Впечатления от посещения танкового биатлона-2018

Проходящий в Алабино под Москвой уже несколько лет танковый биатлон, несомненно, вызывает неподдельный интерес. В советской и российской армии такие биатлоны прежде не проводились, начало было положено в 2013 году. Со следующего года они стали международными.Танковые биатлоны ранее устраивали только страны-участники НАТО. В связи с развалом Союза в 1991 году их проведение посчитали нецелесообразным. Посмотрев на возрождающуюся Россию, в НАТО решили с 2016 года возродить такие биатлоны и начали приглашать на них даже Украину, стремящуюся вступить в НАТО.В российском танковом биатлоне участвуют 23 страны, это бывшие республики Союза, Азия, Африка и Южная Америка. Все выступают на российских танках Т-72Б3, кроме Китая и Белоруссии, решивших участвовать на своих танках. К сожалению, нет ни одной страны, представляющей НАТО, которая могла бы показать другие танки и другую школу подготовки экипажей.На танковый биатлон я попал по пригласительному билету и был удивлен: оказывается, для неприглашенных это уже платное удовольствие (от 700 до 1500 рублей). Первое, что поражает, это хорошая и отлаженная организация, начиная от благоустроенной инфраструктуры. Ранее мне приходилось не раз бывать на Кубинке, это все рядом, и я хорошо помню разбитые дороги, убогие строения и аскетическую атмосферу военного полигона.Теперь все по-другому, здесь на громадной территории развернут военно-патриотический парк «Патриот», построены отличные дороги, развязки, две громадные площадки для парковки нескольких тысяч автомобилей, здания и площадки конгрессно-выставочного центра для представления и демонстрации военной техники.На полигоне для биатлона великолепно оборудованные трибуны, выставлена военная техника, масса павильонов для развлечений, вплоть до возможности пострелять из автомата. Везде военные и гражданские гиды, предлагающие свои услуги и разъясняющие, что, где и как. Очень оригинально выбран интерьер пешеходных дорожек под стилизованную красную звезду, что сразу подчеркивает, где ты находишься.Перед заездами для удобства зрителей самолет на низкой высоте дважды сбрасывает тонны воды на трассу, чтобы не было пыли, и заезды начинаются. Каждый экипаж делает три круга по трассе длиной порядка 4 км. На первом стреляют из пушки. Три выстрела по мишени №12 «танк» на дальности 1700 м. На втором — из зенитного пулемета, 15 патронов по мишени «вертолет» на дальности 900 м. И на третьем — из спаренного пулемета, 15 патронов по мишени «РПГ» на дальности 600 м. При этом трасса насыщена препятствиями типа курган, горка, эскарп, косогор, противотанковый рвом и брод.Стрельба из всех видов оружия ведется только с места. Из пушки стреляют, по всей видимости, инертными осколочно-фугасными снарядами на дальности 1700 м по мишени размером 3,42x2,37 м, и это при дальности прямого выстрела этой пушки 1100–1200 м ! Для этого класса танков дальность действительной стрельбы при стрельбе с ходу примерно 2500–2700 м, и все танки испытываются именно по этому критерию. Поэтому соревнования на больших дальностях и при стрельбе с места, и с ходу позволили бы выявить истинный класс экипажей и их навыки.Несмотря на небольшие дальности стрельбы, отдельные экипажи не всегда поражают мишень. Здесь, наверное, сказываются и возможности не полностью автоматизированной СУО этого танка с прицелом наводчика ТПД-К1 с одноплоскостной стабилизацией и невысокой кратностью увеличения (8 крат), не позволяющей ему точно прицелиться и выстрелить. Все-таки возможности этой СУО намного ниже возможностей СУО следующего поколения 1А45, где в прицеле наводчика оптика с 12-кратным увеличением и полная автоматизация процесса стрельбы.Кратность увеличения оптики при стрельбе также имеет немаловажное значение. Например, при испытании первого прицела с лазерным дальномером «Обь» с 8-кратным увеличением для определения его возможностей мы поставили кунг на дальности 4000 м, и наводчик на фоне местности так и не смог его обнаружить. На такие соревнования можно было предоставить танки и с более совершенной СУО, разработанной уже более тридцати лет назад.При движении на ровных участках трассы экипажи стремились показать максимальную скорость, один экипаж достиг скорости 57 км/час. Когда машина идет на удалении примерно 700–1000 м, она красиво смотрится, но когда она проходят рядом с трибунами, видно, насколько тяжело и с нагрузкой идет танк. Для 46-тонной машины явно не хватает мощности двигателя 840 л.с., требуется новый двигатель мощностью 1000 л.с., который никак не дойдет до армии.В целом танковый биатлон оставляет хорошее впечатление, в процессе его проведения ставится цель определения лучшего экипажа и их навыков по использованию возможностей танка, правда, в довольно щадящих условиях. Помимо выявления лучшего экипажа, интересно было бы выявлять и лучший танк при участии в соревновании различных танков из разных стран и сравнить их характеристики, организовав соревнования в несколько другом направлении.Такие соревнования можно организовать по выявлению лучшего танка по совокупности характеристик между российскими танками (Т-80 и Т-90), американским «Абрамсом», немецким «Леопардом», французским «Леклерком» и всеми другими танками, которые готовы выставить на такие соревнования. Соревноваться в реальных условиях, перемещаться по пересеченной местности, стрелять с места и с ходу на реальной дальности в условиях пыледымовых помех и не по заранее известным целям, а которые еще надо обнаружить.Такое сравнение разных школ танкостроения и разных систем подготовки экипажей позволило бы получить реальную картину соотношения возможностей танков и сделать объективную оценку того, кто же из них все-таки лучше, и это вызвало бы мировое признание такого биатлона. По разной информации, их как будто бы приглашали, но они отказались. Если они не едут к нам, можно поехать и к ним, если есть с чем. Они же проводят свои танковые биатлоны в Германии, почему бы в них не поучаствовать.При всей хорошей подготовке и проведении танкового биатлона для зрителей на трибунах он не во всем представляет интерес. Кода танки проходят перед трибунами, это действительно впечатляет, но большинство действий экипажа проходит на большом удалении, примерно 500-1000 м, и у зрителя теряется фактор присутствия. Он только видит на двух больших экранах отдельные эпизоды и повторы действий экипажа.Зрителя необходимо делать участником всего происходящего на трассе. Желательно приблизить к зрителю участки трассы, которые принципиально не могут быть рядом с трибунами, это ведение огня и преодоление препятствий. Создать эффект присутствия там зрителя с помощью видеосъемки в этой точке и вывода информации на экран перед ним.Для этого необходима съемка внутри танка: как экипаж ведет огонь или преодолевает препятствие, как машина под разными ракурсами преодолевает препятствие или как поражается мишень (путем замедленной съемки полета снаряда при поражении мишени или промахе). При современных средствах сделать это не так уж и сложно, необходимо оборудовать танки и трассу видеокамерами, БПЛА и квадрокоптерами, поставить больше экранов и выводить туда информацию с наиболее зрелищных участков.Для большего интереса зрителей перед трибунами «для разогрева» можно устраивать индивидуальные гонки на танках, трасса позволяет поставить два танка и на участке в 500 метров устроить «гонки с выбыванием», что вызовет интерес похлеще скачек на ипподроме. Если из танкового биатлона решили сделать шоу, то его надо и оборудовать соответствующим образом и преподносить как развлекательный комплекс высокого уровня. Спортивные состязания вызывают большой интерес в том числе и потому, что зритель видит перед собой процесс и становится его соучастником.