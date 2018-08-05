13:27 05 августа
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В Красноярском крае создан оперативный штаб после крушения вертолета

Исполняющий обязанности Красноярского края распорядился создать оперативный штаб по ликвидации последствий крушения вертолета Ми-8 в Туруханском районе, передает РИА Новости.

В Красноярском крае создан оперативный штаб после крушения вертолета


Ранее компания «ЮТэйр-Вертолетные услуги» (входит в группу «ЮТэйр» сообщила, что) в субботу утром произошло столкновение лопастей пассажирского Ми-8 (бортовой номер RA-25640) с грузом на подвеске ранее поднявшегося в воздух вертолета Ми-8АМТ (бортовой номер RA-22427).


Все, находившиеся на борту вертолета с бортовым номером RA-25640, – три члена экипажа и 15 пассажиров – погибли.

Ми-8АМТ, перевозивший груз, не пострадал и благополучно приземлился на посадочную площадку «Ванкор».

Командир разбившегося вертолета 1985 года рождения был опытным пилотом, налетал около 6 тыс. часов, из которых 2,3 тыс. часов – в качестве командира.



Вертолет потерпел крушение на северо-западе Красноярского края в 180 км от Игарки. Экипаж выполнял рейс по маршруту Ванкор – Пурпе.

Оперативный штаб создан по распоряжению и.о. губернатора Александра Усса. Его работа ведется в тесном взаимодействии со спецслужбами. Решается вопрос об оказании материальной помощи родственникам погибших, которые в скором времени начнут прибывать в Красноярск.

В числе пассажиров были представители «РН-Ванкор» (дочернее общество Роснефти) и подрядных организаций.

Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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Комментарии 18

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  1. ROSS 42 (ROSS) Сегодня, 12:34
    Опять пресловутый человеческий фактор?
    Нам остаётся только одно - выразить соболезнования людям в связи с преждевременной гибелью родных и близких. Крепитесь, пусть Господь даст вам силы пережить эту трагедию.
    ROSS 42
    1. ded-zaxar Сегодня, 13:06
      Цитата: ROSS 42
      Опять пресловутый человеческий фактор?

      Так всегда было ! Просто сейчас сразу начинается поиск виновных и политика и т.д.
      Самое главное летают и желательно парк вертолетов обновить и модернизироать ..
      А то приказ на взлет и плевать . что вертушка за спасибо летает ..Вот и результаты ! Особенно экипажи жалко !!!!! Они как смертники летают ,все понимая и гибнут .. angry
      ded-zaxar
  2. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 12:34
    Соболезнования семьям погибших.
    Аристарх Людвигович
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 12:36
    Господа админы сайта, уберите пожалуйста, рейтинг, он тут не к месту, заранее спасибо!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  4. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 12:37
    Людей жалко! Земля им пухом! Храни их души Господь!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  5. федоров (Валерий) Сегодня, 12:38
    Либо производители, либо механики. Других вариантов я не вижу.
    Пилот как на велосипеде - один раз поехал и на всю жизнь запомнил.
    В любом случае - Царство небесное. sad
    федоров
    1. Piramidon (Степан) Сегодня, 13:03
      Цитата: федоров
      Либо производители, либо механики. Других вариантов я не вижу.

      произошло столкновение лопастей пассажирского Ми-8 (бортовой номер RA-25640) с грузом на подвеске ранее поднявшегося в воздух вертолета Ми-8АМТ (бортовой номер RA-22427).

      А безолаберность руководителя полетов не просматриваете? При чем тут механики и производители?
      Piramidon
      1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 13:07
        Цитата: Piramidon
        А безолаберность руководителя полетов не просматриваете?

        Сто два процента...
        Ну, и да - "в субботу утром", сейчас лето, в 4.00 уже светло... увидеть тот самый "вертолет с грузом" - не судьба была, что ли?
        Странно это все... я бы все же подождал результатов расследования, что на гуще-то гадать request
        Голован Джек
  6. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 12:39
    Глупо. Столкновение в воздухе, когда на сотни километров не было никого в воздухе. Над Баденским озером диспетчер был виноват, ну а тут - чисто пилот. Соболезнования родным и близким.
    Горный стрелок
  7. Masya Masya (Маня) Сегодня, 12:47
    ликвидации последствий

    какие такие, последствия от рухнувшего ? Толоконский!!! следствие должно быть- почему у тебя воообще вертолеты рухают?
    Masya Masya
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 13:02
      Цитата: Masya Masya
      почему у тебя воообще вертолеты рухают...

      Потому что он тяжелее воздуха sad
      А вообще -
      произошло столкновение лопастей пассажирского Ми-8 (бортовой номер RA-25640) с грузом на подвеске ранее поднявшегося в воздух вертолета Ми-8АМТ (бортовой номер RA-22427)

      - тут точно кто-то "талант". К гадалке не ходи request
      Голован Джек
      1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 13:05
        Ага... как Лебедь!!! наш бывший губернатор, тоже вертушка, винтами в проводах запутался...
        Masya Masya
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 13:08
          Цитата: Masya Masya
          тоже вертушка, втнтами в проводах запутался...

          ... в плохую (очень) погоду, если мне склероз не изменяет...
          А тут - странный случай, очень странный.
          Голован Джек
          1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 13:16
            Цитата: Голован Джек
            А тут - странный случай, очень странный.

            наводит на мысли...Лебедь был настоящий генерал- майор, за край болел душой...
            Masya Masya
  8. Sadko88 (Старший) Сегодня, 12:47
    Сочувствую родным и близким... В последнее время участились такие трагедии recourse
    Sadko88
  9. sedoj (Юрий) Сегодня, 12:56
    Мои глубочайшие соболезнования родственникам погибших. Но... Это каким интенсивным должно быть движение на этом азродроме, что два вертолёта находились в воздухе в одной точке? Думаю - диспетчера проспали.
    sedoj
  10. Sadko88 (Старший) Сегодня, 13:14
    Цитата: Голован Джек
    Потому что он тяжелее воздуха

    Давно пора на дирижабли переходить...
    Sadko88
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 13:22
      Цитата: Sadko88
      Цитата: Голован Джек
      Потому что он тяжелее воздуха

      Давно пора на дирижабли переходить...

      Спать не надо на работе. Это про наземных.
      И глаза разувать шире надо, и башкой по сторонам вертеть. Это про "воздушных".
      Чай, не Шарик и не Внуково у них там, в Туруханском районе... интенсивность "движения" - никакая, стопудово кроме этих двоих в воздухе никого и не было...
      Бред какой-то, прости, Госс..
      Голован Джек
Картина дня