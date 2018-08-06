Записки Колорадского Таракана. Не слишком долгое и не прощай































Кстати, достопримечательность. 180 лет с хвостиком. Башне водонапорной, естественно, а не электричке.



Кстати, достопримечательность. 180 лет с хвостиком. Башне водонапорной, естественно, а не электричке.

"Федеральная пассажирская компания» (ФПК, «дочка» РЖД) планирует создать бренд поездов с вагонами без кондиционеров и биотуалетов.

Старые вагоны без кондиционеров и биотуалетов до их полного выбытия планируется выделить в отдельный временный бренд "эконом-бюджет".

ФПК планирует поделить поезда на три типа: дневной экспресс, ночной поезд, традиционный поезд. Они также делятся на три класса обслуживания: эконом, комфорт и бизнес. Временный класс "эконом-бюджет" ФПК описывает как "сверхбюджетный способ перемещения без сервисов с возможностью сна".

«"Они связались со мной. У них у всех родители украинцы, документы на получение гражданства сейчас оформляются".

"Нам спортсменки такого уровня в любом случае не помешают, особенно учитывая некоторый кадровый дефицит, который у нас есть в этой возрастной категории. Насколько знаю, после летнего чемпионата Украины планируется их присоединение к юниорской группе сборной Украины".

"Тепло пообщался по телефону с Александром Костенко. Он большой молодец! Незаконное заключение и годы тяжелых испытаний не поколебали его твердой проукраинской позиции. Александр благодарен каждому, кто боролся за него. Ждем его на родной земле!"

"Чрезмерный процесс цветения начинает вредить фауне из-за того, что на мелководье распадаются остатки водорослей, выделяются токсины. Также вредит и чрезмерное распространение на Днепре водяного ореха. Из-за обилия растений кислород не попадает внутрь воды, где живет рыба".

"Пострадавший был среди участников акции, перекрывших дорогу, водитель автомобиля «Фольксваген» выстрелил ему в ногу, предварительно — из пневматического оружия".