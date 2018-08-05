16:42 05 августа
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Минобороны Египта рассказало об успехах в операции на Синае

Подразделения египетской армии совместно с силами МВД в ходе операции на Синайском полуострове ликвидировали несколько десятков экстремистов, передает РИА Новости заявление военного ведомства страны.

Минобороны Египта рассказало об успехах в операции на Синае


Авиация ВВС атаковала 15 автомашин, груженных боеприпасами и оружием, которые пытались проникнуть в западные районы Синая, и еще 17 – в центре полуострова, говорится в сообщении.


Кроме того, на севере и в центре Синая военнослужащие за несколько дней уничтожили 52 террориста (13 из них – близ административного центра провинции Северный Синай, города Эль-Ариш).

За участие в вооруженных вылазках против силовиков и местной администрации арестовано 49 радикалов.

Также, по данным ведомства, у боевиков конфисковано 12 внедорожников и 7 мощных мотоциклов, большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, обезврежено более 60 мин и самодельных взрывных устройств.

Напомним, в феврале текущего года египетские силовые структуры приступили к антитеррористической операции «Синай-2018», отличающейся от всех предыдущих своей масштабностью. В кампании задействованы сухопутные подразделения, силы ВВС, ВМС, а также пограничники и сотрудники МВД.

За это время уничтожено около 400 экстремистов. Силовики потеряли убитыми около 30 человек.

Использованы фотографии: https://dambiev.livejournal.com
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Комментарии 14

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  1. polpot (Andru) Сегодня, 14:34
    Туристический сезон в очередной раз откладываеться ,пока по Синаю бегают бармалеи туристам там делать нечего.
    polpot
    1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 14:39
      Да вообще уже лет пять там нечего делать, ну нафиг такие приключения. Что Турция что Египет, что вон там вот это всё.....ни вжисть не поеду. На Байкал лучше.
      А вообще мне до моря 15 минут... bully Наше прохладное море, и кругом только суровые пограничники,...вот тут можно в полном спокойствии полежать... winked
      DEZINTO
      1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 14:52
        Цитата: DEZINTO
        и кругом только суровые пограничники,...вот тут можно в полном спокойствии полежать

        Николай hi , да этим, с виду, суровым пограничникам, в задушевной беседе равных нет, по сравнению с виду улыбающимся отельным персоналом Турции, Египта и пр. Байкал, конечно дороговато, но отдых и рыбалка там good
        Теренин
        1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 15:21
          Придётся ехать в Крым ...
          hi
          А вообще рад за египтян. Хорошо взялись. Правда, не публикуют результаты расследований. Сами по себе столько террористов не появляется. Их финансируют. А вот про это пока молчок. Египет не достаточно силён пока, что бы правду сказать.
          Shurik70
      2. ded-zaxar Сегодня, 14:52
        Авиация ВВС атаковала 15 автомашин, груженных боеприпасами и оружием, которые пытались проникнуть в западные районы Синая, и еще 17 – в центре полуострова, говорится в сообщении.

        Типо раньше они не знали ,что там черти орудуют...? Ну теперь от Израиля получите ..Они когоко нибудь вашего генерала замочат ..ха ха ха Готовьтесь ! soldier
        ded-zaxar
    2. Jolly oldster sailor Сегодня, 14:59
      Цитата: polpot
      Туристический сезон в очередной раз откладываеться ,пока по Синаю бегают бармалеи туристам там делать нечего.

      Я Вас умоляю-когда это останавливало ищущих приключений на свою....
      Jolly oldster sailor
  2. Vadim851 (Вадим) Сегодня, 14:43
    Кажется научились египтяне, учения даром не прошли в том году. Это радует.
    Vadim851
  3. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 15:00
    Что-то подозрительно много террористов развелось по всему миру. Может, просто неугодных/несогласных так "списывают"?
    Doliva63
    1. Shahno (Павел) Сегодня, 15:34
      Или просто несогласных много развелось... А их от экстремистов отличить можно в судебном порядке(шутка), а на это времени нет, когда власть уплывает. Может и так?
      Shahno
      1. Dart2027 Сегодня, 16:24
        Цитата: Shahno
        Или просто несогласных много развелось...


        Может и так?
        Dart2027
  4. Machete Сегодня, 15:01
    Как бы и там, как в Сирии не началось...
    Machete
  5. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 15:09
    Им еще израильтяне помогают в борьбе против террористов, а то егептяне сами умеют только торговать как и многие прочие арабы.
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  6. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 15:16
    Дык, это, видать, бедуины-ИГИЛовцы Синая получали оружие из Судана. Там война север-юг - оружия много. Северяне-мусульмане помогают "своим". Обычно, Израиль снабжает египтян разведданными. И они наваливаются, мочат. Но иногда приходится посылать дрон с ракетой самим...
    voyaka uh
  7. rruvim (Роман) Сегодня, 15:43
    Но почему Синай? Логичнее вести "деятельность" на Юге Египта. Такое впечатление, что Израиль попускает просачивание боевиков из Сектора ГАЗА. Конечно из "Гуманитарных соображений"...
    rruvim
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