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Экс-посол США прокомментировал назначение Сигала спецпредставителем МИД РФ
Назначение на пост спецпредставителя МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям актера кино Стивена Сигала может привести к любопытному развитию событий, полагает экс-посол США в Москве Майк Макфол.
Это может быть «интересным»: Россия назначила российского гражданина Сигала спецпредставителем по улучшению отношений с Америкой, написал Макфол в Твиттере.
В другом своем твите дипломат охарактеризовал новость одним словом: «Безнадежно».
Ему ответил Эдвард Сноуден: «В отличие от Макфола, Сигал действительно улучшит отношения между США и РФ. Именно этим должен заниматься МИД, а не подрывной деятельностью. Как в том анекдоте, почему революция невозможна в США? Потому что там нет посольства США!»
Напомним, сообщение о назначении Сигала было опубликовано на странице МИД РФ в Фейсбуке.
В ведомстве пояснили, что в задачу актера входит содействие развитию российско-американских гуманитарных связей, включая взаимодействие области культуры, искусства, молодежных обменов и так далее.
При этом в министерстве подчеркнули, что общественно-политическая должность Сигала не предполагает денежного вознаграждения – это тот самый случай, когда традиционная дипломатия встречается с народной.
Что касается самого актера, то он назвал свое назначение великой честью. Он отметил, что раньше занимался этой работой, не имея официального статуса, теперь будет выполнять ее официально.
Стивен Сигал, родившийся в Соединенных Штатах, получил гражданство РФ в ноябре 2016 года. Он регулярно посещает Россию, и неоднократно заявлял о большой симпатии к этой стране и ее народу.
Это может быть «интересным»: Россия назначила российского гражданина Сигала спецпредставителем по улучшению отношений с Америкой, написал Макфол в Твиттере.
В другом своем твите дипломат охарактеризовал новость одним словом: «Безнадежно».
Ему ответил Эдвард Сноуден: «В отличие от Макфола, Сигал действительно улучшит отношения между США и РФ. Именно этим должен заниматься МИД, а не подрывной деятельностью. Как в том анекдоте, почему революция невозможна в США? Потому что там нет посольства США!»
Напомним, сообщение о назначении Сигала было опубликовано на странице МИД РФ в Фейсбуке.
В ведомстве пояснили, что в задачу актера входит содействие развитию российско-американских гуманитарных связей, включая взаимодействие области культуры, искусства, молодежных обменов и так далее.
При этом в министерстве подчеркнули, что общественно-политическая должность Сигала не предполагает денежного вознаграждения – это тот самый случай, когда традиционная дипломатия встречается с народной.
Что касается самого актера, то он назвал свое назначение великой честью. Он отметил, что раньше занимался этой работой, не имея официального статуса, теперь будет выполнять ее официально.
Стивен Сигал, родившийся в Соединенных Штатах, получил гражданство РФ в ноябре 2016 года. Он регулярно посещает Россию, и неоднократно заявлял о большой симпатии к этой стране и ее народу.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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