19:18 05 августа
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США решили бросить вызов «владычеству» РФ в Арктике

Соединенные Штаты вложат миллиарды долларов в строительство ледокольного флота, способного прокладывать пути в полярных морях, чтобы, наконец, покончить с арктическим «владычеством» России, пишет ИноTV.



Американские адмиралы постоянно критикуют Пентагон за отсутствие четкой стратегии в Арктике, особенно на фоне таяния льдов, которое способствует прокладыванию новых торговых маршрутов. Береговая охрана США располагает только двумя ледоколами (средним и тяжелым), тогда как у России их 45.


Предполагается, что Вашингтон вплотную займется сокращением разрыва в количестве судов после принятия 717-миллиардного военного бюджета на 2019 год. Сейчас законопроект, принятый обеими палатами Конгресса, находится на подписи у президента. Вступление этого закона в силу позволит заложить 6 ледоколов (стоимость каждого – около $910 млн.), первый из которых должен быть спущен на воду к 2023 году, говорится в статье.

На данный момент у США имеется только один тяжелый ледокол Polar Star, вошедший в состав береговой охраны более 40 лет назад. Есть еще два ледокола поменьше, однако один из них уже давно служит источником запчастей. Третий корабль – Healy – был построен для научных исследований и для «завоевания» новых торговых путей практически не пригоден.

Россия же, по данным западной прессы, проектирует еще 11 ледоколов, в число которых входят 3 атомных судна. Кроме того, Москва активно наращивает свое военное присутствие в Арктике, где планирует добывать нефть и природный газ.

Как заявил по этому поводу командующий береговой охраной США Карл Шульц, хотя бы три из планируемых к закладке ледоколов должны быть тяжелыми, чтобы Америка могла составить конкуренцию России.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 45

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  1. svp67 (Сергей) Сегодня, 17:18
    Ну вот и началась "гонка за Арктику".
    svp67
    1. болот Сегодня, 17:36
      Цитата: svp67
      Ну вот и началась "гонка за Арктику".

      А куда деваться,У России на Каспии с нефтью не очень,вот так получилось.Остаются только морские шельфы в СЛ Океане.
      За то метана много,смотрю уже и масла и топливо из газа получаете.
      болот
      1. maxim947 (Максим) Сегодня, 17:49
        А как же белые медведи)? Или уже черт с ними?))
        maxim947
        1. dorz (Дмитрий) Сегодня, 17:55
          Цитата: maxim947
          А как же белые медведи)? Или уже черт с ними?))

          Главное белых медведей не пугайте в Арктике laughing
          dorz
        2. болот Сегодня, 17:57
          Цитата: maxim947
          А как же белые медведи)? Или уже черт с ними?))

          Станут бурыми а так по существу если не замерзающийся проход откроется,то и сейчас ,ближе Норвегам да под углом под их шельф,можно качать нефть.Новых крупных открытых месторождений в России нефти пока нет,под что можно бабки привлечь.
          Вот смотрю из Газа что то придумывают.
          болот
    2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 17:50
      Сергей hi
      Цитата: svp67
      Ну вот и началась "гонка за Арктику".

      Тут уже не "гонка" , а попытки догнать Россию . Интересно , в США понимают что уже проиграли ? И теперь делают хорошую мину при плохой игре .
      bouncyhunter
      1. Hoc vince Сегодня, 17:56
        Президент подписал указ, запрещающий иностранным судам осуществлять грузовые перевозки в акватории Северного морского пути. Часть европейских лидеров уже отметило, что это неприкрытый ответ на санкции, хотя никаких нарушений международного права нет
        Hoc vince
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 17:59
          Они там на Западе вообще считают что СМП надо отобрать у России . Наивные козлопасы ... fool
          bouncyhunter
          1. cniza (Виктор) Сегодня, 18:52
            Поздно , уже даже последнего вагона не видно...
            cniza
      2. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 17:59
        Да под каким торосом они проиграли? Если, вообще-то, совсем и не играли? У нас просто некий гандикап случился, а самое интересное ещё впереди.
        Плотник 2329
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 18:08
          Цитата: Плотник 2329
          Да под каким торосом они проиграли?

          Да под таким . У них - два ледокола (оба , по сути - плавучие чемоданы) , к 2023 первый из запланированных (!) шести спустят на воду . А у России сейчас уже 45 (есть среди них и плавучие чемоданы наверняка) и ещё 11 в проекте . Соотношение очень сильно не в пользу США , тем более что ледокол тяжелого класса - это не эсминец : их партиями как горячие пирожки не наштампуешь .
          bouncyhunter
          1. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 18:56
            Понимаю, что это не "Либерти". Но экономический потенциал, опыт и технологии нельзя сбрасывать со счёта. Подозреваю, что по любому сроки готовности отдельно взятого ледокола будут короче, чем у нас. Работать в Штатах умеют, как ни крути и что не пиши. Вспомнить хотя бы " Гломар". Или Луну, когда в 61-м году можно было тоже можно было их вроде как космических хоронить.
            Так что ИМХО, что всё арктические - впереди.
            Плотник 2329
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 19:07
              Цитата: Плотник 2329
              всё арктические - впереди

              Время рассудит кто прав .
              bouncyhunter
      3. helmi8 (Сергей) Сегодня, 18:05
        Цитата: bouncyhunter
        Тут уже не "гонка" , а попытки догнать Россию . Интересно , в США понимают что уже проиграли ?

        Павел, приветствую! А когда и кому американцы хоть раз признались, что проиграли? Они ж "исключительные", значит априори не могут проигрывать...
        Они там на Западе вообще считают что СМП надо отобрать у России

        А еще кричали, что Сибирь должна быть общей, а не только Российской. Типа не честно одной России недрами пользоваться... wassat
        helmi8
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 18:10
          Сергей , привет ! hi
          Цитата: helmi8
          А когда и кому американцы хоть раз признались, что проиграли?

          Ага , счаззз они тебе признаются : оне же "исключительные" . wassat
          Цитата: helmi8
          А еще кричали, что Сибирь должна быть общей, а не только Российской. Типа не честно одной России недрами пользоваться...

          А Западу негоже пропускать губозакаточные процедуры , а то ведь в изоляторе запрём ! wink
          bouncyhunter
      4. Pirogov Сегодня, 18:17
        Цитата: bouncyhunter
        Тут уже не "гонка" , а попытки догнать Россию . Интересно , в США понимают что уже проиграли ? И теперь делают хорошую мину при плохой игре .

        Привет. Я бы не был так категоричен ,да США отстают но у них есть союзники ,те же норги да и своего члена и не одного они всегда могут найти в ГОС ДУМЕ.
        Pirogov
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 18:22
          Взаимно hi
          Цитата: Pirogov
          да и своего члена и не одного они всегда могут найти в ГОС ДУМЕ

          Это запросто . И что : уже существующие ледоколы распилят на иголки ? wink
          Как я уже сказал выше : ледокол - не эсминец , их пачками штамповать не получится . Тем более что опыта у матрасов и их союзников (тех же норгов) в этом вопросе с гулькин нос .
          bouncyhunter
    3. den3080 Сегодня, 18:01
      Американцы не приживутся в Арктике, Сколько ни строй ледоколов. По-большому счёту США -не северная страна, так же как и Китай.
      Сотни лет нужны в этой «гонке», а не очередная кампания в стиле Никитки кукурузника... ей-богу.
      den3080
    4. askort154 (Александр) Сегодня, 18:15
      svp67...Ну вот и началась "гонка за Арктику".

      Кто не успел, тот опоздал. Они уже раз планировали - в 2019 году свою базу в Севастополе. А там раньше оказались "вежливые люди". Они ещё не знают про "Белых медведей". yes
      askort154
    5. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 19:15
      Сергей, а что, гонку за Антарктику с немцами они уже выиграли?
      sabakina
  2. marlin1203 (marlin1203) Сегодня, 17:20
    Сколько фантиков напечатают, столько ледоколов (авианосцев, самолетов и пр.) и построят. Красота. Жалко мы так не можем.
    marlin1203
    1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 17:50
      Российский поезд уже давно набрал хороший ход в Арктике и с печатаньем своих фантиков матрасия далеко не продвинется. А время сейчас работает только на Россию. Главное, что бы не снижали темпа работ.
      Egorovich
    2. blackbeard Сегодня, 18:08
      поскорее бы этот долларовый пузырь лопнул от таких затрат wink lol
      blackbeard
  3. Masya Masya (Маня) Сегодня, 17:28
    что- то мне подсказывает- поздняк метаться- то... догоните и перегоните bully
    Masya Masya
    1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 18:10
      Цитата: Masya Masya
      догоните и перегоните

      На это они пойти никак не могут... Это же советский лозунг - Догнать и перегнать Америку. laughing
      helmi8
  4. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 17:33
    Будут Северо-Западный проход организовывать? Вместо СМП? Или Арктику у России ОТВОЕВЫВАТЬ?
    Горный стрелок
    1. MPN (Павел) Сегодня, 17:35
      Цитата: Горный стрелок
      Будут Северо-Западный проход организовывать? Вместо СМП? Или Арктику у России ОТВОЕВЫВАТЬ?

      Применение всегда найдется...
      MPN
  5. Игорь В (Игорь Вячеславович) Сегодня, 17:38
    Кроме денег нужно ещё знать как строить и уметь управлять техникой в ледовой обстановке. А это не купишь и приходит только с годами опыта, с годами проб и ошибок.
    Игорь В
    1. AID.S Сегодня, 18:03
      Цитата: Игорь В
      Кроме денег нужно ещё знать как строить и уметь управлять техникой в ледовой обстановке. А это не купишь и приходит только с годами опыта, с годами проб и ошибок.

      Да ладно, какие там ещё тайные знания масонов от ледоколостроения! Появится потребность у матрасов, построят и ледоколы, сейчас они им просто не нужны в больших количествах.
      Это как недавно, да сейчас, порой, нет-нет нет, да крикнут- Маск с Фальконами, а особенно с Теслами- аферист и жулик, а на Луну матрасы не летали!
      AID.S
  6. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 17:40
    Цитата: Masya Masya
    что- то мне подсказывает- поздняк метаться- то... догоните и перегоните bully

    Да не поздняк. У Штатов громадный опыт в массовом кораблестроении, кадры, технологии и средства. Так что рано ещё класть их в яму, а тем более забивать в неё кол. Арктику так и так делить придётся. Не всё там - наше.
    Плотник 2329
    1. Сергей39 (сергей) Сегодня, 17:56
      Так то он так,но только в нашей части Арктики потепление происходит, а у них как бы не наоборот
      Сергей39
      1. Jolly oldster sailor Сегодня, 18:00
        Цитата: Сергей39
        ...но только в нашей части Арктики потепление происходит

        Тогда зачем ледоколы всем нужны стали?
        Jolly oldster sailor
    2. helmi8 (Сергей) Сегодня, 18:15
      Цитата: Плотник 2329
      Да не поздняк. У Штатов громадный опыт в массовом кораблестроении, кадры, технологии и средства.

      Да не ст0ит их так уж возвеличивать. Не хочу Вас огорчать, но посмотрите на итоги их последних проектов - не так уж все и хорошо...
      helmi8
  7. Роялист (Святослав) Сегодня, 17:41
    Арктика становится:" лакомым куском", а раз так то и начинается" арктическая гонка". В данный момент РФ имеет преимущество в Арктике, а это кому-то не нравится
    Роялист
  8. XXXIII (Владимир) Сегодня, 17:49
    США решили бросить вызов «владычеству» РФ в Арктике
    Ну пусть попробуют.... request
    XXXIII
  9. bmv04636 (Баженов Максим Валерьевич ) Сегодня, 17:50
    Я как понял 910 это не окончательная цена как всегда во время пути собачка (цена) подрастет раза минимум в три.
    Новость тут не давно появилась Стоимость утилизации первого американского атомного авианосца "Энтерпрайз" может превысить 1 млрд долларов. Об этом в пятницу, 3 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Главного контрольного управления США. laughing
    bmv04636
  10. Тени Сегодня, 17:56
    Цитата: Плотник 2329
    Цитата: Masya Masya
    что- то мне подсказывает- поздняк метаться- то... догоните и перегоните bully

    Да не поздняк. У Штатов громадный опыт в массовом кораблестроении, кадры, технологии и средства. Так что рано ещё класть их в яму, а тем более забивать в неё кол. Арктику так и так делить придётся. Не всё там - наше.

    ))))))))) Особенно на примере 2-х Замволтов и авианосца)))
    Тени
  11. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 17:58
    Появится у них мощный ледокольный флот , то жди и бёрков в пока ещё нашей Арктике , а то глядишь и АУГ замаячат ... Да и китайцы ледоколы клепают ... Будет как средиземка или сев. атлантика в холодную войну . И это процесс , которому препятствовать нам сложно от слова никак .
    КВУ-НСвД
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 18:05
      Цитата: КВУ-НСвД
      Появится у них мощный ледокольный флот...

      ... когда свист на горе раком встанет yes
      Цитата: КВУ-НСвД
      то процесс , которому препятствовать нам сложно от слова никак

      Ну, если не считать того, что мы там уже есть - да, никак. Базы, какие-никакие, имеются... тот же Северный клевер на о. Котельный yes
      Так что отжать все это без большого скандала будет, ИМХО, сложновато. А на большой скандал с ядерной РФ нарываться - дуракoфф, ИМХО, не окажется.
      Как-то вот примерно так yes
      Голован Джек
  12. DEZINTO (Николай) Сегодня, 18:01
    Ну и фотография.....я три часа всматривался...они что в асфальт заплыли ?
    DEZINTO
    1. nPuBaTuP (Николай) Сегодня, 18:55
      Нагадили как обычно вокруг....
      nPuBaTuP
  13. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 18:12
    Нужно им нас опередить -построить сотню легких ледоколов на гусеничном ходу, и назвать их "ледобеги "!Или авианосцы свои старые поставить на гусеницы -чтобы эти монстры в Арктике весь лед перетоптали, или передавали.
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  14. san4es Сегодня, 18:57
    hi ...Военные новости США от 22 июл. 2017 г, сообщают:
    ...Россия строит лазерно-ядерные Боевые Ледоколы belay
    Появляются подробности о козырной карте России по контролю над Арктикой: лазерные, атомные "боевые ледоколы".”
    В дополнение к комплексу оружия, на 8500 –тонные корабли класса "Иван Папанин", будут монтировать мощные лазеры, которые могут прорезать лёд и возможно, своих врагов laughing
    san4es
  15. bmv04636 (Баженов Максим Валерьевич ) Сегодня, 19:05
    А компетенции то у светлых эльфов есть а? технологи и прочие
    bmv04636
  16. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 19:07
    Цитата: helmi8
    Цитата: Плотник 2329
    Да не поздняк. У Штатов громадный опыт в массовом кораблестроении, кадры, технологии и средства.

    Да не ст0ит их так уж возвеличивать. Не хочу Вас огорчать, но посмотрите на итоги их последних проектов - не так уж все и хорошо...

    Я не настолько штатофил и не Венедиктов моя фамилия, чтоб преклоняться перед их мощью.
    Другое дело, что эта мощь у них действительно имеется. И наших с Вами ермолок и тюбетеек, и даже тапок пока не хватит, чтобы ими закидать Вашингтон. Я просто хочу сказать тут, что у них хватит и ума и дури вполне составить нам тёплую компанию в холодной Арктике. Они вполне на данный момент могут себе это позволить.
    Плотник 2329
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