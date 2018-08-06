Человек, который содержал российскую науку

Лично к таким делам таланта не имею. Умом вижу, а руками сделать не обучен. Но на нужное дело деньги всегда найдутся….

6 августа 1798 года, 220 лет назад, родился Павел Николаевич Демидов – человек, внесший огромный вклад в развитие российской металлургической промышленности, но вошедший в историю как один из самых известных отечественных меценатов. Именно его поддержке были обязаны многие светлые умы государства российского, которым Академия наук выплачивала из пожертвованных меценатом средств знаменитые Демидовские премии. Но не только русскую науку поддерживал Павел Демидов. Он финансировал строительство самых разных объектов социального назначения – от сиротских приютов до больниц. Даже сейчас, спустя двести с лишним лет, редко можно найти среди крупных предпринимателей людей, готовых тратить такие средства на благотворительность.Павел Николаевич происходит из известнейшего и богатейшего рода Демидовых – русских предпринимателей, разбогатевших благодаря созданным им горнодобывающим и оружейным предприятиям на Урале и в Туле. Основатель рода Никита Демидов, что удивительно, происходил из государственных крестьян – его отец Демид приехал в Тулу из села Павшино, стал кузнецом, оружейным мастером, а сам Никита выдвинулся благодаря личному знакомству с Петром Первым. Во время Северной войны Никита стал поставщиком оружия для императорских войск, а в 1702 году получил Верхотурские железные заводы. Так началась история демидовской империи и знаменитого рода, практически каждый представитель которого был выдающимся и достойным человеком.Отец Павла Демидова, Николай Никитич Демидов (1773-1828), был не только промышленником, но и дипломатом, занимая с 1815 г. пост посланника России в Великом герцогстве Тосканском. Во время Отечественной войны 1812 г. он дал обещание на свои средства содержать целый армейский Демидовский полк, став, таким образом, его шефом. Николай Никитич жертвовал колоссальные суммы на благотворительные нужды, в том числе на строительство общественных зданий и объектов, памятников выдающимся людям, передавал свои дома под объекты социальной инфраструктуры. Поэтому не было ничего удивительного и в том, что его сын Павел Демидов, взяв пример с отца, также стал известным меценатом.Детство Павла Демидова проходило за границей – во Франции. Его мать баронесса Елизавета Александровна Строганова очень любила Францию и французскую культуру, поэтому и постаралась дать своему сыну образование в Париже, где Павел учился в Лицее Наполеона. Елизавета Строганова очень восхищалась Наполеоном, считала себя подругой Жозефины, однако когда в 1805 году отношения между Российской империей и Францией серьезно ухудшились, Демидовы были вынуждены переехать в Италию, а затем и вернуться в Российскую империю. В 1812 году Николай Никитич Демидов, как уже говорилось выше, создал и финансировал целый армейский полк, воевавший против французов.Когда наполеоновские войска напали на Россию, Павлу Демидову было всего 14 лет, но он, будучи юнкером, принял участие в Бородинском сражении. Дальнейшие пятнадцать лет жизни Павла Демидова были связаны со службой в русской императорской армии. В 1822 г. Павел, служивший штаб-ротмистром Лейб-гвардии Конно-егерского полка, был переведен в Кавалергардский полк. Одновременно он служил адъютантом московского генерал-губернатора генерала от кавалерии князя Голицина, а в 1826 г. получил звание ротмистра. Кто знает, может Павел Демидов и продолжил бы службу дальше, если бы не серьезная болезнь его отца Николая Никитича, который хотел как можно скорее подключить наследника к своим делам.В декабре 1826 г. Павел Демидов после 15 лет службы был уволен из гвардии и получил чин коллежского советника. В 1831 г. его назначили гражданским губернатором Курской губернии с производством в чин статского советника, а затем и действительного статского советника. Одновременно Демидов продолжал управлять многочисленными предприятиями и землями фамилии, показав себя прекрасным хозяйственником – управленцем, заботившимся о процветании и собственных заводов, и вверенных им государственных территорий.Интересно, что когда Демидов занимал должность курского губернатора, в канцелярию императора приходили регулярные жалобы на его действия от местных чиновников. В конце концов, в 1832 году в Курск прибыла даже специальная императорская комиссия, однако она установила, что Павел Демидов вел свои дела очень справедливо, защищал интересы государства. Но самое интересное – в губернии практически отсутствовала коррупция, которая в большинстве других регионов империи уже тогда приобрела характер настоящего бедствия. Удалось установить, что Павел Демидов боролся со взяточничеством чиновников губернского правления собственными методами – он доплачивал чиновникам премии из своих личных средств, которые в два раза превышали тот размер взяток, который в среднем могли брать каждый месяц губернские чиновники. Таким образом, он пытался искоренять коррупцию не кнутом, а пряником, и, надо сказать, делал это достаточно эффективно.Но не столько заслугами на военном и гражданском поприще, сколько своей меценатской деятельностью вошел Павел Николаевич Демидов в историю России. Будучи человеком просвещенным, Павел Демидов искренне желал помочь развитию в России самых разных наук. Для этого у него были все возможности – несметные богатства и колоссальное политическое влияние. В 1830 г. Павел Демидов стал оказывать помощь российской Академии наук с тем, чтобы она финансировала научные разработки отечественных ученых.В 1831 году была учреждена специальная Демидовская премия, а в 1832 году ее стали выплачивать всем тем, кто преуспел в науках и промышленности. Каждый год Павел Демидов выделял на премию 20 тысяч рублей государственными ассигнациями. Кроме того, ежегодно от Демидова в Академию приходило по 5000 рублей на издание тех рукописных трудов, которые были отмечены Академией как ценные и представляющие интерес для науки. При этом сам меценат отдал право присуждения премии Российской Императорской академии наук. Ежегодно ученые – академики рассматривали научные работы, выдвигавшиеся на премию. Первую Демидовскую премию в 1832 году получил физик Магнус фон Паукер за труд «Метрология России и немецких её провинций», который, к сожалению, так и остался неизданным. В 1833 г. Демидовской премии был удостоен Юлий Андреевич Гагемейстер – экономист, написавший «Розыскания о финансах древней России».Демидовская премия присуждалась ежегодно 34 раза – до 1865 года. Обычно ее присуждали в дни рождения императоров, а ученые рассматривали премию как самую почетную негосударственную награду Российской империи. Среди получателей Демидовской премии были известные российские научные деятели, инженеры, путешественники, например мореплаватели Федор Петрович Литке, Иван Федорович Крузенштерн, Фердинанд Петрович Врангель, морской инженер Григорий Иванович Бутаков, врач Николай Иванович Пирогов (дважды), филолог-востоковед Иакинф (Бичурин) и многие другие. Таким образом, Павел Демидов оказал бесценную помощь развитию в Российской империи науки, технологий, знаний об окружающем мире, оказывая материальную помощь ученым.Согласно завещанию Демидова, премия выплачивалась еще 25 лет после его ухода из жизни. Были выделены полные и половинные премии. Полная Демидовская премия составляла 5000 рублей ассигнациями (1428 рублей серебром), а половинная – 2500 рублей ассигнациями (714 рублей серебром). В 1834 г. Демидовская комиссия решила учредить для поощрения рецензентов золотые медали – большую и малую ценою в 12 и 8 червонцев соответственно.Интересно, что премия полагалась за исследования в самых разных областях научного знания – и в естественных, и в технических, и в гуманитарных науках. Таким образом, Демидов старался поддерживать не только развитие экономически значимых технических и естественных наук, но и русской словесности, филологии, истории. Например, тот же Иакинф (Бичурин) получил Демидовскую премию за «Китайскую грамматику» 1838 года, а Давид Чубинов – за «Русско-грузинский словарь». Очень большое значение присуждение Демидовских премий имело для развития отечественной медицинской науки. Так, кроме Николая Пирогова еще двадцать медиков получили Демидовскую премию. Среди них были военный врач А.А.Чаруковский, профессор С.-Петербургской Медико-хирургической академии П.П.Заблоцкий, судебный медик С.А. Громов и многие другие российские специалисты в области медицины.Только в 1865 году, уже через 25 лет после ухода Демидова из жизни, состоялось последнее присуждение премии его имени. За 34 года истории присуждения премий Академия наук рассмотрела 903 научных работы, отметив премиями 275 из них, в том числе 55 исследований были отмечены полными наградами и 220 исследований – половинными наградами. Рецензентам Демидовской премии были выданы 58 больших и 46 малых золотых медалей. Сама история существования Демидовской премии стала замечательным примером поддержки отечественной науки меценатами – предпринимателями.Павел Демидов всегда был готов помочь любым научным изысканиям. Так, он оказал помощь «пароходному проекту» отца и сына Черепановых. Ефим Алексеевич Черепанов и Мирон Ефимович Черепановы происходили из крепостных крестьян, прикрепленных к Демидовским заводам на Урале, но сделали очень серьезную карьеру на предприятиях. Ефим Черепанов двадцать лет, с 1822 года и до 1842 года, занимал должность главного механика всех заводов в Нижнем Тагиле. Отец и сын работали над проектом паровых машин, которые, по их мнению, следовало внедрять на промышленных предприятиях. Павел Демидов, к которому они обратились за помощью, согласился помочь без всяких разговоров.Он заявил просителям:Но не только созданием и выплатой Демидовской премии и помощью ученым и естествоиспытателям запомнился Павел Демидов. Он вносил огромный вклад в российскую благотворительность. В частности, вместе со своим братом Анатолием Демидовым, Павел Демидов основал в Санкт-Петербурге Николаевскую детскую больницу, внеся специальный вклад для ее содержания. Было профинансировано Демидовым и строительство четырех больниц в Курске и Курской губернии, где меценат на протяжении нескольких лет был гражданским губернатором. Регулярно поступали от Павла Демидова пожертвования в Комитет инвалидов, в Приют для бедных и в другие организации, занимавшиеся помощью нуждающимся. Например, в 1829 году 500 тысяч рублей было выделено Демидовым на помощь вдовам и сиротам офицеров и солдат, погибших в ходе русско-турецкой войны 1828-1829 гг. Это была очень значимая поддержка, учитывая общую неразвитость системы социальной защиты населения в Российской империи. Кстати, такой широкий жест Демидова сразу был оценен по достоинству императором Николаем I – Павла Николаевича произвели в камергеры императорского двора.В 1840 г. Павел Демидов распорядился учредить в Нижнем Тагиле Музеум естественной истории и древностей. В развитие городов Урала Павел Демидов также внес огромный вклад. Надо отметить, что именно благодаря Демидовским заводам многие уральские города стали крупными промышленными центрами, получили стимул для своего развития на долгие десятилетия и даже столетия вперед. Проживая в российской столице и в европейских городах, Демидовы никогда не забывали о далеком Урале, стремясь максимально улучшить жизнь и быт уральских городов. Даже основание музея в Нижнем Тагиле, который тогда сложно было назвать культурным центром, много говорит о том, сколь сильно Павел Демидов заботился о превращении Урала в цивилизованный, как бы сейчас сказали, «продвинутый» регион.Скончался Павел Николаевич Демидов, к сожалению, в очень молодом возрасте – он умер в марте 1840 года по дороге из Брюсселя во Франкфурт, не дожив даже до 42-х лет. В июле 1840 года тело Павла Демидова доставили в Санкт-Петербург, где захоронили в Александро-Невской лавре. Через тридцать пять лет, в 1875 году, прах Демидова по желанию его родственников был перевезен в Нижний Тагил и перезахоронен в склепе Выйско-Никольской церкви – рядом с захороненным там же прахом его отца Николая Никитича Демидова, тело которого также было привезено на Урал из Флоренции.