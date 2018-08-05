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Минобороны Египта рассказало об успехах в операции на Синае
Подразделения египетской армии совместно с силами МВД в ходе операции на Синайском полуострове ликвидировали несколько десятков экстремистов, передает РИА Новости заявление военного ведомства страны.
Авиация ВВС атаковала 15 автомашин, груженных боеприпасами и оружием, которые пытались проникнуть в западные районы Синая, и еще 17 – в центре полуострова, говорится в сообщении.
Кроме того, на севере и в центре Синая военнослужащие за несколько дней уничтожили 52 террориста (13 из них – близ административного центра провинции Северный Синай, города Эль-Ариш).
За участие в вооруженных вылазках против силовиков и местной администрации арестовано 49 радикалов.
Также, по данным ведомства, у боевиков конфисковано 12 внедорожников и 7 мощных мотоциклов, большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, обезврежено более 60 мин и самодельных взрывных устройств.
Напомним, в феврале текущего года египетские силовые структуры приступили к антитеррористической операции «Синай-2018», отличающейся от всех предыдущих своей масштабностью. В кампании задействованы сухопутные подразделения, силы ВВС, ВМС, а также пограничники и сотрудники МВД.
За это время уничтожено около 400 экстремистов. Силовики потеряли убитыми около 30 человек.
Авиация ВВС атаковала 15 автомашин, груженных боеприпасами и оружием, которые пытались проникнуть в западные районы Синая, и еще 17 – в центре полуострова, говорится в сообщении.
Кроме того, на севере и в центре Синая военнослужащие за несколько дней уничтожили 52 террориста (13 из них – близ административного центра провинции Северный Синай, города Эль-Ариш).
За участие в вооруженных вылазках против силовиков и местной администрации арестовано 49 радикалов.
Также, по данным ведомства, у боевиков конфисковано 12 внедорожников и 7 мощных мотоциклов, большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, обезврежено более 60 мин и самодельных взрывных устройств.
Напомним, в феврале текущего года египетские силовые структуры приступили к антитеррористической операции «Синай-2018», отличающейся от всех предыдущих своей масштабностью. В кампании задействованы сухопутные подразделения, силы ВВС, ВМС, а также пограничники и сотрудники МВД.
За это время уничтожено около 400 экстремистов. Силовики потеряли убитыми около 30 человек.
Использованы фотографии: https://dambiev.livejournal.com
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