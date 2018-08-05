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В Красноярском крае создан оперативный штаб после крушения вертолета
Исполняющий обязанности Красноярского края распорядился создать оперативный штаб по ликвидации последствий крушения вертолета Ми-8 в Туруханском районе, передает РИА Новости.
Ранее компания «ЮТэйр-Вертолетные услуги» (входит в группу «ЮТэйр» сообщила, что) в субботу утром произошло столкновение лопастей пассажирского Ми-8 (бортовой номер RA-25640) с грузом на подвеске ранее поднявшегося в воздух вертолета Ми-8АМТ (бортовой номер RA-22427).
Все, находившиеся на борту вертолета с бортовым номером RA-25640, – три члена экипажа и 15 пассажиров – погибли.
Ми-8АМТ, перевозивший груз, не пострадал и благополучно приземлился на посадочную площадку «Ванкор».
Командир разбившегося вертолета 1985 года рождения был опытным пилотом, налетал около 6 тыс. часов, из которых 2,3 тыс. часов – в качестве командира.
Вертолет потерпел крушение на северо-западе Красноярского края в 180 км от Игарки. Экипаж выполнял рейс по маршруту Ванкор – Пурпе.
Оперативный штаб создан по распоряжению и.о. губернатора Александра Усса. Его работа ведется в тесном взаимодействии со спецслужбами. Решается вопрос об оказании материальной помощи родственникам погибших, которые в скором времени начнут прибывать в Красноярск.
В числе пассажиров были представители «РН-Ванкор» (дочернее общество Роснефти) и подрядных организаций.
Ранее компания «ЮТэйр-Вертолетные услуги» (входит в группу «ЮТэйр» сообщила, что) в субботу утром произошло столкновение лопастей пассажирского Ми-8 (бортовой номер RA-25640) с грузом на подвеске ранее поднявшегося в воздух вертолета Ми-8АМТ (бортовой номер RA-22427).
Все, находившиеся на борту вертолета с бортовым номером RA-25640, – три члена экипажа и 15 пассажиров – погибли.
Ми-8АМТ, перевозивший груз, не пострадал и благополучно приземлился на посадочную площадку «Ванкор».
Командир разбившегося вертолета 1985 года рождения был опытным пилотом, налетал около 6 тыс. часов, из которых 2,3 тыс. часов – в качестве командира.
Вертолет потерпел крушение на северо-западе Красноярского края в 180 км от Игарки. Экипаж выполнял рейс по маршруту Ванкор – Пурпе.
Оперативный штаб создан по распоряжению и.о. губернатора Александра Усса. Его работа ведется в тесном взаимодействии со спецслужбами. Решается вопрос об оказании материальной помощи родственникам погибших, которые в скором времени начнут прибывать в Красноярск.
В числе пассажиров были представители «РН-Ванкор» (дочернее общество Роснефти) и подрядных организаций.
Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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