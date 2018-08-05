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Президент Венесуэлы был атакован дронами. Пострадали лишь военнослужащие
В субботу в Каракасе совершено покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает РИА Новости.
Инцидент произошел во время парада, посвященного очередной дате образования национальной гвардии. По словам министра связи и информации страны, президента пытались атаковать беспилотники, однако попытка оказалась неудачной: получили ранения 7 военнослужащих, Мадуро не пострадал.
Оба дрона, направлявшихся к трибуне с руководством Венесуэлы, были сбиты.
Ответственность за теракт взяла на себя подпольная группировка «Фланелевые солдаты».
В заявлении экстремистов говорится, что проводимая ими операция «состояла в полете двух дронов со взрывчаткой С4 к президентской трибуне». Однако снайперы национальной гвардии сбили беспилотники до того, как они достигли цели.
Местные СМИ пояснили, что группировка «Фланелевые солдаты» была создана в 2014 году при участии мятежного полицейского Оскара Переса, который был застрелен в ходе спецоперации в январе 2018 года. Участники группы заявляют о себе как об объединении всех сил сопротивления страны, борющихся против Мадуро.
Прокуратура Венесуэлы возбудила уголовное дело по статье терроризм. Сообщается о задержании нескольких подозреваемых.
Сам Мадуро в ходе обращения к народу обвинил в преступлении правую оппозицию, а также колумбийских экстремистов. Он также пообещал террористам самое жесткое наказание.
Инцидент произошел во время парада, посвященного очередной дате образования национальной гвардии. По словам министра связи и информации страны, президента пытались атаковать беспилотники, однако попытка оказалась неудачной: получили ранения 7 военнослужащих, Мадуро не пострадал.
Оба дрона, направлявшихся к трибуне с руководством Венесуэлы, были сбиты.
Ответственность за теракт взяла на себя подпольная группировка «Фланелевые солдаты».
В заявлении экстремистов говорится, что проводимая ими операция «состояла в полете двух дронов со взрывчаткой С4 к президентской трибуне». Однако снайперы национальной гвардии сбили беспилотники до того, как они достигли цели.
Сейчас не получилось, но это вопрос времени,заявили подпольщики.
Местные СМИ пояснили, что группировка «Фланелевые солдаты» была создана в 2014 году при участии мятежного полицейского Оскара Переса, который был застрелен в ходе спецоперации в январе 2018 года. Участники группы заявляют о себе как об объединении всех сил сопротивления страны, борющихся против Мадуро.
Прокуратура Венесуэлы возбудила уголовное дело по статье терроризм. Сообщается о задержании нескольких подозреваемых.
Сам Мадуро в ходе обращения к народу обвинил в преступлении правую оппозицию, а также колумбийских экстремистов. Он также пообещал террористам самое жесткое наказание.
Прощения не будет. Я клянусь в этом будущим народа, будущим Родины,сказал Мадуро.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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