», то есть не хромированные, имеют четыре нареза с шагом 406 мм.
Кроме того, Ле Жандр внес некоторые изменения в устройство затвора, полностью изменив конструкцию выбрасывателя. Также был изменен газоотводный узел – газовые поршень и камера были удлинены. В результате этих изменений, отдача оказалась чуть более растянутой и уменьшен выброс дульного пламени.
Кроме того, штатные двухрядные магазины превратились в однорядные. 30-зарядные – в 13-, а в 15-зарядном поместилось всего шесть патронов 45 «Винчестер Магнум».
Кроме того, он получил новую эргономичную ложу, выполненную из пластика с пистолетной рукояткой. Опционально приклад может быть складным или постоянным. В новом варианте общая длина карабина 940 мм, что всего на 38 мм больше оригинала. Вес составил всего 2,3 кг (с пустым магазином), что также почти соответствует «первоисточнику».
Надо сказать, что карабины М-1 на постсоветском пространстве довольно большая редкость. По ленд-лизу они, отличие от того же «Томми-гана» или М1911, практически не поступали, а сегодня отечественных любителей западного оружия привлекают чаще более современные образцы. Так что встретить МАГ-1 на просторах СНГ крайне сложно.
Мне, впрочем, повезло. Этот довольно редкий ствол, причем не М-1 (что еще было бы понятно), а именно МАГ-1, занимал почетное место в оружейной коллекции моего знакомого, живущего в Абхазии и являющегося уважаемым человеком. Относительно путей появления у него этого оружия он стойко отмалчивался. Зато дал мне пострелять из этого карабина, несмотря на дефицит в солнечной республике патронов 45 «Винчестер Магнум».
Признаюсь, это был первый опыт моей стрельбы из «пистолетного» карабина, и он оказался очень приятным. Отдача, на мой взгляд, показалась весьма щадящей и «размазанной». Субъективно – ниже, чем у АК-74. Несколько непривычным оказался для меня диоптрический прицел, но я быстро с ним «справился». Карабин показал весьма кучный бой. Из положения стоя я легко собирал «кучи» в пять-шесть сантиметров на дистанции 40 метров (большей в саду моего товарища, где мы и стреляли, просто не было). Сам МАГ-1 очень удобен, легок и разворотист.
Впрочем, его хозяину пластиковая ложа не нравилась, и он мечтал добыть где-нибудь штатную, деревянную, чтобы вернуть карабину аутентичность (насколько это возможно для перестволенного и переделанного карабина). В дальнейшем ему это удалось, выписав из США, через своих греческих родственников, березовую ложу.
Один из американских оружейных гуру рекомендовал МАГ-1 для столь любимой американцами охоты на оленей. Однако мой абхазский друг использовал ее исключительно для демонстрации гостям и редкой стрельбы в саду (для охоты на горных копытных у него была финская «Тикка», 700-й «Ремингтон» и еще дореволюционный мосинский карабин) по мишени.
Могу сказать, что оружие это не оставило меня равнодушным, я прочитал про него все, что мог найти (дело было в начале 2000), и даже мечтал, что, может быть, МАГ-1 будет продаваться в России.
Сегодня в магазинах немало карабинов, как отечественных, так и импортных, под пистолетные патроны, куда более современных и совершенных, чем пожилой, хотя и омоложенный «американец». Но о нем я вспоминаю с нежностью и некоторой тоской.
И наконец, известный писатель-фантаст Андрей Круз в одном из своих романов описал кустарную модернизацию М-1, которая по внешним параметрам совпадала с МАГ-1. Не знаю, знал ли он об этой переделке фирмы «Ле Маг», или это была его творческая находка, но прочитанный текст вызвал у меня приступ ностальгии.
Автор: Борис Джерелиевский
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