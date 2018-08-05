09:58 05 августа
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Пхеньян раскритиковал Токио за ядерные амбиции

Япония, несмотря на то, что испытала на себе атомные бомбардировки в ходе Второй мировой войны, уже длительное время одержима идеей создания собственного ядерного оружия, приводит агентство ЦТАК доклад комитета КНДР за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе, опубликованный накануне годовщины бомбардировки Хиросимы (шестого августа 1945 года).



Япония заявляет о себе как о единственной в мире жертве атомных бомбардировок и выступает против обладания другими странами ядерным вооружением. Тем не менее, она годами стремится реализовать свои амбиции по ядерному оружию, начав разработки в этой области еще в 1930-е годы, говорится в докладе.


В комитете отметили также, что Япония в настоящее время является единственной (не считая пяти постоянных членов Совбеза ООН) страной в мире, производящий плутоний путем переработки ядерного топлива.

По данным авторов документа, сегодня в мире накоплено 518 тонн плутония, 47 из которых находятся под контролем Японии.

Японский ядерный арсенал в итоге приведет к глобальной катастрофе, и это лишь вопрос времени, полагают в Пхеньяне.

Комитет раскритиковал соглашение между Вашингтоном и Токио об использовании ядерной энергии в мирных целях, которое недавно было автоматически пролонгировано.

Продлив данное соглашение, США и Япония «продолжили свои преступления против человечества», заявили авторы.

Американскому руководству необходимо решить проблему накопленного в Японии плутония, если они действительно хотят денуклеаризации Корейского полуострова, говорится в докладе.

В комитете также подчеркнули, что Пхеньян продолжит свою политику, направленную на обеспечение мира на Корейском полуострове, и намерен добиваться мирного использования атома.

Как отмечается в комментарии ТАСС, Япония в рамках договоренностей получила возможность самостоятельно перерабатывать отработанное ядерное топливо (ОЯТ) и обогащать уран на своей территории, а также во Франции и Британии. По данным агентства, в самой Японии сегодня хранится около 10 тонн плутония, и, примерно, 37 тонн – на территории указанных государств.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 9

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  1. Partyzan (Bob) Сегодня, 09:30
    Пхеньян продолжит свою политику, направленную на обеспечение мира на Корейском полуострове, и намерен добиваться мирного использования атома.
    ну-ну, овечки, да и только
    Partyzan
    1. ded-zaxar Сегодня, 09:42
      Японский ядерный арсенал в итоге приведет к глобальной катастрофе, и это лишь вопрос времени, полагают в Пхеньяне.

      Японский милитаризм известен многим(они больше немцев народу наколошматили .такие зверства творили в Китае и Кореи боже упаси ) им оружие ,как и Германии нельзя доверять ..Это они сейчас тихие и мирные..!
      КНДР как то можно контролировать ..
      ded-zaxar
      1. Комментарий был удален.
      2. Partyzan (Bob) Сегодня, 09:55
        Цитата: ded-zaxar
        Японский милитаризм известен многим

        согласен, но тогда такие нравы были, наполеоновскую армию тоже извели почти всю, так что? тоже садисты?
        Partyzan
    2. Кот_Кузя (Кузьма Кузьмич) Сегодня, 09:43
      Вообще-то, к вашему сведению, КНДР ни на кого не нападает и не выдвигает претензий. Это США со своими марионетками в лице РК и Японии, постоянно угрожают КНДР и держат в изморе в виде санкций и морской блокады. Если бы не сухопутная граница с КНР и РФ, то корейцы давно бы умерли от голода.
      Кот_Кузя
      1. Partyzan (Bob) Сегодня, 09:53
        Цитата: Кот_Кузя
        Если бы не сухопутная граница с КНР и РФ, то корейцы давно бы умерли от голода.

        объясните мне, необразованному невежде, корейцы, русские, белорусы - все после санкций подохнут с голоду, а как же наши предки то не подохли? и детей в семьях было до 10-ка, и как-то жили? просветите пожалуйста crying
        Partyzan
  2. solzh (Сергей) Сегодня, 09:39
    Что-то в последнее время слишком много стран появилось у которых есть или в скором времени может появиться ядерное оружие... Не к добру это все... ООН должна решить проблему яо и чем быстрее, тем для человечества будет лучше.
    Что же касается Японии, то: 30 ноября 2006 года министр иностранных дел Японии Таро Асо сообщил, что конституция страны не запрещает ей иметь ядерное оружие – «Обладание минимальным объемом вооружений в целях самообороны не запрещается положениями 9-1 статьи конституции». И кроме этого пресс-секретарь Управления национальной обороны Японии Манабу Шимамото (Manabu Shimamoto) заявил, что японское правительство рассматривало возможность создания собственного ядерного оружия ещё в 1995 году. http://www.prezidentpress.ru/news/prezident/1510-
    est-li-u-yaponiiyadernaya-bomba.html
    solzh
  3. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 09:49
    Япония, в случае использования против нее ядерного оружия, понесёт колоссальные потери. Агломерации типа Токио-Йокогама - около 40 млн! Ужас, что в таком месте может натворить ядерный удар. И таких мест в Японии не мало. Наличие своего ЯО никак Японию не защитит.
    Горный стрелок
    1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 09:54
      да просто утонет...
      Цитата: Горный стрелок
      Наличие своего ЯО никак Японию не защитит.

      никого не защитит не дай бог что...
      Masya Masya
  4. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 09:53
    Американскому руководству необходимо решить проблему накопленного в Японии плутония, если они действительно хотят денуклеаризации Корейского полуострова, говорится в докладе.
    Вот и краткая суть доклада - один из важнейших аспектов денуклеаризации . Другими словами Пхеньян говорит - как же мы разоружимся в условиях возможности обретения ЯО нашим вековым врагом в регионе в любой момент ? А уж корейцы с миролюбием японцев в свой адрес знакомы не по-наслышке ..
    КВУ-НСвД
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