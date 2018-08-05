19:20 05 августа
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Поверенный в делах России в США вызван «на ковёр» в госдепартамент

Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл вызвал в Госдеп временного поверенного в делах РФ в США Дмитрия Жирнова, передает РИА Новости сообщение представителя американского внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт.



По словам Науэрт, российский дипломат вызван в связи с агрессивной политикой Москвы в отношении Вашингтона.


Она заявила, что Митчел хочет получить от Жирнова комментарий на сообщения о попытках Кремля использовать социальные сети в целях «пропаганды насилия и раскола в Соединенных Штатах».

Мы не потерпим этого агрессивного вмешательства,
написала Науэрт в своем «Твиттере».

Ранее Вашингтон потребовал от Москвы прекратить «вмешательство» во внутренние дела США. Это заявление последовало после того, как руководство «Фейсбука» сообщило о «зафиксированных попытках» оказания политического давления на американских избирателей в преддверии парламентских выборов.

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала подобные заявления «откровенным подыгрыванием» американским политическим силам, ставящим под сомнение законность избрания Дональда Трампа.

В настоящее время в США продолжается расследование предполагаемого «вмешательства» России в президентские выборы 2016 года. Оно ведется командой спецпрокурора Роберта Мюллера. Однако за это время каких-либо доказательств «вмешательства» так и не было предоставлено.

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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Комментарии 40

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  1. Неплохой (Виталий) Сегодня, 18:15
    Хоть бы в выходные дурака не валяли, совсем оборзели, недержание что-ли.
    Неплохой
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 18:17
      Да тут всё понятно : обвешивают свои фуфельные обвинения имитацией деятельности по предотвращению угрозы . yes
      bouncyhunter
      1. Неплохой (Виталий) Сегодня, 18:24
        И главное никто не смеётся над обиженными, бояться по смехальнику получить, мол не портите нам нашу игру.
        Неплохой
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 18:25
          У меня сложилось впечатление , что мимо видеокамеры все ржут над смехотворными обвинениями . Но в глаза - да :
          Цитата: Неплохой
          бояться по смехальнику получить
          bouncyhunter
          1. MPN (Павел) Сегодня, 18:42
            Это заявление последовало после того, как руководство «Фейсбука» сообщило о «зафиксированных попытках» оказания политического давления на американских избирателей в преддверии парламентских выборов.
            Да закройте фейсбук и будет вам счастеь ... и свой "фейсбук" бы закрыли тоже, надоел уже ор идиотов...
            MPN
            1. cniza (Виктор) Сегодня, 18:48
              Всем доброго времени , США эту "удобную пластинку" будут крутить до бесконечности.
              cniza
              1. MPN (Павел) Сегодня, 18:52
                Приветствую Виктор! hi Пластинку бы заело уже, они на цифровые носители перешли... нехорошие люди... wink
                MPN
                1. cniza (Виктор) Сегодня, 18:54
                  Павел , они её на цифру переложили и гоняют , если нет "вражеской России" то и Америка не нужна.
                  cniza
                  1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 19:05
                    Витя , привет ! hi Никто никакой фейсбук не закроет : откуда матрасы разведданные брать будут ? wassat
                    bouncyhunter
              2. Vladimir 5 (Владимир) Сегодня, 19:06
                Ведётся пропагандистская информационная война, и отвечать соответственно. И в никоим случае не вестись на провокации, нечего являться представителю РФ на требования в объяснений в иеституты чужого государства, ответ должен быть одним, представьте интересующие вас вопросы письменно и ответим в письменном виде ... Как повелись наши начальники ГШ и ФСБ. поехав в США на улаживание действий, тем показав свою подчинённость, встечаться нужно или в третьих неитральных странах или приглашать к себе.. Такие стратегические "проколы" МИД РФ явно систематические и показательны, что пора менять главных в этой области, да и всё засидевшееся правительство РФ...
                Vladimir 5
            2. тол100в (Игорь) Сегодня, 19:09
              Цитата: MPN
              Да закройте фейсбук и будет вам счастеь .

              И сразу встанет вопрос: - откуда АНБ будет добывать фекалии?
              тол100в
        2. vovanpain (Владимир) Сегодня, 18:48
          Цитата: Неплохой
          И главное никто не смеётся над обиженными

          Грешно Виталий вообще то над обиженными и больными смеятся,все делают вид,что не замечают. hi
          vovanpain
    2. vovanpain (Владимир) Сегодня, 18:46
      По словам Науэрт, российский дипломат вызван в связи с агрессивной политикой Москвы в отношении Вашингтона.

      fool fool fool fool fool Слов больше нет,одни эмоции.
      Мы не потерпим этого агрессивного вмешательства, написала Науэрт

      Если терпеть мочи нет,пусть активированный уголь пьют,от недержания очень помогает. yes
      vovanpain
    3. Маз Сегодня, 18:46
      Зато в Израиле все эти демарши Вашингтона сразу, априори принимают за истинное положение вещей, даже никто не сомневается. Особенно после обвинения израильского спеца по кибербезапасности - Офера Лляляля, России и Китая в ведение широкомасштабной кибервойны против Израиля с использованием гигантских людских и немерянных денежных ресурсов.
      Маз
    4. Рав Рав (Рав Рав) Сегодня, 19:03
      Да в том то и дело, одни дурака валяют,пока их армия убивает невинных людей,а спецслужбы похищают граждан по всему миру.
      Рав Рав
  2. Черный_Ватник Сегодня, 18:15
    У попа была собака, он ее любил. Она съела кусок мяса - он ее убил. В земли закопал и на могилке написал, что у попа была собака, он ее любил...
    Эту песню можно слушать вечно)
    Черный_Ватник
  3. solzh (Сергей) Сегодня, 18:18
    о попытках Кремля использовать социальные сети в целях «пропаганды насилия и раскола в Соединенных Штатах».

    Штаты все перепутали. Это они, США, используют соцсети в целях пропаганды насилия и раскола любого государства, в т.ч. и против России.
    Вашингтон потребовал от Москвы прекратить «вмешательство» во внутренние дела США. Это заявление последовало после того, как руководство «Фейсбука» сообщило о «зафиксированных попытках» оказания политического давления на американских избирателей в преддверии парламентских выборов

    Вообще-то граждане США выбрали Х.Клинтон и не вина России, что у штатов есть ещё какие-то там "выборщики", которые вопреки "воли народа США" выбрали президентом Трампа. Все претензии пусть направляют в адрес "выборщиков".
    solzh
    1. Неплохой (Виталий) Сегодня, 18:28
      Это ноу-хау, как из ничего санкции ввести, да ещё при этом со сладострастием выслушивать наши оправдания.
      Неплохой
    2. helmi8 (Сергей) Сегодня, 18:52
      Цитата: solzh
      что у штатов есть ещё какие-то там "выборщики", которые вопреки "воли народа США" выбрали президентом Трампа

      Это вот и есть их хваленая "истинная" демократия...
      helmi8
  4. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 18:20
    Сейчас придет , всех запишет в "однокласники " wassat с обязательной отправкой секретной информации ему лично на электронную почту! wassat Вот так шутя и непренужденно будет завербован весь госдеп сша lol good
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  5. svp67 (Сергей) Сегодня, 18:21
    По словам Науэрт, российский дипломат вызван в связи с агрессивной политикой Москвы в отношении Вашингтона.
    В таком случае, американский поверенный просто должен "жить" в нашем МИДе, давая показания
    svp67
  6. Masya Masya (Маня) Сегодня, 18:22
    Митчел хочет получить от Жирнова комментарий на сообщения о попытках Кремля использовать социальные сети в целях «пропаганды насилия и раскола в Соединенных Штатах».

    больная, совсем больная....
    belay
    Науэрт порола чушь. Чушь визжала и вырывалась... laughing
    Masya Masya
    1. Неплохой (Виталий) Сегодня, 18:35
      Хоть бы в декретный что-ли Науэрт ушла, посмотреть бы, кто там у них на новенького. smile
      Неплохой
      1. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 19:16
        Цитата: Неплохой
        Хоть бы в декретный что-ли Науэрт ушла, посмотреть бы, кто там у них на новенького. smile

        Это ж кто так "залететь" готов?! belay
        Doliva63
  7. demo (Ван) Сегодня, 18:32
    Мне, честно говоря, уже сильно хочется чтобы эта клоунада закончилась импичментом Трампа, с последующей его посадкой на электрический стул.
    Чтобы остальным было ясно - если есть возможность, то бей первым.
    Это Санта Барбара никогда не закончится.
    Точнее закончится только после того, как рыжего схарчят.
    demo
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 18:47
      Цитата: demo
      Мне, честно говоря, уже сильно хочется чтобы эта клоунада закончилась импичментом Трампа, с последующей его посадкой на электрический стул

      И что именно Вы с этого надеетесь, гм, поиметь?
      Клинтон гораздо более невменяема, чем Трамп. Это так, для справки просто.
      Голован Джек
      1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 19:01
        Цитата: Голован Джек
        Цитата: demo
        Мне, честно говоря, уже сильно хочется чтобы эта клоунада закончилась импичментом Трампа, с последующей его посадкой на электрический стул

        И что именно Вы с этого надеетесь, гм, поиметь?
        Клинтон гораздо более невменяема, чем Трамп. Это так, для справки просто.

        А для справки ради,просто интересно,там вменяемые политики остались?а то жутковато за планету.
        Фил77
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 19:03
          Цитата: Фил77
          А для справки ради,просто интересно,там вменяемые политики остались?

          Трамп, ИМХО, вполне себе вменяем. Просто он (и стоящие за ним) пока еще не полностью контролируют тамошний, кхм, госаппарат.
          Я почему-то думаю, что тот же Трамп и думать не знает о том, что кого-то там куда-то вызвали... такие решения в МИД-е принимаются, и не факт, что не самостоятельно.
          Воооот...
          Голован Джек
          1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 19:15
            Цитата: Голован Джек
            Цитата: Фил77
            А для справки ради,просто интересно,там вменяемые политики остались?

            Трамп, ИМХО, вполне себе вменяем. Просто он (и стоящие за ним) пока еще не полностью контролируют тамошний, кхм, госаппарат.
            Я почему-то думаю, что тот же Трамп и думать не знает о том, что кого-то там куда-то вызвали... такие решения в МИД-е принимаются, и не факт, что не самостоятельно.
            Воооот...

            Тогда тем более страшно за планету;Мы то хоть пожили немного,а молодёжь?неужели в случае шухера кто то рассчитывает выжить?
            Фил77
        2. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 19:18
          Цитата: Фил77
          Цитата: Голован Джек
          Цитата: demo
          Мне, честно говоря, уже сильно хочется чтобы эта клоунада закончилась импичментом Трампа, с последующей его посадкой на электрический стул

          И что именно Вы с этого надеетесь, гм, поиметь?
          Клинтон гораздо более невменяема, чем Трамп. Это так, для справки просто.

          А для справки ради,просто интересно,там вменяемые политики остались?а то жутковато за планету.

          Их вменяемость гарантируют наши РВСН laughing
          Doliva63
  8. DEZINTO (Николай) Сегодня, 18:33
    Какая-то неимоверная бредятина...я ни чего не понял.....что за нелепый наезд ?
    DEZINTO
    1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 18:41
      love
      она несёт чушь... и боится её расплескать, потому что хороша, только полная чушь! lol
      Masya Masya
    2. Фил77 (Сергей) Сегодня, 18:45
      Цитата: DEZINTO
      Какая-то неимоверная бредятина...я ни чего не понял.....что за нелепый наезд ?

      Я вот тоже не понял,если наша политика агрессивная,то как назвать ихнюю!?! am
      Фил77
  9. taiga2018 (Макар) Сегодня, 18:40
    ну ни как не рассчитывали штаты,что все эти фэйсбуки да твиттеры ударят по ним самим,они ведь думали,что будут посредством соцсетей дёргать за ниточки да устраивать беспорядки в других странах...
    taiga2018
  10. mikh-korsakov (Михаил) Сегодня, 18:41
    Нечего даже комментировать! Таковы плоды двоякой политики Кремля. С одной стороны присоединив Крым без разрешения США Путин поступил как говорит молодежь "реально круто". Но уж коли он решился на такой отважный поступок следовало выйти из зависимости от хозяев доллара. Чушь говорить о том, что такой шаг привел бы к краху экономики. Другое дело, что такой шаг затронул бы интересы нашей продажной буржуазии, потому что "жирным котам - валютным спекулянтам наступил бы к.абздец. Но валютные спекуляции не имеют ничего общего с развитием реального сектора. Чтобы поставить на место "жирных котов" у Путина были все необходимые инструменты - полный контроль над силовым корпусом, над СМИ и над Думой. Но он не захотел этого. Поэтому его политика осталась половинчатой, а это худший вариант и наша страна огребает по полной. Потому что дядя Сэм знает, что он контролирует экономику России, и поэтому он, а не Путин в доме хозяин.
    mikh-korsakov
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 19:01
      Цитата: mikh-korsakov
      следовало выйти из зависимости от хозяев доллара. Чушь говорить о том, что такой шаг привел бы к краху экономики

      Феерический... экономизд negative
      Цитата: mikh-korsakov
      Но валютные спекуляции не имеют ничего общего с развитием реального сектора

      А валютные поступления в страну - имеют? Или тоже нет??!
      Цитата: mikh-korsakov
      его политика осталась половинчатой, а это худший вариант и наша страна огребает по полной...

      ... и всепропалиплимеры (с)
      Цитата: mikh-korsakov
      Потому что дядя Сэм знает, что он контролирует экономику России

      Блин... нет слов. И откуда вас таких берут только? fool
      Голован Джек
  11. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 18:45
    Нда... А цензурные слова для ответа у представителя найдутся? Я бы не нашёл, честно... На ВО есть люди под звездно-полосатыми флагами. Может, ответят, да неужели Америка так боится соцсетей? А если боится, то пусть заблокирует их насовсем, демократия "Форевер". wassat
    Горный стрелок
  12. Самара_63 (Вася) Сегодня, 19:03
    Нам надо просто Занять Киев, и ввести войска в Сербию, а в США нет смысла вмешиваться, они там сами разберуться, у них походу скоро гражданская война вновь будет...
    Самара_63
  13. vicvladol (Виктор) Сегодня, 19:05
    Они сейчас убеждают всех, и прежде всего самих себя, что Россия "вмешивается", чтоб потом реально вмешиваться у нас заявляя "Ну вы же у нас вмешиваетесь!"
    vicvladol
  14. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 19:06
    Она заявила, что Митчел хочет получить от Жирнова комментарий на сообщения о попытках Кремля использовать социальные сети в целях «пропаганды насилия и раскола в Соединенных Штатах».
    ждём санкции в отношении Скоморохова и Смирнова! laughing
    sabakina
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