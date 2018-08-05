«Враги у нас здесь, внутри Ирана, и это не Америка»

Протестующие на митинге против политики властей в Тегеране.

Иранская и американская валюты.

Выступление президента Ирана Хасана Рухани в национальном парламенте

В конце прошедшей недели, как сообщают иранское государственное ИА «ИРНА» и многие иные зарубежные СМИ, в частности, «Times of Israel», во многих крупных городах Ирана продолжились с новой силой массовые народные манифестации. В частности, выступления против политики, проводимой официальными иранскими властями, благодаря которой экономика этого государства всё больше вступает в полосу кризиса, прошли в таких крупных городах, как Исфаган, Шираз, Мешхед, и даже в самом Тегеране.В минувшую пятницу сотни митингующих в городе Карадже, расположенном недалеко от иранской столицы, даже разгромили религиозное училище. Протестующие лица специально заявляли, что они недовольны именно политикой своего правительства, "они против власти погрязших в своём фанатизме мулл", а вовсе не вышли на «марш против агрессивной политики США», как эти выступления пытались представить официальные иранские СМИ.Некоторые протестующие, вышедшие на митинги, выдвигали даже требования отставки не только правительства, но и отказа от «власти мулл» и даже требовали отставки самого аятоллы Али Хаменеи.Несмотря на то, что в большинстве иранских городов демонстрации носили достаточно мирный характер, в Исфагане протестующие начали жечь машины (в том числе полицейские) и вступили в драку с полицией, что привело к силовому разгону митинга.ИА «ИРНА» заявило ещё в минувший четверг, что сотни митингующих выступили с протестами в Ширазе, Ахвазе, Мешхеде и в Сари, но их марши были разогнаны силами полиции, т.к. не были разрешены властями.Многие международные СМИ отмечают, что их корреспондентам в Иране в дни митингов даже запрещают покидать отели, где те проживают, не то что вести видеосъёмку протестных акций.Согласно заявлениям шиитского руководства Ирана, волна протестов якобы никак не связана с экономической ситуацией внутри страны, а является исключительно провокацией, устраиваемой на деньги США, Израиля и Саудовской Аравии.В то же время следует сказать, что экономика Ирана после выхода США в мае этого года из ядерной сделки и ввода первого пакета санкций, вошла в острую стадию кризиса. Курс национальной валюты (реала) потерял за 4 последних месяца более 50% своей стоимости и на днях преодолел критический для восприятия уровень 10.000 реалов и падал до 43.800 реалов за 1 USD (напомним, что за 1 российский рубль в настоящее время в Иране дают от 170 до 690 реалов).И, по видимому, ситуация с падением курса национальной валюты и оттоком капитала из Ирана будет только ухудшаться, т.к. США планируют скоро ввести ещё 2 пакета санкций: 6 августа и 4 ноября 2018 г.По состоянию на вечер субботы 4 августа наибольшую остроту приобрело уже упоминавшееся выступление жителей в Карадже, в ходе которого примерно 500 протестующих разгромили медресе, но затем были разогнаны силами полицейского спецназа; десятки участников протеста были взяты под арест.Параллельно с этим усиливаются противоречия внутри иранского правительства: президент страны Хасан Рухани был обвинён главой парламента Ирана в экономическом кризисе, а глава Верховного суда обвиняет в этом их обоих. Ситуация стала настолько острой, что потребовалось вмешательство аятоллы Али Хаменеи, который, по крайней мере, официально, погасил конфликт и заставил все ветви власти работать сообща над выходом из сложившейся ситуации.По некоторым данным, правительство Ирана в настоящее время активно ищет возможности для переговоров с США. В частности, недавно в Оман с визитом прибыл министр иностранных дел Ирана Мохаммед Зариф, после чего уже министр иностранных дел Омана, в свою очередь, отбыл с визитом в Соединённые Штаты, видимо, выступая в роли посредника в конфронтации между Тегераном и Вашингтоном.