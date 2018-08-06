Когда проскочит искра. Европейский сценарий мировой войны

Мировую войну развязать не так просто, как иногда кажется, для этого нужны горы оружия, а также демагоги-провокаторы для создания военной атмосферы в мире, поскольку не все будущие герои войны готовы добровольно идти на заклание: их нужно как-нибудь обмануть. Ещё требуется взорвать ситуацию в мире.Например, Гитлеру обзавестись вооружениями очень помогли финансовыми облегчениями и кредитами Англия, Франция и США, в 30-е годы прошлого века в этих демократиях были очень сильны профашистские настроения, напомним, сегодняшняя королева Англии, будучи тогда ребёнком, зиговала на камеру под восхищённые взоры родителей. Сегодня продажи вооружений во всём мире показывают хороший темп, однако нас в первую очередь интересуют горячие точки, в которых поэтому и может полыхнуть. Таких точек три: Украина, Иран, Северная Корея.Мировая война имеет, по определению, одну цель: мировое господство, исходя из этого, каждый может самостоятельно решить, какая страна или группа стран озабочена достижением и удержанием мирового господства. Ради такой мировой цели могут взорвать, в принципе, любую из этих горячих точек, нас всё-таки больше интересует сегодняшняя бандеровская Украина, по банальной причине былого родства и близости к основным центрам России.Войну нужно ещё как-то спровоцировать, грубо говоря, начать стрелять. Гитлер устроил для этого провокацию в Гляйвице с переодеванием своих фашистов в польских военных. Для начала испанско-американской войны в 1898 году США взорвали свой старый броненосец "Мэн" на рейде тогда испанской Гаваны, на этом настаивает ряд независимых историков. Провокация в Тонкинском заливе была осуществлена американцами, это уже общепризнанно, для вступления США во вьетнамскую войну. Бандеровцы в 2014 году набрали в тюрьмах добровольцев в наци-батальоны для начала «зачисток» на юго-востоке страны.Наиболее известным фальшивым поводом для войны является знаменитая пробирка с якобы боевым ОВ, продемонстрированная госсекретарём США Колином Пауэллом в ООН в качестве предлога для нападения на Ирак. Что на очереди, угадать невозможно, но очень подходит повторение гаванской и тонкинской провокаций с потоплением какого-нибудь военного корабля. Например, в Чёрном море ходит сегодня много разных военных кораблей рядом с базой Черноморского флота России в Севастополе, преимущество же этого способа в том, что все улики сразу идут на дно.Другой сценарий начала войны: дестабилизировать ситуацию в одной из стран-участниц изнутри каким-нибудь госпереворотом, революцией, бунтом обездоленных масс, что может привести при некотором усилии извне к искомой стрельбе и гражданской войне, а потом открываются возможности и для мировой. Этот сценарий наиболее вероятен, потому что сегодня обычные казус белли, приведённые выше, вроде сбитого турецким истребителем F-16 российского штурмовика Су-24, не гарантируют начала войны. Россия создала опасный прецедент «неявки на войну» с Турцией и на Украине: он привёл к непредвиденным для провокаторов последствиям. Так, произошло неожиданное сближение Турции и России в Сирии.Ситуация на Украине в рассматриваемом нами аспекте обременяется президентскими выборами в начале 2019 года. Шансы действующего президента Порошенко сохранить власть весьма малы, независимые аналитики указывают на неизбежность использования противоборствующими сторонами силовых методов в предвыборный период ввиду переизбытка в стране оружия и вооруженных неонацистских отрядов вроде полка «Азов», «Правого сектора» и других. Атлантический совет США выступил с публикациями о необходимости смены погрязшей в коррупции власти Порошенко на Украине, посольство США в Киеве делает ставку на «новые лица» в политике в лице певца Вакарчука и экс-министра обороны Гриценко.Таким образом, вероятность нового госпереворота или продолжения революции на Украине весьма велика. Украинская горячая точка имеет высокие шансы взорваться по внутренним причинам, этот казус белли будет трудно игнорировать «неявкой на войну».На востоке бандеровская Украина отделена от России воссоединённым Крымом и антибандеровским Донбассом, с реальной линией фронта. Фактически Россия не может влиять на внутреннюю ситуацию на Украине.На западной границе Украины совсем другая картина. Рядом с экономическим и политическим провалом на Украине мы видим благополучную Польшу, как бы союзника Украины, но извлекающего немалые экономические выгоды из её экономического кризиса. Исторические же и политические польско-украинские споры вокруг фигуры Бандеры, новоявленного героя и символа постмайданной Украины, в случае обострения украинского кризиса могут создать, как говорится, непреодолимое искушение для Польши, которое хорошо видят в США. Американский аналитический центр «Стратфор» считает, что США будут поощрять более активную политику Польши на Украине.Вообще, Польша стала для Вашингтона главным союзником в материковой Европе, «душой Европы» по словам президента Трампа. США уже разместили в Польше свою базу ПРО, Варшава просит разместить ещё и бронетанковую дивизию, то есть просит как бы больше американских гарантий. В случае дестабилизации предвыборной Украины появятся предпосылки для более активной политики Польши на Украине. Другими словами, украинская точка является наиболее горячей из мировых по внутренним напряжениям, и обременена идеологическими противоречиями. Мировым провокаторам остаётся только нагнетать ситуацию и ждать, когда проскочит искра.