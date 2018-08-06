Откат или отмена? Пенсионная реформа повисла в воздухе

Похоже, первый раунд подготовки к реализации пенсионной реформы подошел к концу. Мы можем выглянуть из окопа и осмотреться. Тем более что интересного и важного произошло за это время не так уж мало…Вероятно, главным промежуточным итогом первого раунда можно назвать вовсе не принятие соответствующего закона «в первом чтении» (в этом, как раз, мало кто сомневался, ибо машина для голосования у нас работает на «отлично»). Нет, главный итог в ином: общество настолько явно и однозначно не приняло предложенный проект реформы, что власть, похоже, всерьез задумалась над тем, как же быть с падающими рейтингами.И опросы общественного мнения, и первые акции протеста, и смелые голоса некоторых политиков (которые тут же, впрочем, попытались заглушить скандалами и внутрипартийными репрессиями) показали, что на этот раз привычного «одобрямса» не будет. И как бы ни надрывался телевизор, сколько бы там ни показывали фриковатых старичков, которым «по паспорту восемьдесят, а биологически — сорок пять», привычный алгоритм забалтывания и промывания мозгов дает сбой за сбоем. Людей все сложнее убедить в том, что черное — это белое.Люди не хотят действовать против своих собственных интересов. Им предлагают подарить государству миллион своих кровных рублей, а они, паршивцы такие, не хотят! Они отказываются даже променять свой миллион на жалкую подачку в тысячу рублей в месяц – очень, просто очень несознательные россияне!Дело усугубляется ещё и тем, что правительство страны практически полностью растеряло всякие остатки авторитета. То есть средний россиянин настолько презирает «наемный персонал» под руководством Медведева, что слушать какие-то доводы этих людей ему просто неинтересно. Да и смысл? Министры давно доказали, что всякий диалог с ними все равно что разговор со стенкой – результат всегда одинаковый.А это значит, что в результате продавливания данной реформы придется разменивать авторитет кого-то другого. Кого? А тут даже трех попыток не надо, чтобы догадаться – кроме президента Путина, у нас, в общем, и нет властных структур, которые бы этот авторитет имели. Точнее, можно было бы назвать министерства и организации, никак не относящиеся к экономическому блоку нашего руководства. Но убедить людей, что за пенсионную реформу отвечает Шойгу или Лавров, будет ещё сложнее.Власть попала в ловушку, которую давно и долго готовила сама. Очень удобно быть единственной реальной силой в стране, низведя роль правительства и Думы до уровня технических учреждений. Но вдруг выяснилось, что разделить ответственность просто не с кем: политические амебы вроде Медведева, Матвиенко или Володина для этого просто не приспособлены.Поэтому похоже, что с пенсионной реформой придется «что-то делать». Правда, пока ещё никто точно не знает, что же именно, но некоторые вбросы в СМИ уже идут. Не оставляя попыток все-таки переубедить «дорогих россиян», власть нащупывает почву для небольшого тактического отступления. И вот как это на данный момент выглядит…Основных вариантов «маневра» всего три. Первый довольно прост и радикален: повышение пенсионного возраста отменить вовсе или отложить на достаточно длительный срок.Вариант этот выглядит не очень перспективным: проблемы в пенсионной системе есть, и их действительно надо как-то решать. А решать гибко и эффективно мы, к сожалению, пока не умеем. Поэтому правительство и связанный с ним блок «экономистов-рыночников» наверняка продолжат убеждать Кремль в том, что мы просто обязаны пойти по пути непопулярных реформ – иначе, дескать, просто не выживем.И все-таки полностью исключать такого развития событий тоже не следует. Владимир Владимирович свой рейтинг ценит и бережет, прекрасно понимая, что только благодаря ему управлять страной получается без особого людоедства и агрессии. Поэтому рискнем предположить: если кампания по промыванию сознания «дорогих россиян» нужных результатов не даст, Владимир Владимирович однажды может появиться перед телекамерами и сказать, что после долгих раздумий и взвешивания всех «за и против» он отказывается от предложенного варианта реформы.Рейтинг снова взлетит до небес. И это, в общем, совсем не плохо. Плохо другое – то, что в таком случае работа по реформированию пенсионной системы наверняка будет свернута, и все риски и угрозы, которыми нас так пугают, могут воплотиться в реальность на очередном витке нашего перманентного «экономического кризиса».Следующий вариант является одним из компромиссов между желаниями правительства и более взвешенным подходом некоторых экспертов и аналитиков. Он сводится к увеличению переходного периода, в течение которого пенсионный возраст будет повышаться.Фактически это тот самый принцип «на год за год», то есть повышение пенсионного возраста на год ежегодно, что позволит, по мнению Медведева, сделать реформу пенсионной системы «почти незаметной» для населения. Более того, уже в принятом в первом чтении проекте закона эта формула была несколько смягчена как для мужчин, так и для женщин, в результате чего крайними сроками реализации реформы стали 2028 год для мужчин и 2034 год для женщин.Проблема (для власти) в том, что это послабление оказалось не очень убедительным для тех, кого правительство хочет своей реформой осчастливить. И очень похоже, что очередным размазыванием сроков дело не исправить. А раз так, этот вариант тоже выглядит как-то не убедительно. Скорее, мы можем говорить о том, что увеличение сроков реализации реформы может стать одним из способов снизить общее неприятие повышения пенсионного возраста, идущим в комплексе с другими мерами, и не более.Третий вариант, на который намекают различные эксперты: общее смягчение реформы. И в первую очередь это должно коснуться самого возраста выхода на пенсию. Предполагается, что пенсионный возраст для женщин может быть снижен до 60 лет, а для мужчин – до 63.Этот вариант, вероятно, может стать базовым для адептов пенсионной реформы. Правда, с поправкой на то, что в чистом виде и этого, скорее всего, будет недостаточно. А значит, придется добавлять некоторые важные моменты, без которых вся реформа выглядит просто каким-то издевательством.Вообще, нужно признать, что даже в недрах «Единой России» и ОНФ были некоторые здравые предложения относительно методов реформы. В частности, корректнее отнестись в жителям Крайнего Севера и приравненных к нему территорий, которым тоже предполагается поднять пенсионный возраст на 5 и 8 лет соответственно, пусть и с более низкой «базы» (с 55 для мужчин и 50 для женщин сейчас). Также всерьез обсуждался (да и сейчас обсуждается) крайне важный вопрос с введением квоты для рабочих предпенсионного возраста.Эти меры, помимо того, что имеют под собой серьезное обоснование, по меньшей мере ещё и справедливы. Согласитесь, уравнивать (или почти уравнивать) возраст выхода на пенсию для жителей Ингушетии, где средний мужчина-пенсионер после выхода на пенсию живет ещё 23 года, и Еврейской автономной области, где в среднем эта цифра едва достигает 12 лет, не совсем корректно и справедливо. Да и вопрос с трудоустройством людей предпенсинного возраста является очень острым даже сейчас.Помимо этого, предлагается ещё и смягчить закон для женщин, чтобы они выходили на пенсию не в 63, а в 60 лет. Дело в том, что аргументы правительства, которое считает, что сейчас домашняя нагрузка на мужчин и женщин почти сравнялась, все-таки несколько лукавы. Да и нагрузку, связанную с родами и грудным вскармливанием, в принципе трудно как-то адекватно сравнить.Разумеется, есть и более странные предложения. Вот Борис Титов, например, предлагает вообще пенсионный возраст отменить. Накопил стаж, и вот тебе пенсия, как бы говорит нам омбудсмен. И как объяснять ему, что у нас сотни тысяч (если не миллионы) людей заняты в различных серых схемах, что в строительстве, например, вообще почти невозможно найти долговременную работу с полным соцпакетом – в лучшем случае нанимают до окончания какого-то подряда, и строитель может месяцами быть без работы или перебиваться случайными заработками в ожидании чего-то лучшего?..Наш бизнес-омбудсмен, вероятно, живет в какой-то другой стране, где нет серых зарплат, бесправных рабочих и обнаглевших от безнаказанности бизнес-кидал, которые могут вообще не заплатить за полгода работы…Только не надо думать, что лирическим отступлением в адрес Бориса Титова автор хочет отвлечь читателя он безграмотных министров. Отнюдь нет. Это всего лишь попытка показать уровень экспертизы. Ведь предполагается, что кого-то не назначат на должность официального правозащитника? Ан нет, «не все так однозначно»…Подытоживая сказанное, нужно отметить: весьма вероятно, что правительство и кремлевские политтехнологи изначально и предполагали вбросить в общество грубый, сырой вариант реформы. Чтобы потом, как водится, под видом "улучшений" и "уступок" протащить то, что планировалось изначально.Да, прием не новый, не в первый и не в последний раз применяющийся. Но надо признать, что в этот раз он используется как-то особенно безграмотно и бестолково. В «кремлевских башнях» давно никого не наказывали, и кто-то расслабился?Или просчитали все, кроме глухого раздражения народа, которому надоело такое вот наглое манипулирование?