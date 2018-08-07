«Крылатый уродец». Почему проиграл X-32

Прототип истребителя пятого поколения X-32 с самого момента своего рождения вызывал противоречивые чувства. Его поражение в конкурсе JSF стало большим ударом для компании Boeing.Недавно мы говорили о том, почему знаменитая «Черная вдова» проиграла конкурс ATF истребителю YF-22, который лег в основу серийного «Раптора». Сегодня речь пойдет не о столь привлекательной машине, которая, тем не менее, навсегда останется одной из самых ярких страниц мирового авиастроения.В сентябре этого года мог бы отпраздновать свой день рождения истребитель пятого поколения, построенный на базе прототипа Boeing X-32. Но не отпразднует. Всего было произведено два прототипа: после поражения в конкурсе Joint Strike Fighter (JSF) проект закрыли и больше к нему не возвращались. Как мы знаем, победу в состязании одержал разработанный компанией Lockheed Martin истребитель X-35, позже переродившийся в F-35 Lightning II. Когда в Boeing занялись разработкой X-32, за спиной у ее инженеров уже был опыт работы над перспективными малозаметными истребителями, хотя ни один из них в итоге в серию так и не запустили. Здесь можно вспомнить истребитель A/F-X (A-X), предназначавшийся для ВМС США.Поднявшийся впервые в небо 18 сентября 2000 года прототип X-32 выглядел более странно, чем вышеупомянутая машина. И даже в некотором роде смешно. Причиной этого стал не только огромный воздухозаборник, но и общая аэродинамическая концепция. В ее основу Boeing положил очень толстое треугольное крыло, где размещался основной запас топлива самолета. Машина имела V-образное оперение и крупные внутренние отсеки вооружения. И то, и другое теперь уже привычное явление для истребителей пятого поколения: такой подход, как известно, позволяет сохранять малозаметность летательного аппарата.В отсеках X-32 можно было разместить четыре ракеты типа «AMRAAM» (по другим данным — шесть) или две ракеты и две авиабомбы типа «JDAM». Нечто похожее мы видим на F-35, хотя сейчас его арсенал намерены существенно расширить за счет новейших миниатюрных бомб SDB (Small Diameter Bomb). Примечательной особенностью конструкции X-32 было размещение двигателя Pratt & Whithey SE614, являющегося развитием F119 в передней части машины. Несмотря на несколько странную конструкцию, серийный самолет обладал высокой маневренностью и теоретически мог постоять за себя в ближнем воздушном бою.При всех различиях между X-32 и X-35 есть и весомые сходства: масса, габариты, однодвигательная концепция. Стоит отметить, что, критикуя технические решения, примененные на этих машинах, стоит обращать внимание прежде всего на требование непосредственно самой программы JSF. Не стоит забывать, что американские военные хотели «одним махом» заменить не только F-16, A-10 и F/A-18A/D, но и «Харриеры» вертикального взлета и посадки, активно эксплуатируемые с универсальных десантных кораблей. Все это изначально накладывало отпечаток на технические требования к машине, делая ее заложником унификации. Грубо говоря, самолет не мог быть слишком длинным или тяжелым. Отчасти справедливо мнение, согласно которому, без требований к укороченному взлету и вертикальной посадки, новый американский истребитель пятого поколения был бы концептуально похож на китайский J-31 или, возможно, увеличенный японский ATD-X.Мы подошли к самому интересному: почему же, собственно, самолет X-32 остался не у дел? Разберем основные позиции по порядку.Так вышло, что американское Минобороны не сразу определилось, что должен уметь самолет. Военные изменили техзадание, когда прототипы уже строились. После внесенных изменений достижение требуемых летных качеств при выбранной «Боингом» бесхвостой схеме было уже невозможно, так что в случае своей победы компания должна была строить «новый» самолет, уже с хвостовым оперением. Позже был представлен соответствующий макет, но в воздух построенная машина так и не поднялась. В этой связи интересен взгляд на гипотетический серийный X-32 от художника по имени Адам Берч (Adam Burch), представленный относительно недавно. Изображенный самолет может похвастаться не только хвостовым оперением, но и более «вылизанными» чертами, делающими его похожим на серийный F-35. В целом получилась довольно эффектная машина, куда более красивая, чем представленный прототип.Можно не согласиться с данным утверждением, но некоторые эксперты считают, что схема самолета с вертикальным/укороченным взлетом и вертикальной посадкой получилась у Lockheed Martin более удачной. Если в Boeing решили построить «Харриер номер два», то на X-35 применили схему «один подъемно-маршевый двигатель + один вентилятор». Известно, что с 1991 по 1997 Lockheed Martin сотрудничала с ОКБ Яковлева. Считается, что в середине 90-х яковлевцы с позволения властей продали в США всю документацию по Як-38 и Як-141, которые были частично схожи с X-35 в плане вертикального взлета и вертикальной посадки. Самолет X-32, как мы знаем, вентилятора не имеет, но обладает двумя дополнительными соплами подъемно-маршевого двигателя посредине фюзеляжа и струйными рулями для ВВП. Такой подход имеет свои минусы, ведь необходимость установки подъемных сопел в центре самолета накладывает серьезные технические ограничения. Как по длине двигателя, так и по длине самого истребителя: реактивную струю нужно вывести на расположенное в хвосте сопло. С другой стороны, трудности были и у конкурентов: мертвый груз в полете в лице вентилятора никогда не красил X-35 и его приемника в лице F-35B.Все прекрасно знают разработчика знаменитого F-117 Nighthawk — первого полноценного стелса. Добавим, что к моменту первого полета X-35 за спиной инженеров Lockheed Martin был не только опыт работы над F-117, но и колоссальнейшие познания, связанные конкретно с малозаметными истребителями: «Раптор» тоже является детищем этой компании. В свою очередь, Boeing к моменту начала работ над X-32 не имел опыта создания «невидимок», хотя многие разработанные им машины были революционными для своего времени. А ведь еще в самом старте JSF было понятно, что перед нами едва ли не главная военная программа следующего века. Доверить ее «кому попало» было нельзя, и это обстоятельство снизило шансы на успех Boeing.Победа X-35 над X-32 выглядит естественной еще и потому, что США вряд ли хотели сильно рисковать, избрав во многих отношениях очень необычный проект «Боинга». В итоге военные выбрали более «консервативный» самолет, который во многих отношениях напоминал F-22 «Raptor», прототип которого, к слову, одержал ранее верх над YF-23. Не в последнюю очередь тоже благодаря более традиционной, чем у конкурента, компоновке.В теории наработки компании Boeing могли бы пригодиться при создании других похожих машин, в частности, для иностранных заказчиков. Однако, как видно на примере ряда более поздних проектов истребителей пятого поколения, их эволюция пошла другим путем. В большинстве случаев новые «пятерки» хотят видеть двухдвигательными и более крупными, чем X-32. Нужно заметить, что большей части стран вовсе не нужен малозаметный СВВП. По сути, вообще ни у кого нет такого огромного флота универсальных десантных кораблей, как у Соединенных Штатов. А вот YF-23 может переродиться: как самолет, который в будущем станет японским истребителем нового поколения. Но для этого Northrop Grumman придется выдержать непростую конкуренцию. С той же Lockheed Martin, которая давно держит этот вопрос на особом контроле.