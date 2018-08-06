09:03 06 августа

Откат или отмена? Пенсионная реформа повисла в воздухе

Похоже, первый раунд подготовки к реализации пенсионной реформы подошел к концу. Мы можем выглянуть из окопа и осмотреться. Тем более что интересного и важного произошло за это время не так уж мало…


Фото: kremlin.ru


Вероятно, главным промежуточным итогом первого раунда можно назвать вовсе не принятие соответствующего закона «в первом чтении» (в этом, как раз, мало кто сомневался, ибо машина для голосования у нас работает на «отлично»). Нет, главный итог в ином: общество настолько явно и однозначно не приняло предложенный проект реформы, что власть, похоже, всерьез задумалась над тем, как же быть с падающими рейтингами.


И опросы общественного мнения, и первые акции протеста, и смелые голоса некоторых политиков (которые тут же, впрочем, попытались заглушить скандалами и внутрипартийными репрессиями) показали, что на этот раз привычного «одобрямса» не будет. И как бы ни надрывался телевизор, сколько бы там ни показывали фриковатых старичков, которым «по паспорту восемьдесят, а биологически — сорок пять», привычный алгоритм забалтывания и промывания мозгов дает сбой за сбоем. Людей все сложнее убедить в том, что черное — это белое.

Люди не хотят действовать против своих собственных интересов. Им предлагают подарить государству миллион своих кровных рублей, а они, паршивцы такие, не хотят! Они отказываются даже променять свой миллион на жалкую подачку в тысячу рублей в месяц – очень, просто очень несознательные россияне!

Дело усугубляется ещё и тем, что правительство страны практически полностью растеряло всякие остатки авторитета. То есть средний россиянин настолько презирает «наемный персонал» под руководством Медведева, что слушать какие-то доводы этих людей ему просто неинтересно. Да и смысл? Министры давно доказали, что всякий диалог с ними все равно что разговор со стенкой – результат всегда одинаковый.

А это значит, что в результате продавливания данной реформы придется разменивать авторитет кого-то другого. Кого? А тут даже трех попыток не надо, чтобы догадаться – кроме президента Путина, у нас, в общем, и нет властных структур, которые бы этот авторитет имели. Точнее, можно было бы назвать министерства и организации, никак не относящиеся к экономическому блоку нашего руководства. Но убедить людей, что за пенсионную реформу отвечает Шойгу или Лавров, будет ещё сложнее.

Власть попала в ловушку, которую давно и долго готовила сама. Очень удобно быть единственной реальной силой в стране, низведя роль правительства и Думы до уровня технических учреждений. Но вдруг выяснилось, что разделить ответственность просто не с кем: политические амебы вроде Медведева, Матвиенко или Володина для этого просто не приспособлены.

Поэтому похоже, что с пенсионной реформой придется «что-то делать». Правда, пока ещё никто точно не знает, что же именно, но некоторые вбросы в СМИ уже идут. Не оставляя попыток все-таки переубедить «дорогих россиян», власть нащупывает почву для небольшого тактического отступления. И вот как это на данный момент выглядит…

Основных вариантов «маневра» всего три. Первый довольно прост и радикален: повышение пенсионного возраста отменить вовсе или отложить на достаточно длительный срок.

Вариант этот выглядит не очень перспективным: проблемы в пенсионной системе есть, и их действительно надо как-то решать. А решать гибко и эффективно мы, к сожалению, пока не умеем. Поэтому правительство и связанный с ним блок «экономистов-рыночников» наверняка продолжат убеждать Кремль в том, что мы просто обязаны пойти по пути непопулярных реформ – иначе, дескать, просто не выживем.

И все-таки полностью исключать такого развития событий тоже не следует. Владимир Владимирович свой рейтинг ценит и бережет, прекрасно понимая, что только благодаря ему управлять страной получается без особого людоедства и агрессии. Поэтому рискнем предположить: если кампания по промыванию сознания «дорогих россиян» нужных результатов не даст, Владимир Владимирович однажды может появиться перед телекамерами и сказать, что после долгих раздумий и взвешивания всех «за и против» он отказывается от предложенного варианта реформы.

Рейтинг снова взлетит до небес. И это, в общем, совсем не плохо. Плохо другое – то, что в таком случае работа по реформированию пенсионной системы наверняка будет свернута, и все риски и угрозы, которыми нас так пугают, могут воплотиться в реальность на очередном витке нашего перманентного «экономического кризиса».

Следующий вариант является одним из компромиссов между желаниями правительства и более взвешенным подходом некоторых экспертов и аналитиков. Он сводится к увеличению переходного периода, в течение которого пенсионный возраст будет повышаться.

Фактически это тот самый принцип «на год за год», то есть повышение пенсионного возраста на год ежегодно, что позволит, по мнению Медведева, сделать реформу пенсионной системы «почти незаметной» для населения. Более того, уже в принятом в первом чтении проекте закона эта формула была несколько смягчена как для мужчин, так и для женщин, в результате чего крайними сроками реализации реформы стали 2028 год для мужчин и 2034 год для женщин.

Проблема (для власти) в том, что это послабление оказалось не очень убедительным для тех, кого правительство хочет своей реформой осчастливить. И очень похоже, что очередным размазыванием сроков дело не исправить. А раз так, этот вариант тоже выглядит как-то не убедительно. Скорее, мы можем говорить о том, что увеличение сроков реализации реформы может стать одним из способов снизить общее неприятие повышения пенсионного возраста, идущим в комплексе с другими мерами, и не более.

Третий вариант, на который намекают различные эксперты: общее смягчение реформы. И в первую очередь это должно коснуться самого возраста выхода на пенсию. Предполагается, что пенсионный возраст для женщин может быть снижен до 60 лет, а для мужчин – до 63.

Этот вариант, вероятно, может стать базовым для адептов пенсионной реформы. Правда, с поправкой на то, что в чистом виде и этого, скорее всего, будет недостаточно. А значит, придется добавлять некоторые важные моменты, без которых вся реформа выглядит просто каким-то издевательством.

Вообще, нужно признать, что даже в недрах «Единой России» и ОНФ были некоторые здравые предложения относительно методов реформы. В частности, корректнее отнестись в жителям Крайнего Севера и приравненных к нему территорий, которым тоже предполагается поднять пенсионный возраст на 5 и 8 лет соответственно, пусть и с более низкой «базы» (с 55 для мужчин и 50 для женщин сейчас). Также всерьез обсуждался (да и сейчас обсуждается) крайне важный вопрос с введением квоты для рабочих предпенсионного возраста.

Эти меры, помимо того, что имеют под собой серьезное обоснование, по меньшей мере ещё и справедливы. Согласитесь, уравнивать (или почти уравнивать) возраст выхода на пенсию для жителей Ингушетии, где средний мужчина-пенсионер после выхода на пенсию живет ещё 23 года, и Еврейской автономной области, где в среднем эта цифра едва достигает 12 лет, не совсем корректно и справедливо. Да и вопрос с трудоустройством людей предпенсинного возраста является очень острым даже сейчас.

Помимо этого, предлагается ещё и смягчить закон для женщин, чтобы они выходили на пенсию не в 63, а в 60 лет. Дело в том, что аргументы правительства, которое считает, что сейчас домашняя нагрузка на мужчин и женщин почти сравнялась, все-таки несколько лукавы. Да и нагрузку, связанную с родами и грудным вскармливанием, в принципе трудно как-то адекватно сравнить.

Разумеется, есть и более странные предложения. Вот Борис Титов, например, предлагает вообще пенсионный возраст отменить. Накопил стаж, и вот тебе пенсия, как бы говорит нам омбудсмен. И как объяснять ему, что у нас сотни тысяч (если не миллионы) людей заняты в различных серых схемах, что в строительстве, например, вообще почти невозможно найти долговременную работу с полным соцпакетом – в лучшем случае нанимают до окончания какого-то подряда, и строитель может месяцами быть без работы или перебиваться случайными заработками в ожидании чего-то лучшего?..

Наш бизнес-омбудсмен, вероятно, живет в какой-то другой стране, где нет серых зарплат, бесправных рабочих и обнаглевших от безнаказанности бизнес-кидал, которые могут вообще не заплатить за полгода работы…

Только не надо думать, что лирическим отступлением в адрес Бориса Титова автор хочет отвлечь читателя он безграмотных министров. Отнюдь нет. Это всего лишь попытка показать уровень экспертизы. Ведь предполагается, что кого-то не назначат на должность официального правозащитника? Ан нет, «не все так однозначно»…

Подытоживая сказанное, нужно отметить: весьма вероятно, что правительство и кремлевские политтехнологи изначально и предполагали вбросить в общество грубый, сырой вариант реформы. Чтобы потом, как водится, под видом "улучшений" и "уступок" протащить то, что планировалось изначально.

Да, прием не новый, не в первый и не в последний раз применяющийся. Но надо признать, что в этот раз он используется как-то особенно безграмотно и бестолково. В «кремлевских башнях» давно никого не наказывали, и кто-то расслабился?

Или просчитали все, кроме глухого раздражения народа, которому надоело такое вот наглое манипулирование?
Автор: Виктор Кузовков


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Комментарии 22

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  1. Vard Сегодня, 06:17
    Проблема нынешней власти в отсутствии связи с реальным миром.. они живут в небесах... Мы на земле... И все чаще и чаще эти две системы не пересекаются... Наверное надо создать не что вроде случайным образом выбранного собрания людей... Причем тех кто внизу... Они могли бы высказывать свою мнение по поводу законотворчества..
    Vard
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 06:35
      Цитата: Vard
      Наверное надо создать не что вроде случайным образом выбранного собрания людей... Причем тех кто внизу... Они могли бы высказывать свою мнение по поводу законотворчества.

      крепостных,не спрашивают как барину править. вот введут е-баллы,и будь те довольны...ага.
      андрей юрьевич
      1. антивирус Сегодня, 08:24
        вы хотели сказать-по Ё-мобилю?к пенсии...
        антивирус
    2. алексеев (алексей) Сегодня, 07:16
      Цитата: Vard
      Причем тех кто внизу... Они могли бы высказывать свою мнение по поводу законотворчества..

      Уже собирали...
      Вспомните съезд народных депутатов СССР времен Горби и его перестройки.
      Весьма потешные были депутаты и их словопрения, но это бы ничего... Много было явно вредных. yes
      Что же по существу вопроса о реформе и рейтинге, то, зачастую, в политике как на базаре - определенный торг.
      Скорее всего, конечно, по указаниям первого лица wink ,планируемый пенсионный возраст будет несколько снижен, переход к нему достаточно растянут.
      Кроме того, "без лишней помпы" будет также сокращено количество работающих пенсионеров из состава начальства (гос.служащих) или введен потолок суммы зарплаты и пенсии, повышена выслуга лет в силовых структурах, например, до 25 календарей и пр. меры для сбалансирования пенсионного фонда.
      Сам, возможно, несколько пострадаю насчет страховой части пенсии, не рад, конечно, но будучи реалистом, понимаю, что обеспечить достойный уровень пенсии при наличии 45 млн. пенсионеров невозможно.
      Хотя хотелось бы..., особенно если бы пенсию назначали в молодости.... yes
      алексеев
  2. Михаил м (Михаил) Сегодня, 06:20
    Принцип отработан ещё с советских времён: проси по максимуму, авось получишь в нужном количестве. Ну и благодетель, снизивший аппетит запрашивающих, получит свои бонусы.
    Михаил м
    1. антивирус Сегодня, 08:28
      Гл- реформы нет, есть повышение.
      реформа пенсион сист должна идти вместе с реформой ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ.а это в свою очередь ведет к другим "млрд долл" в карманах олигархов и работяг.

      "Бери меньше, чем хочется , отдавать больше, чем хочется и душа спокойна будет"- не для нашего времени и правителей. пока..
      антивирус
  3. vlad007 (Владимир) Сегодня, 06:33
    Это не реформа, а увеличение пенсионного возраста.
    В Сингапуре базовая ставка отчислений в пенсионный фонд в 36% платится до 50 лет (20% платит работодатель и 16% работник), потом с 50 до 55 лет - 32,5%, с 55 до 60 - 23,5%, с 60 до 65 - 14,5%, а дальше - и всего-то 11,5%. Иначе говоря, ставки начисляются таким образом, чтобы было выгодно брать на работу людей в возрасте. Если у человека зарплата меньше $750 в месяц (имеется в виду сингапурский доллар, он немного легче американского – 1:1,25), то сотрудник ничего не платит, а компания все равно отчисляет ему 20%. Естественно, это делается для тех, у кого доходы настолько низкие, что тут уж не до пенсии. К слову, $750 - это 17% от средней зарплаты. Госслужащие элитного корпуса «А» в Сингапуре не получают пенсий. Корпусу «А» не предлагается пенсия, так как они обеспечены мощным денежным и социальным пакетом, чтобы чиновник, ответственный за принятие важных решений, не думал о том, как прокормить семью и на что он будет жить в старости. Высокопоставленные госслужащие входят в 10% самых богатых сингапурцев. Но, естественно, цена ошибки такого чиновника, тем более коррупционной, резко возрастает. В том числе для него самого.
    Пенсионные накопления это депозитный счет в банке. В случае смерти этот счет наследуется родственниками, т.е. деньги не пропадают и не достаются государству или банку.
    Распоряжаться пенсионной суммой можно начиная с 55-ти лет, хотя на пенсию в Сингапуре выходят в 65 лет, т.е. если человек с 55 лет не может найти работу он может жить на пенсионные накопления. Все деньги, накопленные к этому времени, кроме небольшой части, можно забрать и потратить на что угодно. Небольшую сумму государство все же требует оставить на счете как подстраховку: мало ли что. Такой минимум позволит человеку иметь в дальнейшем минимальную пенсию, если основными деньгами он распорядится не особенно удачно, они пропадут и т.д.
    В Сети много материалов о сингапурской пенсионной системе - почитайте, она признана лучшей в мире.
    vlad007
    1. zyzx (Костик) Сегодня, 07:08
      А у нас свой путь,пенсионные взносы наоборот не платят те у кого зарплата выше определенного порога,чего это они должны каких то пенсов содержать.
      zyzx
    2. 123456789 Сегодня, 07:21
      Цитата: vlad007
      В Сети много материалов о сингапурской пенсионной системе - почитайте

      Почитать надо было родителей hi
      123456789
    3. Mik13 (Михаил Потапов) Сегодня, 08:07
      То, что вы рассказали, безусловно интересно. Однако дело в том, что пенсионная система Сингапура никоим образом не может быть применена в России. И вот почему:
      1. Пенсионная система государства является производной от экономики государства.
      2. Сингапур - маленькое островное государство с населением поменьше 6 млн., при этом Сингапур контролирует (то есть взымает плату) Малакский пролив, через который идет 20-25% мировой торговли.
      3. Соответственно, такая экономическая система имеет очень много общего с арбскими нефтяными монархиями и очень мало общего не то что с Россией, но даже со странами ЕС.
      4. Лично я считаю, что так или иначе, но России прийдется вернуться к социализму - в том или ином варианте. Альтернативы, в общем, есть. Византия в свое время тоже была частью вечной Римской империи с тысячелетней историей. Нежелание и неспособность элит принимать неудобные для себя решения привели к тому, что Константинополь даже называется тепер иначе...
      Mik13
  4. Strashila (I) Сегодня, 06:55
    Если замерла, может одумаются... хотя вряд ли, они видят только что им выгодно, всей картины они не желают или не могут рассмотреть... занимаясь чистой бухгалтерией они отвергают экономику в целом этого процесса в стране, все её последствия... шутка советской эпохи... экономия в малом, потери в большом.
    Strashila
  5. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 07:19
    блок «экономистов-рыночников»
    ..Кудрин, в свое время привлекался к различным уголовным делам, отправили в отставку в связи с утратой доверия..Ну да, "рыночник -экономист", "экономит" по карманам...И он такой не один "экономист"...
    parusnik
  6. aristok (Павел) Сегодня, 07:25
    пенсионная реформа лишь маскировка абсолютно вредительских
    поднятия ндс и так называемого "налогового маневра" - отмены экспортной пошлины на полезные ископаемые и введения налога на добычу полезных ископаемых.
    Что приведет к повышению цен сырья на внутреннем рынке(окончательно убьет переработку) и еще большей привлекательности тупого вывоза необработанного сырья за границу.
    То есть окончательное закрепление за рф статуса сырьевой колонии.
    aristok
  7. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:30
    Гм... ну, что тут сказать?
    Автор не владеет предметом от слова "совсем", статья построена, в основном, на данных агентства ОБС и домыслах самого автора (про владение предметом - см. выше).
    Но для накрутки рейтинга - вполне себе годная статья.
    К огромному сожалению, уровень аналитики на сайте плавно движется в направлении "ниже плинтуса" request
    ИМХО, да.
    Голован Джек
  8. ibn.shamai (Ваня и медведь.) Сегодня, 07:42
    Ни каких вариантов! Полная отмена этого драконовского закона! А деньги на пенсии найти не проблема и все знают где их взять. Тряхните богатеньких, урежте зряплаты депутатам да министрам и прочей шушере и будет всё в норме!
    ibn.shamai
  9. spirit (spirit) Сегодня, 07:47
    Ни кто ничего менять не будет. Владимир красно солнышка из нашего карана будет гасить долги Гос компаний доведенных его закодычными друзьями до ручки.
    spirit
  10. Altona (Евгений) Сегодня, 07:56
    Честно говоря надоело такое "гениальное" управление страной людей с дипломами бухгалтерских курсов под предводительством заведующего клубом художественной самодеятельности. Государство давно приватизировано, министры работают только над тем, чтобы сбрасывать с бюджета остатки социальных обязательств. Это надо сказать честно и откровенно. Весь экономический уклад заточен на интересы монополий и олигополий. Территории глубинной России нищают и деградируют уже более 40 лет. Властную команду уже везде кличут кооперативом "Озеро" и ансамблем офшорных виолончелистов. Если власть думала, что 76% рейтингом она дала себе карт-бланш, то она жестоко ошиблась. Романовы тоже в свое время торжественно отметили 400-летие своей монархии и через короткое время ушли в историческое небытие. Так что власть сама готовит революционную ситуацию. Кроме того, антинародные действия власти говорят о том, что власть окончательно съехала с катушек и думает, что может воспроизводить себя вечно. У нас фактически коллапс государственного управления. В общем, осень обещает стать жаркой и классовые битвы только начинаются.
    Altona
  11. Altona (Евгений) Сегодня, 08:05
    Цитата: Strashila
    Если замерла, может одумаются... хотя вряд ли, они видят только что им выгодно

    ---------------------
    Такими "реформами" можно страну в щепки разнести и никакой рейтинг не поможет.
    Altona
    1. свободный (Андрей) Сегодня, 08:19
      Цитата: Altona
      Цитата: Strashila
      Если замерла, может одумаются... хотя вряд ли, они видят только что им выгодно

      ---------------------
      Такими "реформами" можно страну в щепки разнести и никакой рейтинг не поможет.

      Скрепы трещат.
      свободный
  12. Altona (Евгений) Сегодня, 08:28
    Цитата: свободный
    Скрепы трещат.

    ---------------------------
    У нас много территорий, где нет нефти и газа, нет других полезных ископаемых. Советская власть нагружала такие территории промышленностью, иногда не совсем прибыльной, чтобы занять население. Теперь грубо, экономика ушла в нефте- и газодобывающие регионы. Деньги от добычи ушли в Москву. Что делать остальному населению, если промышленность запретительной ставкой ЦБ и кабальными условиями ВТО заставляют умереть. Заводы строятся, но это либо заводы по ширпотребу либо по прокату труб, почти нет заводов работающих на тяжелую индустрию и глубокую переработку. Главное, цинично выбрасывают людей на улицу, потом требуют стаж. Берут пенсионные отчисления, обещают "отдать" после смерти. Лицемерие и цинизм в чистом виде.
    Altona
  13. Нонна (Нонна ) Сегодня, 08:28
    Чтобы там эти барыги из Правительства не задумывали, как бы штатные пропагандисты из олигархических СМИ не отмазывали непричемыша Путина и его неолиберальный феодальный режим - народ уже не тот. Даже штатных кремлеботов и верующих запутинцев становится все меньше. Соцсети переполнены негативом и глухое раздражение нарастает в геометрической прогрессии с каждым днем. Едросы просто сдохли как партия, а кнопкодавочники "едимроссию" потеряли последнее уважение
    Нонна
  14. gla172 (Сергей) Сегодня, 08:45
    """""Люди не хотят действовать против своих собственных интересов""""""

    .......дело не в интересах (мы Русские)....дело в генетической памяти....в чувстве справедливости!...
    gla172
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