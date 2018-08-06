Все люди братья. Выгодная сказка сегодняшнего дня

Вы никогда не задумывались, уважаемые читатели, над тем, что некоторые слова и понятия настолько въелись в наш мозг, что стали аксиомой? Аксиомой, правильность которой проверять вроде бы глупо. Да и зачем? Это же истина! Или, более применимо к нашей теме, – догма.Ежедневно с телевизионных экранов слышно: "братский народ", "помощь братскому народу", "во главе братского народа стоит проамериканское правительство" и тому подобные выражения.Вроде все вокруг братья, но почему-то в случае чего мы остаемся один на один с опасностью. Исчезают братья! И появляются. Потом. Когда мы, ценой множества жертв и лишений, опасность ликвидируем.Сразу отметим, что все сказанное относится ко дню сегодняшнему. События 75-летней давности прошли, стали историей, о них надо помнить, но приводить в пример сегодня более чем нецелесообразно. По крайней мере, в том контексте, в котором мы рассуждаем.Переводим: что было, то было. Что есть, то есть. Соответственно, все определяют реалии дня сегодняшнего. Со всеми вытекающими.Собственно, мы хотим поговорить о том, насколько нам действительно братья эти вышеупомянутые «братские народы». Которые, сразу отметим, нехило так с нас имеют, не особенно-то и напрягаясь в плане расплаты.Нет, никто не говорит о совместных войнах, нет. Но даже в политических войнах от «братьев» не особенно помощи дождешься. В плане того же голосования в ООН. Принцип "своя рубашка" (халат, вышиванка) ближе к телу во плоти.То есть налицо череда поступков и действий, которые в иные времена вполне можно было бы назвать предательством.Но мы так не говорим. Более того, зачастую предпочитаем не замечать даже. Мы же братский народ. Мы последнюю рубашку снимем, чтобы передать братьям. Сами и голыми поживем. И голодными. А предал не народ. Предало не народное правительство. Вот против этого самого правительства, которое спряталось в какой-нибудь западной стране, мы с удовольствием выступим. Эти нам не братья.Интересно, а почему у американцев нет братьев? Почему у немцев нет братьев? Даже японцы как-то живут без родственников. Живут! И даже побогаче, чем мы.Хорошо постарались наши идеологи. Идеи интернационализма вбиты в головы даже тех, кто только слышал об этом понятии. Даже не понимая этого, мы продолжаем верить в то, чего на самом деле нет. Антироссийские идеи возникают не у народа. Все нас любят.Даже теория об особой миссии русского народа создана. Мы существуем для того, чтобы спасать человечество! Приятно, конечно. Этакие герои комиксов. Только вот пока мы существуем, другие просто живут... И на человечество им наплевать...Странно, но "братская любовь" почти всегда оплачена нашей кровью. Кровью наших солдат. Это как бы обязательное условие возникновения братства. Мы спасаем народ от полного уничтожения и получаем через исторически достаточно короткое время врагов.Нет, они в начале становятся "братьями". Врагами потом. Такая вот метаморфоза.Перечислять тех, кому мы помогали создавать собственные государства, сохраняться как народу, не стоит. Хотя в эту категорию спокойно так влетают финны, грузины, армяне, литовцы, латыши и эстонцы. Но – не славяне, так что просто отметим заслуги нашей страны в этом вопросе.Но мы же говорим о сегодня…Куда делся братский польский народ? С братьями болгарами вообще «Дом-2» во плоти какой-то… Братья сербы, черногорцы, словаки, словенцы? О «братьях» из арабского мира мы отдельно поговорим.Ситуация, в которой находится Россия сегодня, создана давно. Создана этой самой идеей интернационализма. Царская Россия если и вела войны, то вела их ради себя. Ради своих интересов. И итогами многочисленных войн были приобретения или потери самой России.Но в основном-то были приобретения. Воевать за других мы начали после социалистической революции.Мы продолжаем играть на перспективу. Мы слушаем всю пластинку ради одной песни. Слушаем в надежде на то, что другие будут нам благодарны за наше терпение. И ответят нам тем же. Пожертвуют чем-то ради нас, если это будет необходимо.Но не получается так. Другие не хотят жертвовать. Посмотрите на то, как сегодня меняется риторика армянского правительства. Там что, поменялся народ? Нет, там народ привел к власти другое правительство. Народ! И подул "ветер перемен". Причем подул он не в сторону "братского русского народа", а в прямо противоположном направлении.Ну и, конечно, без фекального запаха никак. Это же «посаженное Россией» старое правительство довело страну до волны народного гнева. А новое сейчас все исправит, и потекут коньячные реки среди персиковых берегов. Мы в целом не против, удачи, конечно, но есть нюансы, о которых поговорим в другой раз.А что случится в том случае, если ветер все-таки "надует" Ереван в НАТО? С теми солдатами и офицерами, которые сегодня фактически сохраняют мир в этом регионе? Тем самым "живым (пока ещё) щитом"? Станут оккупантами? Будут изгнаны как нашкодившие щенки? Погибнут в разгоревшемся конфликте? Ради чего? Или ради кого?Американцы, чтобы мы ни говорили, прекрасно усвоили простую истину. Любая война, любое международное решение, да и вообще вся внешняя политика должна быть как минимум самоокупаемой. А хорошая внешняя политика должна приносить прибыль стране. Прибыль! И не в перспективе, а сегодня, сейчас!Для этого можно использовать любые средства. От подкупа и шантажа до прямого вторжения. Это не игра, где важен сам процесс. Это работа, где важен результат! Результат!Посмотрите на этого парня, президента США, который поставил своими поступками на уши весь мир. Посмотрите на результат. Он работает! И делает свою работу хорошо! Да, мир лихорадит, мир испуган, мир не может просчитать его следующие шаги. И что?Трамп не отвечает за мир. Ему глубоко безразличны проблемы мира. Он избран американским народом. Он избран для того, чтобы американец, простой американец, стал жить лучше. И он это делает. Для американца. Для Америки.А что у нас? А у нас в квартире газ! Не у всех пока, но тем не менее.И на нефтегазовой волне сегодня мы лучшие друзья арабам. Мы помогаем очередному братскому народу в борьбе за...Внимание, вопрос. Если серьезно, с кем и за что мы боремся сегодня в Сирии?Ах, да, мы боремся с терроризмом. Щедро расточая собственные ресурсы (черт с ними, с самолетами и вертолетами, еще наклепаем, наверное) и, увы, теряем собственных граждан. Что более значимо и весомо, чем угробленное (в основном в небоевых ситуациях) железо.Сегодня для нас сирийцы — братский народ. Чуть раньше были египтяне, ливанцы и прочие. А ещё иракцы. Тоже братья. А потом, после нашего предательства, братья-иракцы стали во главе ИГИЛ (запрещенная в России) и дали гари. Всем.Понятно, что кадровые офицеры, закончившие академии в СССР и России, взяв под контроль стада фанатиков, не могли не сделать из них бойцов. И на выходе получилась армия, с которой мы вроде бы воюем, но к созданию которой дважды приложили руки. Первый раз, когда обучили всю бывшую армию Саддама Хусейна, второй раз – когда его предали. И получили в итоге тысячи сбежавших к террористам офицеров.Можно нас покритиковать, в духе Первого канала, дескать, Саддам сам оборзел. Пожалуйста, мы не против. Но факт сложно оспариваемый по двум вопросам.Интересно, вправе арабы теперь нам не верить, или нет? Не сирийцы, ливанцы, египтяне, катарцы, а арабы вообще? Или будут вести свою, независимую от нас, да и от США и ЕС, политику? И ровно в тот момент, когда осознают собственную силу, пошлют нас далеко и надолго.Все прекрасно понимают, что война в этом регионе ведется не против терроризма. Да и террористы, по большей части, это местные кланы, которые просто хотят контролировать либо газовые месторождения, либо трубу, по которой газ транспортируют.Потому так успешны действия наших переговорщиков по разоружению бандформирований. Разоружаются те, кто понял, что лучше отдать часть, чем потерять всё. Такая вот альтернатива сегодня в Сирии.А что мы? Мы, в перспективе, возможно, получим какие-то контракты по восстановлению городов и месторождений. А возможно, и не получим. А если и получим, то не мы, а «Газпром», «Роснефть», «Лукойл» и прочие АО. Нет, у кого есть акции этих компаний, тот, конечно, получит.Сомнительно, что президент Асад не понимает, что его нефть и есть основа его независимости. Поможем, построим — и до свидания? А в перспективе опять "прощай" в стиле Ливии? Ну Асад вряд ли хочет в перспективе для себя судьбу Хусейна или Каддафи. Но придется же, если что.Говоря о Ближнем Востоке, никак нельзя не сказать об еще одной важнейшей составляющей общей картины. Об Израиле. Хотя, даже если мы не скажем, найдется кто-то, кто Израиль впишет, брызгая слюной.Вообще, Израиль – это вопрос сложный. И однозначно сказать, в друзьях или нет израильтяне у нас, мы не возьмемся. Даже несмотря на то, что приличная часть населения из наших бывших.Однако, касаемо Израиля в целом и его народа в частности, хотим озвучить один момент. И заодно вписать Израиль в ближневосточные дела, как одну из сторон конфликта.Логично? Вполне. Израиль ведет войну. Но есть маленький нюанс: в Израиле нефти нет. И ещё, евреи воюют не за контроль над нефтегазовыми месторождениями, а за сохранение собственного государства, собственного народа, если угодно. Потому-то и рано поняли сущность и подоплеку помощи от СССР, США и прочих.А если рядом поставить араба и еврея? Сложно сказать, насколько нам всем вдруг стал братом сириец, что за него можно стало жизнь отдать. Очень сложно. Более того, очень сложно сказать, где корни этой «братскости». Если с белорусами и украинцами все более-менее понятно, словакам и болгарам натянуть можно эту братскость, то вот как-то с арабом непонятно.Может, арабы в прошлом воевали вместе с нами против общего врага? Нет, Израиль не берем, это несерьезно, да и врагом России и Советского Союза Израиль не был. Братья по вере? Ну, кому-то, может быть, но не всем. Строили вместе, поднимали, возрождали? Тоже нет.Вот и получается, что выражение про «братский сирийский народ» не более чем маркетинговый ход от тех, кому это нужно. Это дружественный народ, правитель которого просто нанял армию России согласно каким-то договоренностям.И это нормально. Так многие в мире поступают и многие в мире так зарабатывают. Правда, понятие «братский» немного непонятно.Ну и совсем уж распоясавшись, скажем так: там рядом с арабом еврей стоит чуть выше по тексту. Да, еврейский народ себя нашими братьями точно не считает, но и настырно в них не лезет. Причем огромная часть этого народа говорит с нами на одном языке, более того, деды и прадеды современных «угнетателей несчастных арабов» воевали вместе с русскими против фашизма. Да и вообще тогда все евреи советскими были.Вот как хотите, а этот «бедный» палестинец, чтобы там ни орали некоторые наши читатели, не очень подходит на роль брата русскому. Пусть даже он, палестинец, и борется с кровавым израильским режимом во имя каких-то там идеалов. Он палестинец. Арабы. Такие же, как египтяне, ливийцы, малийцы и прочие, с удовольствием бравшие у СССР «в кредит» все, что им было необходимо, а после того, как у Советского Союза начались определенные проблемы, с огромным удовольствием избравшие иной путь.То есть нашли у кого начать брать в кредит.В целом же нам пора понять тот факт, что мир изменился и просто стал другим. Государства давно состоят из великого множества народов. Эта гремучая смесь нестабильна. Она бурлит. Кипит как лава в жерле вулкана. Иногда взрывается. Иногда "засыпает".Все наши теории об этническом единстве устарели. Сегодня не осталось национальных государств в чистом виде. Да и стабильность любого государства легко разрушить, сломав экономическую основу. Мир давно разделен экономически, а не по какому-то иному признаку.И самое главное, те, кто кушает хорошо сегодня, совершенно не хотят кушать хуже для того, чтобы кто-то не голодал. Сегодня за любой кусок еды, территориальный ли, ресурсный ли, нужно драться. Драться сегодня, завтра, послезавтра...А значит, пора от мировых проблем, от стратегии, переходить к решению тактических задач. Есть "кусок" — надо его забрать. Вытащить из глотки соперника. Пора заботиться о собственной стране, о собственном народе, о собственных детях.И в первую очередь заняться решением собственных внутренних проблем, которых в России более чем достаточно. А сохранение и поддержка благоденствия некоторых стран путем ввода туда наших контингентов и прощения многомиллиардных долгов надо отложить до лучших времен.Братья, если они братья, обязаны понять. «Братья» просто будут вынуждены обойтись без халявы и русской крови во имя своих интересов.