09:05 06 августа
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СМИ: Китай в Сирии - "кошмарный сценарий" для США

Западные СМИ описали один из "кошмарных" сценариев дальнейшего развития ситуации в Сирийской арабской республике. "Кошмарной" же, конечно для коалиции США. Как пишет австрийское издание Contra Magazin, самым "кошмарным" сценарием станет участие Китая в антитеррористической операции в Сирии наряду с Россией и Ираном.

СМИ: Китай в Сирии - "кошмарный сценарий" для США


Как пишет автор статьи, такая ситуация может сложиться в любой момент. Китайский посол в Сирийской арабской республике Ци Цяньцзинь ранее уже заявил о том, что Китай намерен предоставить народу Сирии и сирийскому правительству Башара Асада больше помощи. И это не голословные слова, пишет издание, в настоящее время в сирийской провинции Идлиб скопилось большое количество прибывших из Китая джихадистов, связанных с запрещенной в России "террористической группировкой Аль-Каида, поддерживаемой Соединенными Штатами и некоторыми странами Персидского залива", а Пекин сильно заинтересован "в уничтожении уйгурских террористов, которые в последние годы тысячами перебирались из Китая в Сирию".


В издании отмечают, что если Китай присоединится к России и Ирану, которые помогают законному правительству Башара Асада в борьбе с террористами и боевиками, то вскоре вся территория Сирии будет под контролем правительственной армии, а это не устраивает ни США, ни многие страны Персидского залива.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 48

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  1. Навигатор 1 (Константин ) Сегодня, 06:24
    Не полезут китайцы туда не когда. Не будет как в 1950 в северной Корее не те времена и руководители не те.Ерунда полная.
    Навигатор 1
    1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:38
      Ерунда полная.
      Для вас может и ерунда, а вот для китайцев малыми усилиями, но шпильку Сша причем глубоко.
      Не будет как в 1950 в северной Корее не те времена и руководители не те
      Если вы не в курсе, то Китай продолжает оказывать экономическую помощь КНДР не смотря на угрозу санкций. А если бы американцы решили еще раз испытать свою судьбу, то будьте уверены китайцы оказали бы корейцам и военную помощь.
      rotmistr60
      1. Ванёк (Иван) Сегодня, 06:46
        Цитата: rotmistr60
        для китайцев малыми усилиями


        Малыми группами по 100 000 человек. wink

        hi
        Ванёк
        1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 07:39
          Цитата: Ванёк

          Малыми группами по 100 000 человек. wink
          hi

          Сейчас не 1950-ый, армия у Китая маленькая, всего-то чуть больше 2-х млн.
          Shurik70
          1. Ванёк (Иван) Сегодня, 08:02
            Цитата: Shurik70
            чуть больше 2-х млн


            А сколько всего Китай может, в случае кипиша под ружьё поставить?

            10 000 000? 50 000 000?

            И что в таком случае считать "маленькой" группой?

            Нынешние 2 млн?

            hi
            Ванёк
            1. maxim947 (Максим) Сегодня, 08:10
              ...что если Китай присоединится к России и Ирану, то вскоре вся территория Сирии будет под контролем правительственной армии

              Здесь не понятно, т.е. без Китая никак? Странный вывод. Что такого может сделать Китай в Сирии, чего не можем мы? Ничего, только ускорить уничтожение боевиков.
              maxim947
              1. dauria (Алексей) Сегодня, 08:25
                Странный вывод. Что такого может сделать Китай в Сирии, чего не можем мы?


                Как что? Застолбить СВОИ интересы в нефтяном регионе. Также, как это делают США и мы , и все остальные. Причём тут террористы- они лишь инструмент раскачки региона, а не причина.
                dauria
      2. gavrila2984 Сегодня, 07:54
        [quote=rotmistr60][quote] Для вас может и ерунда, а вот для китайцев малыми усилиями, но шпильку Сша причем глубоко. [/quote]
        А потом еще и контрактов на восстановление страны по-быстрому наподписывать с Башаром, баблишко отбить.
        gavrila2984
    2. askort154 (Александр) Сегодня, 06:57
      СМИ: Китай в Сирии - "кошмарный сценарий" для США.


      У США без Китая уже предстоит "кошмарный сценарий" - как уйти из Сирии, не потеряв своей "исключительности".
      askort154
      1. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 07:58
        Как? Легко! Заявят, что они весь терроризьм там забороли и поедут восвояси. Во Второй мировой же они победили, странно, что битву при Фермопилах не они.
        Ушлый_башкорт
      2. SteelRatTV (Андрей) Сегодня, 08:01
        Особливо мне понравилось последнее предложение в статье: "...В издании отмечают, что если Китай присоединится к России и Ирану, которые помогают законному правительству Башара Асада в борьбе с террористами и боевиками, то вскоре вся территория Сирии будет под контролем правительственной армии, а это не устраивает ни США, ни многие страны Персидского залива. "
        Ай-яй-яй, этож надож - правительство контролирует САМО свою территорию!!! Ай-яй-яй!!! Низ-з-зяяяя! lol
        SteelRatTV
    3. anjey (Андрей) Сегодня, 07:03
      Полезут ,китайцам рынки сбыта нужны...
      Цитата: Навигатор 1
      Не полезут китайцы туда
      anjey
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 07:07
        Цитата: anjey
        Полезут ,китайцам рынки сбыта нужны..

        А какои рынок им в Сирии?
        Александр романов
        1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 07:25
          Александр hi -вся Сирия это лакомый кусок на будущее -туризм, торговля, в том числе и военной техникой. При умном ведении дел это и военные базы, а для китайцев военная база в том или ином регионе это сладкий сон! У них есть желание вежливо пока что вежливо нас подвинуть в регионе, но нет возможности зацепиться за ту или иную страну региона для создания своей военной базы! Участие в войне в Сирии гипотетически даст шанс для начала помочь в восстановлении экономики Сирии, а там -как карта ляжет!
          ДРЕВНЕЙШИЙ
        2. Fil743 (Игорь) Сегодня, 07:27
          Своей нефти в Китае мало и она плохого качества: много парафинов. Был даже случай когда японцы попробовали возить нефть из Китая танкерами: ничего не вышло. В Японию привозили нефть настолько загустевшую в дороге, что откачать не смогли. На том и бросили
          Fil743
          1. NKT (Сергей) Сегодня, 08:02
            Что значит в Китае мало нефти? Она на пятом или шестом месте в мире по добыче.
            А почему вдруг она загустела? Ее что не подогревали?
            NKT
          2. Serg662 (Сергей) Сегодня, 08:17
            Практически на любом танкере в грузовых танках есть система подогрева груза, поэтому если такой случай был, это исключительно косяк старшего помощника данного судна, а не невозможность перевозки этого сорта нефти.
            Serg662
        3. anjey (Андрей) Сегодня, 07:38
          обширный ,сколько стройматериалов нужно и стройтехники , про продовольствие и легкую промку и лекарства и говорить нечего.... и военная состовляющая ипытать свое оружие на уйгурах....
          anjey
        4. Dashout (Евгений Савельевич) Сегодня, 09:04
          Цитата: Александр романов
          А какой рынок им в Сирии?

          Ну как какой? если начнется восстановление Сирии, то это и строительный рынок, и машиностроение..
          Dashout
    4. сибиралт (Олег) Сегодня, 08:08
      Китай не столько в Сирии заинтересован, как в поставках иранской нефти. Поэтому вполне возможно присутствие китайских военных в Сирии.
      сибиралт
  2. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 06:29
    На самом деле асимметричный ответ на "иранскую выходку" США. Работа китайского спецназа в Сирии - поддержка отрицания санкций против Ирана.
    Горный стрелок
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 06:31
    Китайцы отправят немного -один развернутый полк, в количестве трех миллионов солдат, и пять тысяч танков lol Сущие пустяки, wassat хотя вопрос о дополнительном подкреплении ими уже сейчас рассматривается! !! wassat Еще два полка готовят, wassat на всякий случай! !! good
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 06:40
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Китайцы отправят немного -один развернутый полк, в количестве трех миллионов солдат, и пять тысяч танков

      обойдутся и взводом спецназа в 50 тыс лиц. yes
      андрей юрьевич
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 07:19
        Юрьевич hi 50 тысяч в китайской армии -отделение laughing Взвод там от двухсот тысяч lol hi
        ДРЕВНЕЙШИЙ
  4. Rusland (Rusland) Сегодня, 06:32
    Вполне реально, у них есть понимание, что с сепаратизмом нужно бороться, а здесь удобный случай, в другой стране и все скопом.
    Rusland
  5. jonht (Евгений) Сегодня, 06:32
    Китай то же желает провести натурные испытания боевой техники, а мест где это можно сделать легально и без погружения в конфликт немного. На данный момент Сирия идеальное место.
    jonht
  6. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 06:34
    Думаю КНР вполне может скоро подключиться к этому делу, довольно беспроигрышному прошу заметить. Давно пора вычищать Идлибский зверинец. А если вспомним, что там ещё и из РФ+СНГ порядка 5000 бармалеев, то просто эпический массовый полёт бабахов к гуриям получится. Под истеричный вой "партнёров"laughing.
    Сармат Саныч
  7. Арон Заави (Арон) Сегодня, 06:37
    не мужики это ваша "корова". Кормить и если найдется когда нибудь что то интересное доить ее, придется вам.
    Арон Заави
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 06:40
      Цитата: Арон Заави
      не мужики это ваша "корова".

      Арон,как ты смотришь на то,что бы провести в Израиле референдум о присоединении к России ,в качестве АО субъекта?
      Александр романов
      1. Xander (Александр) Сегодня, 08:04
        присоединении к России


        Только если большой пилой отпилить Израиль от соседей и отбуксировать к Крыму laughing
        Xander
    2. Ванёк (Иван) Сегодня, 06:51
      Цитата: Арон Заави
      это ваша "корова"


      С Галан слезайте в таком случаи.

      Вы-ж там чего-то оккупировали.

      То наше, то не наше. Вы уж определитесь.

      Цитата: Арон Заави
      если найдется когда нибудь что то интересное


      А представляете найдём!?

      - Это наша заправка и чо безприделите??!

      Арон hi
      Ванёк
      1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 07:36
        Цитата: Ванёк
        Цитата: Арон Заави
        это ваша "корова"


        С Галан слезайте в таком случаи.

        Вы-ж там чего-то оккупировали.

        То наше, то не наше. Вы уж определитесь.

        Цитата: Арон Заави
        если найдется когда нибудь что то интересное


        А представляете найдём!?

        - Это наша заправка и чо безприделите??!

        Арон hi

        Попробуй отбери.
        Арон Заави
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 07:37
          Цитата: Арон Заави
          Попробуй отбери.

          Арончик,присоеденяися к России,пока есть вохможность
          Александр романов
          1. gavrila2984 Сегодня, 08:05
            Да чего вы к ним пристали? Самим нужно смотреть, чтоб разрез глаз не сузился.
            gavrila2984
        2. Ванёк (Иван) Сегодня, 08:04
          Цитата: Арон Заави
          Попробуй отбери.


          Цитата: Ванёк
          - Это наша заправка и чо безприделите??!


          Вашего там только канистра.
          Ванёк
  8. федоров (Валерий) Сегодня, 06:38
    Самый худший вариант для штатов - военно-политический союз Россия,Китай,Индия. Тогда НАТО можно и не замечать. Но это из области фантастики пока.
    федоров
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 06:41
      Цитата: федоров
      союз Россия,Китай,Индия.

      Индия булки мнет
      Александр романов
      1. федоров (Валерий) Сегодня, 06:48
        Да у них там тоже все на вобле замешано. Нет цементирующего лидера, все мечутся.
        федоров
    2. Nychego (Валерий) Сегодня, 07:46
      Цитата: федоров
      военно-политический союз Россия,Китай,Индия.

      У Индии и Китая очень много противоречий и становится их всё больше и больше - две самые быстро растущие экономики мира с весьма разными идеологическими подходами правящих "элит", историей, трендом развития и всё чаще противоположными интересами.
      Nychego
  9. Strashila (I) Сегодня, 06:45
    А по чему бы и нет... армии китайской республики то же надо обкатать боевую технику в реальных боевых условиях. изучать опыт других это одно, получить свой это совершено другое.
    Strashila
  10. Nychego (Валерий) Сегодня, 07:41
    Не вся территория - рыпнуться на СДД не рискнут.
    Nychego
  11. seregatara1969 (Сергей ) Сегодня, 07:55
    китай жестоко наказывает за терроризм и пиратство! помнится америкосы выли во все глотки по приходу китайцев в африку для борьбы с пиратами! за пиратство и терроризм в китае смерть на месте поимки и никакого плена
    seregatara1969
  12. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 08:01
    Китай еще может вложиться в восстановление Стрии и снимет потом весь полит бонус....миным путем.
    Zaurbek
  13. Дырокол (Евгений) Сегодня, 08:10
    Глупость какая, зачем это Китаю нужно. Нет для того никаких предпосылок, да и они больше любители потаскать каштаны из огня ЧУЖИМИ руками.
    Дырокол
  14. К-50 (Алексей) Сегодня, 08:13
    Китай в Сирии - "кошмарный сценарий" для США

    Хе рня какая. negative
    Если бы они с самого начала там были, ну или совместно с нами зашли, я бы ещё подумал что и от них может быть польза. Заскочив, когда уже практически всё закончилось, вряд ли они получат знатные "дивиденты" с этого. Пин до сникам да , удавалось. Те и в ПМВ и ВМВ приходили самыми последними и снимали сливки с "кипевшего бульона".
    Здесь же китайцем вряд ли что-то много отломится, если только уйгуров, что у бармалеев собрались унавозят. Так они и у себя могут это проделать не особо оглядываясь на "мировое общественное мнение", в отличии от наших политиков. Если конечно же они вписываются только ради получения доступа к нефтяным месторождениям, которые уже практически освобождены, ну или из-под курдов что "выдернуть", стоит ли это таких "телодвижений"? what
    К-50
  15. rocket757 (Виктор) Сегодня, 08:22
    Если реально договорятся, в Сирии Мир наступит быстрее. Восстановление пойдёт быстро .... мож Иран по умерит свой пыл, на счёт избранных. По крайне мере, будет дистанционно удалён от их границ. Два, три убедительных игрока-гаранта, могут кого угодно "уговорить"!
    Кому все плюшки достанутся?? А не фигли, какая разница, лишь бы Мир быстрее наступил!
    rocket757
  16. alta (Анатолий) Сегодня, 08:30
    Россия и США уже объявили, что с Игил в Сирии покончено, с кем Китай будет воевать.
    Видимо, желаемое выдается за действительность, Китай никогда не пойдет в Сирию .....
    alta
  17. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 08:59
    Ну так, как только обезьяна на горе поняла, что медведь победил, она тут же из'явила желание помочь в борьбе ... и поучаствовать в прибыльных контрактах по восстановлению Сирии, к которым Асад предусмотрительно не подпускает запад.
    Rostislav
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