09:05 06 августа

Вооружённая самозащита. Не опять, а снова

И снова, в который уже раз, я пытаюсь анализировать возражения противников права на вооружённую самозащиту граждан. Дело это неблагодарное, очень занудное, но мне любопытно наблюдать, как выкручиваются наши оппоненты под напором сторонников права на гражданское оружие и самозащиту с его помощью, число которых постоянно растёт, особенно в среде молодёжи. Снова (в который уже раз!) напоминаю слова основателя современной Индии, сторонника личного оружия Махатмы Ганди: "Сначала вас не замечают, потом над вами смеются, потом с вами борются, а потом вы побеждаете!" Мы сейчас находимся в той стадии, когда с движением умов в сторону узаконивания вооружённой самозащиты чести и достоинства граждан борются всё активнее, на всех уровнях госвласти, причём делают это лукаво, часто даже недостойно. Противники гражданского оружия из высших властных кругов, а также те их единомышленники, кто туда допущен, никогда не вступают в дискуссии, они просто что-нибудь "изрекают" указующим тоном, а потом чиновники, которые на нижних этажах власти не могут от дискуссий увернуться, занудно долбят эти "изречения" по всем подконтрольным СМИ, не напрягаясь от того, что люди могут раскритиковать, обнаружить несуразицы и высмеять свыше сказанное.



Вот недавние примеры. Почтенный сенатор, который при Ельцине возглавлял погранвойска, впервые кратко сообщил, что, мол, в России, в отличие от стран с разрешённым оружием, отсутствует оружейная культура, посему разрешать не следует. А вот как эту культуру восстановить, почему это не делали раньше и, самое главное, если культура появится, то можно ли будет разрешить? Об этом член Совета Федерации сановито умолчал. Мне это напомнило другой, весьма забавный эпизод на одном из форумов. Там участник постоянно и разнообразно заявлял, что при нынешнем жизненном уровне в России, который так напрягает общество, надо не оружием заниматься, а стремиться к повышению этого самого уровня. И когда у него кто-то уточнил, что, стало быть, оружие следует разрешать только после повышения уровней? Этот форумчанин высказался в том смысле, что при высоком уровне жизни разрешать людям оружие просто незачем, ибо оно им не понадобится.


А вот ещё один свежайший пример. Знаменитый юрист, правительственный эксперт, вхожий в высшие инстанции, выдал на интервью следующее... Нормальное гражданское оружие разрешать не следует, менять законы в сторону разрешения самообороны тоже. Незачем. Есть 37-я статья Уголовного кодекса, которая разрешает в случае опасности защищаться от нападения, вплоть до убийства нападающего. Ему в ответ указали статью УК о превышении пределов обороны, по которой сидят тысячи людей. А юрист эдак вальяжно заявил, что таки да, правоприменительная практика отвратительна, вот и надо бороться с правоприменителями, а не "хорошие" законы менять. Вот только эта практика калечит жизнь лучшим людям страны аж с 1926 года, когда в УК ввели эти пределы самообороны, и никакого просвета как не было, так и не просматривается. Посему, по предложению юриста, боритесь те, кто хочет, с шестёрками, увязайте в этой борьбе навечно и бесплодно, а тузов трогать ни к чему, они хорошие законы вводят. Ещё сей юрист высказался о принципе "мой дом — моя крепость". Нельзя, нельзя! Ведь тогда можно будет убивать, к себе в дом затаскивать и говорить, что оборонялся. Я даже оторопел от такого кликушества! Он же только что позиционировал себя как знатока мировой судебной практики, поэтому обязан был знать, что в ней криминальных убийств, прикрытых защитой жилища, практически не встречается, а те, что случаются, легко раскрываются при следствии, так как убийца обязан вызвать сразу после убийства полицию. Экспертиза быстро установит время смерти убитого, его сопоставят с часом звонка в полицию, и если интервал по времени был значительным (надо же время, чтоб в дом затащить!), то убийца попадает под подозрение. Преступники это прекрасно знают и не пользуются таким способом маскировки убийств. Если отслеживать внимательно дискуссии на форумах, то можно заметить, как слоятся противники гражданской вооружённой самообороны. Есть, скажем, слой тех, кто из дискуссии в дискуссию постоянно упрекают то же "Право на оружие" в том, что оно отстаивает только право на гражданский короткоствол, но совершенно не занимается расширением прав на самооборону. И ведь сколько им ни рассказывай, что движение первым в России как раз и начало заниматься вопросами самообороны, что его пикеты, митинги и шествия несли лозунги:"Мой дом — моя крепость", "Не обязан отступать", "Свободу героям самообороны", что именно движение собрало 100 тыс. подписей под законодательной инициативой "Мой дом — моя крепость", которую правительство и МВД не допустили до рассмотрения в Госдуме. Именно движение организовывало массовые протесты во время судов над самооборонщиками, благодаря которым ребят удавалось вытащить из тюрем, именно оно первым потребовало суда присяжных по всем делам с признаками самообороны. Бесполезно! Одни и те же ники из форума в форум долбят, что "Право на оружие" требует пистолеты, но не борется за права самообороны. Хотелось бы понять, что это: проявление какого-то умственного нездоровья или уже чей-то организованный троллинг? Когда этих ребят спрашивают, станут ли они бороться за гражданский короткоствол, если улучшатся законы о самообороне, то те либо отмалчиваются, либо заявляют, что тогда короткоствол не будет нужен, ибо преступники и так станут бояться!!!

Другой слой оппонентов я бы назвал "взывателями". Они активизируются после психопатических убийств с применением огнестрела. Каждый такой раз они взывают, мол, как можно агитировать за личное оружие, когда и без того такие ужасы! Вы, "кровавые оруженосцы", хотите умножить эти кошмары?!! Абсолютно бесполезно пытаться спокойно доказывать, что личное оружие граждан как раз либо убирает подобные явления, либо сводит к минимуму их последствия, и этому в мире полно примеров. В местах с самым вооружённым населением типа Техаса, Швейцарии, Израиля либо нет массовых убийств, либо такие убийцы ликвидируются вооружёнными гражданами часто быстрее и лучше полиции. Самые свободные оружейные законы в мире на Аляске, вот уж где оружие продаётся почти как хлеб! Население там небольшое, но зато всяких туристов — толпы немереные! И никаких ЧП с огнестрелом! Ещё один слой противников оружия — это "оскорбители", которые стараются вывести из равновесия, затеять перепалку. Вот одна из их последних "фишек"... Они обвиняют публицистов, отстаивающих право на оружие, в том, что те просто пиарятся, что им безразлично, как это делать: сегодня оружие, завтра гомосятина. После чего своим оппонентам в форумах предлагают сходить на гей-парад и успокоиться. Что ж, действует, люди злятся. Но можно и по-другому! Спокойно сообщить, что там, где существа из ЛГБТ пришли к власти, как в Люксембурге, или имеют большой политический вес, как в Калифорнии, права граждан на оружие и самооборону сразу резко ограничиваются. В Люксембурге, где премьер является геем, запрет на оружие покруче российского, в Англии в 1997 году после прихода к власти лейбористов, у которых в руководстве полно геев, запретили короткоствол, и уличная преступность просто взлетела. В этом отношении ЛГБТ абсолютно копируют практику германских нацистов, которые тоже, придя к власти, полностью запретили гражданское оружие самообороны. Ещё одни "оригиналы" беспрерывно талдычат, что тема оружия и самообороны для народа "неактуальна", и точка! Но в этом случае всё просто. Была бы неактуальна, вы бы её и не обсуждали, не интересовались, не вмешивались, не долбили бы про эту "неактуальность" годами на десятках форумов, воочию видя, как люди набирают этой теме высочайшие рейтинги и спорят чуть ли не "врукопашную". А вот целая пара слоёв: одни утверждают, что короткоствол в продаже будет так дорог, что его купят только немногие "избранные", хотя себестоимость ПМ около 3000 руб., при массовом производстве ещё снизится. Травматы дороже обычных пистолетов хотя бы потому, что для их производства совсем недавно создали специальное оборудование и инструментальную оснастку, которые надо окупать. К тому же на складах Минобороны столько всякого короткоствола накоплено, что надолго хватит продавать совсем недорого. К этому добавлю, что в стране несколько миллионов владеют длинностволом, который дороже короткоствола, и ещё больше владеют автомобилями.

В противоположность этому слою "полемистов" другой слой истошно "бьёт в колокола" о том, что все: от младенцев до маразматиков, психов и преступников, сразу же накупят легального короткоствола, немедленно откроют пальбу, и обезлюдеет Россия (!). Причём оба эти слоя постоянно выступают на одних и тех же форумах одновременно, но друг с другом никогда не спорят (?!). Все эти слои противников гражданского оружия уравнивает одно: свои утверждения они просто повторяют и повторяют, совершенно не обращая внимания на доказательства или факты, которые эти утверждения опровергают. Несогласные с правом на вооруженную самозащиту начинают все споры каждый раз так, будто их доводы звучат в первый раз, их никто до этого не слышал и не пытался опровергать. Что ж, тактика может быть не слишком умная, но ведь недаром когда-то было взято на вооружение всеми самыми подлыми пропагандистами мира правило: если ложь или глупость повторять тысячи раз, то они начинают восприниматься в массовом сознании как правда. Вот я и призываю своих единомышленников воспользоваться другим, уже контрпропагандистским правилом: если правду говорить постоянно, то она убьёт любую ложь и исправит всякую глупость. А правду, как известно, говорить легко и приятно! Приятно ещё и потому, что очень весело наблюдать, как от правды у твоих недобросовестных оппонентов бурлит беспомощный гнев. Грешна натура человеческая, и все мы чуточку садисты. Это ещё наш незабвенный гений А. С. Пушкин когда-то отметил и отразил в своем "Евгении Онегине". Пушкин никогда не расставался со своими дорожными и дуэльными пистолетами. Постоянно с ними упражнялся, с пятнадцати шагов всаживал пулю в туза.

Приятно дерзкой эпиграммой
Взбесить оплошного врага;
Приятно зреть, как он, упрямо
Склонив бодливые рога,
Невольно в зеркало глядится
И узнавать себя стыдится…

Много, очень много смешного и нелепого можно обнаружить в том, что высказывают противники гражданской вооружённой самообороны. Но когда то же самое слышишь от министров и губернаторов, сенаторов и депутатов, а потом соотносишь с тем, что происходит под их "чутким руководством" в экономике, соц. обеспечении, науке и гражданской безопасности, то за державу делается не только обидно, но и тревожно…
Автор: Михаил Гольдреер, волгоградский координатор "Права на оружие"

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 16

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  1. Vard Сегодня, 06:24
    Давно замечено что добрым словом и пистолетом гораздо легче убедить кого либо не мешать вам жить... Вон дипутата показывали по ящику... Одного искалечил...другого... А вот если бы ему коленку пристрелили... Был бы добрейшей души человек...
    Vard
    1. василий50 (дмитрий) Сегодня, 07:06
      Спасибо.
      Приятно встретить единомышленника. Аргументы противников оружия кроме как идиотскими и не назвать. Иногда кажется что они попросту опасаются за себя.
      василий50
      1. Jolly oldster sailor Сегодня, 07:30
        Да там и не поймёшь сразу,за кого они опасаются,такое впечатление,что опасаться начинают всё и вся,только лишь проснутся утром.Особенно "умиляет" их аргумент,что не доросли мы ещё как общество,как граждане,не достойны,мол,права на защиту себя.Как налоги платить до гробовой доски,государство защищать-достойны и должны.А короткоствол-нет,нельзя нашему народу,ибо поубиваете вы там,неразумные,друг-друга,кто налоги платить будет...
        Jolly oldster sailor
  2. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 06:34
    Пушкин никогда не расставался со своими дорожными и дуэльными пистолетами. Постоянно с ними упражнялся, с пятнадцати шагов всаживал пулю в туза.
    ..."...потому что он был настоящий бивень!" х/ф Бакенбарды
    parusnik
  3. Zadayvoprosy (Денис Тарасов ) Сегодня, 06:44
    Признаюсь, тоже сторонник оружия, даже в качестве коллекции хотелось бы иметь короткоствол, благо ружья/карабины иметь пока ещё можно...
    Zadayvoprosy
  4. тасха Сегодня, 06:52
    В очередной раз предлагаю уважаемым форумчанам, так как статьи о легализации короткоствольного нарезного оружия появляются регулярно, что комментарии ЗА оставляют люди, которые:
    - имеют уже гражданское оружие (опять же их адекватность подтверждена справкой :) ).
    - реально озабочены своей безопасностью, безопасностью своих родных и близких.
    - меры для того, чтобы эту безопасность обеспечить уже принимают (хотя бы на уровне железной двери, регулярного общения с участковым на предмет криминальной обстановки в районе и т.д. и т.п.).
    - реально понимают, что хранить оружие и уметь его использовать - абсолютно разные вещи.
    - имеют возможность и готовы регулярно тренироваться в применении оружия и тратить на это время и деньги
    - убеждены, что существующая система защиты правопорядка их безопасность обеспечить не может
    тасха
  5. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:01
    Пушкин никогда не расставался со своими дорожными и дуэльными пистолетами.
    Чем на горе любителям поэзии закончил Пушкин и ребенку известно. Уважаемый автор, может хватит приводить фото девочки задержанной в Сша. И не стоило наверное сравнивать отношение к оружию в ЛГБТ и у нормальных граждан. Если крыша съезжает, то уединитесь и помогите ей (крыше). А по русски - достал уже со своими задвигами.
    rotmistr60
  6. Per se. (Сергей) Сегодня, 07:44
    Дело это неблагодарное, очень занудное, но мне любопытно наблюдать, как выкручиваются наши оппоненты под напором сторонников права на гражданское оружие и самозащиту с его помощью
    Скорее, выкручиваетесь Вы, Михаил, в своём "не опять, а снова", снова о своей "бане". Во-первых, право на самозащиту никто не отнимал и отнять не может, второе, оружие так же продаётся (от него "магазины ломятся) и имеется на руках у населения. В-третьих, при самообороне речь должна идти о праве на использование любого предмета в качестве оружия, если стоит вопрос жизни и смерти. Но, вы упорно проталкиваете именно право на короткоствол, как единственно удобный и "культурный" способ защитить свою честь и достоинство, причём, сразу на максимальной ставке, допускающей стрельбу на поражение, уничтожение противника. Лицемерие, личная корысть в заказе от "кормящей руки", или, действительно, хотите, как лучше? Очень сомневаюсь, что Вы наивный или глупый человек, а, значит, не можете не понимать, что это не сделает конечного блага обществу. Что интересно, контингент, что Вас поддерживает, как сами заметили "особенно в среде молодёжи" не отличается особыми моральными качествами, сразу может хамить, тыкать, переходить на личности, цитировать эгоистичные и пошловатые "мудрости" о "добром слове с пистолетом" от отморазка-гангстера Аль Капоне. Этим дать оружие и право карать всех, кто на них косо посмотрит, представится угрозой? Надо дорабатывать законы, делать их понятнее и справедливее при оценке самозащиты? Да, надо, как и надо поднимать культуру и мораль в обществе, социальную справедливость, без чего любое оружие будет лишь усугублять проблему, поднимать уровень противостояния. У Вас, общество с гнилой и шкурной моралью, обнищанием населения, должно будет бороться кладбищенскими методами, причём, не с причиной, а со следствиями. Зато, как красиво по роли Роберта Де Ниро, порепетировать перед зеркалом, - "Это ты мне сказал?", и ствол достаёшь из широких штанин... Да, при самообороне возможно убийство нападающих, причём, как оружием, так и любым предметом в его качестве, или голыми руками, но это должна быть вынужденная мера, несчастный случай, который должен рассматривать суд. У Вас, и тех кто ведётся на Ваши откровенные провокации, главным образом всё "право на оружие", чтобы я мог убить и мне за это ничего не было. Типа, есть пистолет, - "дворянин", имеешь право, нет пистолета, бомж, маргинал, гопник, терпила. То, что пистолет может оказаться в руках недостойного человека, кого беспокоит, большинство Ваших поклонников свято верит, что оружие может быть только у него. Да, и не надо сразу сказок, что "оружие дисциплинирует", у кого слишком здоровый эгоизм, трусоватая, подлая сущность, оружие такого лучше не сделает, как не делает лучше хамов получение водительских прав и личное авто. Вы добиваетесь выпускания в России джина из бутылки, открытия ящика Пандоры. Если будет что возразить, не дёргайте фразы из контекста, и не используйте метод, где один про Ерёму, другой про Фому (про "сам ", без комментариев).
    Per se.
    1. трассер (Вьюга) Сегодня, 08:37
      Вот есть в ваших словах доля правды , но только доля не более того. На мой взгляд вы совершенно упускаете из вида некое "самоочищение общества" вот этими самыми стреляющими устройствами. В Америке это работает именно так. Отвязные граждане рано или поздно поймают пулю......всё. Их (маргиналов), нет как и проблем связанных с ними. Они больше никого не изобьют не покалечат, не обворуют и наркотой не потравят. Вы говорите о "ненормальной молодёжи никого не слушающей " . Так от того и не слушаются, а чего им будет? Когда начнут набегающие-грабящие кодлы отстреливать они и растворятся . Не было бы этих страшных банд Казанских группировок конца восьмидесятых годов выросших банды 90 х залившие кровью Россию. Жалко ? А вы глаза родственников убитых ими или покалеченных посмотрите, на фотографии истерзанных жертв .. Жалко ? Если вам их всё еще жалко , думаю на этом сайте вам делать нечего. Да вы еще и фантазируете на тему "свободной пресвободной " продажи пистолетов. Да нет такого в природе. В этой вами "не очень любимой Америке" такого нет ни водном штате . И это я вам как человек имеющий отношение к стрелковому спорту , охоте и коллекционированию и именно "оттуда" со всей ответственностью вам заявляю . Просто при покупке оружия вас мгновенно "пробивают" по полицейской базе данных , а в некоторых штатов и этого не достаточно. И если вас поймают на обмане или подделке документов то из магазина вы прямиком окажитесь в полицейском участке. Возможно это кому то покажется жестоким и неправильным. Но я считаю более неправильным ту распространяющуюся романтично - зековскую вакханалию "субкультурки" среди молодежи где (недавний резонансный случай на юге России )убить молодую женщину мать это "круто" и "по понятиям". Знаете как подавили банды в Нью Йорке хозяйничавшие в метро и подворотнях 80 х годов ? Их просто начали "отстреливать" и жесточайше карать за любые даже мелкие нарушения. Помните усатого героя большим пистолетом из фильмов 80 х годов ? Так вот он не на простом месте выкристаллизовался. Это действительно было, и общими усилиями сознательных граждан и полиции распространение банд в Нью Йорке было остановлено в отличии от Казани, где банды расцвели потом пышным цветом.
      трассер
  7. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:50
    Один вопрос - а зачем этот мусор на ВО?
    И только один, к сожалению, ответ - снова накрутка рейтинга... пичалька request
    Голован Джек
  8. andrewkor Сегодня, 08:03
    Фильм " Голубая сталь"(не про этих).Хорошо показано ,как меняется человек ,заполучив, случайно,револьвер!
    А всё- таки ощущения от ребристой рукоятки оружия в руке непередаваемы!
    andrewkor
  9. Altona (Евгений) Сегодня, 08:03
    Даже если появится право на корокоствол, даже если он появится допустим у меня в личном пользовании, таскать оный предмет весом 1,3 кг с патронами ежедневно довольно неудобно. А вообще, кто утонет, того не застрелят.
    Altona
  10. Дирижер Сегодня, 08:15
    большинство убийств происходит с помощью бытовых предметов , ножи, топоры, другие колюще режущие. И эта статистика с 60 годов прошлого века. В конце 70 х прошлого века Ш за точность даты не ручаюсь_0) ментам стали на постоянку давать служебное оружие, так возросло количество убийств на бытовой почве. Более всех стреляли тещ ))))
    Дирижер
  11. К-50 (Алексей) Сегодня, 08:46
    Вот при "кровавом царе Николашке" был свбодный доступ к оружию, причём любому, какое может позволить твой кошелёк, но никакого особенного напряга в стране от этого не было. Кто хотел покупал, кто не хотел, денег "сэкономил". Кто взял оружие, самостоятельно определял для себя как ему с ним обращаться. Ведь он сам был в этом заинтересован, ка своей безопасностью, так и здоровьем (из-за неправильного обращения).
    Офицеры-военнослужащие были ОБЯЗАНЫ носить оружие, если он в форме, и применять его для пресечения преступлений или их предотвращений.
    Все противоправные действия с применением оружия были связаны с ревлюционерами, суть террористами, ну или с обычными уголовниками. Так они и у нас с оружием "бегают".
    Только вот раньше человек мог таким же оружием защитить себя, окружающих, ну или получить помощь от них, если сам "поленился" оружие приобрести, то на что надеяться нам? Через какое время полиция прибудет на место происшествия, а не будет ли это уже поздно? Ведь может уже вам, как потерпевшему, уже всё равно. Вы убиты, ограблены с причинением тяжкого вреда здоровью, стали инвалидом от преступления против вас или ваших родных, близких, знакомых, да и просто людей с вами рядом оказавшихся. Да мало ли чего может случиться. Преступник, если уж он пошёл против общества, закона, всегда себе добудет "средство производства" в отличии от добропорядочного гражданина. А как тому гражданину защититься?
    Приведу пример, недавно ролик на Ютубе видел. Два водителя что-то не поделили на дороге. Один, молодой, агрессивный выскочил с битой в руках для "поучения"оппонента, а тот вышел с пистолетом, заставил первого выбросить биту и ретироваться, конфликт улажен.
    В наших же реалиях это вылилось бы в нанесения вреда как морально, так и материального и здоровью менее агрессивного индивидуума. Причём более чем уверен, что "менты" спустили бы это происшествие на тормозах, есть знаете ли примеры из жизни знакомых.
    Вот и возникает вопрос "а так ли уж не нужно оружие населению"? Если государство не может исполнять в полной мере свои обязанности по защите здоровья и материального благополучия граждан, так может сами граждане этим займутся?
    К-50
  12. brom (Brom) Сегодня, 08:51
    Пневматика на иллюстрации доставляет. И да, лет через 50, после начала всеобщего разрешения на ношение пистолетов для обывателей, когда все эти любители хорошенько проредят стройные ряды друг друга и окружающих, может быть, российское общество и привыкнет к культуре оружия. Вот только почему все эти радетели за сиё действо считают, что именно они и их родные и близкие не падут жертвами тех, в защиту кого они так усиленно и строчат подобные опусы.
    brom
  13. Алекс Шев (Алекс) Сегодня, 08:58
    Нак кого расчитано это нытье о самообороне? На школьников оружие в руках не державших? Так купите себе пневматический пистолет и ходите с ним в кармане пока не надоест. А надоест очень быстро - пистолет не мобильник заряженный и с кобурой весит килограмм, зато на короткоствол в кармане точка зрения точно изменится. И где эти тысячи людей сидящих за превышение самообороны? Хотя бы десяток из них перечислите.
    В России свободно продается гладкоствольное оружие, причем гладкоствол с ланкастером можно приобрести сразу, а не через 5 лет. Вам не хватит 9мм автомата Калашникова, чтобы защитить свой дом? Тогда что же вам нужно?
    По поводу стран, где короткоствол продается свободно. Где статистика применения? Где статистика случайных жертв при правомерном применении оружия? Поклонники свободной продажи никогда ее не приводят. Я вас спрошу: вы готовы сесть в тюрьму за случайно убитого вами человека при правомерной самообороне? В тюрьму сядете именно вы, а не преступник, потому что именно ваше неумение стрелять привело к гибели неповинного человека. Что вам не хватает? Ощущения тяжести пистолета? Купите пневмат и успокойтесь. Ощущения превосходства над остальными людьми? Тогда вам к психиатру. Безопасности? Купите Сайгу 12.
    По моему мнению выход один. Разрешить свободное ВЛАДЕНИЕ оружием, даже пистолетом. Но НОШЕНИЕ оружия без соответствуещего разрешения в боеготовом состоянии должно быть запрещено и уголовно наказуемо.
    Я НЕ ПРОТИВ СВОБОДНОЙ ПРОДАЖИ ОРУЖИЯ, Я ПРОТИВ ВООРУЖЕННЫХ НА УЛИЦАХ,
    Алекс Шев
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