09:05 06 августа

Украина учится жить без денег

На прошлой неделе получила очередной старт любимая забава украинских экспертов – обсуждать возможный транш кредита Международного валютного фонда. Как водится, немногие оптимисты к деньгам МВФ отнеслись достаточно пренебрежительно: «жили без них, и ещё проживём». Находящиеся в большинстве пессимисты, наоборот, рисовали для Украины печальную перспективу, которая может закончиться дефолтом.



Плохие новости со всех сторон


Поводом для оживления дискуссии стала информация о том, что в конце июля МВФ одобрил план Украины по созданию Антикоррупционного суда. С этой новостью и. о. министра финансов Оксана Маркарова заторопилась в публичное пространство. В интервью Bloomberg TV она заявила: «Мы имеем сейчас хорошее обсуждение: Антикоррупционный суд был принят…, также по бюджету и ценам на газ мы имеем очень конструктивные дискуссии» (цит. по ИА «REGNUM»).

Впрочем, на этом хорошие новости заканчиваются. Зато есть две плохие, и обе из того же валютного фонда. Во-первых, заместитель директора налогово-бюджетного департамента МВФ Хуан Торо предложил Украине пересмотреть антиконтрабандную стратегию.

На встрече с и.о. руководителя Государственной фискальной службы Мирославом Проданом Торо заявил: «Проблемы в так называемой «зелёнке»: контрабанду везут воздухом на дельтапланах, дронах, транспортируют под землей». Тем самым представитель фонда обозначил новый круг требований, которыми теперь могут сдерживать кредитные транши.

Во-вторых, на фоне новой темы про борьбу с контрабандой МВФ продолжает настаивать, чтобы украинское правительство подняло цены на газ «до уровня импортного паритета» – примерно на треть выше существующей сейчас потребительской цены. Для Киева это чрезвычайно тяжёлое требование.

В украинском бюджете нет средств для выплаты дополнительных субсидий населению из-за повышения цен на газ. По итогам первого полугодия в нём уже образовалась дыра в 9,78 млрд. гривен, притом, что за соответствующий период прошлого года бюджет свели с профицитом в 29 миллиардов.

Телеканал NewsOne, ссылаясь на данные депутата Верховной Рады Юрия Павленко, привёл удручающие цифры. За полугодие дефицит финансирования социальных программ составил 41 миллиард гривен (более 1,5 миллиарда долларов). Эта сумма уже близка к размеру ожидаемого транша ($1,8 млрд.).

Как выкручиваются в этой ситуации рядовые украинцы, видно из июньской статистики Нацбанка Украины. Люди стали активно проедать свои сбережения. За месяц (между прочим, в период отпусков, когда туристы для своих поездок закупают иностранную валюту) чистая продажа населением валюты (превышение над покупкой) банкам составила 269 млн. долларов США.

Маргинальная публика решает свои проблемы совсем уж варварским способом. Местные СМИ запестрили сообщениями об увеличении случаев продажи детей родителями. 4 августа на своей странице в Facebook уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова написала, что только в июле было зафиксировано три подобных случая. Столько же – в июне.

В августе тенденция продолжилась. В минувшую пятницу в закарпатском Мукачево задержали местную жительницу, которая пыталась продать своего трехлетнего сына для сбора милостыни. Женщину задержали при передаче денег. Теперь ей грозит не только лишение родительских прав, но и реальный тюремный срок – до 15 лет.

Мораторий на газ не может быть бесконечным

Правительство Владимира Гройсмана осознаёт, насколько тяжёлым бременем для экономики и людей будет повышение цен на газ. Оно определило для себя максимально возможный рост цены в восемнадцать процентов, и даже на такое повышение не пошло в апреле, как того требовал МВФ, а ввело мораторий до 1 июня. Потом продлило его до 1 августа, теперь – до 1 сентября.

Эксперты говорят, что мораторий на цену на газ «не может быть бесконечным». Прежде всего потому, что без этой опции МВФ не сдвинется со своей кредитной паузы. Некоторые эксперты в своих оценках идут дальше. Они считают, что в преддверии выборов и вызванной ими неопределённости в стране, международные финансовые институты будут находить всё новые и новые причины для оправдания своей пассивности на Украине.

Для этого, кстати, есть базовое условие – безусловное выполнение Минских соглашений. Финансисты о них до времени помалкивают, столкнув тему на политиков. Хотя война на Донбассе имеет прямое влияние на всю украинскую экономику и её бюджетные траты.

На прошлой неделе, например, через портал Ukrainian Military Pages стало известно о письме министра обороны Украины Степана Полторака премьер-министру страны Владимиру Гройсману. Полторак уведомил премьера, что в первом полугодии из украинской армии уволились 11 тыс. офицеров и контрактников.

Причина массового исхода военнослужащих из Вооруженных сил Украины кроется в недостаточном денежном содержании. Когда затевалась так называемая Антитеррористическая операция на Донбассе, президент Пётр Порошенко обещал её участникам по тридцать тысяч гривен в месяц.

В реальности зарплата военнослужащих первого года службы не превысила 7,5 тысячи гривен (17,5 тыс. рублей). Контрактники назвали Порошенко «брехуном», но военную лямку как-то тянули, пока довольствие в армии не отстало уже и от средней зарплаты на Украине (8,7 тыс. гривен).

Вот тогда-то народ повалил из ВСУ. По оценке Полторака, до конца года из украинской армии уволятся ещё 18 тысяч офицеров и контрактников. Эксперты говорят, что это четыре полноценные бригады. Для сохранения кадрового потенциала и привлечения на военную службу новых сил министр обороны запросил у премьера дополнительное финансирование, чтобы с 1 октября поднять минимальное денежное довольствие рядовому составу до 9 тысяч гривен (20,9 тыс. руб.) и офицерам до 15,3 тысячи гривен (35,5 тыс. руб.).

О реакции премьер-министра на письмо главы военного ведомства СМИ не сообщают, зато все едины во мнении, что без транша МВФ дополнительные расходы на армию бюджет не потянет. Как видим, он уже перегружен тратами и не сводит концы с концами. О чём сейчас увлечённо и спорят местные эксперты.

Эти споры не затрагивают одной важной темы – конкретного поэтапного выполнения Минских договорённостей. Похоже, на Украине эта тема находится под глубоким запретом. В ежедневной полемике много слов про «государство-агрессор Россию», и совсем нет предложений о переговорах с представителями Донбасса, которые могли бы положить конец конфликту в стране.

Зато все активно вангуют о кредитных подачках международных финансовых институтов. Как будто эти деньги решат все накопившиеся проблемы страны. А ведь накопились не только проблемы. В эфире телеканала «112.Украина» бывший украинский депутат Иван Журавский заявил, что сегодня каждый украинец должен МВФ порядка 120 тыс. гривен. За прошедший год эта задолженность практически удвоилась.

Журавского обвинили во вранье и подтасовке данных. Правда, возрастание госдолга Украины оспаривать не решился никто, справедливо полагая, что новые кредитные транши (если они состоятся) поднимут эту задолженность на новую высоту и лягут дополнительным бременем на простых украинцев. Сегодня это, наверное, главная бесспорная данность.
Автор: Геннадий Грановский

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 12

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  1. Vard Сегодня, 06:29
    Ага.. как та лошадь из анекдота про цыгана...
    Vard
    1. Например Сегодня, 07:59
      У нас картина та же - люди нищают. Правительство кричало, что повышение НДС ни как не скажется на гражданах. Стоило подписать повышение НДС как завопили о необходимости повысить платежи за коммуналку.
      Похеру, что там на украине - это их головняк.
      Реалии нашего времени - повышение цен на топливо, повышение цен на коммуналку, анонсировано еще одно повышение коммуналки, отбор денег у пенсионеров.
      Что нам украина, у нас свои упыри в достатке.
      Например
      1. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 08:31
        Работать не пробовал? А не расчитывать на "дядю"? Лучше - на себя.
        Горный стрелок
        1. Stas157 (Стас) Сегодня, 09:03
          Цитата: Горный стрелок
          Работать не пробовал?

          Да что вы все на работу посылаете? Оскомину не набило? Считаете, что все кроме вас безработные что ли? Или это у вас универсальный ответ для тех кто власти критикует? К вашему сведению, в России такие нищенские зарплаты, по мировым меркам, что даже человек получающий эту подачку может жить, тем не менее, за чертой бедности.
          Цитата: Горный стрелок
          А не расчитывать на "дядю"?

          А только работать на него до 65.
          Цитата: Горный стрелок
          Лучше - на себя.

          Да именно так считают воры, олигархи, взяточники... все на себя, и в три горла! А остальным(честным) пахать в три погибели за похлебку!
          Stas157
  2. Shiva83483 (Shiva) Сегодня, 06:30
    Как скакали (2014) веселились, подсчитали(2018) прослезились...и кто "протошумерам" доктор?
    Shiva83483
  3. Strashila (I) Сегодня, 06:49
    Учатся жить на Западе... дышат как можно чаще при ветре с запада и задерживать дыхание если ветер дует с востока... чтоб не смешивались в легких.
    Strashila
  4. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:21
    «жили без них, и ещё проживём»
    Это когда же жили без них со времен последнего майдана? Не проживете, как бы не мечтали. Даст Бог перекроют вам эту кормушку вот тогда и посмотрим.
    rotmistr60
  5. andrewkor Сегодня, 07:47
    Чёй-то я начал уставать от новостей с УкРуиныи ,от морд лица ихних ЭкспЭрдов на российском ТВ!
    andrewkor
  6. Олег Жепалов (Олег) Сегодня, 07:54
    Украину будут подкармливать, не позволяя даже близко с кредитного крючка слезть. Обратили внимание как риторика изменилась? в 2014 "закончим АТО за две недели, если меня выберут президентом" до "война окончиться тогда когда умрет Путин или развалиться Россия".
    Хотя, что за "война" когда 99 процентов небоевые. За 8 месяцев 2017 в дтп на/в Украине погибло 1998 человек. Сколько за этот период погибло (не от водки!) в АТО?
    чем этот лозунг отличается от "колбаса в магазинах появится тогда, когда социализм победит империализм" (не прибавлявший энтузиазма обывателям СССР), я не знаю.
    Единственное что могу сказать как житель Украины, у нас на днях футбол был (Харьков) на стадионе человек десять дурачков кричали "слава Украине" и я испытал гордость от того, что никто им не ответил. Просто игнорировали. С нетерпением жду 2019.
    Если опять выберут Порошенко, очень надеюсь, что хоть кто то из бойцов ДНР-ЛНР или разочаровавшийся АТОшник отыщут в Киеве заброшенное книгохранилище...
    Олег Жепалов
  7. алекс-сп (алексей ) Сегодня, 08:12
    "На что мы нарывались, того мы и дождались"...
    Но все-же несмотря на все предположения Украина ?пока? держится. Какой все-таки запас прочности был вложен в республики Союзом, просто удивительно...
    алекс-сп
  8. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 08:28
    Да пусть себе живут, как хотят, вернее, как могут... Лишь бы бомбить Донбасс перестали.
    Горный стрелок
  9. Sadko88 (Старший) Сегодня, 08:52
    Коньсьержи говорят что всё что они в Москве зарабатывают за смену в три месяца уходит на оплату газа... С их слов, если поднимут то не важно будет кто выборы выиграет wink
    Sadko88
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