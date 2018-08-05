10:00 05 августа
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Президент Венесуэлы был атакован дронами. Пострадали лишь военнослужащие

В субботу в Каракасе совершено покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает РИА Новости.



Инцидент произошел во время парада, посвященного очередной дате образования национальной гвардии. По словам министра связи и информации страны, президента пытались атаковать беспилотники, однако попытка оказалась неудачной: получили ранения 7 военнослужащих, Мадуро не пострадал.


Оба дрона, направлявшихся к трибуне с руководством Венесуэлы, были сбиты.



Ответственность за теракт взяла на себя подпольная группировка «Фланелевые солдаты».

В заявлении экстремистов говорится, что проводимая ими операция «состояла в полете двух дронов со взрывчаткой С4 к президентской трибуне». Однако снайперы национальной гвардии сбили беспилотники до того, как они достигли цели.

Сейчас не получилось, но это вопрос времени,
заявили подпольщики.

Местные СМИ пояснили, что группировка «Фланелевые солдаты» была создана в 2014 году при участии мятежного полицейского Оскара Переса, который был застрелен в ходе спецоперации в январе 2018 года. Участники группы заявляют о себе как об объединении всех сил сопротивления страны, борющихся против Мадуро.

Прокуратура Венесуэлы возбудила уголовное дело по статье терроризм. Сообщается о задержании нескольких подозреваемых.

Сам Мадуро в ходе обращения к народу обвинил в преступлении правую оппозицию, а также колумбийских экстремистов. Он также пообещал террористам самое жесткое наказание.

Прощения не будет. Я клянусь в этом будущим народа, будущим Родины,
сказал Мадуро.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 39

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  1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 08:30
    группировка «Фланелевые солдаты»
    .....Фланель - хлопчатобумажная, шерстяная или полушерстяная ткань полотняного или саржевого переплетения, с пушистым двусторонним или односторонним равномерным редким начёсом.
    parusnik
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:40
      Цитата: parusnik
      с пушистым двусторонним или односторонним равномерным редким начёсом.

      wink
      Мадуро заявил, что к этому причастны правые силы Венесуэлы и Колумбии во главе с колумбийским президентом Хуаном Мануэлем Сантосом. Также, по его словам, многие из организаторов покушения живут в США.
      bouncyhunter
      1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 08:47
        love
        «И меня защищает Бог, поэтому я жив и побеждаю», – заявил он, добавив, что продолжит борьбу за идеалы Боливарианской революции- vz
        Долгих лет!
        Masya Masya
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:55
          Мариша love
          Цитата: Masya Masya
          Долгих лет!

          Сколько покушений на Фиделя Кастро было , больше 600 ? wink
          bouncyhunter
          1. Partyzan (Bob) Сегодня, 09:35
            Цитата: bouncyhunter
            Сколько покушений на Фиделя Кастро было

            та он сам и признался - "своей безопасностью я занимался сам"
            Partyzan
      2. Partyzan (Bob) Сегодня, 09:34
        Паша hi ну фашингтоном все понятно, а колумбиец что? кокса обнюхался?
        Partyzan
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:40
          Привет , давно не видел ! hi
          Цитата: Partyzan
          а колумбиец что? кокса обнюхался?

          А чёрт его знает ... Может кокс , а может решил Большому Брату лизнуть с собственным интересом .
          bouncyhunter
          1. Partyzan (Bob) Сегодня, 09:41
            Цитата: bouncyhunter
            а может решил Большому Брату лизнуть с собственным интересом .

            а там точно герыч?
            Partyzan
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:47
              Цитата: Partyzan
              а там точно герыч?

              good Убил ! drinks
              bouncyhunter
              1. Partyzan (Bob) Сегодня, 09:56
                Цитата: bouncyhunter
                Убил !

                не, сегодня добрый - просто голова немножко шумит drinks
                Partyzan
    2. den3080 Сегодня, 09:03
      «фланель» в простонародии «байка». байковые солдаты?
      понимаем laughing

      наверное сейчас начнётся волна спально-кухонных революций
      революция белых подушек
      переворот сатиновых пододеяльников
      ночь красных простыней
      восстание льняных полотенец

      новую методичку издали наконец
      wink
      den3080
      1. Неплохой (Виталий) Сегодня, 09:50
        Кстати, у Мадуро тоже красный галстук, как у того обделавшегося грузина, но он не стал его жевать как Саакашвили прилюдно и с аппетитом.. smile
        Неплохой
      2. Masya Masya (Маня) Сегодня, 09:59
        прямо станочники... yes
        Masya Masya
    3. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 09:54
      Вам бы в легкую промышленность, может китайцев обскачете.
      Ros 56
  2. ded-zaxar Сегодня, 08:34
    Уго Чавеса убрали более кровожадно и подло..! США держат свой континент в ежовых рукавицах ,а тем временем пиратствуют в Евразии разжигая кровавые бойни и уничтожая целые страны ..Ничего ,скоро к вам придем и за все спросим ! Дело Чингачгука не забыто ..
    ded-zaxar
    1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 08:50
      Цитата: ded-zaxar
      Уго Чавеса убрали более кровожадно и подло..!

      Кто снаряжал беспилотники судя по всему хорошую школу у инструкторов практиковавшихся в Сирии прошёл.Чувствуется подготовка боевиков ЦРУшниками,под какой личиной они бы не прятались,"фланелевых" или чёрных.По видео сразу вспомнился Саакашвили,как он себя вёл.Чувствуется Мадуро смерти не боится за правое дело.Я уважаю таких.
      Мар.Тира
      1. Fil743 (Игорь) Сегодня, 09:54
        И белых касок как стати вывезли...
        Fil743
    2. APIS (Евлампий) Сегодня, 09:29
      Цитата: ded-zaxar
      Уго Чавеса убрали более кровожадно и подло..! США держат свой континент в ежовых рукавицах ,а тем временем пиратствуют в Евразии разжигая кровавые бойни и уничтожая целые страны ..Ничего ,скоро к вам придем и за все спросим ! Дело Чингачгука не забыто ..

      Ну уж тогда Джеронимо.
      Чингачгук на лидера сопротивления не тянет.
      APIS
  3. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 08:37
    Хм...
    Пули снайперов Мадуры
    Далеко совсем не дуры...
    bully
    Плотник 2329
    1. Gnefredov (Григорий) Сегодня, 09:05
      ...
      Вылетая из ствола
      Дрон разят - наверняка.
      fellow
      Gnefredov
  4. тлауикол (Иван) Сегодня, 08:39
    стальные яйки. молодец
    тлауикол
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 08:49
      Цитата: тлауикол
      стальные яйки. молодец

      Красавчик мадуро,народ довел до такой нищеты,что скоро в Зимбабве будут удивляться. Миллион %%%% годовых инфляции ожидают к концу года в Венесуэле.
      И такие ,как вы тут пишут,что он молодец,симпатизируют такому бездарю,которого в дворники я бы не взял. А потом такие .как вы пишут Медведева в отставку. Ничего не меняется в нашеи стране,глупость в головах правит балом
      Александр романов
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 09:09
        Так уже назначили нового лидера Венесуэлы -некий Романов Александр, из Комсы, Российская Федерация, родом! Езжайте, поцарствуйте, на страх врагам! !!
        ДРЕВНЕЙШИЙ
      2. Gnefredov (Григорий) Сегодня, 09:14
        Выше уже писали про звёздно-полосатые уши. Так понимаю, что для вас это не аргумент. Ну хорошо, считайте и дальше, что латиносы «сами собой обеднели». Типа «так получилось».

        P.S. Привет Колумбу! (не путать с комиссаром Коломбо lol ).
        Gnefredov
      3. Грац (Грац) Сегодня, 09:22
        вы ерунду полнейшую пишите ,Чавес национализировал нефтянку и фруктовые плантации, выкинув американцев, которые наживались на народном добре , с тех пор Венесуэлу и жмут янки санкциями не давая продавать в США нефть. Если придёт либероид типо Ельцина и все отдаст янки лучше там не станет, но и хозяевами своим богатствам венесуэльцы опять не будут.
        Грац
        1. ПалБор (Павел) Сегодня, 09:40
          Ну почему, если выжечь у себя на лбу: "Раб США", глядишь и подкинут маисовой муки с бататом. Всякие "фланельки" с "кастрюльками" затихнут... Только раб - всё равно раб.
          Интересно, кто из золотопогонников рядом с Мадуро будущий Пиночет?
          ПалБор
      4. Комментарий был удален.
      5. businessv (Вадим) Сегодня, 09:58
        Цитата: Александр романов
        И такие ,как вы тут пишут,что он молодец,симпатизируют такому бездарю,которого в дворники я бы не взял. А потом такие .как вы пишут Медведева в отставку. Ничего не меняется в нашеи стране,глупость в головах правит балом

        А какой красавчик довёл СССР до развала и какая там была инфляция?! Для того, чтобы рассматривать кандидатуру Мадуро в свои дворники, Вам надо стать властелином Мира, как минимум! Но Вы точно не тянете на эту должность ввиду того, что Вы и такие как Вы постоянно заняты вылизыванием спины матрасообразных ниже пояса за то, что они Вас сделали "свободным и дерьмократичным", какими Вы, видимо, до развала Великой страны никогда не были!. Таких было большинство в 90-х, к сожалению. Сейчас люди начали думать слава Богу! Рано, или поздно и Вы поймёте, что всегда нужно идти своим путём, иметь свою твёрдую валюту, а не бумажки с чужими президентами, нельзя за эти бумажки предавать и продавать свой народ и его идеалы. Простите, что очень пафосно получилось, но такие как Вы мне уже оскомину набили со своей правотой и абсолютным непониманием происходящих в Мире событий! hi
        businessv
  5. burigaz2010 (Михаил) Сегодня, 08:53
    Для СГА вся Южная Америка по их мнению всего лишь внутренний дворик. Их очень удивляет и раздражает когда там кто то пытается делать что то без их приказов! Ведь как так, неужели их домашние животные имеют собственное мнение? Сколько южноамериканских лидеров умерло от "рака", и сколько было тупо убито или свергнуто! Так что ничего личного, просто интересы нацбезопасности СГА!!!
    burigaz2010
  6. Totah155 Mk 2 (Alex) Сегодня, 08:55
    Венесуэла занимает первое место в мире по запасам нефти! Инфляция о концу года , по оценкам экспертов, достигнет 1000000 % (миллиона, Карл!). Людям есть хочется, однако. Вот и возникают "фланелевые" партии

    Экономика Венесуэлы основана на добыче нефти, которая даёт 95 % экспортных доходов, более 50 % доходной части государственного бюджета и около 30 % ВВП.
    Totah155 Mk 2
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 09:06
      У них же нефть "тяжелая "сложная для переработки, и вроде как своих заводов нету -нефть перерабатывали страны ее покупающие! Поэтому у страны нефти много, а денег нету -отсутствие технологии переработки сыграло Венесуэле злую шутку.
      ДРЕВНЕЙШИЙ
    2. APASUS (Pavo) Сегодня, 09:58
      Цитата: Totah155 Mk 2
      Венесуэла занимает первое место в мире по запасам нефти! Инфляция о концу года , по оценкам экспертов, достигнет 1000000 % (миллиона, Карл!). Людям есть хочется, однако. Вот и возникают "фланелевые" партии

      Так то Вы не договариваете ,это на пустом месте получается ,страна имеющая самые большие запасы нефти погрузилась в кризис . Или это кризис имеет совсем не местные корни ?
      Тиллерсон также недавно как бы случайно упомянул возможный военный переворот. "В Венесуэле произойдут перемены. Мы хотим, чтобы это были мирные перемены",- подчеркнул Тиллерсон 1 февраля в Техасском университете в Остине перед своим латиноамериканском турне. Он предупредил, что администрация Трампа не выступает за смену режима, но его фраза о военном перевороте, безусловно, вызывает удивление.

      Подробнее: https://www.vestifinance.ru/articles/97502
      APASUS
  7. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 09:03
    А что бронещитов в наличии нету? Зашита так себе, над головой дрон со шрапнелью взорвать , и все закончится для Мадуро фатально.
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  8. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 09:05
    Молодец, Мадуро! Чисто по человечески - он не трус! За то и молодец...
    Тут про экономику Венесуэлы многие высказываются... Самый дешёвый бензин в мире! Население подразвратили многими бесплатными "ништяками"... Да и со стороны очень "помогают"... Организовали экономический кризис. Как? А спросите Аргентину...
    Горный стрелок
  9. Опер (Игорь) Сегодня, 09:11
    Прекрасная работа СБ если судить по картинке. Но здесь есть вопрос на каком расстоянии были нейтрализованы дроны? Интересный персонаж с зонтом в руке и оборудованием в кармане брюк... Спокойный!)
    Опер
  10. Серёжа Тимофеев (Серёжа Тимофеев) Сегодня, 09:19
    Прощения не будет. Я клянусь в этом будущим народа, будущим Родины,
    сказал Мадуро.
    Нет что б своей жизнью поклясться и будущим своей семьи) так не же, опять нашли крайних...вот из таких клятв и вытекают миллионные инфляции
    Серёжа Тимофеев
  11. ШУРУМ -БУРУМ (Аркадий) Сегодня, 09:21
    операция «состояла в полете двух дронов со взрывчаткой С4 к президентской трибуне». Однако снайперы национальной гвардии сбили беспилотники до того, как они достигли цели.
    Так от чего пострадали 7 военнослужащих? На них дроны упали?
    ШУРУМ -БУРУМ
  12. gurta (Gurta) Сегодня, 09:40
    Вроде сам Мадуро и организовал. Ничего профессионального там не было. Или тупая оппозиция или сам. Вангую сам.
    gurta
  13. Оранг (Андрей) Сегодня, 09:50
    Хладнокровный человек. не запаниковал. Вспомнилось, как Саакашвили в 2008 бегал от пригрезившихся штурмовиков.
    Оранг
  14. мерцание (Николай) Сегодня, 10:00
    Мадуро красава, очень достойно себя вел -
    вспоминается и другой пример, с паническим бегством Саакашвили.
    мерцание
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