13:33 06 августа
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Последние массовые жертвы от самолётов "Люфтваффе"?

Не успели мы отдышаться от катастрофы, случившейся с нашим вертолётом Ми-8 в минувшую субботу (18 погибших), как последовало известие о двух подобных несчастьях, случившихся в тот же день в Швейцарии с примерно таким же количеством погибших (в одном случае – 20, в другом случае — 4 человека). Поистине, есть в мире какие-то проклятые дни…

Последние массовые жертвы от самолётов "Люфтваффе"?

Группа Ju-52, получивших наибольшую известность в период Второй мировой войны в качестве основных военно-транспортных самолётов "Люфтваффе", совершает в наши дни полёт в небе над Альпами


Согласно сообщениям швейцарского ИА «ATS-SDA» и британского ИА «Thompson Reuters», в эту же субботу, в 17:00 по местному (18:00 по московскому) времени, в восточно-швейцарском кантоне Грисон, у горы Пиз-Сеньяс, потерпел катастрофу раритетный самолёт периода Второй мировой войны модели Ju-52, произведённый, по некоторым данным, ещё в 1939 году.



Ju-52 в военном камуфляже ВВС Третьего рейха. Эти самолёты принимали участие, наверное, везде, где только можно в период Второй мировой войны: от бомбардировок Герники в Испании до капитуляции последних немецких "котлов" в Берлине и Курляндии


Эта машина возвращалась после прогулочного рейса из района Тичино-Локарно и по неустановленной пока причине упала с большой высоты на подножие горы. Все находившиеся на борту 20 человек погибли (в основном швейцарцы, включая троих членов экипажа, совершавших экскурсионно-развлекательный полёт над Альпами; также в самолёте находилась семья из трёх австрийцев).

Исполнительный директор авиакомпании «Ju-Air» Курт Вальдмейер заявил в воскресенье на срочно созванной пресс-конференции: «Вчера был худший день во всей 36-летней истории нашей авиакомпании». Действительно, это первая авиакатастрофа почти в сорокалетней истории этого предприятия, которое постоянно предоставляет экскурсии на винтажных самолётах.

Силы полиции и швейцарские службы спасения заявили, что не принимали никакого сигнала бедствия от упавшего борта и оказались на месте крушения так быстро из-за того, что их силы выдвинулись к месту падения другого, самолёта (небольшого легкомоторного). Это падение произошло чуть ранее в этот же день в том же районе (в катастрофе тоже погибли все находившиеся на борту, а именно четыре человека).


Перед входом в частный авиационный музей FLAB, принадлежащий той же авиакомпании "Ju-Air", где экспонируется огромная коллекция самолётов от эпохи первых бипланов до современных реактивных истребителей


Согласно заявлению министерства авиации Швейцарии, выяснение причин авиационного происшествия с Ju-52 будет достаточно длительным, т.к. винтажный самолёт ради полной исторической аутентичности не был оснащён «чёрным ящиком».

«Предварительно можно установить, что военно-транспортное воздушное судно периода Второй мировой войны ударилось в землю на большой скорости и почти вертикально», — заявил Даниэль Кнехт, глава авиационного департамента швейцарского «Совета по безопасности перевозок».


Посетители авиакомпании в ресторане, совмещённом с музеем авиационной техники

«Ju-Air», основанная в 1982 году, хорошо известна на швейцарском рынке воздушных перевозок как авиакомпания, предлагающая экскурсионные и приключенческие полёты на различных винтажных самолётах (в основном периода Второй мировой войны). Основу её авиапарка составляют военно-транспортные Ju-52 немецкого производства 1940-х годов, знаменитые "Тётушки Ю", первоначально использовавшиеся швейцарскими ВВС.

Известно, что разбившийся борт прошёл в последний раз полную техническую проверку в конце июля 2018 года.
Автор: Михаил Сириец


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Комментарии 18

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  1. demo (Ван) Сегодня, 09:12
    Согласно заявлению министерства авиации Швейцарии, выяснение причин авиационного происшествия с Ju-52 будет достаточно длительным, т.к. винтажный самолёт ради полной исторической аутентичности не был оснащён «чёрным ящиком».
    А еще в джунгли Амазонки, саванну Африки не брать с собой огнестрельное оружие, компас, спички и т.п. Для полной исторической аутентичности.
    Чтобы все как у предков.
    И копье с каменным наконечником. И шкуру на голое тело.
    "Цитата Лаврова" - ее запрещенный вариант.
    demo
  2. Турыст (Станислав) Сегодня, 09:35
    Меня терзают смутные сомнения: а не решил ли экипаж что они находится на борту другого "Юнкерса"? 87, или 88?
    Турыст
    1. MPN (Павел) Сегодня, 12:53
      Данных очень мало, (да практически вообще нет) хотя бы для поверхностного анализа, но я склоняюсь к мнению, что катастрофа произошла из за усталостного разрушения конструкции, исходя из столь быстро развившейся ситуации
      заявили, что не принимали никакого сигнала бедствия от упавшего борта....
      ..ударилось в землю на большой скорости и почти вертикально».
      Вариант отказ управления существует, но менее вероятен т.к.
      борт прошёл в последний раз полную техническую проверку в конце июля 2018 года.
      Полагаю система управления была проверена в обязательном порядке., да и отказывать там не чему кроме разрушения тяг и тросов. В любом другом случае была бы попытка посадить самолет... request
      MPN
  3. Серый брат (Сергей) Сегодня, 09:39
    До 80-х годов эти юнкерсы использовались в ВВС Швейцарии - чета ржу.
    Серый брат
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 09:45
      это не наши "Ю" вальнули...там в коротких штанишках люди...
      андрей юрьевич
      1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 09:49
        Цитата: андрей юрьевич
        это не наши "Ю" вальнули...там в коротких штанишках люди...

        Олигарх какой-нибудь бухал в горах, увидел силуэт знакомый ну и пальнул пару раз...
        Серый брат
  4. Ратник2015 (Михаил Сириец) Сегодня, 10:02
    Мне вот лично больше всего жаль, что в такой огромной России, в отличии от маленькой Швейцарии, нет ни одной подобной авиакомпании, которая был устраивала развлекательные полёты, например на таких же самолётах времён войны как Ли-2 или С-47, по причине их полного отсутствия в лётнопригодном состоянии...
    Ратник2015
    1. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 11:26
      по причине их полного отсутствия в лётнопригодном состоянии...

      Ну зачем же врать, пожалуйста
      Ros 56
      1. Вольнопёр (Алексей) Сегодня, 11:40
        Цитата: Ros 56
        по причине их полного отсутствия в лётнопригодном состоянии...

        Ну зачем же врать, пожалуйста

        В наши дни в летном состоянии находится всего лишь один Ли-2. Эта машина с заводским № 23441605 была построена под самый конец серийного выпуска — сборочный цех ташкентского завода она покинула в 1952 году. Самолет эксплуатировался 20 лет, и в 1972 году его списали из ДОСААФ. Казалось бы, все, теперь только на свалку или в лучшем случае — в музей. Но судьба у него оказалась беспрецедентной для отечественной авиации. По прошествии еще 20 лет самолет был восстановлен усилиями энтузиастов Федерации любителей авиации России и снова стал летать. С тех пор он является неизменным участником различных авиашоу и перелетов.

        http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/sssr/transp
        ortno-passazhirskie-samolety/1920-e-1940-e-gody/s
        rednij-transportno-passazhirskij-samolet-li-2-ps-
        84-2/srednij-transportno-passazhirskij-samolet-li
        -2-ps-84/
        Вольнопёр
      2. Ратник2015 (Михаил Сириец) Сегодня, 12:05
        Цитата: Ros 56
        Ну зачем же врать, пожалуйста

        Ещё раз - где я соврал ? Зачем сразу хамить ?! я сказал, что мне неизвестны такие авиакомпании, которые предоставляют всем желающим полёты на лендлизовских машинах. И также если они и летают один раз в год где-то по большим праздникам, то общедоступных и широкоизвестных авиакомпаний, устраивающих такие полёты я тоже не знаю.

        И видите - это ЕДИНСТВЕННЫЙ Ли-2, и то восстановленный, а тут у всего лишь одной аваикомпании - и целый парк Ju-52 с регулярными перелётами по выходным !
        Ратник2015
        1. Fitter65 (Александр.) Сегодня, 13:16
          Цитата: Ратник2015
          И видите - это ЕДИНСТВЕННЫЙ Ли-2, и то восстановленный,

          Вроде как уже и не летает. Не помню точно, вроде как в 2004 принадлежащий ФЛА РФ последний лётный Ли-2 был разбит в авиакатастрофе. Вроде другие Ли-2 у нас больше не летают. В Монино стоит один, у нас на КнААЗе на постаменте ещё один стоит...
          Fitter65
  5. Вольнопёр (Алексей) Сегодня, 10:15
    потерпел катастрофу раритетный самолёт периода Второй мировой войны модели Ju-52, произведённый, по некоторым данным, ещё в 1939 году.

    Последним снял с производства эти машины завод в Мадриде в 1954 г. В Швейцарии Ju 52/3 эксплуатировались как учебные и транспортные, их сняли с вооружения в сентябре 1982 г.


    Видеосъёмка разбившегося самолёта на авиашоу в окрестностях Кёльна 21.6.2015
    Вольнопёр
  6. andrewkor Сегодня, 10:31
    Опять лётчик -самоубийца?
    andrewkor
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 10:42
      Цитата: andrewkor
      Опять лётчик -самоубийца?

      В некотором роде. Это ж сноповязалка древняя.
      Серый брат
    2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 10:43
      Цитата: andrewkor
      Опять лётчик -самоубийца?

      Нет,там пассажиры камикадзе
      Александр романов
  7. Sadko88 (Старший) Сегодня, 12:01
    Запретить нужно всё что тяжелее воздуха для транспортировки людей. Только воздухоплавание.
    Sadko88
  8. Fitter65 (Александр.) Сегодня, 13:04
    Да-а-а. Судя по заголовку
    Последние массовые жертвы от самолётов "Люфтваффе"?
    жёлтопрессовцы на ВО рулят. Интересно что написал бы в заголовке "автор" статьи если бы разбился Ан-2? "Новые жертвы украинской авиации"?Ведь КБ Антонова на украине находится. Или "Польские самолёты уничтожают мирных жителей"? Как известно основная масса Ан-2 произведена, да и проходила(проходит?) ремонт в той же Польше. Или ещё круче-" Последние жертвы сталинской авиации"? Первый Ан-2 взлетел в 1947 в Новосибирске, а с 1949 по 1952(под руководством самого Сталина) выпускались в Киеве...
    Людей жалко, а тут вообще ларчик просто открывается. В горах особенно в утренние и вечерние часы очень сильные восходящие- нисходящие потоки воздуха, что и могли создать катастрафическую ситуацию.
    Fitter65
  9. Curious (Victor) Сегодня, 13:07

    Фото с места аварии.
    Два пилота (62 и 63 года) ранее работали с авиакомпаниями Swissair, Swiss и Edelweiss и более 30 лет служили военными летчиками в швейцарских ВВС в звании капитанов. У обоих было несколько сотен часов опыта полета на Ju-52.
    66-летняя стюардесса также имела 40-летний профессиональный опыт.
    Самолет был построен в 1939 году, до субботы налетал 10 187 часов.
    Curious
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