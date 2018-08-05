13:27 05 августа
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Экс-посол США прокомментировал назначение Сигала спецпредставителем МИД РФ

Назначение на пост спецпредставителя МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям актера кино Стивена Сигала может привести к любопытному развитию событий, полагает экс-посол США в Москве Майк Макфол.



Это может быть «интересным»: Россия назначила российского гражданина Сигала спецпредставителем по улучшению отношений с Америкой, написал Макфол в Твиттере.


В другом своем твите дипломат охарактеризовал новость одним словом: «Безнадежно».

Ему ответил Эдвард Сноуден: «В отличие от Макфола, Сигал действительно улучшит отношения между США и РФ. Именно этим должен заниматься МИД, а не подрывной деятельностью. Как в том анекдоте, почему революция невозможна в США? Потому что там нет посольства США!»

Напомним, сообщение о назначении Сигала было опубликовано на странице МИД РФ в Фейсбуке.

В ведомстве пояснили, что в задачу актера входит содействие развитию российско-американских гуманитарных связей, включая взаимодействие области культуры, искусства, молодежных обменов и так далее.

При этом в министерстве подчеркнули, что общественно-политическая должность Сигала не предполагает денежного вознаграждения – это тот самый случай, когда традиционная дипломатия встречается с народной.

Что касается самого актера, то он назвал свое назначение великой честью. Он отметил, что раньше занимался этой работой, не имея официального статуса, теперь будет выполнять ее официально.

Стивен Сигал, родившийся в Соединенных Штатах, получил гражданство РФ в ноябре 2016 года. Он регулярно посещает Россию, и неоднократно заявлял о большой симпатии к этой стране и ее народу.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 59

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  1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 11:11
    А Сильвестра Сталонне и Арнольда Шварцнеггера спец-представителями на Донбасс.
    Владыка Ситх
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 11:17
      Сергей hi Какой Донбасс!?Это в фильмах они супермены,а в жизни неуклюжие актеры превратившиеся в бизнесменов и политиков.Хотя,пусть едут.Наваляйте им по первое число..
      Цитата: Владыка Ситх
      А Сильвестра Сталонне и Арнольда Шварцнеггера спец-представителями на Донбасс.
      210окв
      1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 11:28
        Дмитрий hi Это была ирония.
        Владыка Ситх
        1. maxim947 (Максим) Сегодня, 11:56
          Это анекдот какой-то...я про назначение.
          Там искренних порывов 0%, остальное только деньги.
          maxim947
          1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 12:44
            Какие деньги? Вчера в заявлении МИД было сказано, что никаких выплат и зарплат не будет.
            Владыка Ситх
      2. сибиралт (Олег) Сегодня, 12:05
        Как-то странно звучит - назначил общественным представителем на неоплачиваемую должность. winked
        сибиралт
    2. ded-zaxar Сегодня, 11:22
      Стивен и представитель России в МИД !!! Это Голивуду с их русской мафией и медведми на Красной площади , жуткий удар по их рейтенгу
      Стивен наш человек (у него есть русские корни)..! Уважал его ,а сейчас особенно ..

      Он почуял силу исходящую от России ..И многие на западе ! hi
      ded-zaxar
      1. Ваше благородие (Валерий) Сегодня, 11:34
        Так вот почему его назначили на этот пост!
        Ваше благородие
      2. Partyzan (Bob) Сегодня, 11:44
        Цитата: ded-zaxar
        Он почуял силу исходящую от России ..

        а сила то так и прет, только почему то изнутри
        Partyzan
      3. AwaZ (Walery) Сегодня, 11:48
        насколько я помню вроде бы и сталлоне хвастал что имеет русские корни... не говоря о других..
        AwaZ
      4. болот Сегодня, 12:27
        Цитата: ded-zaxar
        ! Это Голивуду с их русской мафией

        Его в 2004 году русская мафия на счетчик поставила,что пришлось Сигалу ФБР обращаться,из Бригады япончика.
        болот
      5. Кино (Стас) Сегодня, 12:52
        не захлебнитесь в "патриотизме" tongue laughing
        Кино
    3. vovanpain (Владимир) Сегодня, 11:23
      назначение Сигала спецпредставителем МИД РФ

      Хороший троллинг однако good good good
      vovanpain
      1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 12:33
        Цитата: vovanpain
        Хороший троллинг однако

        Для полной коллекции.... lol
        XXXIII
    4. д^Амир (Дамир) Сегодня, 11:33
      Добрый день!!!! что-ж Вы их так не любите то??? тогда уж наверное и вот его еще прихватить до кучи....
      с уважением..
      д^Амир
      1. Partyzan (Bob) Сегодня, 11:45
        Цитата: д^Амир
        с уважением..

        красная жара?
        Partyzan
        1. д^Амир (Дамир) Сегодня, 11:46
          Добрый день!!!!! нет.... Красный скорпион...
          д^Амир
          1. Partyzan (Bob) Сегодня, 11:56
            Цитата: д^Амир
            Красный скорпион...

            запамятовал, спасибо hi
            Partyzan
    5. Partyzan (Bob) Сегодня, 11:37
      Цитата: Владыка Ситх
      А Сильвестра Сталонне и Арнольда Шварцнеггера спец-представителями на Донбасс.

      ну тогда - жовто-блакитные пущай хаваются laughing
      Partyzan
      1. д^Амир (Дамир) Сегодня, 11:50
        а что им ховаться то??? ну приедут два пенсионера, покрасуются и поедут обратно кино снимать в духе "си-пи-эс-нас от-вет-чай ни-медленна" и тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-
        та (а патроны не кончаются)-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та
        -та-та-та-та-та-та-та....
        д^Амир
        1. Partyzan (Bob) Сегодня, 11:57
          Цитата: д^Амир
          ну приедут два пенсионера, покрасуются и поедут обратно кино снимать

          вот и я про это - а ответка то не киношная будет
          Partyzan
          1. д^Амир (Дамир) Сегодня, 12:00
            не.... наши по дедам палить не будут... посмотреть, посмотрят как они среди этих.... ну укровермахта.... красуются.... а палить не будут....
            д^Амир
            1. Partyzan (Bob) Сегодня, 12:09
              Цитата: д^Амир
              не.... наши по дедам палить не будут... посмотреть, посмотрят как они среди этих.... ну укровермахта.... красуются.... а палить не будут....

              так те ж по привычке копировать начнут, ну и .......
              Partyzan
    6. MPN (Павел) Сегодня, 12:03
      Цитата: Владыка Ситх
      А Сильвестра Сталонне и Арнольда Шварцнеггера спец-представителями на Донбасс.
      На Донбасе нет посольства США...
      почему революция невозможна в США? Потому что там нет посольства США!
      laughing
      MPN
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 11:12
    Вот и отправим его в сша учить уму -разуму их конгресс и сенат! Чтобы следили за языками, и подружились с головой, пока Стивен им из их голов мозги совсем не повышибал.
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 11:16
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Вот и отправим его в сша учить уму -разуму их конгресс и сенат! Чтобы следили за языками, и подружились с головой, пока Стивен им из их голов мозги совсем не повышибал.

      Ты не из гопников случаино? Про язык дипломатии ,что то в жизни слышал?
      Александр романов
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 11:51
        К сша подходит дипломатия силы, которую они демонстрируют всему миру! Я не из гопников, просто человек прямой и не вижу необходимости миндальничать с общепланетными террористами, коими и являются ваши любимые сша! !!!
        ДРЕВНЕЙШИЙ
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 11:57
          Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
          не вижу необходимости миндальничать

          Худой мир ,лучше доброй ссоры. А хочешь повоевать с амерами,вперед в Сирию и своими руками
          Александр романов
          1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 12:33
            Поедем сразу в Северую Корею, или лучше в вами любимые сша, создадим партизанский отряд? ??А то вы на сайте Александр Романов императором ходите , явно царские гены дают о себе знать! !!Даже в ту же Сирию отбор жесточайший, военным кадровым многим прямо говорят "не дергайтесь " , но вы как особа царского дома нас туда сможете доставить -тайным тропами, или приказ дадите напрямую в Кремль -пропустить без разговоров? ???
            ДРЕВНЕЙШИЙ
  3. мичман (Юрий Григорьевич Шатраков) Сегодня, 11:13
    Часто бывал в США. Мне этот человек и актер Стивен Сигал лично симпатичен. Вспомните как Лукашенко угощал его морковью с огорода. Приятная новость. Успехов Вам С Сигал. Нашим народам надо жить в мире.
    мичман
    1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 11:19
      Юрий Григорьевич, hi Надеюсь он нам поможет вернуть Калифорнию.
      sabakina
      1. мичман (Юрий Григорьевич Шатраков) Сегодня, 11:29
        Уважаемый Вячеслав, думаю это выше его сил. В Калифорнии у меня когда то были хорошие знакомые. Я заходил в православные храмы. А был я там в командировках по ознакомлению с развитием микроэлектроники. Тогда мы на наших передовых предприятиях, выпускающих бортовую аппаратуру создавали это производство (Минрадиопром СССР). Тогда США приняли меня,т.к. они старались с нами создать совместные РСДН (Тропик-Лоран). А я их возил за это на Курилы совместно с командованием ВВС СССР.
        мичман
      2. mark1 Сегодня, 11:53
        Цитата: sabakina
        Надеюсь он нам поможет вернуть Калифорнию.

        Сильно надо? Тоскуете по родимой калифорнийщене?
        mark1
        1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 12:21
          Но застолбили то мы! Ещё Аляска, деньги за которую почему то не доплыли до нас. Или вы из этих?
          sabakina
  4. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 11:16
    Что ж, удачи Сигалу...
    parusnik
  5. Masya Masya (Маня) Сегодня, 11:30
    Насколько знаю у Сигала бизнес в России... так, что все может быть... а парень красавчик! good
    Masya Masya
    1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 12:24
      Мариночка, прЮветики! У него вроде сеть ресторанов. Готовить любит... Интересно, если его с Макаром в "Смаке" свести, он задавит Макара интелектуально и вкусово?
      sabakina
      1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 12:30
        Вячеслав love Макар прошлый век... wink теперь только- Ургант...хотя ... тоже не нравится... но это моё субъективное мнение ...
        Masya Masya
      2. udincev (Виктор) Сегодня, 12:43
        Цитата: sabakina
        Интересно, если его с Макаром в "Смаке" свести, он задавит Макара интелектуально и вкусово?

        Думаю задавит натурально, физически.
        udincev
  6. Громобой Сегодня, 11:42
    Корабль российско-американской дружбы теперь в надёжных и сильных руках россиянина Сигала.
    Остаётся США нанести "ответный ход" и назначить на такую же должность какого-нибудь потомка диссидентов из старых советских запасов. А встречаться им тогда можно будет на татами.Их первое рукопожатие я представляю примерно так... angry
    Громобой
    1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 12:30
      По всякому может статься. У запада много подлючек для нас. Но результат может быть только один.
      sabakina
  7. пищак Сегодня, 11:51
    Шикарный дипломатический ход! good Поздравляю МИД и уважаемого Стивена Сигала!
    пищак
  8. Sadko88 (Старший) Сегодня, 11:51
    Все кто улучшают отношения между народами планеты - лучшие её представители. Саманта Смит, Стивен Сигал... Войн быть не должно в память о минувших
    Sadko88
  9. федоров (Валерий) Сегодня, 11:52
    А Жерар Депардье как же ? Остался не у дел ? Кадыров в Грозном квартиру подарил.
    А Жан-Клода Ван Дама представителем от Украины,во веселуха была бы , бухал с ним в Киеве, веселый человек. wink но тупой.
    федоров
    1. APASUS (Pavo) Сегодня, 12:15
      Цитата: федоров
      А Жан-Клода Ван Дама представителем от Украины,во веселуха была бы , бухал с ним в Киеве, веселый человек. но тупой.

      Ну при всей его тупизне ,мозгов хватает не лезть в политику .Есть у Вас один актер ,на всю жизнь запомнил
      APASUS
      1. федоров (Валерий) Сегодня, 12:26
        Я в курсе. Ржет-смеется весь Киев. Не думали когда выбирали.
        Но боксер хороший. Хотя мелочь на Подоле( Киев ) трусили (вымогали ) с братом. ( там вокзал и рынок). Свидетелей хватает. 90-е однако.
        федоров
    2. мордвин 3 (Владимир) Сегодня, 12:23
      Цитата: федоров
      А Жерар Депардье как же ? Остался не у дел ? Кадыров в Грозном квартиру подарил.

      Тоже мне, вспомнили. Этот тип давно всё продал, ему две квартиры подарили, и назад умотал в Европу, да ещё и обозвал Россию вонючим сараем.
      мордвин 3
  10. Olddetractor (Дмитрий) Сегодня, 12:09
    А сам Стивен Сигал вроде сказал: "Я не фанат Путина, но в лодке под названием Россия, буду бить любого веслом, кто раскачивает лодку и гавкает на капитана"﻿
    Olddetractor
  11. faiver (Андрей) Сегодня, 12:16
    вот не знаю чему тут радоваться? это ж клоунада какая то.... hi
    faiver
  12. Вождь краснокожих (Назарий) Сегодня, 12:31
    Вообще то из актеров и спортсменов получаются ОЧЕНЬ плохие политики. Пример? Рейган, Кличко..
    Вождь краснокожих
  13. ggl1 Сегодня, 12:34
    может для тупоголовых в Вашингтоне что нибудь дойдет!
    ggl1
    1. ggl1 Сегодня, 12:41
      Сигал родом из индейцев а они терпеть не могут пришлых
      бандмтов!
      ggl1
      1. Вольнопёр (Алексей) Сегодня, 12:54
        Цитата: ggl1
        Сигал родом из индейцев а они терпеть не могут пришлых
        бандмтов!

        Ну, как бы правительственный "официоз" даёт такую информацию. winked
        Сигал, имеющий русские и, предположительно, бурятские корни, неоднократно признавался в особо теплых чувствах к нашей стране.
        https://rg.ru/2018/08/04/stiven-sigal-prokommenti
        roval-svoe-naznachenie-v-mid-rf.html
        Вольнопёр
  14. Кино (Стас) Сегодня, 12:48
    хроники мордора....
    Кино
  15. demo (Ван) Сегодня, 13:08
    Ему ответил Эдвард Сноуден: «В отличие от Макфола, Сигал действительно улучшит отношения между США и РФ. Именно этим должен заниматься МИД, а не подрывной деятельностью. Как в том анекдоте, почему революция невозможна в США? Потому что там нет посольства США!»
    Да что там Сигал.
    У "американской демократии" в России имеются более значимые заступники.
    Напомним, 6 июля депутаты стоя аплодировали конгрессменам США, которые вместе с Володиным появились на балконе в зале Госдумы. Думцы встали по инициативе спикера, и только депутат Наталья Поклонская осталась сидеть, что затем вызвало бурные обсуждения в социальных сетях. Пользователи посчитали, что только она поступила верно, не поддавшись на столь унизительный жест.
    А для того чтобы закрепить пройденный урок, нам предлагают следующее.
    В первой половине августа состоится новый визит американских парламентариев в Россию, сообщил глава комитета по международным делам Константин Косачев. Предыдущий визит состоялся 6 июля.

    Косачев пока не раскрыл детали визита и состав делегации. Он сообщил, что на этот раз встреча с американскими коллегами состоится в Совете Федерации. Вероятнее всего, в делегации снова будут представители только республиканской партии, так как демократы по-прежнему выступают против нормализации отношений с Россией.

    О важности регулярных встреч на таком уровне заявил президент России Владимир Путин во время саммита России и США, который прошел 16 июля в Хельсинки: «Пора размораживать российско-американские связи по линии общественных организаций, в культурно-гуманитарной сфере. Совсем недавно, вы знаете, у нас была делегация американских конгрессменов, но это воспринимается чуть ли не как историческое событие, а это должно быть рядовым текущим мероприятием», — заявил президент.

    Это для того, чтобы у нас, как у "собаки Павлова", выработался рефлекс - вставать при виде не только американского сенатора-конгрессмена, но и простого американца.
    Тьфу, мерзость то какая.
    demo
  16. тагил (сергей) Сегодня, 13:15
    Мы победим в любом случаи.
    тагил
  17. Altona (Евгений) Сегодня, 13:16
    Цитата: maxim947
    Это анекдот какой-то...я про назначение.

    --------------------------------
    Причем с махровой бородой. Приезжает такой Сигал обратно в США, а ему говорят:"Оказывается все байки про "русскую мафию" не были байками. Русская мафия давно окопалась в Голливуде. Сейчас это русский казак Сигал, уже на подходе пермяк Ди Каприо. Да и с мордвином Депардье не все так однозначно." laughing laughing
    Altona
  18. Sadko88 (Старший) Сегодня, 13:23
    Цитата: demo
    Тьфу, мерзость то какая.

    А по другому - фобия...
    Sadko88
  19. spiriolla-45 (Евгений) Сегодня, 13:26
    Как-же Вова любит показуху.
    spiriolla-45
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