09:04 06 августа
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Су-35 ВКС РФ размещены на Итурупе. Япония протестует

Россия разместила на острове Итуруп Курильской гряды истребители Су-35 ВКС России для несения опытно-боевого дежурства, передает блог bmpd со ссылкой на сахалинский веб-ресурс Sakhalin.info. Самолеты размещены на введенном в строй в 2014 году аэропорту "Ясный", который совместно используется для гражданских и военных самолетов.

Су-35 ВКС РФ размещены на Итурупе. Япония протестует


3 августа на территории аэродрома в торжественной обстановке, заместитель командующего 11-й армии ВВС и ПВО, начальник авиации Олег Соловьёв поздравил лётчиков, техников и инженеров наземной службы со знаменательным событием. Личному составу зачитали приказ командования, а уже через час на аэродроме началась отработка выруливания на полосе.


Судя по опубликованной информации, на первое опытно-боевое дежурство заступило звено истребителей Су-35С из состава 23-го истребительного авиационного полка 303-й гвардейской смешанной авиационной дивизии 11-й армии ВВС и ПВО Восточного военного округа на аэродроме Дземги в Комсомольске-на-Амуре. Экипажи самолетов будут нести службу на Итурупе на основе ротационной системы, предварительно по два месяца.

На размещение российских истребителей Су-35 на острове Итуруп уже отреагировали в Японии. Токио заявило Москве протест в связи с сообщениями о размещении истребителей на южных Курилах, заявил в понедельник на брифинге генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга. Протест был направлен 3 августа в МИД РФ через посольство Японии в Москве.

Напомним, что Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, не оставляя попыток вернуть себе "северные территории", которые вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны.

Использованы фотографии: sakhalin.info
27

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 61

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Alex_Rarog (Александр) Сегодня, 07:15
    Да пусть хоть ногами топают) наша земля где что хотим там и размещаем)
    Alex_Rarog
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 07:24
      3 августа
      3 августа с утра был на дземгах,часа два три . Было ощущение,что в воздух подняли весь полк. Самолеты взлетали без остановки ,один за одним.
      Александр романов
      1. Rusland (Rusland) Сегодня, 07:49
        А мне нравится когда японцы протестуют, значит острова не сдаём, свои земли не разбазариваем.
        Rusland
        1. bulvas (Василий) Сегодня, 08:10
          Неужели эти острова больше, чем американские базы занимают места?

          Вот и протестовали бы за освобождение своей настоящей земли


          Они нам еще за Порт-Артур и Цусиму не ответили


          bulvas
          1. nikoliski (Николай) Сегодня, 08:24
            А почему они должны отвечать за них?В обще-то там все завариваться началось с того, что Китай, ослабленной "опиумными войнами", потерял часть территорий( кстати и Владивосток тоже)Россия туда влезла, но у Японии были свои планы( так что я не считаю именно их виноватыми в Русско-Японской войне) тогда мы во многих войнах виноваты будем, начиная от завоеваний Петра( когда шведские земли "отжимал" и турецкими походами когда нынешний Краснодарский край постепенно стал нашим из османских земель( кто забыл про крепость Азов где она находится-так вот все что южнее было "не наше")
            nikoliski
            1. bulvas (Василий) Сегодня, 08:26
              Цитата: nikoliski
              А почему они должны отвечать за них? ….


              Вот вы и описали, почему Японии сейчас надо сидеть тихо и не возмущаться по поводу островов
              bulvas
        2. seti (Матвей Ливанов) Сегодня, 08:56
          Еще больше мне нравится то когда мы вкладываем в наши территории деньги для поднятия экономики даже отдаленных пунктов. Понятно есть мнение что это край света но лично я так не считаю. Эти острова нам не менее важны чем тот же Крым.
          Поскольку они держат нам незамерзающий пролив, имеют огромный стратегический и экономический потенциал. Это южная часть нашего Охотского моря и кладовая редкоземельных материалов.
          seti
    2. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 07:48
      При СССР японцы не топали и не визжали потому, что руководство не вело ни на какие переговоры с ними по Курилам... А когда сейчас действуют разнообразные программы "совместного использования", Курильские острова превращаются в "оккупированные северные территории"...
      Грэг Миллер
      1. EvilLion Сегодня, 08:12
        Простите что? Сталин был не против 2 острова отдать, но американцы всё испортили, Хрущев тоже чего-то вякал, а потом как-то стало нужно иметь Охотское море внутренним.

        И сейчас с японцами никто и никаких переговоров не ведет.
        EvilLion
      2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 08:50
        Цитата: Грэг Миллер
        При СССР японцы не топали и не визжали потому, что руководство не вело ни на какие переговоры с ними по Курилам.

        Врать то не вспотел?
        Александр романов
      3. seti (Матвей Ливанов) Сегодня, 08:59
        Как раз при СССР при Хрущеве вся муть и поднялась. А нынешнее руководство это и разгребает. Так что не пишите чуши.
        seti
    3. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 07:53
      Предлагаю разместить сие на фюзеляжах курильских СУшек:
      Сармат Саныч
    4. сибиралт (Олег) Сегодня, 08:05
      Американцы размещают что хотят на Японских островах, но по этому поводу мало кто возражает. winked
      сибиралт
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 07:15
    Будут и дальше визжать на Хоккайдо разместим Ту95! am
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. lwxx (Алексей) Сегодня, 07:19
      Чтобы сразу их потерять в случаи чего. Лучше искандеры, визгу будет wink
      lwxx
    2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 07:24
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      на Хоккайдо разместим Ту95!

      Нда уж,чего только тут не прочитаешь fool
      Александр романов
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 07:28
        Вы там хотите свой автосервис разместить, Александр, вас верно понял? lol Так вот Российская база и ваш бизнес на Хоккайдо хорошо мирно уживутся! !! good
        ДРЕВНЕЙШИЙ
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 07:33
          Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
          Вы там хотите свой автосервис разместить, Александр, вас верно понял?

          Зачем мне там сервис,там икра ,краб ,рыба
          Александр романов
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 07:17
    "Протестуем, протестуем, проституируем, ой, вернее, протестуем wassat "-они бы так независимость свою пытались вернуть! fool Колония с амбиций империи! !! fool
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  4. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:22
    Япония протестует
    Нам озаботится или как?
    rotmistr60
    1. Zubr Сегодня, 07:49
      hi
      Ну наверное да, у нас эта озабоченность периодически возникает, ну надо же как отреагировать. smile
      Zubr
  5. krops777 (Алексей) Сегодня, 07:24
    Напомним, что Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, не оставляя попыток вернуть себе "северные территории", которые вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны.


    А не надо было с нами воевать, повелись на деньги англосаксов, теперь хоть топайте хоть хлопайте нам по фигу, островов вам не видать.
    krops777
    1. nikoliski (Николай) Сегодня, 07:37
      Вы хоть историю немножко читали?( так, для общего развития?) Какие деньги англосаксов?Япония не стала на нас нападать даже в 1941 году, когда одним ударом из уже оккупированного Китая могла решить исход войны( на Урал тогда все заводы перевозили)Когда Зорге доложил, что Япония нападать не собирается, под Москву были переброшены дальневосточные дивизии( их заслуга в победе в битве за Москву, поскольку немцы уже вплотную приблизились к городу)Если бы император напал как раз в это время, то войны на 2 фронта выбивающийся из сил СССР не выдержал бы.Далее- конец войны, как раз про "англосаксов", Сталин поддавшись их уговорам решил напасть на Японию( по мне так пусть бы сами с заклятыми "друзьями" воевали)и СССР отобрал у Японии всегда им принадлежавшие Курилы и кроме того Южный Сахалин( какое доверие было, что они не отняли сами его тогда у нас полностью, а мы нанесли Японии удар в спину) хотя всё в стиле советского руководства, которое не жалело никогда и никого, в том числе своих людей, которые взяв Берлин умирали освобождая Маньжурию( по мне так пусть хоть сейчас бы там японцы были, чем могучий Китай, который также нас в один "прекрасный" момент не пожалеет)
      nikoliski
      1. krops777 (Алексей) Сегодня, 07:47
        Вы хоть историю немножко читали?


        Читал особенно интересно про Русско-японскую войну и за то как за 25 лет Япония из отсталой феодальной страны превратилась в мощнейшую военную морскую державу думайте просто так из не откуда? Что бы давать анализ действий Японии в годы второй мировой войны загляните сначала туда.
        krops777
        1. nikoliski (Николай) Сегодня, 07:52
          Вы не перескакивайте-Япония на нас напала во Второй Мировой войне?СССР напал первым на неё, хотя японцы могли бы давно разбомбить все заводы на Урале( там вообще не было авиационного прикрытия-до Германии далеко и их бомберы не долетят, поэтому все истребители были на фронте.)Япония имеет законные исторические права на Курилы, не меньшие( может и большие), чем мы на Крым,или я не прав?
          nikoliski
          1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 07:59
            Цитата: nikoliski
            Вы не перескакивайте-Япония на нас напала во Второй Мировой войне?

            В 1938 году память сыграла с нашими желтолицыми друзьями злую шутку. Ведь СССР всё это время тоже усиленно готовился поквитаться с врагами, правда, чуть покрупнее. Заметив по правому борту какое-то движение, Ставка, не раздумывая, развернула вектор на Дальний Восток и отмочила японцам на озере Хасан таких ураганных лещей, что те офигели до самой глубины своей восточной души, после чего откатились в Китай. Кстати говоря, жизнь либераста лишена смысла, если он не утверждает, что Россия должна вернуть Японии Курильские острова. Мол, СССР, денонсировав Пакт о нейтралитете между СССР и Японией от 1941, напал на Японию совершенно незаконно, и если не в нарушение международных норм, то уж по лжи точно. И теперь Россия по совести должна вернуть Японии Курилы, Сахалин, Владивосток и вообще весь Приморский край, заплатить, покаяться, люстрироваться, разделиться на пару десятков государств и т. д. и т. п.
            Аристарх Людвигович
          2. Letnab (Алексей) Сегодня, 08:38
            Цитата: nikoliski
            Вы не перескакивайте-Япония на нас напала во Второй Мировой войне?СССР напал первым на неё, хотя японцы могли бы давно разбомбить все заводы на Урале( там вообще не было авиационного прикрытия-до Германии далеко и их бомберы не долетят, поэтому все истребители были на фронте.)Япония имеет законные исторические права на Курилы, не меньшие( может и большие), чем мы на Крым,или я не прав?

            Странный вы человек, судя по постам в обсуждении статьи наша страна виновата в том, что заняла такую территорию, и надо бы раздать бедным японцам, османам и европейцам...
            Если б как вы выразились "нас так "оккупировали бы" сейчас немцы", то большей части населения нашей страны не было бы... Жили бы при этом Вы и как жили, тоже вопрос...
            По поводу Курильских островов и Сахалина, внимательней изучите вопрос, одна из ссылок :https://topwar.ru/144954-pochemu-yaponiya-ne-nap
            ala-na-sovetskiy-soyuz.html
            и еще одна:https://topwar.ru/145111-rossiya-i-yaponi-mi
            r-bez-anneksiy-i-kontribuciy.html
            Letnab
      2. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 07:50
        Цитата: nikoliski
        СССР отобрал у Японии всегда им принадлежавшие Курилы и кроме того Южный Сахалин( какое доверие было, что они не отняли сами его тогда у нас полностью, а мы нанесли Японии удар в спину)

        Вообще то Южный Сахалин Россия потеряла после русско-японской войны 1904-1905 гг. В итоге Япония получила Китай на растерзание, половину острова Сахалин и укрепление духа. Впоследствии ымперский дух был изгнан США посредством ядерных бомбардировок, но это произошло лишь через 40 лет после описываемых событий. В 1938-1939 гг. СССР одержал победы на озере Хасан и Халхин-Голе, и в 1945 году окончательно СССР депортировал из Китая императорскую армию обратно на родину, вернул себе Порт-Артур (который затем Сталин завещал своему коммунистическому брату Мао), недостающую половину Сахалина и невозбранно выпилил с карты Японии с ряд Курильских островов.
        Аристарх Людвигович
        1. nikoliski (Николай) Сегодня, 07:57
          Мы его обратно отняли по итогам Второй Мировой и японцы на него не претендуют, речь сейчас об исконно их южных Курилах, для них эти клочки земли такой-же принцип, как для нас скажем исконно русские северные земли в районе Великого Новгорода.
          nikoliski
          1. EvilLion Сегодня, 08:19
            А может ты еще и Калининград предложишь вернуть? Его тоже отняли. По итогам.
            EvilLion
            1. nikoliski (Николай) Сегодня, 08:27
              Вообще предложу России быть в границах времен Иоанна Грозного и называться Московией wink
              nikoliski
          2. KCA Сегодня, 08:22
            Вообще-то южные Курилы вовсе не исконно японские, там, если совсем не в курсе, исконно проживали айны, которых япы практически под чистую истребили
            KCA
        2. EvilLion Сегодня, 08:20
          Порт-Артур вроде при Хрущеве передали только. Но могу ошибаться.
          EvilLion
      3. EvilLion Сегодня, 08:18
        Вы чем вообще обкурились, что этот бред несете? Что там Зорге знал вообще, и из-за японцев полуторамиллионная группировка всю Войну простояла. Из-за японцев войну не закончили гораздо раньше, чем могли.

        И обязательства у США и СССР были взаимные, договорились так, что СССР поможет через 3 месяца после завершения войны с Германией, что и было сделано.

        И еще, ты бы историю учил не по японским агиткам, ни острова, ни Сахалин, им никогда не принадлежали, что они дальше Хоккайдо не совались исключительно их проблемы, первый договор с Россией ЕМНИП в 1875-ом был, когда Сахалин отошел России, а Куриллы японцам, но сами же японцы его и нарушили в 1904-ом, с тех пор визжать у них прав нет, острова у того, кто победил в последней войне. И это во всем мире вопросов не вызывает.
        EvilLion
  6. Дирижер Сегодня, 07:24
    Убрать сушки с острова , можно. но при условии что американцы свои базы из Японии уберут.
    Дирижер
  7. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 07:28
    Да они постоянно протестуют. Против чего нибудь. Перехватчики на передовых рубежах - это они все Хоккайдо покроют, если что. Туда бы ещё 31-е с "Кинжалами" - и ВСЯ Япония под прицелом. wassat
    Горный стрелок
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 07:35
      Цитата: Горный стрелок
      Туда бы ещё 31-е с "Кинжалами" - и ВСЯ Япония под прицелом

      Япония и так вся ,под прицелом
      Александр романов
  8. федоров (Валерий) Сегодня, 07:28
    Совсем рамсы попутали am На территории Японии базы США. Пущай засунут свой протест себе в з.....Или помощь нужна ?
    федоров
  9. vit357 Сегодня, 07:46
    Оккупированная страна возмущена)чудо!.
    vit357
    1. nikoliski (Николай) Сегодня, 08:03
      Я дам гарантию, что если бы нас так "оккупировали бы" сейчас немцы, с зарплатой в 3000 евро( как в "несчастной" оккупированной Японии) большая часть населения послала бы Путина с его еврейской кликой куда подальше.Хотя бы один факт-ремонтируют дорогу в Японии- 5 человек ходят вокруг с флажками для обеспечения безопасности и каждый за это получает зарплату!( по мне лучше такое правительство, чем наши постсоветские мытари, каждый день думающие за что еще деньги с людей содрать, при этом не думая, что у них зарплата в 300 долларов в месяц)А на большее в провинции вообще нет шансов рассчитывать.
      nikoliski
      1. vit357 Сегодня, 08:09
        я не буду говорить что вы ненормальный человек,но на самом деле по плану Гитлера ВЫ,такие европродвинутые вообще существовать не должны,почитайте хоть исторические материалы на эту тему.Тотальное уничтожение русских,не,не слышали?
        С чего Вы сударь взяли,что Вы были бы на равне с арийцами?)))Ой как всё запущено)))
        vit357
        1. nikoliski (Николай) Сегодня, 08:16
          Вы прежде, чем оскорблять человека, которого не знаете, лучше бы перечитали "если бы сейчас нас оккупировали", причем тут Гитлер и 3000 евро? я говорил не про СССР, а про иго нынешнее жидовское, по мне так лучше пусть бы Меркель была, чем товарищ Медведев спящий с айфоном в обнимку.
          nikoliski
      2. Ванёк (Иван) Сегодня, 08:19
        Цитата: nikoliski
        Я дам гарантию, что если бы нас так "оккупировали бы" сейчас немцы,


        А я Вам дам гарантию, что если бы нас немцы оккупировали, пусть даже и в кавычках. Нас с вами бы здесь уже не сидело.

        hi
        Ванёк
  10. Slon1978 (Сергей) Сегодня, 07:47
    И как всегда под открытым небом. Покупаем у промышленности истребители за 40-50 млн. USD за штуку, а ангары для нормального хранения и комфортного обслуживания, бережного отношения к ресурсу техники, осилить не можем. И так повсеместно, это мне совершенно непонятно. Электроника подвергается воздействию перепадов температур от -30 до +20 при огромной влажности на островах, причем воздух морской, снегопады, дожди, ветры. Не военная ведь обстановка для такого жесткого отношения к технике и стоят эти ангары не так чтобы слишком дорого.
    Slon1978
    1. EvilLion Сегодня, 08:21
      Ничего, что они на боевом дежурстве стоят? Электроника же в небе, где -50 всегда, и не такое видит. При этом самолет на земле, как минимум зачехляется, если не предполагается его какое-то время использовать.
      EvilLion
  11. Настоящий россиянин (Марат) Сегодня, 07:48
    Это им наука, чтобы не нападали больше на СССР!
    Настоящий россиянин
  12. seregatara1969 (Сергей ) Сегодня, 07:50
    интересно вот-зачем нужно выруливать на полосе и зачем нести службу на основе вращения? на полосе же обычно взлёт посадка?
    seregatara1969
    1. 1vlad19 (Владислав) Сегодня, 08:09
      Во первых полоса не знакомая, а ротация, экипажи же с Комсы. Куда вести семью то? Там школ и садиков нет.
      1vlad19
  13. К-50 (Алексей) Сегодня, 07:50
    Токио заявило Москве протест в связи с сообщениями о размещении истребителей на южных Курилах

    Могут даже лбом об стену шмякнуться со своим протестом! Курилы РУССКАЯ земля!!! am
    Всех с этим не согласных можем с Адом познакомить, вдруг там черти "скучают".
    Тем более 73-я годовщина ядерной бомбардировки яппов "на носу".
    К-50
  14. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 07:51
    Мне вот интересно - насколько ПФАР Су35С совершенен ? Если его сравнить с ПФАР МиГ31...
    Zaurbek
    1. EvilLion Сегодня, 08:23
      Примерно как сравнить Intel i7-8000 серии, и 80286.
      EvilLion
      1. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 08:27
        sad не кибернетик я....инженер технолог по пререработке мяса и мясопродуктов. Вы знаете чем колбаса вареная "Русская" от "Любительской" отличается?
        Zaurbek
        1. EvilLion Сегодня, 08:50
          Тогда вам и подробные технические описания обоих радаров ничего не дадут.
          EvilLion
  15. Феникс_Львов (Дмитрий) Сегодня, 08:16
    Вот уж точно это не дело японцев, что и где Россия на своей территории размещает.
    Феникс_Львов
  16. ultra (Михаил) Сегодня, 08:20
    [quote=nikoliski]Я дам гарантию, что если бы нас так "оккупировали бы" сейчас немцы, с зарплатой в
    Вы в своем уме? am
    ultra
  17. Gumma (Владимир) Сегодня, 08:21
    С какой целью интересуетесь, товарищ?
    Gumma
  18. gla172 (Сергей) Сегодня, 08:23
    """""токио заявило Москве протест """"""
    ....а не пошло бы токиво в баню......а то наверно допетривают что матрацовские петриоты ерунда.....очко жим жим...
    gla172
  19. rocket757 (Виктор) Сегодня, 08:26
    Опытно-боевое дежурство! Учатся наши, заодно рубежи стерегут .... вякают, ладно, пущай не летают, не плавают, не ползают, там куда не звали!
    rocket757
  20. EvilLion Сегодня, 08:27
    Вопрос тут в том, что послужило причиной, чисто показуха перед японцами выглядит сомнительной, возможно, рядом стало слишком много назойливых насекомых летать, а достать их из ЗРК, или с материка проблематично.
    EvilLion
  21. BAI Сегодня, 08:50
    На свой территории, что хотим, то и размещаем. А так, надо им протест заявить о размещении американцев на Окинаве.
    BAI
  22. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 08:52
    Напомним, что Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, не оставляя попыток вернуть себе "северные территории",

    Кому "напомним"? Такое впечатление, что все статьи с "напоминаниями" японцы пишут. С одной целью, чтобы мы не забывали. Напоминают они ...
    Rostislav
Картина дня