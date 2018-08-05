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Пхеньян раскритиковал Токио за ядерные амбиции
Япония, несмотря на то, что испытала на себе атомные бомбардировки в ходе Второй мировой войны, уже длительное время одержима идеей создания собственного ядерного оружия, приводит агентство ЦТАК доклад комитета КНДР за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе, опубликованный накануне годовщины бомбардировки Хиросимы (шестого августа 1945 года).
Япония заявляет о себе как о единственной в мире жертве атомных бомбардировок и выступает против обладания другими странами ядерным вооружением. Тем не менее, она годами стремится реализовать свои амбиции по ядерному оружию, начав разработки в этой области еще в 1930-е годы, говорится в докладе.
В комитете отметили также, что Япония в настоящее время является единственной (не считая пяти постоянных членов Совбеза ООН) страной в мире, производящий плутоний путем переработки ядерного топлива.
По данным авторов документа, сегодня в мире накоплено 518 тонн плутония, 47 из которых находятся под контролем Японии.
Японский ядерный арсенал в итоге приведет к глобальной катастрофе, и это лишь вопрос времени, полагают в Пхеньяне.
Комитет раскритиковал соглашение между Вашингтоном и Токио об использовании ядерной энергии в мирных целях, которое недавно было автоматически пролонгировано.
Продлив данное соглашение, США и Япония «продолжили свои преступления против человечества», заявили авторы.
Американскому руководству необходимо решить проблему накопленного в Японии плутония, если они действительно хотят денуклеаризации Корейского полуострова, говорится в докладе.
В комитете также подчеркнули, что Пхеньян продолжит свою политику, направленную на обеспечение мира на Корейском полуострове, и намерен добиваться мирного использования атома.
Как отмечается в комментарии ТАСС, Япония в рамках договоренностей получила возможность самостоятельно перерабатывать отработанное ядерное топливо (ОЯТ) и обогащать уран на своей территории, а также во Франции и Британии. По данным агентства, в самой Японии сегодня хранится около 10 тонн плутония, и, примерно, 37 тонн – на территории указанных государств.
Япония заявляет о себе как о единственной в мире жертве атомных бомбардировок и выступает против обладания другими странами ядерным вооружением. Тем не менее, она годами стремится реализовать свои амбиции по ядерному оружию, начав разработки в этой области еще в 1930-е годы, говорится в докладе.
В комитете отметили также, что Япония в настоящее время является единственной (не считая пяти постоянных членов Совбеза ООН) страной в мире, производящий плутоний путем переработки ядерного топлива.
По данным авторов документа, сегодня в мире накоплено 518 тонн плутония, 47 из которых находятся под контролем Японии.
Японский ядерный арсенал в итоге приведет к глобальной катастрофе, и это лишь вопрос времени, полагают в Пхеньяне.
Комитет раскритиковал соглашение между Вашингтоном и Токио об использовании ядерной энергии в мирных целях, которое недавно было автоматически пролонгировано.
Продлив данное соглашение, США и Япония «продолжили свои преступления против человечества», заявили авторы.
Американскому руководству необходимо решить проблему накопленного в Японии плутония, если они действительно хотят денуклеаризации Корейского полуострова, говорится в докладе.
В комитете также подчеркнули, что Пхеньян продолжит свою политику, направленную на обеспечение мира на Корейском полуострове, и намерен добиваться мирного использования атома.
Как отмечается в комментарии ТАСС, Япония в рамках договоренностей получила возможность самостоятельно перерабатывать отработанное ядерное топливо (ОЯТ) и обогащать уран на своей территории, а также во Франции и Британии. По данным агентства, в самой Японии сегодня хранится около 10 тонн плутония, и, примерно, 37 тонн – на территории указанных государств.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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