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Состав ВВС Украины пополнится отремонтированными советскими самолетами
В текущем году парк ВВС Украины пополнят около 30 отремонтированных и модернизированных самолетов, таких Су-25, Су-27 и МиГ-29, передает УНИАН заявление командующего Военно-воздушными силами генерал-полковника Сергея Дроздова.
В 2018 году с предприятий концерна «Укроборонпром» после ремонта и модернизации ВВС планирует получить до 30 самолетов, в том числе истребители Су-27, МиГ-29, штурмовики С2-25, сказал Дроздов.
Кроме того, добавил он, в настоящее время Одесский завод во взаимодействии с другими оборонными предприятиями работает над модернизацией разведывательного самолета Су-24МР (в отличие от бомбардировщика не имеет наступательного вооружения).
Также, по его словам, предприятия украинского ОПК планомерно продолжают процесс замещения комплектующих российского производства аналогичными отечественными или западными.
На вопрос, как обстоят бела с подготовкой летного состава, командующий ответил, что сегодня интенсивность полет находится на довольно высоком уровне: с начала года «авиационными подразделениями проведено около 450 летных смен с общим налетом более 5100 часов». Экипажи постоянно отрабатывают навыки поддержки войск, действия при нештатных ситуациях, а также варианты реагирования на возможные воздушные угрозы.
В 2018 году с предприятий концерна «Укроборонпром» после ремонта и модернизации ВВС планирует получить до 30 самолетов, в том числе истребители Су-27, МиГ-29, штурмовики С2-25, сказал Дроздов.
Кроме того, добавил он, в настоящее время Одесский завод во взаимодействии с другими оборонными предприятиями работает над модернизацией разведывательного самолета Су-24МР (в отличие от бомбардировщика не имеет наступательного вооружения).
Мы понимаем, что техника в ВВС не новая, однако уверен, что благодаря модернизации мы сможем эффективно ее эксплуатировать еще в течение длительного времени,сказал Дроздов.
Также, по его словам, предприятия украинского ОПК планомерно продолжают процесс замещения комплектующих российского производства аналогичными отечественными или западными.
Нам есть чем защищать свою страну,заявил генерал.
На вопрос, как обстоят бела с подготовкой летного состава, командующий ответил, что сегодня интенсивность полет находится на довольно высоком уровне: с начала года «авиационными подразделениями проведено около 450 летных смен с общим налетом более 5100 часов». Экипажи постоянно отрабатывают навыки поддержки войск, действия при нештатных ситуациях, а также варианты реагирования на возможные воздушные угрозы.
Использованы фотографии: Минобороны Украины
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