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Поверенный в делах России в США вызван «на ковёр» в госдепартамент
Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл вызвал в Госдеп временного поверенного в делах РФ в США Дмитрия Жирнова, передает РИА Новости сообщение представителя американского внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт.
По словам Науэрт, российский дипломат вызван в связи с агрессивной политикой Москвы в отношении Вашингтона.
Она заявила, что Митчел хочет получить от Жирнова комментарий на сообщения о попытках Кремля использовать социальные сети в целях «пропаганды насилия и раскола в Соединенных Штатах».
Ранее Вашингтон потребовал от Москвы прекратить «вмешательство» во внутренние дела США. Это заявление последовало после того, как руководство «Фейсбука» сообщило о «зафиксированных попытках» оказания политического давления на американских избирателей в преддверии парламентских выборов.
Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала подобные заявления «откровенным подыгрыванием» американским политическим силам, ставящим под сомнение законность избрания Дональда Трампа.
В настоящее время в США продолжается расследование предполагаемого «вмешательства» России в президентские выборы 2016 года. Оно ведется командой спецпрокурора Роберта Мюллера. Однако за это время каких-либо доказательств «вмешательства» так и не было предоставлено.
По словам Науэрт, российский дипломат вызван в связи с агрессивной политикой Москвы в отношении Вашингтона.
Она заявила, что Митчел хочет получить от Жирнова комментарий на сообщения о попытках Кремля использовать социальные сети в целях «пропаганды насилия и раскола в Соединенных Штатах».
Мы не потерпим этого агрессивного вмешательства,написала Науэрт в своем «Твиттере».
Ранее Вашингтон потребовал от Москвы прекратить «вмешательство» во внутренние дела США. Это заявление последовало после того, как руководство «Фейсбука» сообщило о «зафиксированных попытках» оказания политического давления на американских избирателей в преддверии парламентских выборов.
Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала подобные заявления «откровенным подыгрыванием» американским политическим силам, ставящим под сомнение законность избрания Дональда Трампа.
В настоящее время в США продолжается расследование предполагаемого «вмешательства» России в президентские выборы 2016 года. Оно ведется командой спецпрокурора Роберта Мюллера. Однако за это время каких-либо доказательств «вмешательства» так и не было предоставлено.
Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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