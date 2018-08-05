10:01 05 августа
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«Враги у нас здесь, внутри Ирана, и это не Америка»

В конце прошедшей недели, как сообщают иранское государственное ИА «ИРНА» и многие иные зарубежные СМИ, в частности, «Times of Israel», во многих крупных городах Ирана продолжились с новой силой массовые народные манифестации. В частности, выступления против политики, проводимой официальными иранскими властями, благодаря которой экономика этого государства всё больше вступает в полосу кризиса, прошли в таких крупных городах, как Исфаган, Шираз, Мешхед, и даже в самом Тегеране.

«Враги у нас здесь, внутри Ирана, и это не Америка»

Протестующие на митинге против политики властей в Тегеране.


В минувшую пятницу сотни митингующих в городе Карадже, расположенном недалеко от иранской столицы, даже разгромили религиозное училище. Протестующие лица специально заявляли, что они недовольны именно политикой своего правительства, "они против власти погрязших в своём фанатизме мулл", а вовсе не вышли на «марш против агрессивной политики США», как эти выступления пытались представить официальные иранские СМИ.


Некоторые протестующие, вышедшие на митинги, выдвигали даже требования отставки не только правительства, но и отказа от «власти мулл» и даже требовали отставки самого аятоллы Али Хаменеи.

Несмотря на то, что в большинстве иранских городов демонстрации носили достаточно мирный характер, в Исфагане протестующие начали жечь машины (в том числе полицейские) и вступили в драку с полицией, что привело к силовому разгону митинга.

ИА «ИРНА» заявило ещё в минувший четверг, что сотни митингующих выступили с протестами в Ширазе, Ахвазе, Мешхеде и в Сари, но их марши были разогнаны силами полиции, т.к. не были разрешены властями.

Многие международные СМИ отмечают, что их корреспондентам в Иране в дни митингов даже запрещают покидать отели, где те проживают, не то что вести видеосъёмку протестных акций.

Согласно заявлениям шиитского руководства Ирана, волна протестов якобы никак не связана с экономической ситуацией внутри страны, а является исключительно провокацией, устраиваемой на деньги США, Израиля и Саудовской Аравии.


Иранская и американская валюты.


В то же время следует сказать, что экономика Ирана после выхода США в мае этого года из ядерной сделки и ввода первого пакета санкций, вошла в острую стадию кризиса. Курс национальной валюты (реала) потерял за 4 последних месяца более 50% своей стоимости и на днях преодолел критический для восприятия уровень 10.000 реалов и падал до 43.800 реалов за 1 USD (напомним, что за 1 российский рубль в настоящее время в Иране дают от 170 до 690 реалов).

И, по видимому, ситуация с падением курса национальной валюты и оттоком капитала из Ирана будет только ухудшаться, т.к. США планируют скоро ввести ещё 2 пакета санкций: 6 августа и 4 ноября 2018 г.

По состоянию на вечер субботы 4 августа наибольшую остроту приобрело уже упоминавшееся выступление жителей в Карадже, в ходе которого примерно 500 протестующих разгромили медресе, но затем были разогнаны силами полицейского спецназа; десятки участников протеста были взяты под арест.


Выступление президента Ирана Хасана Рухани в национальном парламенте


Параллельно с этим усиливаются противоречия внутри иранского правительства: президент страны Хасан Рухани был обвинён главой парламента Ирана в экономическом кризисе, а глава Верховного суда обвиняет в этом их обоих. Ситуация стала настолько острой, что потребовалось вмешательство аятоллы Али Хаменеи, который, по крайней мере, официально, погасил конфликт и заставил все ветви власти работать сообща над выходом из сложившейся ситуации.

По некоторым данным, правительство Ирана в настоящее время активно ищет возможности для переговоров с США. В частности, недавно в Оман с визитом прибыл министр иностранных дел Ирана Мохаммед Зариф, после чего уже министр иностранных дел Омана, в свою очередь, отбыл с визитом в Соединённые Штаты, видимо, выступая в роли посредника в конфронтации между Тегераном и Вашингтоном.
Автор: Михаил Сириец


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Комментарии 41

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  1. Tusv (Владимир) Сегодня, 07:02
    Понеслась. В этом мире только Мы имеем полное Право сказать янкам Нет. Остальные всегда жестоко наказаны
    Tusv
    1. zapfen (Толик Петров) Сегодня, 07:12
      Вы что, из Израиля?
      zapfen
      1. Tusv (Владимир) Сегодня, 07:16
        Цитата: zapfen
        Вы что, из Израиля?

        А Израиль это Россия? Когда станут сто вторым регионом буду точно из Израиля drinks
        Tusv
        1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 07:21
          «Враги у нас здесь, внутри Ирана, и это не Америка»
          так и внутри России есть,и это тоже не америка..
          андрей юрьевич
          1. Tusv (Владимир) Сегодня, 07:58
            Цитата: андрей юрьевич
            так и внутри России есть,и это тоже не америка..

            Ясень пень. Яхве предпочитает жить в Москве, Аллах в Казани. Это как вильки и тарельки drinks
            Tusv
          2. Stas157 (Стас) Сегодня, 08:07
            Цитата: андрей юрьевич
            «Враги у нас здесь, внутри Ирана, и это не Америка»
            так и внутри России есть,и это тоже не америка..

            А говорят что Америка! Кремлевские лихо оседлали тренд - любое возмущение властью, это значит ты либерал, который за Америку!
            Stas157
            1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 09:11
              Цитата: Stas157
              Кремлевские лихо оседлали тренд - любое возмущение властью, это значит ты либерал, который за Америку!

              Стас, вы из кремлевских, что ли, будете? У вас же тоже - как что не по-вашему, так "либерал, ату его" laughing
              Голован Джек
    2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 07:21
      Володя hi То , что в Иране существуют свои внутренние разборки , недовольные и прикормленная сам знаешь кем пятая колонна вряд ли кого-то удивляет . Ну а то , как это замалчивают - так ведь Восток , однако ...
      bouncyhunter
      1. Tusv (Владимир) Сегодня, 07:29
        Цитата: bouncyhunter
        То , что в Иране существуют свои внутренние разборки

        Дык соседе жеж, хоть и персы. Надобно соответсвовать уже из конца в конецdrinks
        Tusv
    3. vovanpain (Владимир) Сегодня, 08:32
      Враги у нас здесь, внутри Ирана, и это не Америка»

      Ну подставляй вместо Ирана любую другую страну и этот лозунг гуляет по всему миру не один десяток лет и сколько стран было порушено уже.
      vovanpain
    4. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 09:13
      Иран выдерживал и БОЛЕЕ значительные головняки. Уверен, погасят и справятся, подавляющее большинство иранцев уж точно не на стороне этих навозных "оппозиционеров". Кстати, нефть на хорошем уровне и видимо будет расти дальше, практически никто из крупных покупателей персидской нефти не отказался от дальнейшей ее покупки, так что всё будет у Ирана норм.
      Сармат Саныч
      1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 09:59
        "практически никто из крупных покупателей персидской нефти не отказался от дальнейшей ее покупки,"///
        ----
        Расхватывают последние танкеры. Санкции с 4 ноября.
        voyaka uh
    5. ded-zaxar Сегодня, 09:51
      Цитата: Tusv
      Понеслась. В этом мире только Мы имеем полное Право сказать янкам Нет. Остальные всегда жестоко наказаны

      Вы абсолютно правы ! Пока только Россия может противостоять этому "разбою США и Израиля " в мире..Иран изнутри пытаются подорвать , как и Россию в том числе..На прямой военный конфликт боятся идти ,ведь там русские в Сирии ,на границе с Израилем..
      Уж далеко ходить не нужно , вон Армения тому пример..Скоро бойня начнется и нам придется вклиниться ! А Иран это последняя Цитадель арабов на БВ которая пока противостоит Израилю в военном плане и не дает им пиратьствовать в небе ...
      ded-zaxar
  2. Nychego (Валерий) Сегодня, 07:14
    Ровно поэтому Ирану нужно срочно выёжнуться на израиловку - отхватить люлей (ибо Израиль не руина), зато "сплотить нацию" и продолжать рулить экономикой весьма придурошным (но кое для кого чрезвычайно выгодным) способом. Российский вариант 2014, за исключением отхвата звездюлей.
    Nychego
  3. Rusland (Rusland) Сегодня, 07:25
    Внутренний враг всегда страшнее внешнего, особенно подпитываемый извне. Ждёт удобный момент и паразитирует на противоречиях общества и необдуманных, пагубных решениях руководства того или иного государства.
    Rusland
    1. borberd Сегодня, 08:01
      Ну если это пагубные и ошибочные действия руководства , то руководство нужно менять . Что простые иранцы и хотят .
      borberd
      1. Kirill Dou (Kirill Dou) Сегодня, 08:45
        У русских так не принято laughing
        Kirill Dou
    2. мерцание (Николай) Сегодня, 09:04
      Виталий hi ,
      Внутренний враг всегда страшнее внешнего, особенно подпитываемый извне. Ждёт удобный момент и паразитирует на противоречиях общества
      Вот вот, не получилось через Сирию, так теперь они пытатся раскачать ситуацию внутри Ирана. А все потому что теряют они управление над БВ и пытаются всеми силами его вернуть: разжигая внутренние конфликты, стравливая суннитов с шиитами, угрожая прямыми ракетными ударами. Но похоже и суннитские и шиитские лидеры начинают понимать, что их конфронтация на руку третьим силам, что их нарочито стравливают - общение Эрдогана с Хомейни, улучшение отношений между Ираном и Катаром, можно ожидать того же между Ираном и Саудовской Аравией, плюс об этом же свидетельствует резкое угасание терорристической активности в Сирии ... ну и почему то саудиты активно финансируют перевооружение египетской армии. request
      мерцание
      1. Rusland (Rusland) Сегодня, 09:36
        Николай, здравствуй! hi Все правильно и примеры привёл наглядно. drinks
        Rusland
  4. Грац (Грац) Сегодня, 07:26
    импортозамещение надо распространять на как можно больший ассортамент продукции, иначе всегда можно влететь с США, это надо знать всем странам, и тогда только война или с внешним врагом или гражданская собственная экономика должна быть завязана на внутренний рынок, тогда и от внешних факторов страна защищена очень хорошо.
    Скоро все вернутся к протекционизму и во многом это будет оправдано, прогресс уменьшит ход , может это и не плохо
    Грац
  5. Vard Сегодня, 07:27
    Был я там еще при шахе.. какие там девушки были... Впрочем на ЧМ показали какие они там... А теперь ходят в этих балахонах... Вот наверное потому и бунтуют...
    Vard
    1. Грац (Грац) Сегодня, 07:32
      жирик кстати с месяц два назад пророчествовал о распаде ирана и турции , подгрызенными изнутри
      Грац
    2. Ратник2015 (Михаил Сириец) Сегодня, 07:49
      Цитата: Vard
      Был я там еще при шахе.. какие там девушки были... Впрочем на ЧМ показали какие они там... А теперь ходят в этих балахонах... Вот наверное потому и бунтуют...

      Да, тогда был светский режим, а в современном Иране большинству населения уже давно не хочется "ходить в балахонах", а тут ещё очередной кризис в экономике и крах национальной валюты...
      Ратник2015
  6. Филин (Филипп) Сегодня, 07:43
    А у Народа России враги тоже не в Америке, деньги этих врагов лежат в банковской системе подконтрольной Америке, дети имеют иностранное, в том числе американское гражданство, некоторые имеют жён, имеющих американское гражданство, некоторые, как депутат Роднина или "друг царя" Песков - сами вражеские граждане.
    Филин
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 08:05
      Цитата: Филин
      А у Народа России враги тоже не в Америке

      Статья об Иране, напомню. А озеро Байкал похоже на огурец laughing
      Голован Джек
  7. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 07:46
    Ндааа...можно сказать Иран стоит на распутье...
    parusnik
  8. alta (Анатолий) Сегодня, 07:48
    Внутренний враг Ирана - это нищета населения.
    Иран тратит миллиарды долларов для финансирования террористических организаций Хисболлы , шииттов из Афганистана и Ирака, Асада в Сирии и повстанцев-хуситов в Йемене.
    Простые люди протестуют, потому что налоги идут на финансирование регионального конфликта, а не на развитие инфраструктуры в Иране.
    Безработица среди молодежи составляет 40 процентов, а Иран опустился по уровню жизни населения до 117 место в мире, рядом с беднейшими странами Африки.
    https://allkharkov.ua/news/state/reiting-yrovnia-
    jizni-2018-ykraina-mejdy-bangladesh-i-byrkina-fas
    o.html
    alta
    1. maxim947 (Максим) Сегодня, 07:55
      Кто о чем, а вшивый о бане...
      maxim947
    2. Nychego (Валерий) Сегодня, 08:00
      Ну дык внешние амбиции для экономики страны до победы всегда тягостны, а если экономика слаба, то губительны.
      Nychego
    3. Ратник2015 (Михаил Сириец) Сегодня, 08:20
      Цитата: alta
      Иран тратит миллиарды долларов для финансирования террористических организаций Хисболлы , шииттов из Афганистана и Ирака, Асада в Сирии и повстанцев-хуситов в Йемене.

      Да, уважаемый Анатолий, видимо последние две категории особенно сильно ударили по государственным финансам Ирана + резко обострили ситуацию американские санкции = акции протеста (народное возмущение в своей основе, но не без воздействия извне).
      Ратник2015
  9. 3vs Сегодня, 07:54
    "Протестующие лица специально заявляли, что они недовольны именно политикой своего правительства, "они против власти погрязших в своём фанатизме мулл", а вовсе не вышли на «марш против агрессивной политики США»"
    Наверное, в этом большая доля правды.
    3vs
    1. Грац (Грац) Сегодня, 08:04
      извините а когда бы и при какой власти не было б не довольных?
      Грац
    2. семург Сегодня, 08:20
      Цитата: 3vs
      "Протестующие лица специально заявляли, что они недовольны именно политикой своего правительства, "они против власти погрязших в своём фанатизме мулл", а вовсе не вышли на «марш против агрессивной политики США»"
      Наверное, в этом большая доля правды.

      Муллы должны сидеть в мечетях и проповедовать слово божие , а не пытаться построить рай в их понимании в отдельно взятом государстве.
      семург
      1. Вольнопёр (Алексей) Сегодня, 09:50
        семург Сегодня, 08:20
        Муллы должны сидеть в мечетях и проповедовать слово божие , а не пытаться построить рай в их понимании в отдельно взятом государстве.

        Поддерживаю. Это, так же относится и к священнослужителям всех остальных конфессий.
        Вольнопёр
  10. DV_25 (Виктор) Сегодня, 08:19
    В Иране у власти фанатичное духовенство, а в исламе европейцы ничего не понимают и не пытаются даже разбираться. Разве что Британия, да и то в прошлом. По крайней мере, именно островитяне "придумали ваххабитов" (идеологию по книге Ваххаба, методички вербовки и пр.Гениально, на самом деле. Еще в начале 20-го века) и первые проводили КТО в своих колониях. Шахидов скармливали собакам - людоедам ,зашивали обезглавленные тела в мешки из свиной кожи и в этом духе. Англосаксы еще те затейники. Страшное посмертие для любого правоверного, гораздо хуже самой смерти. Ворошить этот гадючник (не мое мнение) верх кретинизма. Зачем людей до края доводить? Один из таких примеров - эпизод Ирано - Иракской войны. Иранские дети и подростки из "БАСИДЖ" (В состав КСИР входит и полувоенная организация добровольцев «Басидж» — ее члены осуществляют надзор за соблюдением закона и религиозных норм, а также подавляют политическую оппозицию в стране. Представительства басиджей есть почти в каждом городе Ирана) "вручную" (фактически, самим собой) проделали проходы в миллионных минных полях,через которые ударили части КСИР. Сколько их там полегло, никто не скажет. Минимум около 10 000. В список "Слуг Сатаны" у них входят арабы, американцы, Израиль и Россия(!!!). Это мы им Грибоедова "простили", а РИ в свое время накостыляла им конкретно и как бы не половину персидской Империи отжала. Чего удивляться, что народ достали своих кретинизмом?
    DV_25
  11. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 08:23
    "Внутренний враг разрушает государство изнутри, а внешний лишь заканчивает то что начато врагом внутренним! "-Ничто не ново под луною в мире этом.
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  12. Yak28 (Алексей ) Сегодня, 08:23
    рорР
    Цитата: Tusv
    . В этом мире только Мы имеем полное Право сказать янкам Нет. Остальные всегда жестоко наказаны

    Мы кстати, опозорились больше всех. Позорно развалили СССР и показали всему миру,что наш народ не спасобен думать,а может делать только то что говорят по телеку,голосовать за тех за кого скажут по телеку.Руководство России с целью угодить США и с целью личной наживы,на протяжении примерно 20 лет начиная с 1991 года, намеренно разваливала экономику страны,инфраструктуру,вооружённые силы,образование,медицину, при поддержке армии,спецслужб и милиции.Так как Россия. не позорилось и не унижалось ни одно государство в истории человечества.И кто имеет полное право сказать янкам Нет?
    Yak28
  13. мерцание (Николай) Сегодня, 08:41
    Помню как не так давно в святочи демократии США, существовало истинно народное и массовое движение Оккупай Уолл-Стрит, оно протестовало против беззакония и произвола американских властей и финансистов ... закончилось тем, что это движение можно сказать размазали об асфальт.
    мерцание
  14. Дачник452 (Александр) Сегодня, 09:15
    Давно уж можно было этот Иран прикрутить,такая богатая страна.И многие вопросы на БВ сразу бы снялись.
    Дачник452
    1. мерцание (Николай) Сегодня, 09:27
      И многие вопросы на БВ сразу бы снялись.
      Какие именно вопросы бы снялись? И для кого снялись, для Израиля? Если для Израиля, то они, похоже, еще не начались - но судя по тому, что вопрос безопасности Израиля рассматривался на саммите Трампа и Путина, то "вопросы" к Израилю не за горами.
      мерцание
  15. nov_tech.vrn (Михаил) Сегодня, 09:38
    СТАНДАРТНЫЙ ХОД! Нового ничего янки не придумали, обрушение экономики и воздействие на умы через интернет, и ответ может быть действенный только один, подавление выступлений и максимальная ориентация экономики на Россию Китай и внутренний рынок. Все "демократизации" в острый период, могут только временно смягчить накал выступлений пока оппозиционеры смогут накопить достаточно сил для усиленных выступлений и воспринимаются как слабость власти.
    nov_tech.vrn
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