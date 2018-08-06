Т-28 «Троян»: учебно-тренировочный самолёт и лёгкий противопартизанский штурмовик

Компоновка УТС Т-28А Trojan

Т-28А

Т-28В

Т-28С

Набор вооружения штурмовика T-28S Fennec

Восстановленный T-28S Fennec

T-28S Fennec над Алжиром

Уругвайский Т-28S

T-28D Nomad Маrk I

Лёгкий штурмовик T-28D Nomad Маrk II ВВС Лаоса, 1965 год

T-28D Nomad Маrk I с 227-кг авиабомбами на полевом аэродроме

T-28D ВВС Южного Вьетнама

Опытный турбовинтовой штурмовик YAT-28E

АТ-28D ВВС Филиппин

Так художник изобразил момент атаки пиратской шхуны

АТ-28D в музейной экспозиции на авиабазе Кларк

По материалам:

http://avia.pro/blog/north-american-t-28-trojanfennec-foto-harakteristiki

https://www.utdallas.edu/library/specialcollections/hac/cataam/Leeker/history/

http://www.pilotspost.co.za/arn0001108

https://flynata.org/content.aspx?page_id=22&club_id=812035&module_id=241059&sl=940742017

http://airspot.ru/catalogue/item/nord-american-sud-aviation-t-28s-fennec

https://www.avgeekery.com/t-28-trojan-north-american-aviations-next-last-great-prop-driven-trainer/

http://aerostories.free.fr/events/algerie/algerie05/index.html

http://www.t28trojanfoundation.com/tora-tora.html

Во второй половине 40-х годов компания North American начала проектирование учебно-тренировочного самолета под фирменным обозначением NA-159. Эта машина должна была заменить устаревающий Т-6 Texan, находившийся в серийном производстве с 1937 года. Двухместный цельнометаллический моноплан с поршневым звездообразным 7-цилиндровым двигателем Wright R-1300 мощностью 800 л.с. впервые поднялся в воздух 26 сентября 1949 года. Два опытных экземпляра достаточно быстро прошли цикл испытаний на авиабазе Эглин, и после устранения мелких недочётов, в 1950 году самолёт запустили в серию под обозначением Т-28А Trojan. Согласно контракту, заключённому с ВВС, предусматривалась постройка 266 учебно-тренировочных машин, но впоследствии военно-воздушные силы приобрели 1194 самолётов.Хотя самолёт оснащался поршневым двигателем и двухлопастным пропеллером, фонарь и компоновка приборов и органов управления в двухместной тандемной кабине имели много общего с реактивным истребителем F-86 Sabre. Испытания и запуск в серийное производство реактивного «Сейбра» и поршневого «Трояна» велись специалистами «Норт Американ» параллельно.С самого начала на четырёх внешних пилонах предусматривалась подвеска вооружения и сбрасываемых топливных баков, на первых серийных самолётах это реализовано не было, хотя прицельное оборудование в первой кабине имелось.Вслед за ВВС интерес к Т-28А проявили американские адмиралы. Командованию ВМС США для первоначальной лётной и стрелковой подготовки, отработки взлёта и посадки с авианосцев требовался относительно дешевый и простой в эксплуатации самолёт. Однако морские лётчики сочли Т-28А слишком «вялым», кроме того, после установки оборудования, предназначенного для базирования на авианосцах и вооружения, масса самолёта должна была неизбежно увеличиться, а тяговооруженность, взлётно-посадочные характеристики и максимальная скорость — ухудшиться. В связи с этим на самолёт флотской модификации Т-28В установили 9-цилиндровый двигатель Wright R-1820-86 мощностью 1425 л.с. и трёхлопастной винт Hamilton Standard. Всего флот и КМП США приобрели 489 самолётов модификации «Браво». Поставки Т-28В в строевые эскадрильи начались во второй половине 1953 года. Этими самолётами были оснащены 11 отдельных учебно-тренировочных эскадрилий. Также два-три «Трояна» имелись на авиабазах, являющихся местом постоянной дислокации истребительных и штурмовых палубных эскадрилий.Внешне флотские «Трояны» отличались от Т-28А иной окраской, более широкими капотами и иным расположением выхлопных патрубков. По заказу ВМС компания Boeing провела исследования относительно возможности применения с Т-28В 127-мм реактивных снарядов 5HVAR, бомб и подвесных контейнеров с 7,62-12,7-мм пулемётами.Впоследствии на «Троян» устанавливалось самое различное подвесное и встроенное стрелково-пушечное вооружение калибра 7,62-20-мм, что дало возможность использовать самолет для отработки навыков стрельбы и бомбометания, в роли лёгкого штурмовика и даже истребителя. Т-28В с трёхлопастным винтом использовались не только ВМС США, какое-то количество этих машин эксплуатировалось и в ВВС. Там они в основном применялись для стрелковой подготовки и в различных испытательных программах.Двухместный Т-28В с максимальной взлётной массой 3,856 кг имел практическую дальность полёта 1750 км. Максимальная скорость в горизонтальном полёте составляла 552 км / ч. Скороподъёмность — 20,3 м / с. Потолок – 10800 м. По отзывам лётчиков-испытателей, по горизонтальной манёвренности «Троян» примерно соответствовал истребителю Chance Vought F4U Corsair.19 сентября 1955 года в воздух впервые поднялся Т-28С. От ранних модификаций эта машина отличалась более прочным планером и шасси, колёсами меньшего диаметра, гаком в хвостовой части фюзеляжа, тормозным щитком и обрезанным трёхлопастным винтом. В связи с возросшим взлётным весом и снижением эффективности укороченного пропеллера, тяговооруженность, максимальная скорость полёта и потолок несколько упали.Однако взлёт и посадка на палубу авианосца оставались всё равно были намного проще, чем у реактивных истребителей. В общей сложности в палубные эскадрильи ВМС и КМП поступило 266 Т-28С, при этом 72 самолёта было переделано из Т-28А.Эксплуатация «Троянов» на палубах американских авианосцев продолжалась до 1980 года. До первой половины 1984 года на этих машинах продолжали готовить курсантов на береговых авиабазах. В авиации Корпуса морской пехоты и эскадрильях ВМС Т-28В/С в первой половине 80-х были вытеснены турбовинтовыми самолётами Beechcraft Т-34С Turbo-Mentor.В общей сложности на предприятиях «Норт Американ» в период с 1949 по 1957 год было построено 1948 учебно-тренировочных Т-28 всех модификаций. На этих машинах прошли подготовку десятки тысяч пилотов. «Трояны» пользовались заслуженной популярностью за лёгкость управления и простоту эксплуатации. Прочная и надёжная конструкция обеспечила самолёту завидное долголетие. В то же время «Троян» имел относительно низкую стоимость, живучий и приемистый двигатель воздушного охлаждения, невысокую удельную нагрузку на крыло и возможность базироваться на слабо подготовленных полевых аэродромах – то есть все те качества, необходимые для лёгкого штурмовика, предназначенного для борьбы с повстанцами.Первыми в боевых условиях в ходе колониальной войны в Алжире Т-28 применили французы. Основным ударным самолётом французских ВВС в Северной Африке в конце 50-х являлся Т-6 Texan, приспособленный для подвески пулемётов, НАР и бомб. Однако в условиях жаркого климата «Тексаны» с двигателем номинальной мощностью 600 л.с. не могли нести боевую нагрузку массой более 200 кг. Кроме того, поддержание сильно изношенных Т-6 в лётном состоянии требовало немалых затрат и усилий. В 1959 году французское правительство подало заявку на приобретение Т-28В. Однако основным заказчиком усовершенствованных «Троянов» в то время являлся американский флот, использовавший их для обучения пилотов палубной авиации. К тому же американцы не горели желанием продавать строптивым союзникам новую авиатехнику. В итоге французам пришлось довольствоваться бывшими в употреблении Т-28А, находившимися на базе хранения Дэвис-Монтан в Аризоне. Хотя самолёты, взятые с консервации, стоили более чем в два раза дешевле, чем новые, их пришлось ремонтировать и переоборудовать. Для приведения 148 Т-28А в лётное состояние был заключён договор с американской фирмой Pacific Airmotive, которая до этого специализировалась на адаптации «Троянов» для гражданских нужд. Так как родной двигатель мощностью 800 л.с. показался заказчику слишком слабым, его заменили на Wright R-1820-97 мощностью 1300 л.с. В прошлом такие моторы использовались на бомбардировщиках B-17. Вместе с новым двигателем самолёт получил трёхлопастной винт. После того как первые четыре самолёта, прошедшие восстановление и модернизацию, были приняты Armee de l'Air, оставшиеся 144 машины переправили морем в Сен-Hазер на завод фирмы Sud Aviation. Во Франции эти машины дополнительно оборудовали усиленной вентиляцией кабины, пылезащитными фильтрами, установили дополнительный топливный бак, борта прикрыли алюминиевой бронёй, в кабине появились приборы и радиостанция французского производства.На четырёх узлах подвески под крылом могли быть размещены контейнеры с 12,7-мм пулемётами (боекомплект 100 патронов на ствол), бомбы массой до 120 кг, зажигательные баки и блоки НАР. На нескольких самолётах вместо пулемётов монтировались 20-мм пушки.В армейской авиации Франции самолёты получили обозначение T-28S Fennec (Фенёк – миниатюрная лисица, обитающая в Северной Африке). В США данная модификация известна как T-28F.Как и было задумано с самого начала, основная часть T-28S Fennec отправилась в Алжир. Начиная с 1960 года в четырёх французских эскадрильях эксплуатировалось более 100 самолётов «Фенёк». Хотя огневая мощь и эффективность штурмовиков оказались на высоте, переломить ход боевых действий им не удалось. Несмотря на хорошую боевую живучесть и надёжность, в Алжире по разным причинам до конца 1962 года было потеряно 33 Т-28S. Примерно половина из этого числа сбиты огнём с земли.После вывода французского контингента из Алжира большая часть уцелевших Т-28S была продана за границу. С учётом того, что сами французы купили «Трояны» с базы хранения в США, некоторые самолёты поменяли после этого нескольких хозяев и успели поучаствовать в ряде конфликтов. Первым покупателем в 1964 году стали ВВС Марокко, которые закупили 25 самолётов. В основном поршневые штурмовики применялись для патрулирования границы с Алжиром, где они неоднократно обстреливали караваны кочевников, не признающих государственные границы. Во второй половине 60-х девять марокканских T-28S были проданы Гаити. В 1979 году режим никарагуанского диктатора Сомосы купил в Марокко четыре штурмовика, которые впоследствии использовались в боях с сандинистами. В 1967 году Аргентина приобрела 62 Т-28S, снятых с вооружения во Франции. Впоследствии часть этих самолётов была перепродана в Уругвай и Гондурас.В ряде источников говорится, что ещё несколько штурмовиков Гондурас выкупил в Марокко. В середине 80-х, в ходе гражданской войны в Никарагуа штурмовики Т-28 ВВС Гондураса, поддерживая действия «контрас», наносили удары по никарагуанской территории.По мере роста национально-освободительного движения в странах «третьего мира» и усиления борьбы бывших колоний за независимость в мире всё больше оказывались востребованы лёгкие антиповстанческие штурмовики. Вскоре выяснилось, что дорогостоящие реактивные истребители, поражающие воображение максимальной скоростью полёта, очень плохо подходят для борьбы с точечными целями в джунглях, а стоимость одного часа полёта такого монстра, как McDonnell Douglas F-4 Phantom II, в десятки, а то и сотни раз превышает цену уничтоженного им бамбукового мостика, сарая, где хранились патроны для стрелкового оружия или грузовичка с припасами. Кроме того, визуально обнаружить малоразмерный объект атаки на земле, без предварительного целеуказания пилоту скоростной машины было очень сложно, и потому бомбометание зачастую просто проводилось по определенному району. В первое послевоенное десятилетие, когда в строю оставалось ещё немало поршневых «Мустангов», «Корсаров» и «Инвейдеров» именно их активно использовали в разного рода конфликтах «малой интенсивности». Однако по мере неизбежной выработки ресурса и потерь, поршневых истребителей и бомбардировщиков в строю с каждым годом оставалось всё меньше. Впрочем, в ВВС и ВМС США после окончания Второй мировой четверть века состоял на вооружении уникальный для послевоенного времени поршневой штурмовик Douglas A-1 Skyraider. Но при многих достоинствах «Скайрейдеров» всем американским союзникам не хватало. Да и самолёт с максимальной взлётной массой более 11 т и двигателем мощностью 2700 л.с. для многих азиатских и африканских стран оказался слишком дорог в эксплуатации и прожорлив. Тут-то американцы и вспомнили про учебно-тренировочный «Троян», тем более, что значительное количество Т-28А ранних серий скопилось на базе хранения в Дэвис-Монтан. Первоначально союзникам в «странах третьего мира», борющимися с коммунистическим влиянием, передавали недоработанные учебно-тренировочные машины. Но боевые возможности Т-28А оказались относительно невысокими. Двигатель мощностью 800 л.с. и всего четыре узла подвески вооружения не позволяли реализовать весь имеющийся потенциал, а отсутствие брони вело к потерям от огня стрелкового оружия. В связи с этим ВВС США в 1961 году выдали компании North American заказ на переоборудование Т-28А до уровня Т-28D. В ходе модернизации самолёт получил новый двигатель Wright R-1820-56S мощностью 1300 л.с. с трёхлопастным винтом. Для того чтобы установить два дополнительных пилона и довести массу боевой нагрузки до 908 кг, крыло подверглось усилению. При этом 12,7-мм подкрыльевые пулемёты сделали несъёмными, разместив боекомплект в крыле.Кабину прикрыли по бортам лёгкой бронёй, а заполнение по мере выработки топлива бензобаков азотом позволило предотвратить взрыв бензиновых паров при попадании зажигательных пуль. Данная модификация «Трояна» получила обозначение T-28D Nomad Маrk I (Nomad – рус. Кочевник). После модернизации максимальная взлётная масса увеличилась до 3977 кг, а максимальная скорость составила 463 км/ч. Также до 1620 км сократилась практическая дальность полёта, а потолок уменьшился до 6000 м.Вскоре стало ясно, что модернизация флотских Т-28В обходится дешевле, так как на этой модели крыло можно не усиливать и на самолёте с самого начала устанавливался мотор мощностью 1425 л.с. Однако на данной модификации, известной как T-28D Nomad Маrk II, имелось только шесть узлов подвески, две из которых как правило использовалось для контейнеров с 12,7-мм пулемётами.В первой половине 1962 года первые T-28D прибыли в Юго-Восточную Азию. Самолёты передавались ВВС Лаоса, Камбоджи, Таиланда и Республики Вьетнам. В общей сложности ВВС Лаоса получили 55, Камбоджи – 47, Таиланда – 88, а Южного Вьетнама – 75 двухместных лёгких штурмовиков. Насколько самолётов Королевских ВВС Лаоса для выявления транспортных путей и лагерей партизан переоборудовали в разведчики RT-28.Лёгкие поршневые штурмовики с самого начала активно включились в боевую работу. На первых порах самолёты осуществляли патрулирование, вели разведку и корректировку артиллерийского огня, неся при этом минимальную боевую нагрузку. Достаточно часто они маркировали цели НАР, снаряженными белым фосфором, после чего по ним наносили удар сверхзвуковые истребители-бомбардировщики. Двухместный Т-28D с кабиной, дающей прекрасный обзор, очень хорошо подходил для этого, так как наличие второго члена экипажа позволяло разгрузить пилота, и задачи по поиску наземных целей и их визуальная идентификация возлагались на лётчика-наблюдателя. По мере обретения опыта экипажами «Кочевников» они всё чаще привлекались к задачам непосредственной авиационной поддержки наземных войск, к поисково-спасательным и специальным операциям и изоляции поля боя. Южновьетнамские и лаосские штурмовики активно работали по «Тропе Хошимина», по которой через территорию Лаоса в обход демилитаризованной зоны из Северного Вьетнама на Юг непрерывным потоком шли войска, припасы и вооружение.С учетом того, что по действующим на малой высоте штурмовикам стреляли даже из кремнёвых ружей, а в распоряжении партизан уже имелись крупнокалиберные пулемёты, самолёты часто возвращались с боевыми повреждениями. Первый T-28D был сбит зенитным огнём над Южным Вьетнамом 28 августа 1962 года. Американский пилот и южновьетнамский лётчик-наблюдатель погибли.Помимо зенитного огня самолёты несли потери на аэродромах от вылазок партизан. Имели место и происшествия другого рода, немало штурмовиков разбилось ввиду отсутствия должного технического обслуживания и ошибок пилотирования. 24 января 1965 года во время подготовки к боевому вылету T-28D Королевских ВВС Лаоса на территории аэропорта Вьентьян произошел взрыв авиабомб. В результате один штурмовик был полностью уничтожен, а ещё несколько получили серьёзные повреждения. Также пострадали припаркованные неподалёку самолёты С-47 и С-119 авиакомпании Air America, которая известна своими связями с ЦРУ США. Точные потери T-28D, понесённые ВВС Лаоса и Камбоджи в воздухе, неизвестны, однако над Южным Вьетнамом было потеряно 23 штурмовика. Основная часть самолётов сбита огнём 12,7-мм пулемётов ДШК.В целом Т-28D демонстрировал неплохую живучесть. Двигатель воздушного охлаждения, прикрывающий пилота от пуль и осколков спереди, сохранял работоспособность при выходе из строя нескольких цилиндров. Пилотские кресла имели бронированные спинки и сидения, а бортовая дополнительная броня защищала экипаж от винтовочных пуль, выпущенных с дистанции 300 м. Зачастую от трасс крупнокалиберных зенитных пулемётов помогала увернуться хорошая маневренность и высокая приёмистость двигателя. Однако, как и в случае с лёгкими штурмовиками других типов, основная часть «Кочевников» была поражена зенитным огнём во время выполнения повторных заходов на цель.Набор вооружения, используемый на Т-28D, был очень разнообразным и мог включать в себя 7,62-12,7-мм пулемёты, 70-127-мм реактивные снаряды, бомбы массой до 227 кг, разовые бомбовые кассеты, баки с напалмом, контейнеры с противопехотными минами. По максимальной массе боевой нагрузки Т-28D превосходил советские поршневые штурмовики Ил-2 и Ил-10 примерно на 30%. Те, кто видел штурмовик в деле, отмечали, что он был достаточно тихим, и мог практически бесшумно «подкрасться» к цели на малых оборотах двигателя и внезапно атаковать. В то же время самолёт обладал весьма приёмистым двигателем, что позволяло после атаки энергично выполнить манёвр отхода. Фактически штурмовик, переделанный из учебно-тренировочного самолёта, можно рассматривать как лайт-версию «Скайрейдера». После того как Т-28D продемонстрировал свою эффективность в Юго-Восточной Азии, заказы на него увеличились. До 1969 года в штурмовой вaриант T-28D переоборудовaли 321 Т-28 рaнних модификаций.В вязи с успешным опытом использования T-28D в боевых действиях, компания «Норт Американ» в 1963 году предприняла попытку создать на базе поршневого самолёта лёгкий турбовинтовой штурмовик YAT-28E.Опытный турбовинтовой штурмовик YAT-28E был оснащён двигателем Lycoming ЕТ-55L-9 мощностью 2445 л.с. с четырёхлопастным винтом. Всего в этот вариант переделали три Т-28А, взятых с консервации. Использование планеров самолётов, находившихся на хранении, давало возможность серьёзно снизить расходы. Скорость полёта штурмовика с турбовинтовым двигателем превысила 600 км/ч. Однако основной упор был сделан на увеличение боевой нагрузки. Вместе с парой крупнокалиберных пулемётов, на 12 подкрыльевых узлах подвески могло быть размещено до 2730 кг бомб, блоков НАР и зажигательных баков. В целом самолёт оказался неплох, но в итоге военные предпочли лёгкие штурмовики специальной постройки с лучшим обзором вперёд-вниз, и проект закрыли в 1965 году.Но на этом история штурмовика на базе «Трояна» не закончилась. В начале 70-х фирма Fairchild Hiller получила заказ на переоборудование 72 Т-28А в ударный вариант. Самолёты предназначались союзникам США для компенсации потерь, понесённых в ходе боевых действий в Юго-Восточной Азии. При создании штурмовика, получившего обозначение АТ-28D, использовался боевой опыт, приобретенный во Вьетнаме. Хотя боевая нагрузка и вооружение остались прежними, существенному усилению подверглись планер и бронезащита кабины. Дополнительными экранами были прикрыты топливные и масляные баки. На самолёте установили катапультные кресла, позволяющие покидать подбитую машину на малой высоте. Для компенсации возросшего взлётного веса самолёт оснастили двигателем Wright R-1820-80 мощностью 1535 л.с.Впрочем, в Юго-Восточной Азии АТ-28D воевать почти не довелось. К моменту готовности основной партии штурмовиков война уже закончилась. В связи с этим самолёты в рамках союзнической помощи передали Филиппинам.Все поршневые штурмовики вошли в состав 15-го штурмового авиакрыла, всего в филиппинских ВВС на АТ-28D летали две эскадрильи. Официальным местом их базирования стала авиабаза Сангли-Пойнт, но, как правило, большая часть самолетов была рассредоточена по полевым аэродромам, в 70-80-е годы штурмовики активно использовались против левых и исламских повстанцев, а также боролись с пиратством. На их счету несколько потопленных пиратских шхун.Среди филиппинских пилотов и техников эти простые и надежные машины пользовались большой популярностью. За уникальный звук работающего поршневого двигателя их прозвали «TORA-TORA».Однако, помимо антитеррористической деятельности и борьбы с пиратством, филиппинские АТ-28D участвовали в нескольких попытках военных переворотов. Наибольшую известность приобрел путч, начавшийся 1 декабря 1989 года. При этом штурмовики мятежников нанесли авиаудар по президентскому дворцу Malakanyang Palace в Маниле. Благодаря американской поддержке мятеж был подавлен, а «Фантомы» ВМС США закрыли небо для авиации путчистов. После провалившегося мятежа большая часть летного и технического состава, служившая на авиабазе Сангли-Пойнт, была уволена, а самолёты поставлены на прикол. Лишившись ухода, поршневые штурмовики быстро обветшали, и официально принятое в 1994 году решение о списании всех филиппинских АТ-28D формально поставило точку в их жизненном пути.В биографии самолёта Т-28 Trojan и семейства штурмовиков, созданных на его базе, до сих пор очень много «тёмных пятен». Известно, что эти машины участвовали в операциях американских спецслужб в Бельгийском Конго и в Юго-Восточной Азии.Ещё одним интересным фактом в истории «Трояна» является то, что он стал первым истребителем в составе ВВС Северного Вьетнама. После того как в сентябре 1963 года пилот Королевских ВВС Лаоса угнал Т-28D в ДРВ, его освоили северовьетнамские пилоты. Конечно, перехватить реактивные американские самолёты поршневой штурмовик не мог, но в ночное время воздушные границы ДВР часто нарушали транспортные самолёты, приспособленные для ведения разведки и выполнения специальных заданий. 16 февраля 1964 года, ориентируясь по командам наземных РЛС, северовьетнамский пилот при свете луны сумел обнаружить и расстрелять из крупнокалиберных пулемётов американский военно-транспортный самолёт C-123 Provider.Шесть боливийских Т-28D эксплуатировались до 1987 года. Несмотря на почтенный возраст, поршневые штурмовики не простаивали на аэродромах. Помимо борьбы с коммунистическими повстанцами, самолёты вели патрулирование границ. Под занавес своей карьеры «Кочевники» вели поиск лагерей и лабораторий наркоторговцев, а также обрабатывали дефолиантами плантации коки. При этом штурмовики действовали парами, один нёс баки с химикатами, а другой, вооруженный пулемётами и НАР, прикрывал его. Несколько раз боливийские Т-28D привлекались для перехвата легкомоторных самолётов контрабандистов, на которых те перевозили кокаин.Учебно-тренировочные Т-28А/В/С и штурмовики Т-28D и АТ-28D помимо США состояли на вооружении в Аргентине, Боливии, Бразилии, Вьетнаме, Гаити, Гондурасе, Доминиканской Республике, Заире, Камбодже, Лаосе, Марокко, Мексике, Никарагуа, Саудовской Аравии, Тайване, Таиланде, Тунисе, Уругвае, Филиппинах, Франции, Южной Корее и Японии. Из представленного списка видно, что большая часть стран-эксплуатантов, вооруженных УТС и специально доработанных штурмовиков, имела проблемы с разного рода повстанцами, или неурегулированные территориальные споры у своих границ. И нет никаких сомнений, что эти машины достаточно часто применялись в операциях, о которых в силу разных причин официальные лица предпочитают не распространяться.В настоящее время военная служба «Троянов» повсеместно завершена. Более полусотни самолётов установлено на «вечных стоянках» в окрестностях авиабаз и в экспозициях музеев. В лётном состоянии находится около двух десятков отреставрированных Т-28, которые регулярно участвуют в показательных полётах во время различных авиационных праздников и фестивалей, где они неизменно привлекают внимание публики зрелищным пилотажем.