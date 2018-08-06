Су-35 ВКС РФ размещены на Итурупе. Япония протестует

Россия разместила на острове Итуруп Курильской гряды истребители Су-35 ВКС России для несения опытно-боевого дежурства, передает блог bmpd со ссылкой на сахалинский веб-ресурс Sakhalin.info. Самолеты размещены на введенном в строй в 2014 году аэропорту "Ясный", который совместно используется для гражданских и военных самолетов.3 августа на территории аэродрома в торжественной обстановке, заместитель командующего 11-й армии ВВС и ПВО, начальник авиации Олег Соловьёв поздравил лётчиков, техников и инженеров наземной службы со знаменательным событием. Личному составу зачитали приказ командования, а уже через час на аэродроме началась отработка выруливания на полосе.Судя по опубликованной информации, на первое опытно-боевое дежурство заступило звено истребителей Су-35С из состава 23-го истребительного авиационного полка 303-й гвардейской смешанной авиационной дивизии 11-й армии ВВС и ПВО Восточного военного округа на аэродроме Дземги в Комсомольске-на-Амуре. Экипажи самолетов будут нести службу на Итурупе на основе ротационной системы, предварительно по два месяца.На размещение российских истребителей Су-35 на острове Итуруп уже отреагировали в Японии. Токио заявило Москве протест в связи с сообщениями о размещении истребителей на южных Курилах, заявил в понедельник на брифинге генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга. Протест был направлен 3 августа в МИД РФ через посольство Японии в Москве.Напомним, что Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, не оставляя попыток вернуть себе "северные территории", которые вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны.