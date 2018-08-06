СМИ: Китай в Сирии - "кошмарный сценарий" для США.

Западные СМИ описали один из "кошмарных" сценариев дальнейшего развития ситуации в Сирийской арабской республике. "Кошмарной" же, конечно для коалиции США. Как пишет австрийское издание Contra Magazin, самым "кошмарным" сценарием станет участие Китая в антитеррористической операции в Сирии наряду с Россией и Ираном.Как пишет автор статьи, такая ситуация может сложиться в любой момент. Китайский посол в Сирийской арабской республике Ци Цяньцзинь ранее уже заявил о том, что Китай намерен предоставить народу Сирии и сирийскому правительству Башара Асада больше помощи. И это не голословные слова, пишет издание, в настоящее время в сирийской провинции Идлиб скопилось большое количество прибывших из Китая джихадистов, связанных с запрещенной в России "террористической группировкой Аль-Каида, поддерживаемой Соединенными Штатами и некоторыми странами Персидского залива", а Пекин сильно заинтересован "в уничтожении уйгурских террористов, которые в последние годы тысячами перебирались из Китая в Сирию".В издании отмечают, что если Китай присоединится к России и Ирану, которые помогают законному правительству Башара Асада в борьбе с террористами и боевиками, то вскоре вся территория Сирии будет под контролем правительственной армии, а это не устраивает ни США, ни многие страны Персидского залива.