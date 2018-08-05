16:41 05 августа
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Состав ВВС Украины пополнится отремонтированными советскими самолетами

В текущем году парк ВВС Украины пополнят около 30 отремонтированных и модернизированных самолетов, таких Су-25, Су-27 и МиГ-29, передает УНИАН заявление командующего Военно-воздушными силами генерал-полковника Сергея Дроздова.



В 2018 году с предприятий концерна «Укроборонпром» после ремонта и модернизации ВВС планирует получить до 30 самолетов, в том числе истребители Су-27, МиГ-29, штурмовики С2-25, сказал Дроздов.


Кроме того, добавил он, в настоящее время Одесский завод во взаимодействии с другими оборонными предприятиями работает над модернизацией разведывательного самолета Су-24МР (в отличие от бомбардировщика не имеет наступательного вооружения).

Мы понимаем, что техника в ВВС не новая, однако уверен, что благодаря модернизации мы сможем эффективно ее эксплуатировать еще в течение длительного времени,
сказал Дроздов.

Также, по его словам, предприятия украинского ОПК планомерно продолжают процесс замещения комплектующих российского производства аналогичными отечественными или западными.

Нам есть чем защищать свою страну,
заявил генерал.

На вопрос, как обстоят бела с подготовкой летного состава, командующий ответил, что сегодня интенсивность полет находится на довольно высоком уровне: с начала года «авиационными подразделениями проведено около 450 летных смен с общим налетом более 5100 часов». Экипажи постоянно отрабатывают навыки поддержки войск, действия при нештатных ситуациях, а также варианты реагирования на возможные воздушные угрозы.

Использованы фотографии: Минобороны Украины
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Комментарии 9

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  1. maxim947 (Максим) Сегодня, 16:17
    Хаят все советское, а сделать что нибудь новое за 30 лет не смогли... последние соки выжимают из техники и производства...
    А так, если что, то каждой литаке найдется свой ПЗРК...
    maxim947
  2. andrey-ivanov (Андрей ) Сегодня, 16:18
    Очередная украинская зрада. Приходится летать на клятых москальских самолётах. Итересно, а РЛЭ уже на мову переложили или по прежнему всё на языке "оккупантов"?
    andrey-ivanov
  3. Сергей Аверченков (Сергей Аверченков) Сегодня, 16:19
    "Пополнится", "планирует"... "около 30" - это 29 или 30? Или один? Ох, и надоели мне эти "скакуны"...
    Сергей Аверченков
  4. МВГ (Валерий) Сегодня, 16:21
    И как же у них рука поднялась "советско-москальское" наследие руками трогать ? И даже в обморок никто не упал? А как же декоммунизация ???
    МВГ
    1. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 16:39
      Да не могёт такого быть чтобы благородные шумеры да на проклятом, варварском, москальском оборудовании летали!? Да не в жизнь!!! А кто посмел летать предатели великой ШУМЕРИИ!!! laughing lol
      Black Sniper
  5. Jerk Сегодня, 16:22
    В загашниках нашли пепелац, который чайки засрали до такой степени. что он не разваливается. На государственном празднике день независимости Украины от разума он пролетит над Кукуевым под истошные вопли экипажа - "Цапу надо крутить! - Как советовать, так все чатлане!"
    Jerk
  6. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 16:28
    Модернизаторы ... Хорваты до сих пор плюются , а болгары бога благодарят , что отвёл ... Хотя , а какой у них выход ? Поэтому и замену российским комплектующим изобретают . Главное , чтоб у нас бизнесдеятелям , готовым им в этом "изобретательстве" помочь во время по рукам настучали ...
    КВУ-НСвД
  7. rruvim (Роман) Сегодня, 16:32
    Сплошная Зрада! И целый Одесский завод работает над модернизацией (читать восстановление) СУ-24МР. Они что в него "впихать" решили? Видеокамеру "Панасоник"? laughing
    rruvim
  8. болот Сегодня, 16:33
    Разворуют,при Кучме могли,почти эскадрилью Миг-27 востановили для Казахстана,до и после распил бабок и авиапроисшествия.
    болот
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